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#<1 ... 801802803804 Додано: Суб 10 чер, 2023 17:23 Faceless написав: Shaman написав: Faceless написав: Apple не перший почав запроваджувати, він просто краще інших це робить Apple не перший почав запроваджувати, він просто краще інших це робить

а хто перший? а хто перший?



Хто там прям найперший не знаю, але до бенефісу Еппл був такий Блекберрі, довгий час тримався як #1 серед бізнес-смартфонів, але Еппл їх фактично поховала. До речі нещодавно фільм в прокаті був. Ну і про Нокію не варто забувати. Хто там прям найперший не знаю, але до бенефісу Еппл був такий Блекберрі, довгий час тримався як #1 серед бізнес-смартфонів, але Еппл їх фактично поховала. До речі нещодавно фільм в прокаті був. Ну і про Нокію не варто забувати.

HTC був найкрутіший на зорі ери смартфонів. HTC був найкрутіший на зорі ери смартфонів. airmax78 Повідомлень: 42434 З нами з: 25.10.12 Подякував: 966 раз. Подякували: 5201 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 10 чер, 2023 17:34 Wisznia2021 написав: До речі, про Америку: Америка така крута, ще й тому, що має можливість за рахунок великих зарплат працевлаштувати найкращі мізки всього світу (українців в тому числі). Вони ж не самі для себе всі ті кадри викохували. До речі, про Америку: Америка така крута, ще й тому, що має можливість за рахунок великих зарплат працевлаштувати найкращі мізки всього світу (українців в тому числі). Вони ж не самі для себе всі ті кадри викохували.

США "виробляє" та імпортує долари.

Але скоро цьому бізнесу гаплик.

Ця конячка своє від"їздила. США "виробляє" та імпортує долари.Але скоро цьому бізнесу гаплик.Ця конячка своє від"їздила. flyman

Повідомлень: 31563 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1496 раз. Подякували: 2653 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 10 чер, 2023 17:44 Shaman написав: blackberry це ще був не повноцінний смартфон. навіть, хоча б те, що скільки там було кнопок? вся клавіатура? а де тепер Нокіа зі своїми телефонами по 1 куо?



першим смартфон в тому вигляді, як ми зараз звикли - саме Apple blackberry це ще був не повноцінний смартфон. навіть, хоча б те, що скільки там було кнопок? вся клавіатура?а де тепер Нокіа зі своїми телефонами по 1 куо?першим смартфон в тому вигляді, як ми зараз звикли - саме Apple

Моїй кнопковій Нокії вже більше 12 років.



Для модних шняг (всякі мобайл банкінг апп, 2 фактор MFA з різними аутентифікаторами що хочуть останню версію Андроіда) ZTE за $35 .



https://fi202x.blogspot.com/2022/12/4-2022-168.html Моїй кнопковій Нокії вже більше 12 років.Для модних шняг (всякі мобайл банкінг апп, 2 фактор MFA з різними аутентифікаторами що хочуть останню версію Андроіда) ZTE за $35 . flyman

Повідомлень: 31563 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1496 раз. Подякували: 2653 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 10 чер, 2023 18:52 Re: Еміграція, заробітчанство Вишня2021, як завжди:))- прибігла, вивалила г*мна, і побігла далі. BIGor

Повідомлень: 7745 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1171 раз. Подякували: 1597 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 10 чер, 2023 18:53 Чукча2 написав: BIGor



Это называется… не слушай что я говорю, смотри что я делаю BIGorЭто называется… не слушай что я говорю, смотри что я делаю

Це дуже характерно для совка. Вишня 2021 каже що "так пагано, так пагано в Німмеччині", але вже і діти там, і сама вже там живе. Цікаво чого модери труть? Це ж про еміграцію. Це дуже характерно для совка. Вишня 2021 каже що "так пагано, так пагано в Німмеччині", але вже і діти там, і сама вже там живе. Цікаво чого модери труть? Це ж про еміграцію. BIGor

Повідомлень: 7745 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1171 раз. Подякували: 1597 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 10 чер, 2023 19:01 Ой+ написав: Wisznia2021 написав: До речі, про Америку: Америка така крута, ще й тому, що має можливість за рахунок великих зарплат працевлаштувати найкращі мізки всього світу (українців в тому числі). Вони ж не самі для себе всі ті кадри викохували. До речі, про Америку: Америка така крута, ще й тому, що має можливість за рахунок великих зарплат працевлаштувати найкращі мізки всього світу (українців в тому числі). Вони ж не самі для себе всі ті кадри викохували.

Китай зараз активно провадить подібну політику заманюючи таланти (українців у тому числі)

Про смарти:

Китай зараз активно провадить подібну політику заманюючи таланти (українців у тому числі)Про смарти:

Картинка на якійсь касапський фейк.

https://canalys.com/newsroom/worldwide- ... et-Q1-2023

Apple 2-ге місце в світі. Всякі One-plus дуже нішеві - і впринципі не можуть такі долі займати, в не фейках їх просто додають в ОРРО. Картинка на якійсь касапський фейк.Apple 2-ге місце в світі. Всякі One-plus дуже нішеві - і впринципі не можуть такі долі займати,їх просто додають в ОРРО. BIGor

Повідомлень: 7745 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1171 раз. Подякували: 1597 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 10 чер, 2023 19:09 flyman написав: Wisznia2021 написав: До речі, про Америку: Америка така крута, ще й тому, що має можливість за рахунок великих зарплат працевлаштувати найкращі мізки всього світу (українців в тому числі). Вони ж не самі для себе всі ті кадри викохували. До речі, про Америку: Америка така крута, ще й тому, що має можливість за рахунок великих зарплат працевлаштувати найкращі мізки всього світу (українців в тому числі). Вони ж не самі для себе всі ті кадри викохували.

