Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

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#<1 ... 800801802803 Додано: Суб 10 чер, 2023 13:48 Wisznia2021 написав: До речі, про Америку: Америка така крута, ще й тому, що має можливість за рахунок великих зарплат працевлаштувати найкращі мізки всього світу (українців в тому числі). Вони ж не самі для себе всі ті кадри викохували. До речі, про Америку: Америка така крута, ще й тому, що має можливість за рахунок великих зарплат працевлаштувати найкращі мізки всього світу (українців в тому числі). Вони ж не самі для себе всі ті кадри викохували.

Китай зараз активно провадить подібну політику заманюючи таланти (українців у тому числі)

Про смарти:

Китай зараз активно провадить подібну політику заманюючи таланти (українців у тому числі)Про смарти: Ой+

Повідомлень: 5882 З нами з: 19.04.12 Подякував: 85 раз. Подякували: 903 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 10 чер, 2023 13:57 Re: Еміграція, заробітчанство Shaman написав: Wisznia2021 написав: ...

Сорри(я девочка)- а айфон- реально крутое изобретение или результат рекламной компании? ...Сорри(я девочка)- а айфон- реально крутое изобретение или результат рекламной компании?

iPhone - трохи розпіарений, але сама ідея смартфону революційна. тому Apple, який перший почав впроваджувати смартфони - на коні.

на другому місці Samsung. а потім вже китайці були - але їх трохи підрізали, коли обмежили постачання найсучасніших процесорів iPhone - трохи розпіарений, але сама ідея смартфону революційна. тому Apple, який перший почав впроваджувати смартфони - на коні.на другому місці Samsung. а потім вже китайці були - але їх трохи підрізали, коли обмежили постачання найсучасніших процесорів Apple не перший почав запроваджувати, він просто краще інших це робить Apple не перший почав запроваджувати, він просто краще інших це робить Faceless

Модератор Повідомлень: 33153 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1392 раз. Подякували: 7746 раз. Профіль 4 7 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 10 чер, 2023 14:00 Faceless написав: Shaman написав: Wisznia2021 написав: ...

Сорри(я девочка)- а айфон- реально крутое изобретение или результат рекламной компании? ...Сорри(я девочка)- а айфон- реально крутое изобретение или результат рекламной компании?

iPhone - трохи розпіарений, але сама ідея смартфону революційна. тому Apple, який перший почав впроваджувати смартфони - на коні.

на другому місці Samsung. а потім вже китайці були - але їх трохи підрізали, коли обмежили постачання найсучасніших процесорів iPhone - трохи розпіарений, але сама ідея смартфону революційна. тому Apple, який перший почав впроваджувати смартфони - на коні.на другому місці Samsung. а потім вже китайці були - але їх трохи підрізали, коли обмежили постачання найсучасніших процесорів Apple не перший почав запроваджувати, він просто краще інших це робить Apple не перший почав запроваджувати, він просто краще інших це робить

а хто перший? а хто перший? Shaman

Повідомлень: 3537 З нами з: 29.09.19 Подякував: 446 раз. Подякували: 1019 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 10 чер, 2023 14:06 Ой+ написав: Wisznia2021 написав: До речі, про Америку: Америка така крута, ще й тому, що має можливість за рахунок великих зарплат працевлаштувати найкращі мізки всього світу (українців в тому числі). Вони ж не самі для себе всі ті кадри викохували. До речі, про Америку: Америка така крута, ще й тому, що має можливість за рахунок великих зарплат працевлаштувати найкращі мізки всього світу (українців в тому числі). Вони ж не самі для себе всі ті кадри викохували.

Китай зараз активно провадить подібну політику заманюючи таланти (українців у тому числі)

Про смарти:

Китай зараз активно провадить подібну політику заманюючи таланти (українців у тому числі)Про смарти:

напевне з російськомовного сайту?



по кількості поламок ранжували? напевне з російськомовного сайту?по кількості поламок ранжували? Shaman

Повідомлень: 3537 З нами з: 29.09.19 Подякував: 446 раз. Подякували: 1019 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 10 чер, 2023 14:19 Shaman написав: Faceless написав: iPhone - трохи розпіарений, але сама ідея смартфону революційна. тому Apple, який перший почав впроваджувати смартфони - на коні.

