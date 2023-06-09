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#<1 ... 797798799800 Додано: П'ят 09 чер, 2023 10:05 flyman написав: gonchik74 написав: Я народився і закінчив школу в ЗУ, прожив майже 30 років в Києві. В Польщі такий, як в ЗУ. В Києві більше сонячних днів. Сам клімат сухіший влітку.

Але порівнюю я з країнами середземномор‘я, Португалією, де завжди хотів жити. Я народився і закінчив школу в ЗУ, прожив майже 30 років в Києві. В Польщі такий, як в ЗУ. В Києві більше сонячних днів. Сам клімат сухіший влітку.Але порівнюю я з країнами середземномор‘я, Португалією, де завжди хотів жити.

А що М1860 в Польщі?

Прив"язали наручниками на роботі до батереї?

До чого оці стони та скіглення?

Руки в ноги і вперед в Португалію та інше середземномор"я. Акурт в помощь.



Київ, одне із найзабрудненіших міст Європи/світу. Зато більше сонячних днів. А що М1860 в Польщі?Прив"язали наручниками на роботі до батереї?До чого оці стони та скіглення?Руки в ноги і вперед в Португалію та інше середземномор"я. Акурт в помощь.Київ, одне із найзабрудненіших міст Європи/світу. Зато більше сонячних днів.

До чого тут скиглення? Наручники у вигляді роботи (не дистанційної), родини, відсутності мовного бар‘єру. Здав на В1, хоча сказали, що й в2 міг би.

В кінці року закінчиться угода - може поїду кудись зимувати. Може навіть в Україну))) До чого тут скиглення? Наручники у вигляді роботи (не дистанційної), родини, відсутності мовного бар‘єру. Здав на В1, хоча сказали, що й в2 міг би.В кінці року закінчиться угода - може поїду кудись зимувати. Може навіть в Україну))) gonchik74

Повідомлень: 276 З нами з: 28.01.15 Подякував: 14 раз. Подякували: 43 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 09 чер, 2023 11:03 BIGor написав: А що не так з кліматом? Мені подобається, але я з західної України - впринципі тільки зима м'якіше, а інше все те саме. А що не так з кліматом? Мені подобається, але я з західної України - впринципі тільки зима м'якіше, а інше все те саме.

Ненавиджу холод. Особливо влітку. Для мене, як для уродженьця Азовського узбережжя, краще літо +35, ніж +20. Ненавиджу холод. Особливо влітку. Для мене, як для уродженьця Азовського узбережжя, краще літо +35, ніж +20. Gastarbaiter Повідомлень: 2591 З нами з: 26.02.18 Подякував: 627 раз. Подякували: 422 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 09 чер, 2023 11:59 Сибарит написав: Обратите внимание на Гондурас - великолепный ровный климат круглый год

Я обратил внимание на очень странную особенность - чем приятнее климат, тем хуже жизнь в социальном плане. Закон сохранения? Обратите внимание на Гондурас - великолепный ровный климат круглый годЯ обратил внимание на очень странную особенность - чем приятнее климат, тем хуже жизнь в социальном плане. Закон сохранения?

Чому "старнную"? Абсолютно логічну і передбачувану. Якщо у вас банани на деревах ростуть круглий рік і окрім трусів вам більше нічого не потрібно то і розвиватись вам не потрібно. А якщо у вас пів року зима - треба якось "рухатись".

Гондурас це фігня, ось Венесуела - там взагалі рай. І клімат райський і гори і море. І нафти багато. Все там прекрасно, але білося-бідосею. Чому "старнную"? Абсолютно логічну і передбачувану. Якщо у вас банани на деревах ростуть круглий рік і окрім трусів вам більше нічого не потрібно то і розвиватись вам не потрібно. А якщо у вас пів року зима - треба якось "рухатись".Гондурас це фігня, ось Венесуела - там взагалі рай. І клімат райський і гори і море. І нафти багато. Все там прекрасно, але білося-бідосею. andrijk777

Повідомлень: 4759 З нами з: 11.11.14 Подякував: 187 раз. Подякували: 275 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 09 чер, 2023 12:47 Gastarbaiter написав: BIGor написав: А що не так з кліматом? Мені подобається, але я з західної України - впринципі тільки зима м'якіше, а інше все те саме. А що не так з кліматом? Мені подобається, але я з західної України - впринципі тільки зима м'якіше, а інше все те саме.

