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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 09 чер, 2023 10:05
flyman написав: gonchik74 написав:
Я народився і закінчив школу в ЗУ, прожив майже 30 років в Києві. В Польщі такий, як в ЗУ. В Києві більше сонячних днів. Сам клімат сухіший влітку.
Але порівнюю я з країнами середземномор‘я, Португалією, де завжди хотів жити.
А що М1860 в Польщі?
Прив"язали наручниками на роботі до батереї?
До чого оці стони та скіглення?
Руки в ноги і вперед в Португалію та інше середземномор"я. Акурт в помощь.
Київ, одне із найзабрудненіших міст Європи/світу. Зато більше сонячних днів.
До чого тут скиглення? Наручники у вигляді роботи (не дистанційної), родини, відсутності мовного бар‘єру. Здав на В1, хоча сказали, що й в2 міг би.
В кінці року закінчиться угода - може поїду кудись зимувати. Може навіть в Україну)))
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Додано: П'ят 09 чер, 2023 11:03
BIGor написав:
А що не так з кліматом? Мені подобається, але я з західної України - впринципі тільки зима м'якіше, а інше все те саме.
Ненавиджу холод. Особливо влітку. Для мене, як для уродженьця Азовського узбережжя, краще літо +35, ніж +20.
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Додано: П'ят 09 чер, 2023 11:59
Сибарит написав:
Обратите внимание на Гондурас - великолепный ровный климат круглый год
Я обратил внимание на очень странную особенность - чем приятнее климат, тем хуже жизнь в социальном плане. Закон сохранения?
Чому "старнную"? Абсолютно логічну і передбачувану. Якщо у вас банани на деревах ростуть круглий рік і окрім трусів вам більше нічого не потрібно то і розвиватись вам не потрібно. А якщо у вас пів року зима - треба якось "рухатись".
Гондурас це фігня, ось Венесуела - там взагалі рай. І клімат райський і гори і море. І нафти багато. Все там прекрасно, але білося-бідосею.
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Додано: П'ят 09 чер, 2023 12:47
Gastarbaiter написав: BIGor написав:
А що не так з кліматом? Мені подобається, але я з західної України - впринципі тільки зима м'якіше, а інше все те саме.
Ненавиджу холод. Особливо влітку. Для мене, як для уродженьця Азовського узбережжя, краще літо +35, ніж +20.
Из Мелекино, Урзуфа или Новоазовска в Кракау прибыли?
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Додано: П'ят 09 чер, 2023 14:56
Wisznia2021 написав: Hotab написав:antey1969
,
Похоже, в Германии окончательно решили наших постепенно встраивать в свою экономику.
Или отправить домой нахлебников, которые не стремятся ни к чему.
Саме так.
Статус " беженец от войны в Украине'( параграф 24) принимался в авральном порядке- до цього ніколи ще так швидко Європа не реагувала на війни. Плюс очікували велику кількість біженців, тому не оформлювали їх під " азюль" а зробили окремий параграф. Щоб подовжити дію параграфа 24 європейськім чиновникам треба знову збиратися і одноголосно подовжувати його дію. Ще, мабуть, вони сподіваються на закінчення/ зменшення активності війни до березня 2024 року. Знаю людей, хто вже має безстрокові контракти в Німеччині і подавалися на змінення параграфу, але їм відмовили: до кінця дії 24 параграфу. В дуже змінилась " тональність" в джоб центрах: хто не встиг на В2 - навіть, не знаю, чого чекати. Багато відмов.
Ну який B2 з нуля за рік? А2 якщо здають - то вже добре.
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Додано: П'ят 09 чер, 2023 15:07
Wisznia2021 написав: rjkz написав: Wisznia2021 написав:
Мы ж уже вроде " договорились" до того, что дело не в предрассудках, а в том, считает ли Ваша жена и Вы( для своей жены) работу " тракщицей" - работой её/своей мечты? И Вы однозначно ответили на этот вопрос.
И Ваш ответ совпал с моим:))
Смотрите, форум упорно пытается сделать фокус на моей семье.
Тут, возможно Вы пропустили, у кое кого сорвало крыщу и я вынужден был пойти против своей натуры, дав аналогичный ответ. Спасибо модераторам, они эту грязь вытерли.
Поэтому, я предпочел-бы говорить в целом о явлении.