США "виробляє" та імпортує долари.

Але скоро цьому бізнесу гаплик.

Ця конячка своє від"їздила. США "виробляє" та імпортує долари.Але скоро цьому бізнесу гаплик.Ця конячка своє від"їздила.





Думка володаря ZTE за 35 доларів в ментах за 15, підремонтувати за 3 , тут важить небагато. Думка володаря ZTE за 35 доларів в ментах за 15, підремонтувати за 3 , тут важить небагато. Hotab

Повідомлень: 9220 З нами з: 15.02.09 Подякував: 583 раз. Подякували: 1992 раз. Профіль 1 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 10 чер, 2023 19:34 Faceless написав: Shaman написав: Faceless написав: Хто там прям найперший не знаю, але до бенефісу Еппл був такий Блекберрі, довгий час тримався як #1 серед бізнес-смартфонів, але Еппл їх фактично поховала. До речі нещодавно фільм в прокаті був. Ну і про Нокію не варто забувати. Хто там прям найперший не знаю, але до бенефісу Еппл був такий Блекберрі, довгий час тримався як #1 серед бізнес-смартфонів, але Еппл їх фактично поховала. До речі нещодавно фільм в прокаті був. Ну і про Нокію не варто забувати.

blackberry це ще був не повноцінний смартфон. навіть, хоча б те, що скільки там було кнопок? вся клавіатура? а де тепер Нокіа зі своїми телефонами по 1 куо?



першим смартфон в тому вигляді, як ми зараз звикли - саме Apple blackberry це ще був не повноцінний смартфон. навіть, хоча б те, що скільки там було кнопок? вся клавіатура?а де тепер Нокіа зі своїми телефонами по 1 куо?першим смартфон в тому вигляді, як ми зараз звикли - саме Apple

Те, до чого "ви звикли" - лише результал розвитку галузі, до чого зокрема приклався і Еппл, але це геть не означає, що до того то були не смартфони.

В мене була Нокія 3230, яка з'явилася на пару років раніше за перший айфон, і була повноцінним собі смартфоном.

Повна qwerty клавіатура то була можна сказати фішка для смартів (коммунікаторів) бізнес сегменту, до появи сенсорних екранів то давало певну перевагу.

То ж не варто ваше суб'єктивне уявлення про те. якими мають бути смарти, викладати як якусь "першопрохідність" Епл в цьому плані. Вони по суті взяли потроху найкраще в інших (в того ж Блекбері), додали шикарний маркетинг (тут вони дійсно красені) і вийшла цукерочка (як мінімум в сенсі успішності продукту).

На цьому пропоную завершити офтоп Те, до чого "ви звикли" - лише результал розвитку галузі, до чого зокрема приклався і Еппл, але це геть не означає, що до того то були не смартфони.В мене була Нокія 3230, яка з'явилася на пару років раніше за перший айфон, і була повноцінним собі смартфоном.Повна qwerty клавіатура то була можна сказати фішка для смартів (коммунікаторів) бізнес сегменту, до появи сенсорних екранів то давало певну перевагу.То ж не варто ваше суб'єктивне уявлення про те. якими мають бути смарти, викладати як якусь "першопрохідність" Епл в цьому плані. Вони по суті взяли потроху найкраще в інших (в того ж Блекбері), додали шикарний маркетинг (тут вони дійсно красені) і вийшла цукерочка (як мінімум в сенсі успішності продукту).На цьому пропоную завершити офтоп

ваша думка помилкова, моя думка правильна - дискусія завершена



добре, якщо смартфон більш широке поняття, то сформулюємо - Apple перша презентувала смартфон з сенсорним екраном - що дуже швидко прибрало з ринка кнопкові смартфони. бо великий екран дозволив повноцінно використовувати інет, дивитися відео та інше. чи Apple був єдиний, чи просто встиг першим - не знаю, не цікавився. це не маркетинг - це ідея продукту, й вона була революційна, як й планшет, що дозволило зняти вершки. потім корейці, потім китайці підтягнулися.



й ще одне. Apple на відміну від Андроїд смартфонів практикує ідею закритого пулу програм. різні бізнес-моделі. як на мене, більше переваг має модель відкритого коду, як Андроїд. Але для преміум товарів можливо ідея ексклюзивності може й має сенс.



я користуюсь Самсунгом. китайці якось не вразили.

ось на цьому оффтоп можна припинити ваша думка помилкова, моя думка правильна - дискусія завершенадобре, якщо смартфон більш широке поняття, то сформулюємо - Apple перша презентувала смартфон з сенсорним екраном - що дуже швидко прибрало з ринка кнопкові смартфони. бо великий екран дозволив повноцінно використовувати інет, дивитися відео та інше. чи Apple був єдиний, чи просто встиг першим - не знаю, не цікавився. це не маркетинг - це ідея продукту, й вона була революційна, як й планшет, що дозволило зняти вершки. потім корейці, потім китайці підтягнулися.й ще одне. Apple на відміну від Андроїд смартфонів практикує ідею закритого пулу програм. різні бізнес-моделі. як на мене, більше переваг має модель відкритого коду, як Андроїд. Але для преміум товарів можливо ідея ексклюзивності може й має сенс.я користуюсь Самсунгом. китайці якось не вразили.ось на цьому оффтоп можна припинити Shaman

Повідомлень: 3538 З нами з: 29.09.19 Подякував: 446 раз. Подякували: 1019 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 801802803804 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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