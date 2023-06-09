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wild.tomcat написав:до чого тут легкове авто? я ж писав про вантажівку. хоча впевненпий що 99,9% моїх знайомих жіночої статі (і ваших скоріше за все теж) не зможуть відкрутити болт на колесі легкового авто. ви, до речі, знаєте, з якими моментом затягується по специфікації заводу виробника цей самий болт на авто класу гольфа? 110-120 номів. а про вантажіку і подавно говорити не приходиться. тому в європах,і т.ч.і з цієї причини, в машині навіть запаски немає, більшість всеодно буде не в стані її замінити самостійно. те, що в амеріів (і в європі) розвинутий сервіс, це добре, і я за них радий, але рано чи пізно трапляється випадок, що треба робити самому. і приклад з колесом - це такий узагальнюючий, що в траку багато чого важкого і сильно закрученого. а таки так, чоловік, який в своєму таки житті тримав в руках шось важче за смартфон і не встидався фізкультури, колесо на траку замінить сам. ви просто давно, напевно, там. тут це є і досить часто. знову, якщо вони тільки іздять, ну то прапор їм у руки. але у житті буває всліяке і дуже часто у не підходяший момент. так що питання цікавості не закрито.
Що ж ви так все ускладнюєте? Ну я міняв одноосібно колеса на вантажівках під час служби в РА-від ЗІЛ-130 і до КРАЗа всюдихода а там колесо важило мабуть як я сам-18 річний худорлявий юнак. Нема там нічого надскладного: домкрат, балонний ключ, пару монтировок і відрізок труби, якщо монтировки короткі. Очі бояться а руки роблять.
Ша, ща народ прикинет что Вы старше самого старого rjkz и начнется буллинг.
rjkz написав: Що ж ви так все ускладнюєте? Ну я міняв одноосібно колеса на вантажівках під час служби в РА-від ЗІЛ-130 і до КРАЗа всюдихода а там колесо важило мабуть як я сам-18 річний худорлявий юнак. Нема там нічого надскладного: домкрат, балонний ключ, пару монтировок і відрізок труби, якщо монтировки короткі. Очі бояться а руки роблять.
Ша, ща народ прикинет что Вы старше самого старого rjkz и начнется буллинг. [/quote
А шо паделать? Дякувати богу, що я з останньої роботи "на дядю" звільнився ще у 1993 і з тих пір у вільному плаванні. Патаму мені їх ейджизм по цимбалах.
rjkz написав:Забьем гвоздь в гроб сексизма. "Женщина не создана для работы на траке" Еще как создана, особенно, когда ее не парит что там о ней думают ее подружки в Украине, с традиционными комплексами и предрассудками
Мы ж уже вроде " договорились" до того, что дело не в предрассудках, а в том, считает ли Ваша жена и Вы( для своей жены) работу " тракщицей" - работой её/своей мечты? И Вы однозначно ответили на этот вопрос. И Ваш ответ совпал с моим:))
Смотрите, форум упорно пытается сделать фокус на моей семье. Тут, возможно Вы пропустили, у кое кого сорвало крыщу и я вынужден был пойти против своей натуры, дав аналогичный ответ. Спасибо модераторам, они эту грязь вытерли. Поэтому, я предпочел-бы говорить в целом о явлении. Сексизм - это в целом дискриминация по гендеру, а не в том, что моя жена не будет работать тракером. Она много кем не будет работать - ни полицейской, а тут женщин - полисвумен полно, ни пожарной, а тут они тоже есть, ни медсестрой, а тут, как Вы понимаете их много, но медсестра-мужчина - тоже не редкость. И так далее. Личные предпочтения - это личные предпочтения, а гендерные ограничения - это явление другого порядка. Вы согласны? Если да, то "ноги" этого диспута росли из предпосылки непосильности для женщин работать тракером. Собственно, это я и оспариваю. А не вопрос кем будет или не будет работать кто-то из моей семьи.
Манипуляция: изначально не шла речь про вашу семью. Речь шла о том насколько прикольно( например мне, чтоб не говорить про вашу семью) после работы гл бухгалтером/ аудитором) сесть за руль трака (или ухаживать за стариками). Отвечу: настолько не прикольно, что лучше вернуться в Украину. Вы говорили, что ради Америки!!! можно снять " корону" и потерпеть. Но дело же не в " короне". И тогда только я спросила, желаете ли Вы, чтоб Ваша жена работала на траке. И это не единственная история. Ещё была история про Вашу знакомую в Британии, которая учит учеников онлайн, работает офлайн( в Британии), играет в местном оркестре, повышает уровень инглиша на курсах. При этом ей надо иногда есть, спать и общаться с ребенком- подростком. Я намекнула, что может у неё 48 часов в сутках. Вы сказали, что это всё реально. Но ( последний раз про Вашу семью) рассказывая про свою жену, которая не работает, т.к. управляет домом и двумя детьми, Вы говорите, что ей этих обязанностей хватает с головой( и я Вам верю). Очень разные подходы: "вы- это что-то одно, а мы- это что-то другое".
rjkz написав: Що ж ви так все ускладнюєте? Ну я міняв одноосібно колеса на вантажівках під час служби в РА-від ЗІЛ-130 і до КРАЗа всюдихода а там колесо важило мабуть як я сам-18 річний худорлявий юнак. Нема там нічого надскладного: домкрат, балонний ключ, пару монтировок і відрізок труби, якщо монтировки короткі. Очі бояться а руки роблять.