Сексизм - это в целом дискриминация по гендеру, а не в том, что моя жена не будет работать тракером. Она много кем не будет работать - ни полицейской, а тут женщин - полисвумен полно, ни пожарной, а тут они тоже есть, ни медсестрой, а тут, как Вы понимаете их много, но медсестра-мужчина - тоже не редкость.
И так далее. Личные предпочтения - это личные предпочтения, а гендерные ограничения - это явление другого порядка.
Вы согласны?
Если да, то "ноги" этого диспута росли из предпосылки непосильности для женщин работать тракером. Собственно, это я и оспариваю. А не вопрос кем будет или не будет работать кто-то из моей семьи.
Манипуляция: изначально не шла речь про вашу семью. Речь шла о том насколько прикольно( например мне, чтоб не говорить про вашу семью) после работы гл бухгалтером/ аудитором) сесть за руль трака (или ухаживать за стариками). Отвечу: настолько не прикольно, что лучше вернуться в Украину. Вы говорили, что ради Америки!!! можно снять " корону" и потерпеть. Но дело же не в " короне". И тогда только я спросила, желаете ли Вы, чтоб Ваша жена работала на траке.
И это не единственная история. Ещё была история про Вашу знакомую в Британии, которая учит учеников онлайн, работает офлайн( в Британии), играет в местном оркестре, повышает уровень инглиша на курсах. При этом ей надо иногда есть, спать и общаться с ребенком- подростком. Я намекнула, что может у неё 48 часов в сутках. Вы сказали, что это всё реально. Но ( последний раз про Вашу семью) рассказывая про свою жену, которая не работает, т.к. управляет домом и двумя детьми, Вы говорите, что ей этих обязанностей хватает с головой( и я Вам верю).
Очень разные подходы: "вы- это что-то одно, а мы- это что-то другое".
41:50
Якщо би я вернулася в минуле, то стала би сантехніком або електриком
пару хвилин перед тим:
Навіщо платити за калідж 100Кує, щоб потім іти на роботу в 35К в рік до податків?
Може просто заплатити роботодавцю, щоб взяв на роботу?
Хто їде в США/Канаду, ось куди є рости: тракєр/ша, пламєр/ша, еліктрікєр/ша.
Не вдається контрахтором, то сітіджоб вас всиновить/вдочерить.
І ніякого сєксізъма-ейджізъма.
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Додано: П'ят 09 чер, 2023 16:59
flyman написав: Wisznia2021 написав: rjkz написав:
Смотрите, форум упорно пытается сделать фокус на моей семье.
Тут, возможно Вы пропустили, у кое кого сорвало крыщу и я вынужден был пойти против своей натуры, дав аналогичный ответ. Спасибо модераторам, они эту грязь вытерли.
Поэтому, я предпочел-бы говорить в целом о явлении.
Сексизм - это в целом дискриминация по гендеру, а не в том, что моя жена не будет работать тракером. Она много кем не будет работать - ни полицейской, а тут женщин - полисвумен полно, ни пожарной, а тут они тоже есть, ни медсестрой, а тут, как Вы понимаете их много, но медсестра-мужчина - тоже не редкость.
И так далее. Личные предпочтения - это личные предпочтения, а гендерные ограничения - это явление другого порядка.
Вы согласны?
Если да, то "ноги" этого диспута росли из предпосылки непосильности для женщин работать тракером. Собственно, это я и оспариваю. А не вопрос кем будет или не будет работать кто-то из моей семьи.
Манипуляция: изначально не шла речь про вашу семью. Речь шла о том насколько прикольно( например мне, чтоб не говорить про вашу семью) после работы гл бухгалтером/ аудитором) сесть за руль трака (или ухаживать за стариками). Отвечу: настолько не прикольно, что лучше вернуться в Украину. Вы говорили, что ради Америки!!! можно снять " корону" и потерпеть. Но дело же не в " короне". И тогда только я спросила, желаете ли Вы, чтоб Ваша жена работала на траке.
И это не единственная история. Ещё была история про Вашу знакомую в Британии, которая учит учеников онлайн, работает офлайн( в Британии), играет в местном оркестре, повышает уровень инглиша на курсах. При этом ей надо иногда есть, спать и общаться с ребенком- подростком. Я намекнула, что может у неё 48 часов в сутках. Вы сказали, что это всё реально. Но ( последний раз про Вашу семью) рассказывая про свою жену, которая не работает, т.к. управляет домом и двумя детьми, Вы говорите, что ей этих обязанностей хватает с головой( и я Вам верю).
