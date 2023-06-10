Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

тему Відповісти

на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 799800801802 Додано: Суб 10 чер, 2023 09:14 San написав: Wisznia2021 написав: rjkz



Ви рассуждаете с точки зрения, що " всім людям конче необхідно а Америку!!" Варианты даже не обсуждаются. Я уже писала, что мне неприятен их образ жизни, впечатление, что в стране очень много ленивых и поэтому - тупых и необразованных людей. rjkzВи рассуждаете с точки зрения, що " всім людям конче необхідно а Америку!!" Варианты даже не обсуждаются. Я уже писала, что мне неприятен их образ жизни, впечатление, что в стране очень много ленивых и поэтому - тупых и необразованных людей.

Ну тупые (с, задорнов, русский наратив).

Это страна с лучшими вузами и с самыми технологическими компаниями: хоть айфон, хоть военка, которая сейчас помогает Украине отбиваться от рашизма Ну тупые (с, задорнов, русский наратив).Это страна с лучшими вузами и с самыми технологическими компаниями: хоть айфон, хоть военка, которая сейчас помогает Украине отбиваться от рашизма

Невнимательно читаете: я писала " ленивые и поэтому тупые и необразованные". В приведенном вами образчике вроде по- другому сказано, хотя я не его кумир, могу ошибиться. Смысл в том, что деградация общества " на лицо". Но я понимаю, что это везде сейчас. " лучшие вузы и военка"?- ну, не знаю, в плане военки восхищает Израиль. Но я не специалист.

Но дело не в том, сколько будет тонуть Титаник- не мой образ жизни, " не моё" во многих смыслах.

Сорри(я девочка)- а айфон- реально крутое изобретение или результат рекламной компании? Невнимательно читаете: я писала " ленивые и поэтому тупые и необразованные". В приведенном вами образчике вроде по- другому сказано, хотя я не его кумир, могу ошибиться. Смысл в том, что деградация общества " на лицо". Но я понимаю, что это везде сейчас. " лучшие вузы и военка"?- ну, не знаю, в плане военки восхищает Израиль. Но я не специалист.Но дело не в том, сколько будет тонуть Титаник- не мой образ жизни, " не моё" во многих смыслах.Сорри(я девочка)- а айфон- реально крутое изобретение или результат рекламной компании? Wisznia2021 Повідомлень: 402 З нами з: 24.01.22 Подякував: 1 раз. Подякували: 35 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 10 чер, 2023 09:26 BIGor написав: Wisznia2021 написав: Ви рассуждаете с точки зрения, що " всім людям конче необхідно а Америку!!" Варианты даже не обсуждаются. Я уже писала, что мне неприятен их образ жизни, впечатление, что в стране очень много ленивых и поэтому - тупых и необразованных людей. Т.е

упадок общества уже начался. Конечно, такой Титаник не потонет в одночасье- на наш век точно хватит. Но дело не в моём мнении, а в том, что Вам надо принять тот факт, что далеко не все хотят в Америку/Канаду. Поэтому грызть землю( работать тракершой) ради Америки - нафиг надо. Ради детей? Я два раза пыталась переехать в Европу ради того, чтоб облегчить моему ребенку поступление и учебу в европейском вузе. Первый раз не получилось по семейным обстоятельствам, второй- спасибо, высший разум отвёл. И, как оказалось, поступить в Германию с украинским аттестатом легче, чем учась в школе в Германии. Ребенок закончил школу в Украине и сам поступил в универ в Германии. В сторону Америки тоже смотрела, но, слава Богу, решила, что это далеко от Родины:))) ( и я с облегчением выдохнула) Ви рассуждаете с точки зрения, що " всім людям конче необхідно а Америку!!" Варианты даже не обсуждаются. Я уже писала, что мне неприятен их образ жизни, впечатление, что в стране очень много ленивых и поэтому - тупых и необразованных людей. Т.еупадок общества уже начался. Конечно, такой Титаник не потонет в одночасье- на наш век точно хватит. Но дело не в моём мнении, а в том, что Вам надо принять тот факт, что далеко не все хотят в Америку/Канаду. Поэтому грызть землю( работать тракершой) ради Америки - нафиг надо. Ради детей? Я два раза пыталась переехать в Европу ради того, чтоб облегчить моему ребенку поступление и учебу в европейском вузе. Первый раз не получилось по семейным обстоятельствам, второй- спасибо, высший разум отвёл. И, как оказалось, поступить в Германию с украинским аттестатом легче, чем учась в школе в Германии. Ребенок закончил школу в Украине и сам поступил в универ в Германии. В сторону Америки тоже смотрела, но, слава Богу, решила, что это далеко от Родины:))) ( и я с облегчением выдохнула)

