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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 798799800801 Додано: П'ят 09 чер, 2023 23:58

Там медведи по дорогам ходят!



Просто красивые виды для выходного дня:

https://www.youtube.com/watch?v=NCSgESgEZ3M Интересовались Канадой?Там медведи по дорогам ходят!Просто красивые виды для выходного дня: Сибарит

Форумчанин року Повідомлень: 6968 З нами з: 02.09.15 Подякував: 5878 раз. Подякували: 19107 раз. Профіль 92 49 33 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 10 чер, 2023 00:36 Shaman написав: rjkz написав: ...

К слову, не обязательно и идти работать тракером или кем-то другим.

Жене сказали, что буккипером можно идти работать, все очень просто, за пару недель разберется что к чему. В инком такс офис на время подачи деклараций берут чуть-ли не кого попало - бухгалтера чуть-ли не круглосуточно сидят в офисах (мы затянули в этом году, уже готовы были идти платить 500 долларов, но потом все-таки нашли раньше и за 150). ...К слову, не обязательно и идти работать тракером или кем-то другим.Жене сказали, что, все очень просто, за пару недель разберется что к чему. В инком такс офис на время подачи деклараций берут чуть-ли не кого попало - бухгалтера чуть-ли не круглосуточно сидят в офисах (мы затянули в этом году, уже готовы были идти платить 500 долларов, но потом все-таки нашли раньше и за 150).

питали про Канаду. схожа ситуація - головний бух. там навіть розбиратися не треба, я думаю вистачить дня чи кілька. але щоб працювати буккіппером - треба канадська корочка, а без неї - конвеєр.

rjkz написав: ...

Следующий вопрос - нафига платить 100к за обучение, если можно заплатить за востребованный работадателями финансовый каледж Барух или бруклинский политехнический каледж 28 к за 4 года обучения?

Средняя зарплата на Уолл-стрит в финсекторе 2 года назад составляла 430 куе в год, я Максу сбрасывал, ему это близко.

Про своего товарища из Львова, который работал электриком, а ныне QA 110+ в год, уже писал. ...Следующий вопрос - нафига платить 100к за обучение, если можно заплатить за востребованный работадателями финансовый каледж Барух или бруклинский политехнический каледж 28 к за 4 года обучения?Средняя зарплата на Уолл-стрит в финсекторе 2 года назад составляла 430 куе в год, я Максу сбрасывал, ему это близко.Про своего товарища из Львова, который работал электриком, а ныне QA 110+ в год, уже писал.

а от реально стикались з кимось, хто працює на Уол-стріт? бо припускаю, що для старту на посаду з 430 куо - попросять Лігу плюща - можу помилятись. й не певен, що коледжу буде достатньо.



й емігрантам не світить - на таких посадах потрібна англійська носія.

питали про Канаду. схожа ситуація - головний бух. там навіть розбиратися не треба, я думаю вистачить дня чи кілька. але щоб працювати буккіппером - треба канадська корочка, а без неї - конвеєр.а от реально стикались з кимось, хто працює на Уол-стріт? бо припускаю, що для старту на посаду з 430 куо - попросять Лігу плюща - можу помилятись. й не певен, що коледжу буде достатньо.й емігрантам не світить - на таких посадах потрібна англійська носія.



Мы когда приехали, нас тут пытались "развести".

Попали в "учебный центр" - учат всему чему угодно: квикбукс (американская бухгалтерская программа, я так понимаю вместо (избегаю слова "аналог") С1, подозреваю, что намного проще. Не смотрел пока), дают "корочку" буккипера, 4500 долларов, ННА - 800 долларов, ультрасаунд (то есть учат делать УЗИ), кажется еще СДЛ там было. Короче, "даем любые ответы на любые вопросы". Типа "бесплатно". Только "вот тут и тут поставте подписи". Я уже рассказвал про "бесплатно" - это грант от правительства на послешкольное обучение для тех, у кого его не было. Но у нас-то есть. И это на нас ответственность за "пидпись здесь".

В общем, стремно как-то показалось, что все что угодно учат в одном месте.

Начали расспрашивать людей что и как.

Попали на бухгалтера, говорит "Вы работали бухгалтером? " "Да, но в Украине, бухгалтер, главный бухгалтер" "Тут все то-же самое, но намного проще. Если хотите, приходите к нам на минималку буккипером, поработаете, поймете что к чему, а потом в резюме укажете, что у нас работали и никаких курсов не надо".