Ша, ща народ прикинет что Вы старше самого старого rjkz и начнется буллинг. [/quote
А шо паделать? Дякувати богу, що я з останньої роботи "на дядю" звільнився ще у 1993 і з тих пір у вільному плаванні. Патаму мені їх ейджизм по цимбалах.
Да тут интересуются физиологическими подробностями.
Starikan написав:akurt "Тебе бы, начальник, книги писать". К вам очередь ректоров американских университетов стоит, не отвлекайтесь.
Спасибо за комплимент. Но очередь ректоров американских университетов ко мне не стоит. Я в Канаде. Текст, на который Вы среагировали, написан мною во время отдыха в Долине пяти озер, примерно 500 км на север от Калгари. По мнению некоторых на форуме (с психическими проблемами), я именно там торгую квартирами в Анталии. До этого - примерно 2-3 недели назад - торговал дипломами американских университетов. Об этом именно на этой ветке "знающие" люди писали. Ну, зачем то же их держат на этом форуме...
Faceless написав:[Чисто з цікавості - в Конго є БС?
Звичайно що є. Кілька банків, в магазинах (деяких) термінали. Але інколи комсу за оплатою картою кладуть на покупця))). Так і повідомляють про це офіційно в магазині оголошенням на касі)) Але бідні люди розраховуються своєю (разом з мобільним оператором) внутрішньою системою платежів M-pesa.
gonchik74 написав:В Польщі один, як на мене мінус - клімат. Решта мінусів притаманні іншим країнам Європи. А ті плюси, за якими так сумують свіжоприбулі (медицина, банківська сфера тощо) - то ще треба зберегти. Як і цінову доступність послуг.
Так, клімат - гівно. Хоча, наприклад, на заході України клімат теж не набагато кращій. А банківська система цілком нормальна. Що там в Україні такого особливого в цій сфері?
А що не так з кліматом? Мені подобається, але я з західної України - впринципі тільки зима м'якіше, а інше все те саме. Щодо банків - то тут є різниця. Мінус - відділень дуже мало, в основному в центрі міста, великі черги. Плюси - немає масових банкопадів (це найважливіший плюс), зручні додатки, немає по двісті різних курсів валют.
З особливостей - трапляються безготівкові відділення - мені це поки не зрозуміло, але у людей інший менталітет.
gonchik74 написав:В Польщі один, як на мене мінус - клімат. Решта мінусів притаманні іншим країнам Європи. А ті плюси, за якими так сумують свіжоприбулі (медицина, банківська сфера тощо) - то ще треба зберегти. Як і цінову доступність послуг.
Так, клімат - гівно. Хоча, наприклад, на заході України клімат теж не набагато кращій. А банківська система цілком нормальна. Що там в Україні такого особливого в цій сфері?
А що не так з кліматом? Мені подобається, але я з західної України - впринципі тільки зима м'якіше, а інше все те саме. Щодо банків - то тут є різниця. Мінус - відділень дуже мало, в основному в центрі міста, великі черги. Плюси - немає масових банкопадів (це найважливіший плюс), зручні додатки, немає по двісті різних курсів валют.
З особливостей - трапляються безготівкові відділення - мені це поки не зрозуміло, але у людей інший менталітет.
Як нам мене, клімат навпаки кращий, більш помірний: не жарко літом, не холодно зимою. Якщо переїхав із Кривого Рогу, то, воно може і здаватися що клімат гірший в Польщі/ЗУ. Але чому не вернутися додому, де клімат "ліпший"?
Похоже, в Германии окончательно решили наших постепенно встраивать в свою экономику.
Или отправить домой нахлебников, которые не стремятся ни к чему.
Саме так. Статус " беженец от войны в Украине'( параграф 24) принимался в авральном порядке- до цього ніколи ще так швидко Європа не реагувала на війни. Плюс очікували велику кількість біженців, тому не оформлювали їх під " азюль" а зробили окремий параграф. Щоб подовжити дію параграфа 24 європейськім чиновникам треба знову збиратися і одноголосно подовжувати його дію. Ще, мабуть, вони сподіваються на закінчення/ зменшення активності війни до березня 2024 року. Знаю людей, хто вже має безстрокові контракти в Німеччині і подавалися на змінення параграфу, але їм відмовили: до кінця дії 24 параграфу. В дуже змінилась " тональність" в джоб центрах: хто не встиг на В2 - навіть, не знаю, чого чекати. Багато відмов.
gonchik74 написав:В Польщі один, як на мене мінус - клімат. Решта мінусів притаманні іншим країнам Європи. А ті плюси, за якими так сумують свіжоприбулі (медицина, банківська сфера тощо) - то ще треба зберегти. Як і цінову доступність послуг.
Так, клімат - гівно. Хоча, наприклад, на заході України клімат теж не набагато кращій. А банківська система цілком нормальна. Що там в Україні такого особливого в цій сфері?
А що не так з кліматом? Мені подобається, але я з західної України - впринципі тільки зима м'якіше, а інше все те саме. Щодо банків - то тут є різниця. Мінус - відділень дуже мало, в основному в центрі міста, великі черги. Плюси - немає масових банкопадів (це найважливіший плюс), зручні додатки, немає по двісті різних курсів валют.
З особливостей - трапляються безготівкові відділення - мені це поки не зрозуміло, але у людей інший менталітет.
Я народився і закінчив школу в ЗУ, прожив майже 30 років в Києві. В Польщі такий, як в ЗУ. В Києві більше сонячних днів. Сам клімат сухіший влітку. Але порівнюю я з країнами середземномор‘я, Португалією, де завжди хотів жити.