Очень разные подходы: "вы- это что-то одно, а мы- это что-то другое".
41:50
Якщо би я вернулася в минуле, то стала би сантехніком або електриком
пару хвилин перед тим:
Навіщо платити за калідж 100Кує, щоб потім іти на роботу в 35К в рік до податків?
Може просто заплатити роботодавцю, щоб взяв на роботу?
Хто їде в США/Канаду, ось куди є рости: тракєр/ша, пламєр/ша, еліктрікєр/ша.
Не вдається контрахтором, то сітіджоб вас всиновить/вдочерить.
І ніякого сєксізъма-ейджізъма.
Для справки, на данный момент в НЙ минимальная зарплата на одну из самых низкооплачиваемых профессий, коей есть ННА - 17,4 доллара в час. Это те самые 35к в год. Есть агентства, которые платят больше, до 24 долларов вчас. Это без учета, что при желании можно брать кейсы с овертаймами.
Внимание, вопрос, кто работает еще в НЙ, кроме ННА и на какие зп?
Флайман, безусловно, все это знает, ведь кроме видео с Ютьюба, у него огромный жизненный опыт.
Следующий вопрос - нафига платить 100к за обучение, если можно заплатить за востребованный работадателями финансовый каледж Барух или бруклинский политехнический каледж 28 к за 4 года обучения?
Средняя зарплата на Уолл-стрит в финсекторе 2 года назад составляла 430 куе в год, я Максу сбрасывал, ему это близко.
Про своего товарища из Львова, который работал электриком, а ныне QA 110+ в год, уже писал.
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Додано: П'ят 09 чер, 2023 20:49
airmax78 написав:
Ну який B2 з нуля за рік? А2 якщо здають - то вже добре.
В принципі, так і є:курс, який вчать наші біженці і екзамен DTZ, який здають після курсу легше екзамену Гёте і по суті екзамен на В1 є рівнем А2- виявився дуже легким. Але навіть такий екзамен тільки пів групи здали на В1, яке відчувається( по Успіху:))) як А2.
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Додано: П'ят 09 чер, 2023 21:00
Wisznia2021 написав: rjkz написав: Wisznia2021 написав:
Мы ж уже вроде " договорились" до того, что дело не в предрассудках, а в том, считает ли Ваша жена и Вы( для своей жены) работу " тракщицей" - работой её/своей мечты? И Вы однозначно ответили на этот вопрос.
И Ваш ответ совпал с моим:))
Смотрите, форум упорно пытается сделать фокус на моей семье.
Тут, возможно Вы пропустили, у кое кого сорвало крыщу и я вынужден был пойти против своей натуры, дав аналогичный ответ. Спасибо модераторам, они эту грязь вытерли.
Поэтому, я предпочел-бы говорить в целом о явлении.
Сексизм - это в целом дискриминация по гендеру, а не в том, что моя жена не будет работать тракером. Она много кем не будет работать - ни полицейской, а тут женщин - полисвумен полно, ни пожарной, а тут они тоже есть, ни медсестрой, а тут, как Вы понимаете их много, но медсестра-мужчина - тоже не редкость.
И так далее. Личные предпочтения - это личные предпочтения, а гендерные ограничения - это явление другого порядка.
Вы согласны?
Если да, то "ноги" этого диспута росли из предпосылки непосильности для женщин работать тракером. Собственно, это я и оспариваю. А не вопрос кем будет или не будет работать кто-то из моей семьи.
Манипуляция: изначально не шла речь про вашу семью. Речь шла о том насколько прикольно( например мне, чтоб не говорить про вашу семью) после работы гл бухгалтером/ аудитором) сесть за руль трака (или ухаживать за стариками). Отвечу: настолько не прикольно, что лучше вернуться в Украину. Вы говорили, что ради Америки!!! можно снять " корону" и потерпеть. Но дело же не в " короне". И тогда только я спросила, желаете ли Вы, чтоб Ваша жена работала на траке.
И это не единственная история. Ещё была история про Вашу знакомую в Британии, которая учит учеников онлайн, работает офлайн( в Британии), играет в местном оркестре, повышает уровень инглиша на курсах. При этом ей надо иногда есть, спать и общаться с ребенком- подростком. Я намекнула, что может у неё 48 часов в сутках. Вы сказали, что это всё реально. Но ( последний раз про Вашу семью) рассказывая про свою жену, которая не работает, т.к. управляет домом и двумя детьми, Вы говорите, что ей этих обязанностей хватает с головой( и я Вам верю).