Ненавиджу холод. Особливо влітку. Для мене, як для уродженьця Азовського узбережжя, краще літо +35, ніж +20. Ненавиджу холод. Особливо влітку. Для мене, як для уродженьця Азовського узбережжя, краще літо +35, ніж +20.

Из Мелекино, Урзуфа или Новоазовска в Кракау прибыли? Из Мелекино, Урзуфа или Новоазовска в Кракау прибыли? барабашов Повідомлень: 3215 З нами з: 16.06.15 Подякував: 247 раз. Подякували: 304 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 09 чер, 2023 14:56 Wisznia2021 написав: Hotab написав: antey1969 ,



Похоже, в Германии окончательно решили наших постепенно встраивать в свою экономику.





Или отправить домой нахлебников, которые не стремятся ни к чему. Или отправить домой нахлебников, которые не стремятся ни к чему.

Саме так.

Статус " беженец от войны в Украине'( параграф 24) принимался в авральном порядке- до цього ніколи ще так швидко Європа не реагувала на війни. Плюс очікували велику кількість біженців, тому не оформлювали їх під " азюль" а зробили окремий параграф. Щоб подовжити дію параграфа 24 європейськім чиновникам треба знову збиратися і одноголосно подовжувати його дію. Ще, мабуть, вони сподіваються на закінчення/ зменшення активності війни до березня 2024 року. Знаю людей, хто вже має безстрокові контракти в Німеччині і подавалися на змінення параграфу, але їм відмовили: до кінця дії 24 параграфу. В дуже змінилась " тональність" в джоб центрах: хто не встиг на В2 - навіть, не знаю, чого чекати. Багато відмов. Саме так.Статус " беженец от войны в Украине'( параграф 24) принимался в авральном порядке- до цього ніколи ще так швидко Європа не реагувала на війни. Плюс очікували велику кількість біженців, тому не оформлювали їх під " азюль" а зробили окремий параграф. Щоб подовжити дію параграфа 24 європейськім чиновникам треба знову збиратися і одноголосно подовжувати його дію. Ще, мабуть, вони сподіваються на закінчення/ зменшення активності війни до березня 2024 року. Знаю людей, хто вже має безстрокові контракти в Німеччині і подавалися на змінення параграфу, але їм відмовили: до кінця дії 24 параграфу. В дуже змінилась " тональність" в джоб центрах: хто не встиг на В2 - навіть, не знаю, чого чекати. Багато відмов.

Ну який B2 з нуля за рік? А2 якщо здають - то вже добре. Ну який B2 з нуля за рік? А2 якщо здають - то вже добре. airmax78 Повідомлень: 42433 З нами з: 25.10.12 Подякував: 966 раз. Подякували: 5200 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 09 чер, 2023 15:07 Wisznia2021 написав: rjkz написав: Wisznia2021 написав: Мы ж уже вроде " договорились" до того, что дело не в предрассудках, а в том, считает ли Ваша жена и Вы( для своей жены) работу " тракщицей" - работой её/своей мечты? И Вы однозначно ответили на этот вопрос.

И Ваш ответ совпал с моим:)) Мы ж уже вроде " договорились" до того, что дело не в предрассудках, а в том, считает ли Ваша жена и Вы( для своей жены) работу " тракщицей" - работой её/своей мечты? И Вы однозначно ответили на этот вопрос.И Ваш ответ совпал с моим:))



Смотрите, форум упорно пытается сделать фокус на моей семье.

Тут, возможно Вы пропустили, у кое кого сорвало крыщу и я вынужден был пойти против своей натуры, дав аналогичный ответ. Спасибо модераторам, они эту грязь вытерли.

Поэтому, я предпочел-бы говорить в целом о явлении.

Сексизм - это в целом дискриминация по гендеру, а не в том, что моя жена не будет работать тракером. Она много кем не будет работать - ни полицейской, а тут женщин - полисвумен полно, ни пожарной, а тут они тоже есть, ни медсестрой, а тут, как Вы понимаете их много, но медсестра-мужчина - тоже не редкость.

И так далее. Личные предпочтения - это личные предпочтения, а гендерные ограничения - это явление другого порядка.

Вы согласны?