Тут надо уточнить, что это был офис инкомтакс, у них "сезонная" работа.

И в НЙ бухгалтером много не заработаещь если только не свой бизнес или какая-то огромная компания. Бухгалтер с опытом лет 5 - долларов 40 в час, буккипер - до 25. Бухгалтеру, вроде как "корочки" таки надо.



Про Уолл-стрит и 430 куе - у меня таких знакомых нет.

Был сюжет по ТВ, я или Максу в личку отправлял или выкладывал где-то.

Есть один - не знаю сколько зарабатывает, трейдер на стокмаркете (немного поговорили на эту тему, говорит, что специализируется на маленьких компаниях, фактически стартапах), но работает из дому, сам на себя. Я про него писал - бывший одессит, дочка закончила МИТ, сейчас преподает в СТенфорде. Мы когда приехали, нас тут пытались "развести".Попали в "учебный центр" - учат всему чему угодно: квикбукс (американская бухгалтерская программа, я так понимаю вместо (избегаю слова "аналог") С1, подозреваю, что намного проще. Не смотрел пока), дают "корочку" буккипера, 4500 долларов, ННА - 800 долларов, ультрасаунд (то есть учат делать УЗИ), кажется еще СДЛ там было. Короче, "даем любые ответы на любые вопросы". Типа "бесплатно". Только "вот тут и тут поставте подписи". Я уже рассказвал про "бесплатно" - это грант от правительства на послешкольное обучение для тех, у кого его не было. Но у нас-то есть. И это на нас ответственность за "пидпись здесь".В общем, стремно как-то показалось, что все что угодно учат в одном месте.Начали расспрашивать людей что и как.Попали на бухгалтера, говорит "Вы работали бухгалтером? " "Да, но в Украине, бухгалтер, главный бухгалтер" "Тут все то-же самое, но намного проще. Если хотите, приходите к нам на минималку буккипером, поработаете, поймете что к чему, а потом в резюме укажете, что у нас работали и никаких курсов не надо".Тут надо уточнить, что это был офис инкомтакс, у них "сезонная" работа.И в НЙ бухгалтером много не заработаещь если только не свой бизнес или какая-то огромная компания. Бухгалтер с опытом лет 5 - долларов 40 в час, буккипер - до 25. Бухгалтеру, вроде как "корочки" таки надо.Про Уолл-стрит и 430 куе - у меня таких знакомых нет.Был сюжет по ТВ, я или Максу в личку отправлял или выкладывал где-то.Есть один - не знаю сколько зарабатывает, трейдер на стокмаркете (немного поговорили на эту тему, говорит, что специализируется на маленьких компаниях, фактически стартапах), но работает из дому, сам на себя. Я про него писал - бывший одессит, дочка закончила МИТ, сейчас преподает в СТенфорде. rjkz

Повідомлень: 14776 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7712 раз. Подякували: 4710 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 10 чер, 2023 01:43 rjkz написав: Мы когда приехали, нас тут пытались "развести".

Попали в "учебный центр" - учат всему чему угодно: квикбукс (американская бухгалтерская программа, я так понимаю вместо (избегаю слова "аналог") С1, подозреваю, что намного проще. Не смотрел пока), дают "корочку" буккипера, 4500 долларов, ННА - 800 долларов, ультрасаунд (то есть учат делать УЗИ), кажется еще СДЛ там было. Короче, "даем любые ответы на любые вопросы". Типа "бесплатно". Только "вот тут и тут поставте подписи". Я уже рассказвал про "бесплатно" - это грант от правительства на послешкольное обучение для тех, у кого его не было. Но у нас-то есть. И это на нас ответственность за "пидпись здесь".

В общем, стремно как-то показалось, что все что угодно учат в одном месте.

Мы когда приехали, нас тут пытались "развести".Попали в "учебный центр" - учат всему чему угодно: квикбукс (американская бухгалтерская программа, я так понимаю вместо (избегаю слова "аналог") С1, подозреваю, что намного проще. Не смотрел пока), дают "корочку" буккипера, 4500 долларов, ННА - 800 долларов, ультрасаунд (то есть учат делать УЗИ), кажется еще СДЛ там было. Короче, "даем любые ответы на любые вопросы". Типа "бесплатно". Только "вот тут и тут поставте подписи". Я уже рассказвал про "бесплатно" - это грант от правительства на послешкольное обучение для тех, у кого его не было. Но у нас-то есть. И это на нас ответственность за "пидпись здесь".В общем, стремно как-то показалось, что все что угодно учат в одном месте.

