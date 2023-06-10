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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 799800801802
Повідомлення Додано: Суб 10 чер, 2023 09:14

  San написав:
  Wisznia2021 написав:rjkz

Ви рассуждаете с точки зрения, що " всім людям конче необхідно а Америку!!" Варианты даже не обсуждаются. Я уже писала, что мне неприятен их образ жизни, впечатление, что в стране очень много ленивых и поэтому - тупых и необразованных людей.

Ну тупые (с, задорнов, русский наратив).
Это страна с лучшими вузами и с самыми технологическими компаниями: хоть айфон, хоть военка, которая сейчас помогает Украине отбиваться от рашизма

Невнимательно читаете: я писала " ленивые и поэтому тупые и необразованные". В приведенном вами образчике вроде по- другому сказано, хотя я не его кумир, могу ошибиться. Смысл в том, что деградация общества " на лицо". Но я понимаю, что это везде сейчас. " лучшие вузы и военка"?- ну, не знаю, в плане военки восхищает Израиль. Но я не специалист.
Но дело не в том, сколько будет тонуть Титаник- не мой образ жизни, " не моё" во многих смыслах.
Сорри(я девочка)- а айфон- реально крутое изобретение или результат рекламной компании?
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Повідомлення Додано: Суб 10 чер, 2023 09:26

  BIGor написав:
  Wisznia2021 написав:Ви рассуждаете с точки зрения, що " всім людям конче необхідно а Америку!!" Варианты даже не обсуждаются. Я уже писала, что мне неприятен их образ жизни, впечатление, что в стране очень много ленивых и поэтому - тупых и необразованных людей. Т.е
упадок общества уже начался. Конечно, такой Титаник не потонет в одночасье- на наш век точно хватит. Но дело не в моём мнении, а в том, что Вам надо принять тот факт, что далеко не все хотят в Америку/Канаду. Поэтому грызть землю( работать тракершой) ради Америки - нафиг надо. Ради детей? Я два раза пыталась переехать в Европу ради того, чтоб облегчить моему ребенку поступление и учебу в европейском вузе. Первый раз не получилось по семейным обстоятельствам, второй- спасибо, высший разум отвёл. И, как оказалось, поступить в Германию с украинским аттестатом легче, чем учась в школе в Германии. Ребенок закончил школу в Украине и сам поступил в универ в Германии. В сторону Америки тоже смотрела, но, слава Богу, решила, что это далеко от Родины:))) ( и я с облегчением выдохнула)

"А в Америці негрів лінчують". Ці ліниві роблять все починаючи від 90% світової айтішки, тесел, ракети, старлінки, iPhone (цікаво, де тей Siemens телефони у працелюбних німців) ітд.

З того що бачу, Німеччина поступово деградує, стикався по деяким моментам з німецькими працівниками - працюють тільки з під палки, але вони не ліниві, вони не хочуть напрягатися, бо значна частина їх зарплати йде на забезпечення життя якогось рандомного Саїда, його дружини і 4-х дітей. А тут ще і українці на соцзабезпечені - притому багато ушлих.
Якось Німеччина взагалі не виглядає норм. країною саме для роботи, знаю багатьох ІТ-шників-емігрантів, всі по різним країнам, а в Німеччину (цей "рай") так і ніхто не захотів.

Бігор, як завжди:))- прибіг, вивалив г*мна, і побіг далі. Заспокойтеся: я ніколи і ніде не нахвалювала Німеччину. Я навпаки казала, що дуже жаль, що таку круту країну( Україну) прос*али. В Україні дуже багато чого було гарним і навіть кращим!!! І виросло покоління чудової молоді, яке не жило при совку і на них була надія. Але спочатку треба було посадити/ наказати всіх схематозників. Всюди " пилять бюджет", зараз я це наблюдаю і в Німеччині. Просто тут його пиляють не конкретно в чиїсь карман, а великі корпорації, які виграють( дійсно виграють) в тендерах
Wisznia2021
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 чер, 2023 09:31

До речі, про Америку: Америка така крута, ще й тому, що має можливість за рахунок великих зарплат працевлаштувати найкращі мізки всього світу (українців в тому числі). Вони ж не самі для себе всі ті кадри викохували.
Wisznia2021
 
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  #<1 ... 799800801802
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