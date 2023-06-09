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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 797798799800
Повідомлення Додано: П'ят 09 чер, 2023 09:44

  gonchik74 написав:Я народився і закінчив школу в ЗУ, прожив майже 30 років в Києві. В Польщі такий, як в ЗУ. В Києві більше сонячних днів. Сам клімат сухіший влітку.
Але порівнюю я з країнами середземномор‘я, Португалією, де завжди хотів жити.

А що М1860 в Польщі?
Прив"язали наручниками на роботі до батереї?
До чого оці стони та скіглення?
Руки в ноги і вперед в Португалію та інше середземномор"я. Акурт в помощь.

Київ, одне із найзабрудненіших міст Європи/світу. Зато більше сонячних днів.
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 09 чер, 2023 10:05

  flyman написав:
  gonchik74 написав:Я народився і закінчив школу в ЗУ, прожив майже 30 років в Києві. В Польщі такий, як в ЗУ. В Києві більше сонячних днів. Сам клімат сухіший влітку.
Але порівнюю я з країнами середземномор‘я, Португалією, де завжди хотів жити.

А що М1860 в Польщі?
Прив"язали наручниками на роботі до батереї?
До чого оці стони та скіглення?
Руки в ноги і вперед в Португалію та інше середземномор"я. Акурт в помощь.

Київ, одне із найзабрудненіших міст Європи/світу. Зато більше сонячних днів.

До чого тут скиглення? Наручники у вигляді роботи (не дистанційної), родини, відсутності мовного бар‘єру. Здав на В1, хоча сказали, що й в2 міг би.
В кінці року закінчиться угода - може поїду кудись зимувати. Може навіть в Україну)))
gonchik74
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  #<1 ... 797798799800
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