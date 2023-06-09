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#<1 ... 797798799800 Додано: П'ят 09 чер, 2023 09:44 gonchik74 написав: Я народився і закінчив школу в ЗУ, прожив майже 30 років в Києві. В Польщі такий, як в ЗУ. В Києві більше сонячних днів. Сам клімат сухіший влітку.

Але порівнюю я з країнами середземномор‘я, Португалією, де завжди хотів жити. Я народився і закінчив школу в ЗУ, прожив майже 30 років в Києві. В Польщі такий, як в ЗУ. В Києві більше сонячних днів. Сам клімат сухіший влітку.Але порівнюю я з країнами середземномор‘я, Португалією, де завжди хотів жити.

А що М1860 в Польщі?

Прив"язали наручниками на роботі до батереї?

До чого оці стони та скіглення?

Руки в ноги і вперед в Португалію та інше середземномор"я. Акурт в помощь.



Київ, одне із найзабрудненіших міст Європи/світу. Зато більше сонячних днів. А що М1860 в Польщі?Прив"язали наручниками на роботі до батереї?До чого оці стони та скіглення?Руки в ноги і вперед в Португалію та інше середземномор"я. Акурт в помощь.Київ, одне із найзабрудненіших міст Європи/світу. Зато більше сонячних днів. flyman

Повідомлень: 31547 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1496 раз. Подякували: 2651 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 09 чер, 2023 10:05 flyman написав: gonchik74 написав: Я народився і закінчив школу в ЗУ, прожив майже 30 років в Києві. В Польщі такий, як в ЗУ. В Києві більше сонячних днів. Сам клімат сухіший влітку.

Але порівнюю я з країнами середземномор‘я, Португалією, де завжди хотів жити. Я народився і закінчив школу в ЗУ, прожив майже 30 років в Києві. В Польщі такий, як в ЗУ. В Києві більше сонячних днів. Сам клімат сухіший влітку.Але порівнюю я з країнами середземномор‘я, Португалією, де завжди хотів жити.

А що М1860 в Польщі?

Прив"язали наручниками на роботі до батереї?

До чого оці стони та скіглення?

Руки в ноги і вперед в Португалію та інше середземномор"я. Акурт в помощь.



Київ, одне із найзабрудненіших міст Європи/світу. Зато більше сонячних днів. А що М1860 в Польщі?Прив"язали наручниками на роботі до батереї?До чого оці стони та скіглення?Руки в ноги і вперед в Португалію та інше середземномор"я. Акурт в помощь.Київ, одне із найзабрудненіших міст Європи/світу. Зато більше сонячних днів.

До чого тут скиглення? Наручники у вигляді роботи (не дистанційної), родини, відсутності мовного бар‘єру. Здав на В1, хоча сказали, що й в2 міг би.

В кінці року закінчиться угода - може поїду кудись зимувати. Може навіть в Україну))) До чого тут скиглення? Наручники у вигляді роботи (не дистанційної), родини, відсутності мовного бар‘єру. Здав на В1, хоча сказали, що й в2 міг би.В кінці року закінчиться угода - може поїду кудись зимувати. Може навіть в Україну))) gonchik74

Повідомлень: 276 З нами з: 28.01.15 Подякував: 14 раз. Подякували: 43 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 797798799800 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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