В Польше тоже такие школы есть. Типа ПТУ. Очень популярны среди понаехов, потому что после обучения не нужно сдавать экзамен на знание языка (у жены в группе таких было процентов 80). Вообще, конечно, глупость: полтора года через выходные ездить на учебу, чтобы сэкономить 200 евро. Но народ почему-то ссытся сдавать языковой экзамен. В Польше тоже такие школы есть. Типа ПТУ. Очень популярны среди понаехов, потому что после обучения не нужно сдавать экзамен на знание языка (у жены в группе таких было процентов 80). Вообще, конечно, глупость: полтора года через выходные ездить на учебу, чтобы сэкономить 200 евро. Но народ почему-то ссытся сдавать языковой экзамен. Gastarbaiter Повідомлень: 2592 З нами з: 26.02.18 Подякував: 627 раз. Подякували: 422 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 10 чер, 2023 03:26 Gastarbaiter написав: rjkz написав: Мы когда приехали, нас тут пытались "развести".

Попали в "учебный центр" - учат всему чему угодно: квикбукс (американская бухгалтерская программа, я так понимаю вместо (избегаю слова "аналог") С1, подозреваю, что намного проще. Не смотрел пока), дают "корочку" буккипера, 4500 долларов, ННА - 800 долларов, ультрасаунд (то есть учат делать УЗИ), кажется еще СДЛ там было. Короче, "даем любые ответы на любые вопросы". Типа "бесплатно". Только "вот тут и тут поставте подписи". Я уже рассказвал про "бесплатно" - это грант от правительства на послешкольное обучение для тех, у кого его не было. Но у нас-то есть. И это на нас ответственность за "пидпись здесь".

В общем, стремно как-то показалось, что все что угодно учат в одном месте.

Мы когда приехали, нас тут пытались "развести".Попали в "учебный центр" - учат всему чему угодно: квикбукс (американская бухгалтерская программа, я так понимаю вместо (избегаю слова "аналог") С1, подозреваю, что намного проще. Не смотрел пока), дают "корочку" буккипера, 4500 долларов, ННА - 800 долларов, ультрасаунд (то есть учат делать УЗИ), кажется еще СДЛ там было. Короче, "даем любые ответы на любые вопросы". Типа "бесплатно". Только "вот тут и тут поставте подписи". Я уже рассказвал про "бесплатно" - это грант от правительства на послешкольное обучение для тех, у кого его не было. Но у нас-то есть. И это на нас ответственность за "пидпись здесь".В общем, стремно как-то показалось, что все что угодно учат в одном месте.

В Польше тоже такие школы есть. Типа ПТУ. Очень популярны среди понаехов, потому что после обучения не нужно сдавать экзамен на знание языка (у жены в группе таких было процентов 80). Вообще, конечно, глупость: полтора года через выходные ездить на учебу, чтобы сэкономить 200 евро. Но народ почему-то ссытся сдавать языковой экзамен. В Польше тоже такие школы есть. Типа ПТУ. Очень популярны среди понаехов, потому что после обучения не нужно сдавать экзамен на знание языка (у жены в группе таких было процентов 80). Вообще, конечно, глупость: полтора года через выходные ездить на учебу, чтобы сэкономить 200 евро. Но народ почему-то ссытся сдавать языковой экзамен.



Тут нет необходимости сдавать экзамен на знание языка, самый главный экзамен, на котором понадобится лангуаге - через 4 года и 9 месяцев после въезда и постоянного проживания в легальном статусе можно податься на гражданство, вот там есть экзамен на Инглише.

А то "пту" - ННА 1 неделя, буккипинг - 3,5 месяца, остальное - не помню.

Вот на такую х.ню можно "спалить" грант вместо того, чтобы оплатить им каледж.

Тем кому это предназначается, естественно. Тут нет необходимости сдавать экзамен на знание языка, самый главный экзамен, на котором понадобится лангуаге - через 4 года и 9 месяцев после въезда и постоянного проживания в легальном статусе можно податься на гражданство, вот там есть экзамен на Инглише.А то "пту" - ННА 1 неделя, буккипинг - 3,5 месяца, остальное - не помню.Вот на такую х.ню можно "спалить" грант вместо того, чтобы оплатить им каледж.Тем кому это предназначается, естественно. rjkz

Повідомлень: 14776 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7712 раз. Подякували: 4710 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 10 чер, 2023 07:05 Gastarbaiter написав: rjkz написав: Мы когда приехали, нас тут пытались "развести".

