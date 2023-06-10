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Faceless написав:Apple не перший почав запроваджувати, він просто краще інших це робить
а хто перший?
Хто там прям найперший не знаю, але до бенефісу Еппл був такий Блекберрі, довгий час тримався як #1 серед бізнес-смартфонів, але Еппл їх фактично поховала. До речі нещодавно фільм в прокаті був. Ну і про Нокію не варто забувати.
Wisznia2021 написав:До речі, про Америку: Америка така крута, ще й тому, що має можливість за рахунок великих зарплат працевлаштувати найкращі мізки всього світу (українців в тому числі). Вони ж не самі для себе всі ті кадри викохували.
США "виробляє" та імпортує долари. Але скоро цьому бізнесу гаплик. Ця конячка своє від"їздила.
Wisznia2021 написав:До речі, про Америку: Америка така крута, ще й тому, що має можливість за рахунок великих зарплат працевлаштувати найкращі мізки всього світу (українців в тому числі). Вони ж не самі для себе всі ті кадри викохували.
Китай зараз активно провадить подібну політику заманюючи таланти (українців у тому числі) Про смарти:
Wisznia2021 написав:До речі, про Америку: Америка така крута, ще й тому, що має можливість за рахунок великих зарплат працевлаштувати найкращі мізки всього світу (українців в тому числі). Вони ж не самі для себе всі ті кадри викохували.
США "виробляє" та імпортує долари. Але скоро цьому бізнесу гаплик. Ця конячка своє від"їздила.
Думка володаря ZTE за 35 доларів в ментах за 15, підремонтувати за 3 , тут важить небагато.
Faceless написав:Хто там прям найперший не знаю, але до бенефісу Еппл був такий Блекберрі, довгий час тримався як #1 серед бізнес-смартфонів, але Еппл їх фактично поховала. До речі нещодавно фільм в прокаті був. Ну і про Нокію не варто забувати.
blackberry це ще був не повноцінний смартфон. навіть, хоча б те, що скільки там було кнопок? вся клавіатура? а де тепер Нокіа зі своїми телефонами по 1 куо?
першим смартфон в тому вигляді, як ми зараз звикли - саме Apple
Те, до чого "ви звикли" - лише результал розвитку галузі, до чого зокрема приклався і Еппл, але це геть не означає, що до того то були не смартфони. В мене була Нокія 3230, яка з'явилася на пару років раніше за перший айфон, і була повноцінним собі смартфоном. Повна qwerty клавіатура то була можна сказати фішка для смартів (коммунікаторів) бізнес сегменту, до появи сенсорних екранів то давало певну перевагу. То ж не варто ваше суб'єктивне уявлення про те. якими мають бути смарти, викладати як якусь "першопрохідність" Епл в цьому плані. Вони по суті взяли потроху найкраще в інших (в того ж Блекбері), додали шикарний маркетинг (тут вони дійсно красені) і вийшла цукерочка (як мінімум в сенсі успішності продукту). На цьому пропоную завершити офтоп
добре, якщо смартфон більш широке поняття, то сформулюємо - Apple перша презентувала смартфон з сенсорним екраном - що дуже швидко прибрало з ринка кнопкові смартфони. бо великий екран дозволив повноцінно використовувати інет, дивитися відео та інше. чи Apple був єдиний, чи просто встиг першим - не знаю, не цікавився. це не маркетинг - це ідея продукту, й вона була революційна, як й планшет, що дозволило зняти вершки. потім корейці, потім китайці підтягнулися.
й ще одне. Apple на відміну від Андроїд смартфонів практикує ідею закритого пулу програм. різні бізнес-моделі. як на мене, більше переваг має модель відкритого коду, як Андроїд. Але для преміум товарів можливо ідея ексклюзивності може й має сенс.
я користуюсь Самсунгом. китайці якось не вразили. ось на цьому оффтоп можна припинити
Ви рассуждаете с точки зрения, що " всім людям конче необхідно а Америку!!" Варианты даже не обсуждаются. Я уже писала, что мне неприятен их образ жизни, впечатление, что в стране очень много ленивых и поэтому - тупых и необразованных людей.
Ну тупые (с, задорнов, русский наратив). Это страна с лучшими вузами и с самыми технологическими компаниями: хоть айфон, хоть военка, которая сейчас помогает Украине отбиваться от рашизма
Невнимательно читаете: я писала " ленивые и поэтому тупые и необразованные". В приведенном вами образчике вроде по- другому сказано, хотя я не его кумир, могу ошибиться. Смысл в том, что деградация общества " на лицо". Но я понимаю, что это везде сейчас. " лучшие вузы и военка"?- ну, не знаю, в плане военки восхищает Израиль. Но я не специалист. Но дело не в том, сколько будет тонуть Титаник- не мой образ жизни, " не моё" во многих смыслах. Сорри(я девочка)- а айфон- реально крутое изобретение или результат рекламной компании?
Вы в курсе, что израильский "Железный купол" имеет американское финансирование? Вы в курсе, что ракеты для него - американские? Вы может не в курсе, но, фактически, Железный купол сбивает куда как менее технологичные ракеты, нежели по Украине фигачат с болот и которые сбивает таки американский Patriot. И баллистику и крылатые и гиперсверхсуперпупер звуковые Анало-Говнетные. Все.На сегодняшний день - лучшая система ПРО в мире. Ф-35, на сегоднящний день, лучщий в мире истребитель-бомбардировшик, страны стоят в очереди на его покупку. Вы в курсе, что от ращистских ракет Европа и Северная америка прикрыты также американскими системами ПРО? Я ничего не имею против израильских достижений в оборонке, но как-то странно опускать американскую.
Wisznia2021 написав:До речі, про Америку: Америка така крута, ще й тому, що має можливість за рахунок великих зарплат працевлаштувати найкращі мізки всього світу (українців в тому числі). Вони ж не самі для себе всі ті кадри викохували.
Да, они привлекают со всего мира мозги. Насчет "не сами их викохують" - Вы в курсе, что Альберт Эйнштейн (по моему мнению - Величайший ученый и гуманист, может лучший представитель Человечества за его историю) преподавал в Принстонском университете, Лига Плюща? Принстон, штат Нью-Джерси, США? Вот так просто, заходишь в аудиторию, достаешь конспект, заходит Эйнштейн и начинает тебя "викохувати". Да и вообще, Лига Плюща - это в основном американские ВУЗы. Не знаю, чем они Вам не угодили. В одном Бостоне такая концентрация альма матеров самого высокого в мире уровня, что как-то странно, слышать, что кого-то "не выкохуют".