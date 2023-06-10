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Faceless написав:Apple не перший почав запроваджувати, він просто краще інших це робить
а хто перший?
Хто там прям найперший не знаю, але до бенефісу Еппл був такий Блекберрі, довгий час тримався як #1 серед бізнес-смартфонів, але Еппл їх фактично поховала. До речі нещодавно фільм в прокаті був. Ну і про Нокію не варто забувати.
Wisznia2021 написав:До речі, про Америку: Америка така крута, ще й тому, що має можливість за рахунок великих зарплат працевлаштувати найкращі мізки всього світу (українців в тому числі). Вони ж не самі для себе всі ті кадри викохували.
США "виробляє" та імпортує долари. Але скоро цьому бізнесу гаплик. Ця конячка своє від"їздила.
Wisznia2021 написав:До речі, про Америку: Америка така крута, ще й тому, що має можливість за рахунок великих зарплат працевлаштувати найкращі мізки всього світу (українців в тому числі). Вони ж не самі для себе всі ті кадри викохували.
Китай зараз активно провадить подібну політику заманюючи таланти (українців у тому числі) Про смарти:
Wisznia2021 написав:До речі, про Америку: Америка така крута, ще й тому, що має можливість за рахунок великих зарплат працевлаштувати найкращі мізки всього світу (українців в тому числі). Вони ж не самі для себе всі ті кадри викохували.
США "виробляє" та імпортує долари. Але скоро цьому бізнесу гаплик. Ця конячка своє від"їздила.
Думка володаря ZTE за 35 доларів в ментах за 15, підремонтувати за 3 , тут важить небагато.
Faceless написав:Хто там прям найперший не знаю, але до бенефісу Еппл був такий Блекберрі, довгий час тримався як #1 серед бізнес-смартфонів, але Еппл їх фактично поховала. До речі нещодавно фільм в прокаті був. Ну і про Нокію не варто забувати.
blackberry це ще був не повноцінний смартфон. навіть, хоча б те, що скільки там було кнопок? вся клавіатура? а де тепер Нокіа зі своїми телефонами по 1 куо?
першим смартфон в тому вигляді, як ми зараз звикли - саме Apple
Те, до чого "ви звикли" - лише результал розвитку галузі, до чого зокрема приклався і Еппл, але це геть не означає, що до того то були не смартфони. В мене була Нокія 3230, яка з'явилася на пару років раніше за перший айфон, і була повноцінним собі смартфоном. Повна qwerty клавіатура то була можна сказати фішка для смартів (коммунікаторів) бізнес сегменту, до появи сенсорних екранів то давало певну перевагу. То ж не варто ваше суб'єктивне уявлення про те. якими мають бути смарти, викладати як якусь "першопрохідність" Епл в цьому плані. Вони по суті взяли потроху найкраще в інших (в того ж Блекбері), додали шикарний маркетинг (тут вони дійсно красені) і вийшла цукерочка (як мінімум в сенсі успішності продукту). На цьому пропоную завершити офтоп
добре, якщо смартфон більш широке поняття, то сформулюємо - Apple перша презентувала смартфон з сенсорним екраном - що дуже швидко прибрало з ринка кнопкові смартфони. бо великий екран дозволив повноцінно використовувати інет, дивитися відео та інше. чи Apple був єдиний, чи просто встиг першим - не знаю, не цікавився. це не маркетинг - це ідея продукту, й вона була революційна, як й планшет, що дозволило зняти вершки. потім корейці, потім китайці підтягнулися.
й ще одне. Apple на відміну від Андроїд смартфонів практикує ідею закритого пулу програм. різні бізнес-моделі. як на мене, більше переваг має модель відкритого коду, як Андроїд. Але для преміум товарів можливо ідея ексклюзивності може й має сенс.
я користуюсь Самсунгом. китайці якось не вразили. ось на цьому оффтоп можна припинити