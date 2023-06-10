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Wisznia2021 написав:До речі, про Америку: Америка така крута, ще й тому, що має можливість за рахунок великих зарплат працевлаштувати найкращі мізки всього світу (українців в тому числі). Вони ж не самі для себе всі ті кадри викохували.
Китай зараз активно провадить подібну політику заманюючи таланти (українців у тому числі) Про смарти:
Wisznia2021 написав:... Сорри(я девочка)- а айфон- реально крутое изобретение или результат рекламной компании?
iPhone - трохи розпіарений, але сама ідея смартфону революційна. тому Apple, який перший почав впроваджувати смартфони - на коні. на другому місці Samsung. а потім вже китайці були - але їх трохи підрізали, коли обмежили постачання найсучасніших процесорів
Apple не перший почав запроваджувати, він просто краще інших це робить
Wisznia2021 написав:... Сорри(я девочка)- а айфон- реально крутое изобретение или результат рекламной компании?
iPhone - трохи розпіарений, але сама ідея смартфону революційна. тому Apple, який перший почав впроваджувати смартфони - на коні. на другому місці Samsung. а потім вже китайці були - але їх трохи підрізали, коли обмежили постачання найсучасніших процесорів
Apple не перший почав запроваджувати, він просто краще інших це робить
Wisznia2021 написав:До речі, про Америку: Америка така крута, ще й тому, що має можливість за рахунок великих зарплат працевлаштувати найкращі мізки всього світу (українців в тому числі). Вони ж не самі для себе всі ті кадри викохували.
Китай зараз активно провадить подібну політику заманюючи таланти (українців у тому числі) Про смарти:
Faceless написав:iPhone - трохи розпіарений, але сама ідея смартфону революційна. тому Apple, який перший почав впроваджувати смартфони - на коні. на другому місці Samsung. а потім вже китайці були - але їх трохи підрізали, коли обмежили постачання найсучасніших процесорів
Apple не перший почав запроваджувати, він просто краще інших це робить
а хто перший?[/quote] Хуавей рулить. В мене 4 роки відтарабанив поки в Іонічному морі не втопив. Зара Р40 lite юзаю, вже з два роки. Санкції обходяться за допомогою G-space. 😎
Shaman написав:iPhone - трохи розпіарений, але сама ідея смартфону революційна. тому Apple, який перший почав впроваджувати смартфони - на коні. на другому місці Samsung. а потім вже китайці були - але їх трохи підрізали, коли обмежили постачання найсучасніших процесорів
Apple не перший почав запроваджувати, він просто краще інших це робить
а хто перший?
Хто там прям найперший не знаю, але до бенефісу Еппл був такий Блекберрі, довгий час тримався як #1 серед бізнес-смартфонів, але Еппл їх фактично поховала. До речі нещодавно фільм в прокаті був. Ну і про Нокію не варто забувати.
Faceless написав:Apple не перший почав запроваджувати, він просто краще інших це робить
а хто перший?
Хто там прям найперший не знаю, але до бенефісу Еппл був такий Блекберрі, довгий час тримався як #1 серед бізнес-смартфонів, але Еппл їх фактично поховала. До речі нещодавно фільм в прокаті був. Ну і про Нокію не варто забувати.
blackberry це ще був не повноцінний смартфон. навіть, хоча б те, що скільки там було кнопок? вся клавіатура? а де тепер Нокіа зі своїми телефонами по 1 куо?
першим смартфон в тому вигляді, як ми зараз звикли - саме Apple
Востаннє редагувалось Shaman в Суб 10 чер, 2023 14:43, всього редагувалось 1 раз.
Хто там прям найперший не знаю, але до бенефісу Еппл був такий Блекберрі, довгий час тримався як #1 серед бізнес-смартфонів, але Еппл їх фактично поховала. До речі нещодавно фільм в прокаті був. Ну і про Нокію не варто забувати.
blackberry це ще був не повноцінний смартфон. навіть, хоча б те, що скільки там було кнопок? вся клавіатура? а де тепер Нокіа зі своїми телефонами по 1 куо?
першим смартфон в тому вигляді, як ми зараз звикли - саме Apple
Те, до чого "ви звикли" - лише результал розвитку галузі, до чого зокрема приклався і Еппл, але це геть не означає, що до того то були не смартфони. В мене була Нокія 3230, яка з'явилася на пару років раніше за перший айфон, і була повноцінним собі смартфоном. Повна qwerty клавіатура то була можна сказати фішка для смартів (коммунікаторів) бізнес сегменту, до появи сенсорних екранів то давало певну перевагу. То ж не варто ваше суб'єктивне уявлення про те. якими мають бути смарти, викладати як якусь "першопрохідність" Епл в цьому плані. Вони по суті взяли потроху найкраще в інших (в того ж Блекбері), додали шикарний маркетинг (тут вони дійсно красені) і вийшла цукерочка (як мінімум в сенсі успішності продукту). На цьому пропоную завершити офтоп