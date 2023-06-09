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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 09 чер, 2023 10:05
flyman написав: gonchik74 написав:
Я народився і закінчив школу в ЗУ, прожив майже 30 років в Києві. В Польщі такий, як в ЗУ. В Києві більше сонячних днів. Сам клімат сухіший влітку.
Але порівнюю я з країнами середземномор‘я, Португалією, де завжди хотів жити.
А що М1860 в Польщі?
Прив"язали наручниками на роботі до батереї?
До чого оці стони та скіглення?
Руки в ноги і вперед в Португалію та інше середземномор"я. Акурт в помощь.
Київ, одне із найзабрудненіших міст Європи/світу. Зато більше сонячних днів.
До чого тут скиглення? Наручники у вигляді роботи (не дистанційної), родини, відсутності мовного бар‘єру. Здав на В1, хоча сказали, що й в2 міг би.
В кінці року закінчиться угода - може поїду кудись зимувати. Може навіть в Україну)))
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Додано: П'ят 09 чер, 2023 11:03
BIGor написав:
А що не так з кліматом? Мені подобається, але я з західної України - впринципі тільки зима м'якіше, а інше все те саме.
Ненавиджу холод. Особливо влітку. Для мене, як для уродженьця Азовського узбережжя, краще літо +35, ніж +20.
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Додано: П'ят 09 чер, 2023 11:59
Сибарит написав:
Обратите внимание на Гондурас - великолепный ровный климат круглый год
Я обратил внимание на очень странную особенность - чем приятнее климат, тем хуже жизнь в социальном плане. Закон сохранения?
Чому "старнную"? Абсолютно логічну і передбачувану. Якщо у вас банани на деревах ростуть круглий рік і окрім трусів вам більше нічого не потрібно то і розвиватись вам не потрібно. А якщо у вас пів року зима - треба якось "рухатись".
Гондурас це фігня, ось Венесуела - там взагалі рай. І клімат райський і гори і море. І нафти багато. Все там прекрасно, але білося-бідосею.
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Додано: П'ят 09 чер, 2023 12:47
Gastarbaiter написав: BIGor написав:
А що не так з кліматом? Мені подобається, але я з західної України - впринципі тільки зима м'якіше, а інше все те саме.
Ненавиджу холод. Особливо влітку. Для мене, як для уродженьця Азовського узбережжя, краще літо +35, ніж +20.
Из Мелекино, Урзуфа или Новоазовска в Кракау прибыли?
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Додано: П'ят 09 чер, 2023 14:56
Wisznia2021 написав: Hotab написав:antey1969
,
Похоже, в Германии окончательно решили наших постепенно встраивать в свою экономику.
Или отправить домой нахлебников, которые не стремятся ни к чему.
Саме так.
Статус " беженец от войны в Украине'( параграф 24) принимался в авральном порядке- до цього ніколи ще так швидко Європа не реагувала на війни. Плюс очікували велику кількість біженців, тому не оформлювали їх під " азюль" а зробили окремий параграф. Щоб подовжити дію параграфа 24 європейськім чиновникам треба знову збиратися і одноголосно подовжувати його дію. Ще, мабуть, вони сподіваються на закінчення/ зменшення активності війни до березня 2024 року. Знаю людей, хто вже має безстрокові контракти в Німеччині і подавалися на змінення параграфу, але їм відмовили: до кінця дії 24 параграфу. В дуже змінилась " тональність" в джоб центрах: хто не встиг на В2 - навіть, не знаю, чого чекати. Багато відмов.
Ну який B2 з нуля за рік? А2 якщо здають - то вже добре.
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Додано: П'ят 09 чер, 2023 15:07
Wisznia2021 написав: rjkz написав: Wisznia2021 написав:
Мы ж уже вроде " договорились" до того, что дело не в предрассудках, а в том, считает ли Ваша жена и Вы( для своей жены) работу " тракщицей" - работой её/своей мечты? И Вы однозначно ответили на этот вопрос.
И Ваш ответ совпал с моим:))
Смотрите, форум упорно пытается сделать фокус на моей семье.
Тут, возможно Вы пропустили, у кое кого сорвало крыщу и я вынужден был пойти против своей натуры, дав аналогичный ответ. Спасибо модераторам, они эту грязь вытерли.
Поэтому, я предпочел-бы говорить в целом о явлении.
Сексизм - это в целом дискриминация по гендеру, а не в том, что моя жена не будет работать тракером. Она много кем не будет работать - ни полицейской, а тут женщин - полисвумен полно, ни пожарной, а тут они тоже есть, ни медсестрой, а тут, как Вы понимаете их много, но медсестра-мужчина - тоже не редкость.
И так далее. Личные предпочтения - это личные предпочтения, а гендерные ограничения - это явление другого порядка.
Вы согласны?
Если да, то "ноги" этого диспута росли из предпосылки непосильности для женщин работать тракером. Собственно, это я и оспариваю. А не вопрос кем будет или не будет работать кто-то из моей семьи.
Манипуляция: изначально не шла речь про вашу семью. Речь шла о том насколько прикольно( например мне, чтоб не говорить про вашу семью) после работы гл бухгалтером/ аудитором) сесть за руль трака (или ухаживать за стариками). Отвечу: настолько не прикольно, что лучше вернуться в Украину. Вы говорили, что ради Америки!!! можно снять " корону" и потерпеть. Но дело же не в " короне". И тогда только я спросила, желаете ли Вы, чтоб Ваша жена работала на траке.
И это не единственная история. Ещё была история про Вашу знакомую в Британии, которая учит учеников онлайн, работает офлайн( в Британии), играет в местном оркестре, повышает уровень инглиша на курсах. При этом ей надо иногда есть, спать и общаться с ребенком- подростком. Я намекнула, что может у неё 48 часов в сутках. Вы сказали, что это всё реально. Но ( последний раз про Вашу семью) рассказывая про свою жену, которая не работает, т.к. управляет домом и двумя детьми, Вы говорите, что ей этих обязанностей хватает с головой( и я Вам верю).
Очень разные подходы: "вы- это что-то одно, а мы- это что-то другое".
41:50
Якщо би я вернулася в минуле, то стала би сантехніком або електриком
пару хвилин перед тим:
Навіщо платити за калідж 100Кує, щоб потім іти на роботу в 35К в рік до податків?
Може просто заплатити роботодавцю, щоб взяв на роботу?
Хто їде в США/Канаду, ось куде є рости: тракєр/ша, пламєр/ша, еліктікєр/ша.
Не вдається контахтором, то сітіджоб вас всиновить/вдочерить.
І ніякого сєксізъма-ейджізъма.
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