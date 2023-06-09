Там медведи по дорогам ходят!
Просто красивые виды для выходного дня:
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Додано: П'ят 09 чер, 2023 23:58
Интересовались Канадой?
Там медведи по дорогам ходят!
Просто красивые виды для выходного дня:
Додано: Суб 10 чер, 2023 00:36
Мы когда приехали, нас тут пытались "развести".
Попали в "учебный центр" - учат всему чему угодно: квикбукс (американская бухгалтерская программа, я так понимаю вместо (избегаю слова "аналог") С1, подозреваю, что намного проще. Не смотрел пока), дают "корочку" буккипера, 4500 долларов, ННА - 800 долларов, ультрасаунд (то есть учат делать УЗИ), кажется еще СДЛ там было. Короче, "даем любые ответы на любые вопросы". Типа "бесплатно". Только "вот тут и тут поставте подписи". Я уже рассказвал про "бесплатно" - это грант от правительства на послешкольное обучение для тех, у кого его не было. Но у нас-то есть. И это на нас ответственность за "пидпись здесь".
В общем, стремно как-то показалось, что все что угодно учат в одном месте.
Начали расспрашивать людей что и как.
Попали на бухгалтера, говорит "Вы работали бухгалтером? " "Да, но в Украине, бухгалтер, главный бухгалтер" "Тут все то-же самое, но намного проще. Если хотите, приходите к нам на минималку буккипером, поработаете, поймете что к чему, а потом в резюме укажете, что у нас работали и никаких курсов не надо".
Тут надо уточнить, что это был офис инкомтакс, у них "сезонная" работа.
И в НЙ бухгалтером много не заработаещь если только не свой бизнес или какая-то огромная компания. Бухгалтер с опытом лет 5 - долларов 40 в час, буккипер - до 25. Бухгалтеру, вроде как "корочки" таки надо.
Про Уолл-стрит и 430 куе - у меня таких знакомых нет.
Был сюжет по ТВ, я или Максу в личку отправлял или выкладывал где-то.
Есть один - не знаю сколько зарабатывает, трейдер на стокмаркете (немного поговорили на эту тему, говорит, что специализируется на маленьких компаниях, фактически стартапах), но работает из дому, сам на себя. Я про него писал - бывший одессит, дочка закончила МИТ, сейчас преподает в СТенфорде.
Додано: Суб 10 чер, 2023 01:43
В Польше тоже такие школы есть. Типа ПТУ. Очень популярны среди понаехов, потому что после обучения не нужно сдавать экзамен на знание языка (у жены в группе таких было процентов 80). Вообще, конечно, глупость: полтора года через выходные ездить на учебу, чтобы сэкономить 200 евро. Но народ почему-то ссытся сдавать языковой экзамен.
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