Если да, то "ноги" этого диспута росли из предпосылки непосильности для женщин работать тракером. Собственно, это я и оспариваю. А не вопрос кем будет или не будет работать кто-то из моей семьи. Смотрите, форум упорно пытается сделать фокус на моей семье.Тут, возможно Вы пропустили, у кое кого сорвало крыщу и я вынужден был пойти против своей натуры, дав аналогичный ответ. Спасибо модераторам, они эту грязь вытерли.Поэтому, я предпочел-бы говорить в целом о явлении.Сексизм - это в целом дискриминация по гендеру, а не в том, что моя жена не будет работать тракером. Она много кем не будет работать - ни полицейской, а тут женщин - полисвумен полно, ни пожарной, а тут они тоже есть, ни медсестрой, а тут, как Вы понимаете их много, но медсестра-мужчина - тоже не редкость.И так далее. Личные предпочтения - это личные предпочтения, а гендерные ограничения - это явление другого порядка.Вы согласны?Если да, то "ноги" этого диспута росли из предпосылки непосильности для женщин работать тракером. Собственно, это я и оспариваю. А не вопрос кем будет или не будет работать кто-то из моей семьи.

Манипуляция: изначально не шла речь про вашу семью. Речь шла о том насколько прикольно( например мне, чтоб не говорить про вашу семью) после работы гл бухгалтером/ аудитором) сесть за руль трака (или ухаживать за стариками). Отвечу: настолько не прикольно, что лучше вернуться в Украину. Вы говорили, что ради Америки!!! можно снять " корону" и потерпеть. Но дело же не в " короне". И тогда только я спросила, желаете ли Вы, чтоб Ваша жена работала на траке.

И это не единственная история. Ещё была история про Вашу знакомую в Британии, которая учит учеников онлайн, работает офлайн( в Британии), играет в местном оркестре, повышает уровень инглиша на курсах. При этом ей надо иногда есть, спать и общаться с ребенком- подростком. Я намекнула, что может у неё 48 часов в сутках. Вы сказали, что это всё реально. Но ( последний раз про Вашу семью) рассказывая про свою жену, которая не работает, т.к. управляет домом и двумя детьми, Вы говорите, что ей этих обязанностей хватает с головой( и я Вам верю).

Очень разные подходы: "вы- это что-то одно, а мы- это что-то другое". Манипуляция: изначально не шла речь про вашу семью. Речь шла о том насколько прикольно( например мне, чтоб не говорить про вашу семью) после работы гл бухгалтером/ аудитором) сесть за руль трака (или ухаживать за стариками). Отвечу: настолько не прикольно, что лучше вернуться в Украину. Вы говорили, что ради Америки!!! можно снять " корону" и потерпеть. Но дело же не в " короне". И тогда только я спросила, желаете ли Вы, чтоб Ваша жена работала на траке.И это не единственная история. Ещё была история про Вашу знакомую в Британии, которая учит учеников онлайн, работает офлайн( в Британии), играет в местном оркестре, повышает уровень инглиша на курсах. При этом ей надо иногда есть, спать и общаться с ребенком- подростком. Я намекнула, что может у неё 48 часов в сутках. Вы сказали, что это всё реально. Но ( последний раз про Вашу семью) рассказывая про свою жену, которая не работает, т.к. управляет домом и двумя детьми, Вы говорите, что ей этих обязанностей хватает с головой( и я Вам верю).Очень разные подходы: "вы- это что-то одно, а мы- это что-то другое".

41:50

Якщо би я вернулася в минуле, то стала би сантехніком або електриком



пару хвилин перед тим:

Навіщо платити за калідж 100Кує, щоб потім іти на роботу в 35К в рік до податків?

Може просто заплатити роботодавцю, щоб взяв на роботу?



Хто їде в США/Канаду, ось куде є рости: тракєр/ша, пламєр/ша, еліктікєр/ша.

Не вдається контахтором, то сітіджоб вас всиновить/вдочерить.

І ніякого сєксізъма-ейджізъма. 41:50Якщо би я вернулася в минуле, то стала би сантехніком або електрикомпару хвилин перед тим:Навіщо платити за калідж 100Кує, щоб потім іти на роботу в 35К в рік до податків?Може просто заплатити роботодавцю, щоб взяв на роботу?Хто їде в США/Канаду, ось куде є рости: тракєр/ша, пламєр/ша, еліктікєр/ша.Не вдається контахтором, то сітіджоб вас всиновить/вдочерить.І ніякого сєксізъма-ейджізъма. flyman

Повідомлень: 31552 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1496 раз. Подякували: 2652 раз. Профіль 2 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 797798799800 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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