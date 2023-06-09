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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 798799800801
Повідомлення Додано: П'ят 09 чер, 2023 23:58

Интересовались Канадой?
Там медведи по дорогам ходят!

Просто красивые виды для выходного дня:
https://www.youtube.com/watch?v=NCSgESgEZ3M
Сибарит
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Повідомлення Додано: Суб 10 чер, 2023 00:36

  Shaman написав:
  rjkz написав:...
К слову, не обязательно и идти работать тракером или кем-то другим.
Жене сказали, что буккипером можно идти работать, все очень просто, за пару недель разберется что к чему. В инком такс офис на время подачи деклараций берут чуть-ли не кого попало - бухгалтера чуть-ли не круглосуточно сидят в офисах (мы затянули в этом году, уже готовы были идти платить 500 долларов, но потом все-таки нашли раньше и за 150).

питали про Канаду. схожа ситуація - головний бух. там навіть розбиратися не треба, я думаю вистачить дня чи кілька. але щоб працювати буккіппером - треба канадська корочка, а без неї - конвеєр.
  rjkz написав:...
Следующий вопрос - нафига платить 100к за обучение, если можно заплатить за востребованный работадателями финансовый каледж Барух или бруклинский политехнический каледж 28 к за 4 года обучения?
Средняя зарплата на Уолл-стрит в финсекторе 2 года назад составляла 430 куе в год, я Максу сбрасывал, ему это близко.
Про своего товарища из Львова, который работал электриком, а ныне QA 110+ в год, уже писал.

а от реально стикались з кимось, хто працює на Уол-стріт? бо припускаю, що для старту на посаду з 430 куо - попросять Лігу плюща - можу помилятись. й не певен, що коледжу буде достатньо.

й емігрантам не світить - на таких посадах потрібна англійська носія.


Мы когда приехали, нас тут пытались "развести".
Попали в "учебный центр" - учат всему чему угодно: квикбукс (американская бухгалтерская программа, я так понимаю вместо (избегаю слова "аналог") С1, подозреваю, что намного проще. Не смотрел пока), дают "корочку" буккипера, 4500 долларов, ННА - 800 долларов, ультрасаунд (то есть учат делать УЗИ), кажется еще СДЛ там было. Короче, "даем любые ответы на любые вопросы". Типа "бесплатно". Только "вот тут и тут поставте подписи". Я уже рассказвал про "бесплатно" - это грант от правительства на послешкольное обучение для тех, у кого его не было. Но у нас-то есть. И это на нас ответственность за "пидпись здесь".
В общем, стремно как-то показалось, что все что угодно учат в одном месте.
Начали расспрашивать людей что и как.
Попали на бухгалтера, говорит "Вы работали бухгалтером? " "Да, но в Украине, бухгалтер, главный бухгалтер" "Тут все то-же самое, но намного проще. Если хотите, приходите к нам на минималку буккипером, поработаете, поймете что к чему, а потом в резюме укажете, что у нас работали и никаких курсов не надо".
Тут надо уточнить, что это был офис инкомтакс, у них "сезонная" работа.
И в НЙ бухгалтером много не заработаещь если только не свой бизнес или какая-то огромная компания. Бухгалтер с опытом лет 5 - долларов 40 в час, буккипер - до 25. Бухгалтеру, вроде как "корочки" таки надо.

Про Уолл-стрит и 430 куе - у меня таких знакомых нет.
Был сюжет по ТВ, я или Максу в личку отправлял или выкладывал где-то.
Есть один - не знаю сколько зарабатывает, трейдер на стокмаркете (немного поговорили на эту тему, говорит, что специализируется на маленьких компаниях, фактически стартапах), но работает из дому, сам на себя. Я про него писал - бывший одессит, дочка закончила МИТ, сейчас преподает в СТенфорде.
rjkz
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Повідомлення Додано: Суб 10 чер, 2023 01:43

  rjkz написав:Мы когда приехали, нас тут пытались "развести".
Попали в "учебный центр" - учат всему чему угодно: квикбукс (американская бухгалтерская программа, я так понимаю вместо (избегаю слова "аналог") С1, подозреваю, что намного проще. Не смотрел пока), дают "корочку" буккипера, 4500 долларов, ННА - 800 долларов, ультрасаунд (то есть учат делать УЗИ), кажется еще СДЛ там было. Короче, "даем любые ответы на любые вопросы". Типа "бесплатно". Только "вот тут и тут поставте подписи". Я уже рассказвал про "бесплатно" - это грант от правительства на послешкольное обучение для тех, у кого его не было. Но у нас-то есть. И это на нас ответственность за "пидпись здесь".
В общем, стремно как-то показалось, что все что угодно учат в одном месте.

В Польше тоже такие школы есть. Типа ПТУ. Очень популярны среди понаехов, потому что после обучения не нужно сдавать экзамен на знание языка (у жены в группе таких было процентов 80). Вообще, конечно, глупость: полтора года через выходные ездить на учебу, чтобы сэкономить 200 евро. Но народ почему-то ссытся сдавать языковой экзамен.
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