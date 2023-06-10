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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 801802803804
Повідомлення Додано: Суб 10 чер, 2023 17:23

  Faceless написав:
Shaman написав:
  Faceless написав:Apple не перший почав запроваджувати, він просто краще інших це робить

а хто перший?


Хто там прям найперший не знаю, але до бенефісу Еппл був такий Блекберрі, довгий час тримався як #1 серед бізнес-смартфонів, але Еппл їх фактично поховала. До речі нещодавно фільм в прокаті був. Ну і про Нокію не варто забувати.

HTC був найкрутіший на зорі ери смартфонів.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 чер, 2023 17:34

  Wisznia2021 написав:До речі, про Америку: Америка така крута, ще й тому, що має можливість за рахунок великих зарплат працевлаштувати найкращі мізки всього світу (українців в тому числі). Вони ж не самі для себе всі ті кадри викохували.

США "виробляє" та імпортує долари.
Але скоро цьому бізнесу гаплик.
Ця конячка своє від"їздила.
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 10 чер, 2023 17:44

  Shaman написав:blackberry це ще був не повноцінний смартфон. навіть, хоча б те, що скільки там було кнопок? вся клавіатура? :D а де тепер Нокіа зі своїми телефонами по 1 куо?

першим смартфон в тому вигляді, як ми зараз звикли - саме Apple

Моїй кнопковій Нокії вже більше 12 років.

Для модних шняг (всякі мобайл банкінг апп, 2 фактор MFA з різними аутентифікаторами що хочуть останню версію Андроіда) ZTE за $35 .

https://fi202x.blogspot.com/2022/12/4-2022-168.html
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 10 чер, 2023 18:52

Re: Еміграція, заробітчанство

Вишня2021, як завжди:))- прибігла, вивалила г*мна, і побігла далі.
BIGor
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