Очень разные подходы: "вы- это что-то одно, а мы- это что-то другое".
Смотрите, еще раз, мы уже с Вами это обсуждали, возможно, много чего обсуждали и сейчас мухи вместе с котлетами.
1. Одно из моих утверждений (без привязки к Вам или кому-либо еще), что женщины могут работать тракерами. На выложенном видео наглядно показано.
Одной из целей этого вектора дискуссии - искоренение одного из видов дискриминации, а именно - сексизма, дискриминации по гендеру. Женщина сама может определиться - хочет она работать на "мужской" работе или нет. Вроде как цепями никто не приковывает, но из головы людей, что женщина чего-то там не может, потому что она "женщина" надо выковыривать.
2. Насчет ННА - то же самое, но в данном случае, учитывая объективные физиологические возрастные
возможности, можно предположить что есть люди, которым даже такую не тяжелую и не сложную работу как ННА тяжело делать в 60 лет. Я тут писал, вчера встречался с механиком-лифтером, ему больше 60 , тут 20+ лет, прыгает по крышам лифтовых кабин как молодой. ПРи этом мотается по всему НЙ (на секундочку, до Манхеттена на машине от нас можно час ехать). Выглядит нормально (не в смысле "вы прекрасно держитесь", просто нормально).Физиологическое поведение (походка, моторика - на 40 лет максимум. Я его довольно часто вижу).
Это к тому, что
-не стоит ширить эйджизм и говорить, что кто-то чего-то не может. Кто-то и в 30 не может. А не может в 60- никто не заставляет.
- насчет "после главного бухгалтера". Тут зависит от мотивации и желания.
Если-бы Вы были в Украине, а не Германии, если-бы у Вас была соответствующая мотивация (Вы упоминали, что Ваш ребенок уже взрослый и Вам это не "печет", но ПРЕДПОЛОЖИМ, что Ваш ребенок не взрослый и Вы ответственны за его/ее будущее. Или какая-то иная мощная мотивация...я не знаю, сами придумайте) и Вы МОТИВИРОВАНЫ изменить страну проживания (пусть не на США, а опять-таки на ту-же Германию "Ради Германии можно потерпеть"). ЧТо в Вас пересилит - мотивация или "работать после того как работала гл.бухгалтером (кстати, если все-таки вспомнить мою семью, то Вы с моей женой коллеги)"? Мне правда интересно.
К слову, не обязательно и идти работать тракером или кем-то другим.
Жене сказали, что буккипером можно идти работать, все очень просто, за пару недель разберется что к чему. В инком такс офис на время подачи деклараций берут чуть-ли не кого попало - бухгалтера чуть-ли не круглосуточно сидят в офисах (мы затянули в этом году, уже готовы были идти платить 500 долларов, но потом все-таки нашли раньше и за 150).
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Додано: П'ят 09 чер, 2023 21:42
rjkz написав:
...
К слову, не обязательно и идти работать тракером или кем-то другим.
Жене сказали, что буккипером можно идти работать
, все очень просто, за пару недель разберется что к чему. В инком такс офис на время подачи деклараций берут чуть-ли не кого попало - бухгалтера чуть-ли не круглосуточно сидят в офисах (мы затянули в этом году, уже готовы были идти платить 500 долларов, но потом все-таки нашли раньше и за 150).
питали про Канаду. схожа ситуація - головний бух. там навіть розбиратися не треба, я думаю вистачить дня чи кілька. але щоб працювати буккіппером - треба канадська корочка, а без неї - конвеєр.
rjkz написав:
...
Следующий вопрос - нафига платить 100к за обучение, если можно заплатить за востребованный работадателями финансовый каледж Барух или бруклинский политехнический каледж 28 к за 4 года обучения?
Средняя зарплата на Уолл-стрит в финсекторе 2 года назад составляла 430 куе в год, я Максу сбрасывал, ему это близко.
Про своего товарища из Львова, который работал электриком, а ныне QA 110+ в год, уже писал.
а от реально стикались з кимось, хто працює на Уол-стріт? бо припускаю, що для старту на посаду з 430 куо - попросять Лігу плюща - можу помилятись. й не певен, що коледжу буде достатньо.
й емігрантам не світить - на таких посадах потрібна англійська носія.
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