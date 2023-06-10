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rjkz написав:... К слову, не обязательно и идти работать тракером или кем-то другим. Жене сказали, что буккипером можно идти работать, все очень просто, за пару недель разберется что к чему. В инком такс офис на время подачи деклараций берут чуть-ли не кого попало - бухгалтера чуть-ли не круглосуточно сидят в офисах (мы затянули в этом году, уже готовы были идти платить 500 долларов, но потом все-таки нашли раньше и за 150).
питали про Канаду. схожа ситуація - головний бух. там навіть розбиратися не треба, я думаю вистачить дня чи кілька. але щоб працювати буккіппером - треба канадська корочка, а без неї - конвеєр.
rjkz написав:... Следующий вопрос - нафига платить 100к за обучение, если можно заплатить за востребованный работадателями финансовый каледж Барух или бруклинский политехнический каледж 28 к за 4 года обучения? Средняя зарплата на Уолл-стрит в финсекторе 2 года назад составляла 430 куе в год, я Максу сбрасывал, ему это близко. Про своего товарища из Львова, который работал электриком, а ныне QA 110+ в год, уже писал.
а от реально стикались з кимось, хто працює на Уол-стріт? бо припускаю, що для старту на посаду з 430 куо - попросять Лігу плюща - можу помилятись. й не певен, що коледжу буде достатньо.
й емігрантам не світить - на таких посадах потрібна англійська носія.
Мы когда приехали, нас тут пытались "развести". Попали в "учебный центр" - учат всему чему угодно: квикбукс (американская бухгалтерская программа, я так понимаю вместо (избегаю слова "аналог") С1, подозреваю, что намного проще. Не смотрел пока), дают "корочку" буккипера, 4500 долларов, ННА - 800 долларов, ультрасаунд (то есть учат делать УЗИ), кажется еще СДЛ там было. Короче, "даем любые ответы на любые вопросы". Типа "бесплатно". Только "вот тут и тут поставте подписи". Я уже рассказвал про "бесплатно" - это грант от правительства на послешкольное обучение для тех, у кого его не было. Но у нас-то есть. И это на нас ответственность за "пидпись здесь". В общем, стремно как-то показалось, что все что угодно учат в одном месте. Начали расспрашивать людей что и как. Попали на бухгалтера, говорит "Вы работали бухгалтером? " "Да, но в Украине, бухгалтер, главный бухгалтер" "Тут все то-же самое, но намного проще. Если хотите, приходите к нам на минималку буккипером, поработаете, поймете что к чему, а потом в резюме укажете, что у нас работали и никаких курсов не надо". Тут надо уточнить, что это был офис инкомтакс, у них "сезонная" работа. И в НЙ бухгалтером много не заработаещь если только не свой бизнес или какая-то огромная компания. Бухгалтер с опытом лет 5 - долларов 40 в час, буккипер - до 25. Бухгалтеру, вроде как "корочки" таки надо.
Про Уолл-стрит и 430 куе - у меня таких знакомых нет. Был сюжет по ТВ, я или Максу в личку отправлял или выкладывал где-то. Есть один - не знаю сколько зарабатывает, трейдер на стокмаркете (немного поговорили на эту тему, говорит, что специализируется на маленьких компаниях, фактически стартапах), но работает из дому, сам на себя. Я про него писал - бывший одессит, дочка закончила МИТ, сейчас преподает в СТенфорде.
rjkz написав:Мы когда приехали, нас тут пытались "развести". Попали в "учебный центр" - учат всему чему угодно: квикбукс (американская бухгалтерская программа, я так понимаю вместо (избегаю слова "аналог") С1, подозреваю, что намного проще. Не смотрел пока), дают "корочку" буккипера, 4500 долларов, ННА - 800 долларов, ультрасаунд (то есть учат делать УЗИ), кажется еще СДЛ там было. Короче, "даем любые ответы на любые вопросы". Типа "бесплатно". Только "вот тут и тут поставте подписи". Я уже рассказвал про "бесплатно" - это грант от правительства на послешкольное обучение для тех, у кого его не было. Но у нас-то есть. И это на нас ответственность за "пидпись здесь". В общем, стремно как-то показалось, что все что угодно учат в одном месте.
