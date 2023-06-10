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Faceless написав:Apple не перший почав запроваджувати, він просто краще інших це робить
а хто перший?
Хто там прям найперший не знаю, але до бенефісу Еппл був такий Блекберрі, довгий час тримався як #1 серед бізнес-смартфонів, але Еппл їх фактично поховала. До речі нещодавно фільм в прокаті був. Ну і про Нокію не варто забувати.
Wisznia2021 написав:До речі, про Америку: Америка така крута, ще й тому, що має можливість за рахунок великих зарплат працевлаштувати найкращі мізки всього світу (українців в тому числі). Вони ж не самі для себе всі ті кадри викохували.
США "виробляє" та імпортує долари. Але скоро цьому бізнесу гаплик. Ця конячка своє від"їздила.