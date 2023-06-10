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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 800801802803
Повідомлення Додано: Суб 10 чер, 2023 13:48

  Wisznia2021 написав:До речі, про Америку: Америка така крута, ще й тому, що має можливість за рахунок великих зарплат працевлаштувати найкращі мізки всього світу (українців в тому числі). Вони ж не самі для себе всі ті кадри викохували.

Китай зараз активно провадить подібну політику заманюючи таланти (українців у тому числі)
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Повідомлення Додано: Суб 10 чер, 2023 13:57

Re: Еміграція, заробітчанство

Shaman написав:
  Wisznia2021 написав:...
Сорри(я девочка)- а айфон- реально крутое изобретение или результат рекламной компании?

iPhone - трохи розпіарений, але сама ідея смартфону революційна. тому Apple, який перший почав впроваджувати смартфони - на коні.
на другому місці Samsung. а потім вже китайці були - але їх трохи підрізали, коли обмежили постачання найсучасніших процесорів
Apple не перший почав запроваджувати, він просто краще інших це робить
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 10 чер, 2023 14:00

  Faceless написав:
Shaman написав:
  Wisznia2021 написав:...
Сорри(я девочка)- а айфон- реально крутое изобретение или результат рекламной компании?

iPhone - трохи розпіарений, але сама ідея смартфону революційна. тому Apple, який перший почав впроваджувати смартфони - на коні.
на другому місці Samsung. а потім вже китайці були - але їх трохи підрізали, коли обмежили постачання найсучасніших процесорів
Apple не перший почав запроваджувати, він просто краще інших це робить

а хто перший?
Shaman
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Повідомлення Додано: Суб 10 чер, 2023 14:06

  Ой+ написав:
  Wisznia2021 написав:До речі, про Америку: Америка така крута, ще й тому, що має можливість за рахунок великих зарплат працевлаштувати найкращі мізки всього світу (українців в тому числі). Вони ж не самі для себе всі ті кадри викохували.

Китай зараз активно провадить подібну політику заманюючи таланти (українців у тому числі)
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напевне з російськомовного сайту?

по кількості поламок ранжували? :lol:
Shaman
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Повідомлення Додано: Суб 10 чер, 2023 14:19

  Shaman написав:
  Faceless написав:iPhone - трохи розпіарений, але сама ідея смартфону революційна. тому Apple, який перший почав впроваджувати смартфони - на коні.
на другому місці Samsung. а потім вже китайці були - але їх трохи підрізали, коли обмежили постачання найсучасніших процесорів
Apple не перший почав запроваджувати, він просто краще інших це робить

а хто перший?[/quote]
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Повідомлення Додано: Суб 10 чер, 2023 14:32

Re: Еміграція, заробітчанство

Shaman написав:
  Faceless написав:
Shaman написав:iPhone - трохи розпіарений, але сама ідея смартфону революційна. тому Apple, який перший почав впроваджувати смартфони - на коні.
на другому місці Samsung. а потім вже китайці були - але їх трохи підрізали, коли обмежили постачання найсучасніших процесорів
Apple не перший почав запроваджувати, він просто краще інших це робить

а хто перший?


Хто там прям найперший не знаю, але до бенефісу Еппл був такий Блекберрі, довгий час тримався як #1 серед бізнес-смартфонів, але Еппл їх фактично поховала. До речі нещодавно фільм в прокаті був. Ну і про Нокію не варто забувати.
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 10 чер, 2023 14:37

Re: Еміграція, заробітчанство

  Shaman написав:Apple, який перший почав впроваджувати смартфони - на коні.
на другому місці Samsung.

А це по яких рейтингах і з яких джерел? Ні по топах, ні по співвідношенню ціна-якість, ні частці ринку і т.д. такого не бачу. По понтах підпільного мільйона підпільних українських мільйонерів?
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Повідомлення Додано: Суб 10 чер, 2023 14:42

  Faceless написав:
Shaman написав:
  Faceless написав:Apple не перший почав запроваджувати, він просто краще інших це робить

а хто перший?


Хто там прям найперший не знаю, але до бенефісу Еппл був такий Блекберрі, довгий час тримався як #1 серед бізнес-смартфонів, але Еппл їх фактично поховала. До речі нещодавно фільм в прокаті був. Ну і про Нокію не варто забувати.

blackberry це ще був не повноцінний смартфон. навіть, хоча б те, що скільки там було кнопок? вся клавіатура? :D а де тепер Нокіа зі своїми телефонами по 1 куо?

першим смартфон в тому вигляді, як ми зараз звикли - саме Apple
Востаннє редагувалось Shaman в Суб 10 чер, 2023 14:43, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 10 чер, 2023 14:43

  Ой+ написав:
  Shaman написав:Apple, який перший почав впроваджувати смартфони - на коні.
на другому місці Samsung.

А це по яких рейтингах і з яких джерел? Ні по топах, ні по співвідношенню ціна-якість, ні частці ринку і т.д. такого не бачу. По понтах підпільного мільйона підпільних українських мільйонерів?

взагалі-то по хронології... ;)
Shaman
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