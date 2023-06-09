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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 797798799800
Повідомлення Додано: П'ят 09 чер, 2023 10:05

  flyman написав:
  gonchik74 написав:Я народився і закінчив школу в ЗУ, прожив майже 30 років в Києві. В Польщі такий, як в ЗУ. В Києві більше сонячних днів. Сам клімат сухіший влітку.
Але порівнюю я з країнами середземномор‘я, Португалією, де завжди хотів жити.

А що М1860 в Польщі?
Прив"язали наручниками на роботі до батереї?
До чого оці стони та скіглення?
Руки в ноги і вперед в Португалію та інше середземномор"я. Акурт в помощь.

Київ, одне із найзабрудненіших міст Європи/світу. Зато більше сонячних днів.

До чого тут скиглення? Наручники у вигляді роботи (не дистанційної), родини, відсутності мовного бар‘єру. Здав на В1, хоча сказали, що й в2 міг би.
В кінці року закінчиться угода - може поїду кудись зимувати. Може навіть в Україну)))
gonchik74
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Повідомлення Додано: П'ят 09 чер, 2023 11:03

  BIGor написав:А що не так з кліматом? Мені подобається, але я з західної України - впринципі тільки зима м'якіше, а інше все те саме.

Ненавиджу холод. Особливо влітку. Для мене, як для уродженьця Азовського узбережжя, краще літо +35, ніж +20.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 чер, 2023 11:50

  Gastarbaiter написав:
  BIGor написав:А що не так з кліматом? Мені подобається, але я з західної України - впринципі тільки зима м'якіше, а інше все те саме.

Ненавиджу холод. Особливо влітку. Для мене, як для уродженьця Азовського узбережжя, краще літо +35, ніж +20.

хотаб гастарабайтеру: чому ти не звільняєш Азовське узбережжя?
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 09 чер, 2023 11:59

  Сибарит написав:Обратите внимание на Гондурас - великолепный ровный климат круглый год :)
Я обратил внимание на очень странную особенность - чем приятнее климат, тем хуже жизнь в социальном плане. Закон сохранения?

Чому "старнную"? Абсолютно логічну і передбачувану. Якщо у вас банани на деревах ростуть круглий рік і окрім трусів вам більше нічого не потрібно то і розвиватись вам не потрібно. А якщо у вас пів року зима - треба якось "рухатись".
Гондурас це фігня, ось Венесуела - там взагалі рай. І клімат райський і гори і море. І нафти багато. Все там прекрасно, але білося-бідосею.
andrijk777
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