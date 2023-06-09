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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 09 чер, 2023 10:05
flyman написав: gonchik74 написав:
Я народився і закінчив школу в ЗУ, прожив майже 30 років в Києві. В Польщі такий, як в ЗУ. В Києві більше сонячних днів. Сам клімат сухіший влітку.
Але порівнюю я з країнами середземномор‘я, Португалією, де завжди хотів жити.
А що М1860 в Польщі?
Прив"язали наручниками на роботі до батереї?
До чого оці стони та скіглення?
Руки в ноги і вперед в Португалію та інше середземномор"я. Акурт в помощь.
Київ, одне із найзабрудненіших міст Європи/світу. Зато більше сонячних днів.
До чого тут скиглення? Наручники у вигляді роботи (не дистанційної), родини, відсутності мовного бар‘єру. Здав на В1, хоча сказали, що й в2 міг би.
В кінці року закінчиться угода - може поїду кудись зимувати. Може навіть в Україну)))
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Додано: П'ят 09 чер, 2023 11:03
BIGor написав:
А що не так з кліматом? Мені подобається, але я з західної України - впринципі тільки зима м'якіше, а інше все те саме.
Ненавиджу холод. Особливо влітку. Для мене, як для уродженьця Азовського узбережжя, краще літо +35, ніж +20.
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Додано: П'ят 09 чер, 2023 11:59
Сибарит написав:
Обратите внимание на Гондурас - великолепный ровный климат круглый год
Я обратил внимание на очень странную особенность - чем приятнее климат, тем хуже жизнь в социальном плане. Закон сохранения?
Чому "старнную"? Абсолютно логічну і передбачувану. Якщо у вас банани на деревах ростуть круглий рік і окрім трусів вам більше нічого не потрібно то і розвиватись вам не потрібно. А якщо у вас пів року зима - треба якось "рухатись".
Гондурас це фігня, ось Венесуела - там взагалі рай. І клімат райський і гори і море. І нафти багато. Все там прекрасно, але білося-бідосею.
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Додано: П'ят 09 чер, 2023 12:47
Gastarbaiter написав: BIGor написав:
А що не так з кліматом? Мені подобається, але я з західної України - впринципі тільки зима м'якіше, а інше все те саме.
Ненавиджу холод. Особливо влітку. Для мене, як для уродженьця Азовського узбережжя, краще літо +35, ніж +20.
Из Мелекино, Урзуфа или Новоазовска в Кракау прибыли?
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