Попали в "учебный центр" - учат всему чему угодно: квикбукс (американская бухгалтерская программа, я так понимаю вместо (избегаю слова "аналог") С1, подозреваю, что намного проще. Не смотрел пока), дают "корочку" буккипера, 4500 долларов, ННА - 800 долларов, ультрасаунд (то есть учат делать УЗИ), кажется еще СДЛ там было. Короче, "даем любые ответы на любые вопросы". Типа "бесплатно". Только "вот тут и тут поставте подписи". Я уже рассказвал про "бесплатно" - это грант от правительства на послешкольное обучение для тех, у кого его не было. Но у нас-то есть. И это на нас ответственность за "пидпись здесь".

В общем, стремно как-то показалось, что все что угодно учат в одном месте.

Мы когда приехали, нас тут пытались "развести".Попали в "учебный центр" - учат всему чему угодно: квикбукс (американская бухгалтерская программа, я так понимаю вместо (избегаю слова "аналог") С1, подозреваю, что намного проще. Не смотрел пока), дают "корочку" буккипера, 4500 долларов, ННА - 800 долларов, ультрасаунд (то есть учат делать УЗИ), кажется еще СДЛ там было. Короче, "даем любые ответы на любые вопросы". Типа "бесплатно". Только "вот тут и тут поставте подписи". Я уже рассказвал про "бесплатно" - это грант от правительства на послешкольное обучение для тех, у кого его не было. Но у нас-то есть. И это на нас ответственность за "пидпись здесь".В общем, стремно как-то показалось, что все что угодно учат в одном месте.

В Польше тоже такие школы есть. Типа ПТУ. Очень популярны среди понаехов, потому что после обучения не нужно сдавать экзамен на знание языка (у жены в группе таких было процентов 80). Вообще, конечно, глупость: полтора года через выходные ездить на учебу, чтобы сэкономить 200 евро. Но народ почему-то ссытся сдавать языковой экзамен. В Польше тоже такие школы есть. Типа ПТУ. Очень популярны среди понаехов, потому что после обучения не нужно сдавать экзамен на знание языка (у жены в группе таких было процентов 80). Вообще, конечно, глупость: полтора года через выходные ездить на учебу, чтобы сэкономить 200 евро. Но народ почему-то ссытся сдавать языковой экзамен.

Полицеальна школа зветься, але головна її перевага в тому, що після закінчення надається 18 місяців на легального перебування в країні для пошуку роботи. І до війни це був весомий аргумент. Я про ці школи знаю саме з цієї сторони, а не " народ боїться здавати екзамен на польську'. Полицеальна школа зветься, але головна її перевага в тому, що після закінчення надається 18 місяців на легального перебування в країні для пошуку роботи. І до війни це був весомий аргумент. Я про ці школи знаю саме з цієї сторони, а не " народ боїться здавати екзамен на польську'. Wisznia2021 Повідомлень: 399 З нами з: 24.01.22 Подякував: 1 раз. Подякували: 35 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 10 чер, 2023 07:22 rjkz



Ви рассуждаете с точки зрения, що " всім людям конче необхідно а Америку!!" Варианты даже не обсуждаются. Я уже писала, что мне неприятен их образ жизни, впечатление, что в стране очень много ленивых и поэтому - тупых и необразованных людей. Т.е

упадок общества уже начался. Конечно, такой Титаник не потонет в одночасье- на наш век точно хватит. Но дело не в моём мнении, а в том, что Вам надо принять тот факт, что далеко не все хотят в Америку/Канаду. Поэтому грызть землю( работать тракершой) ради Америки - нафиг надо. Ради детей? Я два раза пыталась переехать в Европу ради того, чтоб облегчить моему ребенку поступление и учебу в европейском вузе. Первый раз не получилось по семейным обстоятельствам, второй- спасибо, высший разум отвёл. И, как оказалось, поступить в Германию с украинским аттестатом легче, чем учась в школе в Германии. Ребенок закончил школу в Украине и сам поступил в универ в Германии. В сторону Америки тоже смотрела, но, слава Богу, решила, что это далеко от Родины:))) ( и я с облегчением выдохнула) Wisznia2021 Повідомлень: 399 З нами з: 24.01.22 Подякував: 1 раз. Подякували: 35 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 798799800801 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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