В Польше тоже такие школы есть. Типа ПТУ. Очень популярны среди понаехов, потому что после обучения не нужно сдавать экзамен на знание языка (у жены в группе таких было процентов 80). Вообще, конечно, глупость: полтора года через выходные ездить на учебу, чтобы сэкономить 200 евро. Но народ почему-то ссытся сдавать языковой экзамен.
rjkz написав:Мы когда приехали, нас тут пытались "развести". Попали в "учебный центр" - учат всему чему угодно: квикбукс (американская бухгалтерская программа, я так понимаю вместо (избегаю слова "аналог") С1, подозреваю, что намного проще. Не смотрел пока), дают "корочку" буккипера, 4500 долларов, ННА - 800 долларов, ультрасаунд (то есть учат делать УЗИ), кажется еще СДЛ там было. Короче, "даем любые ответы на любые вопросы". Типа "бесплатно". Только "вот тут и тут поставте подписи". Я уже рассказвал про "бесплатно" - это грант от правительства на послешкольное обучение для тех, у кого его не было. Но у нас-то есть. И это на нас ответственность за "пидпись здесь". В общем, стремно как-то показалось, что все что угодно учат в одном месте.
В Польше тоже такие школы есть. Типа ПТУ. Очень популярны среди понаехов, потому что после обучения не нужно сдавать экзамен на знание языка (у жены в группе таких было процентов 80). Вообще, конечно, глупость: полтора года через выходные ездить на учебу, чтобы сэкономить 200 евро. Но народ почему-то ссытся сдавать языковой экзамен.
Тут нет необходимости сдавать экзамен на знание языка, самый главный экзамен, на котором понадобится лангуаге - через 4 года и 9 месяцев после въезда и постоянного проживания в легальном статусе можно податься на гражданство, вот там есть экзамен на Инглише. А то "пту" - ННА 1 неделя, буккипинг - 3,5 месяца, остальное - не помню. Вот на такую х.ню можно "спалить" грант вместо того, чтобы оплатить им каледж. Тем кому это предназначается, естественно.
rjkz написав:Мы когда приехали, нас тут пытались "развести". Попали в "учебный центр" - учат всему чему угодно: квикбукс (американская бухгалтерская программа, я так понимаю вместо (избегаю слова "аналог") С1, подозреваю, что намного проще. Не смотрел пока), дают "корочку" буккипера, 4500 долларов, ННА - 800 долларов, ультрасаунд (то есть учат делать УЗИ), кажется еще СДЛ там было. Короче, "даем любые ответы на любые вопросы". Типа "бесплатно". Только "вот тут и тут поставте подписи". Я уже рассказвал про "бесплатно" - это грант от правительства на послешкольное обучение для тех, у кого его не было. Но у нас-то есть. И это на нас ответственность за "пидпись здесь". В общем, стремно как-то показалось, что все что угодно учат в одном месте.
В Польше тоже такие школы есть. Типа ПТУ. Очень популярны среди понаехов, потому что после обучения не нужно сдавать экзамен на знание языка (у жены в группе таких было процентов 80). Вообще, конечно, глупость: полтора года через выходные ездить на учебу, чтобы сэкономить 200 евро. Но народ почему-то ссытся сдавать языковой экзамен.
Полицеальна школа зветься, але головна її перевага в тому, що після закінчення надається 18 місяців на легального перебування в країні для пошуку роботи. І до війни це був весомий аргумент. Я про ці школи знаю саме з цієї сторони, а не " народ боїться здавати екзамен на польську'.
Ви рассуждаете с точки зрения, що " всім людям конче необхідно а Америку!!" Варианты даже не обсуждаются. Я уже писала, что мне неприятен их образ жизни, впечатление, что в стране очень много ленивых и поэтому - тупых и необразованных людей. Т.е упадок общества уже начался. Конечно, такой Титаник не потонет в одночасье- на наш век точно хватит. Но дело не в моём мнении, а в том, что Вам надо принять тот факт, что далеко не все хотят в Америку/Канаду. Поэтому грызть землю( работать тракершой) ради Америки - нафиг надо. Ради детей? Я два раза пыталась переехать в Европу ради того, чтоб облегчить моему ребенку поступление и учебу в европейском вузе. Первый раз не получилось по семейным обстоятельствам, второй- спасибо, высший разум отвёл. И, как оказалось, поступить в Германию с украинским аттестатом легче, чем учась в школе в Германии. Ребенок закончил школу в Украине и сам поступил в универ в Германии. В сторону Америки тоже смотрела, но, слава Богу, решила, что это далеко от Родины:))) ( и я с облегчением выдохнула)