"А в Америці негрів лінчують". Ці ліниві роблять все починаючи від 90% світової айтішки, тесел, ракети, старлінки, iPhone (цікаво, де тей Siemens телефони у працелюбних німців) ітд.



З того що бачу, Німеччина поступово деградує, стикався по деяким моментам з німецькими працівниками - працюють тільки з під палки, але вони не ліниві, вони не хочуть напрягатися, бо значна частина їх зарплати йде на забезпечення життя якогось рандомного Саїда, його дружини і 4-х дітей. А тут ще і українці на соцзабезпечені - притому багато ушлих.

Якось Німеччина взагалі не виглядає норм. країною саме для роботи, знаю багатьох ІТ-шників-емігрантів, всі по різним країнам, а в Німеччину (цей "рай") так і ніхто не захотів. "А в Америці негрів лінчують". Ці ліниві роблять все починаючи від 90% світової айтішки, тесел, ракети, старлінки, iPhone (цікаво, де тей Siemens телефони у працелюбних німців) ітд.З того що бачу, Німеччина поступово деградує, стикався по деяким моментам з німецькими працівниками - працюють тільки з під палки, але вони не ліниві, вони не хочуть напрягатися, бо значна частина їх зарплати йде на забезпечення життя якогось рандомного Саїда, його дружини і 4-х дітей. А тут ще і українці на соцзабезпечені - притому багато ушлих.Якось Німеччина взагалі не виглядає норм. країною саме для роботи, знаю багатьох ІТ-шників-емігрантів, всі по різним країнам, а в Німеччину (цей "рай") так і ніхто не захотів.

Бігор, як завжди:))- прибіг, вивалив г*мна, і побіг далі. Заспокойтеся: я ніколи і ніде не нахвалювала Німеччину. Я навпаки казала, що дуже жаль, що таку круту країну( Україну) прос*али. В Україні дуже багато чого було гарним і навіть кращим!!! І виросло покоління чудової молоді, яке не жило при совку і на них була надія. Але спочатку треба було посадити/ наказати всіх схематозників. Всюди " пилять бюджет", зараз я це наблюдаю і в Німеччині. Просто тут його пиляють не конкретно в чиїсь карман, а великі корпорації, які виграють( дійсно виграють) в тендерах Бігор, як завжди:))- прибіг, вивалив г*мна, і побіг далі. Заспокойтеся: я ніколи і ніде не нахвалювала Німеччину. Я навпаки казала, що дуже жаль, що таку круту країну( Україну) прос*али. В Україні дуже багато чого було гарним і навіть кращим!!! І виросло покоління чудової молоді, яке не жило при совку і на них була надія. Але спочатку треба було посадити/ наказати всіх схематозників. Всюди " пилять бюджет", зараз я це наблюдаю і в Німеччині. Просто тут його пиляють не конкретно в чиїсь карман, а великі корпорації, які виграють( дійсно виграють) в тендерах Wisznia2021 Повідомлень: 402 З нами з: 24.01.22 Подякував: 1 раз. Подякували: 35 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 10 чер, 2023 09:31 До речі, про Америку: Америка така крута, ще й тому, що має можливість за рахунок великих зарплат працевлаштувати найкращі мізки всього світу (українців в тому числі). Вони ж не самі для себе всі ті кадри викохували. Wisznia2021 Повідомлень: 402 З нами з: 24.01.22 Подякував: 1 раз. Подякували: 35 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 799800801802 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостейМодератори: Faceless