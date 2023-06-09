А що М1860 в Польщі?
Прив"язали наручниками на роботі до батереї?
До чого оці стони та скіглення?
Руки в ноги і вперед в Португалію та інше середземномор"я. Акурт в помощь.
Київ, одне із найзабрудненіших міст Європи/світу. Зато більше сонячних днів.
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Додано: П'ят 09 чер, 2023 09:44
А що М1860 в Польщі?
Прив"язали наручниками на роботі до батереї?
До чого оці стони та скіглення?
Руки в ноги і вперед в Португалію та інше середземномор"я. Акурт в помощь.
Київ, одне із найзабрудненіших міст Європи/світу. Зато більше сонячних днів.
Додано: П'ят 09 чер, 2023 10:05
До чого тут скиглення? Наручники у вигляді роботи (не дистанційної), родини, відсутності мовного бар‘єру. Здав на В1, хоча сказали, що й в2 міг би.
В кінці року закінчиться угода - може поїду кудись зимувати. Може навіть в Україну)))
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