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Ви рассуждаете с точки зрения, що " всім людям конче необхідно а Америку!!" Варианты даже не обсуждаются. Я уже писала, что мне неприятен их образ жизни, впечатление, что в стране очень много ленивых и поэтому - тупых и необразованных людей.
Ну тупые (с, задорнов, русский наратив). Это страна с лучшими вузами и с самыми технологическими компаниями: хоть айфон, хоть военка, которая сейчас помогает Украине отбиваться от рашизма
Невнимательно читаете: я писала " ленивые и поэтому тупые и необразованные". В приведенном вами образчике вроде по- другому сказано, хотя я не его кумир, могу ошибиться. Смысл в том, что деградация общества " на лицо". Но я понимаю, что это везде сейчас. " лучшие вузы и военка"?- ну, не знаю, в плане военки восхищает Израиль. Но я не специалист. Но дело не в том, сколько будет тонуть Титаник- не мой образ жизни, " не моё" во многих смыслах. Сорри(я девочка)- а айфон- реально крутое изобретение или результат рекламной компании?
Wisznia2021 написав:Ви рассуждаете с точки зрения, що " всім людям конче необхідно а Америку!!" Варианты даже не обсуждаются. Я уже писала, что мне неприятен их образ жизни, впечатление, что в стране очень много ленивых и поэтому - тупых и необразованных людей. Т.е упадок общества уже начался. Конечно, такой Титаник не потонет в одночасье- на наш век точно хватит. Но дело не в моём мнении, а в том, что Вам надо принять тот факт, что далеко не все хотят в Америку/Канаду. Поэтому грызть землю( работать тракершой) ради Америки - нафиг надо. Ради детей? Я два раза пыталась переехать в Европу ради того, чтоб облегчить моему ребенку поступление и учебу в европейском вузе. Первый раз не получилось по семейным обстоятельствам, второй- спасибо, высший разум отвёл. И, как оказалось, поступить в Германию с украинским аттестатом легче, чем учась в школе в Германии. Ребенок закончил школу в Украине и сам поступил в универ в Германии. В сторону Америки тоже смотрела, но, слава Богу, решила, что это далеко от Родины:))) ( и я с облегчением выдохнула)
"А в Америці негрів лінчують". Ці ліниві роблять все починаючи від 90% світової айтішки, тесел, ракети, старлінки, iPhone (цікаво, де тей Siemens телефони у працелюбних німців) ітд.
З того що бачу, Німеччина поступово деградує, стикався по деяким моментам з німецькими працівниками - працюють тільки з під палки, але вони не ліниві, вони не хочуть напрягатися, бо значна частина їх зарплати йде на забезпечення життя якогось рандомного Саїда, його дружини і 4-х дітей. А тут ще і українці на соцзабезпечені - притому багато ушлих. Якось Німеччина взагалі не виглядає норм. країною саме для роботи, знаю багатьох ІТ-шників-емігрантів, всі по різним країнам, а в Німеччину (цей "рай") так і ніхто не захотів.
Бігор, як завжди:))- прибіг, вивалив г*мна, і побіг далі. Заспокойтеся: я ніколи і ніде не нахвалювала Німеччину. Я навпаки казала, що дуже жаль, що таку круту країну( Україну) прос*али. В Україні дуже багато чого було гарним і навіть кращим!!! І виросло покоління чудової молоді, яке не жило при совку і на них була надія. Але спочатку треба було посадити/ наказати всіх схематозників. Всюди " пилять бюджет", зараз я це наблюдаю і в Німеччині. Просто тут його пиляють не конкретно в чиїсь карман, а великі корпорації, які виграють( дійсно виграють) в тендерах
До речі, про Америку: Америка така крута, ще й тому, що має можливість за рахунок великих зарплат працевлаштувати найкращі мізки всього світу (українців в тому числі). Вони ж не самі для себе всі ті кадри викохували.
явним лідером економічного зростання в період між четвертим кварталом 2019 року (останній квартал перед початком ковідної кризи) і першим кварталом цього року є Польща", — каже економіст.
Польська економіка зросла на 11,2% ВВП, тоді як у єврозоні зростання ВВП на той час становило лише 2,5%, а найбільші європейські економіки фіксують навіть незначне зростання (наприклад, Франція на 1,3%), або немає цього приросту (наприклад, Німеччина, Іспанія – 0%), а є й такі, що ще не відшкодували втрат (наприклад, Велика Британія зафіксувала зниження ВВП на 0,5% після першого кварталу цього року).
явним лідером економічного зростання в період між четвертим кварталом 2019 року (останній квартал перед початком ковідної кризи) і першим кварталом цього року є Польща", — каже економіст.
Польська економіка зросла на 11,2% ВВП, тоді як у єврозоні зростання ВВП на той час становило лише 2,5%, а найбільші європейські економіки фіксують навіть незначне зростання (наприклад, Франція на 1,3%), або немає цього приросту (наприклад, Німеччина, Іспанія – 0%), а є й такі, що ще не відшкодували втрат (наприклад, Велика Британія зафіксувала зниження ВВП на 0,5% після першого кварталу цього року).
Wisznia2021 написав:... Сорри(я девочка)- а айфон- реально крутое изобретение или результат рекламной компании?
iPhone - трохи розпіарений, але сама ідея смартфону революційна. тому Apple, який перший почав впроваджувати смартфони - на коні. на другому місці Samsung. а потім вже китайці були - але їх трохи підрізали, коли обмежили постачання найсучасніших процесорів