на другому місці Samsung. а потім вже китайці були - але їх трохи підрізали, коли обмежили постачання найсучасніших процесорів iPhone - трохи розпіарений, але сама ідея смартфону революційна. тому Apple, який перший почав впроваджувати смартфони - на коні.на другому місці Samsung. а потім вже китайці були - але їх трохи підрізали, коли обмежили постачання найсучасніших процесорів Apple не перший почав запроваджувати, він просто краще інших це робить Apple не перший почав запроваджувати, він просто краще інших це робить

а хто перший?[/quote]

Хуавей рулить. В мене 4 роки відтарабанив поки в Іонічному морі не втопив. Зара Р40 lite юзаю, вже з два роки. Санкції обходяться за допомогою G-space. 😎 а хто перший?[/quote]Хуавей рулить. В мене 4 роки відтарабанив поки в Іонічному морі не втопив. Зара Р40 lite юзаю, вже з два роки. Санкції обходяться за допомогою G-space. 😎 Bolt Повідомлень: 2025 З нами з: 09.11.17 Подякував: 2 раз. Подякували: 148 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 10 чер, 2023 14:32 Re: Еміграція, заробітчанство Shaman написав: Faceless написав: Shaman написав: iPhone - трохи розпіарений, але сама ідея смартфону революційна. тому Apple, який перший почав впроваджувати смартфони - на коні.

на другому місці Samsung. а потім вже китайці були - але їх трохи підрізали, коли обмежили постачання найсучасніших процесорів Apple не перший почав запроваджувати, він просто краще інших це робить Apple не перший почав запроваджувати, він просто краще інших це робить

а хто перший? а хто перший?



Хто там прям найперший не знаю, але до бенефісу Еппл був такий Блекберрі, довгий час тримався як #1 серед бізнес-смартфонів, але Еппл їх фактично поховала. До речі нещодавно фільм в прокаті був. Ну і про Нокію не варто забувати. Хто там прям найперший не знаю, але до бенефісу Еппл був такий Блекберрі, довгий час тримався як #1 серед бізнес-смартфонів, але Еппл їх фактично поховала. До речі нещодавно фільм в прокаті був. Ну і про Нокію не варто забувати. Faceless

Модератор Повідомлень: 33153 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1392 раз. Подякували: 7746 раз. Профіль 4 7 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 10 чер, 2023 14:37 Re: Еміграція, заробітчанство Shaman написав: Apple, який перший почав впроваджувати смартфони - на коні.

на другому місці Samsung. Apple, який перший почав впроваджувати смартфони - на коні.на другому місці Samsung.

А це по яких рейтингах і з яких джерел? Ні по топах, ні по співвідношенню ціна-якість, ні частці ринку і т.д. такого не бачу. По понтах підпільного мільйона підпільних українських мільйонерів? А це по яких рейтингах і з яких джерел? Ні по топах, ні по співвідношенню ціна-якість, ні частці ринку і т.д. такого не бачу. По понтах підпільного мільйона підпільних українських мільйонерів? Ой+

Повідомлень: 5882 З нами з: 19.04.12 Подякував: 85 раз. Подякували: 903 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 10 чер, 2023 14:42 Faceless написав: Shaman написав: Faceless написав: Apple не перший почав запроваджувати, він просто краще інших це робить Apple не перший почав запроваджувати, він просто краще інших це робить

а хто перший? а хто перший?



Хто там прям найперший не знаю, але до бенефісу Еппл був такий Блекберрі, довгий час тримався як #1 серед бізнес-смартфонів, але Еппл їх фактично поховала. До речі нещодавно фільм в прокаті був. Ну і про Нокію не варто забувати. Хто там прям найперший не знаю, але до бенефісу Еппл був такий Блекберрі, довгий час тримався як #1 серед бізнес-смартфонів, але Еппл їх фактично поховала. До речі нещодавно фільм в прокаті був. Ну і про Нокію не варто забувати.

blackberry це ще був не повноцінний смартфон. навіть, хоча б те, що скільки там було кнопок? вся клавіатура? а де тепер Нокіа зі своїми телефонами по 1 куо?



першим смартфон в тому вигляді, як ми зараз звикли - саме Apple blackberry це ще був не повноцінний смартфон. навіть, хоча б те, що скільки там було кнопок? вся клавіатура?а де тепер Нокіа зі своїми телефонами по 1 куо?першим смартфон в тому вигляді, як ми зараз звикли - саме Apple Востаннє редагувалось Shaman в Суб 10 чер, 2023 14:43, всього редагувалось 1 раз. Shaman

Повідомлень: 3537 З нами з: 29.09.19 Подякував: 446 раз. Подякували: 1019 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 10 чер, 2023 14:43 Ой+ написав: Shaman написав: Apple, який перший почав впроваджувати смартфони - на коні.

на другому місці Samsung. Apple, який перший почав впроваджувати смартфони - на коні.на другому місці Samsung.

А це по яких рейтингах і з яких джерел? Ні по топах, ні по співвідношенню ціна-якість, ні частці ринку і т.д. такого не бачу. По понтах підпільного мільйона підпільних українських мільйонерів? А це по яких рейтингах і з яких джерел? Ні по топах, ні по співвідношенню ціна-якість, ні частці ринку і т.д. такого не бачу. По понтах підпільного мільйона підпільних українських мільйонерів?

взагалі-то по хронології... взагалі-то по хронології... Shaman

Повідомлень: 3537 З нами з: 29.09.19 Подякував: 446 раз. Подякували: 1019 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 800801802803 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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