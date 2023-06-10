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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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  #<1 ... 802803804805>
Повідомлення Додано: Суб 10 чер, 2023 17:23

  Faceless написав:
Shaman написав:
  Faceless написав:Apple не перший почав запроваджувати, він просто краще інших це робить

а хто перший?


Хто там прям найперший не знаю, але до бенефісу Еппл був такий Блекберрі, довгий час тримався як #1 серед бізнес-смартфонів, але Еппл їх фактично поховала. До речі нещодавно фільм в прокаті був. Ну і про Нокію не варто забувати.

HTC був найкрутіший на зорі ери смартфонів.
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Повідомлення Додано: Суб 10 чер, 2023 17:34

  Wisznia2021 написав:До речі, про Америку: Америка така крута, ще й тому, що має можливість за рахунок великих зарплат працевлаштувати найкращі мізки всього світу (українців в тому числі). Вони ж не самі для себе всі ті кадри викохували.

США "виробляє" та імпортує долари.
Але скоро цьому бізнесу гаплик.
Ця конячка своє від"їздила.
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 10 чер, 2023 17:44

  Shaman написав:blackberry це ще був не повноцінний смартфон. навіть, хоча б те, що скільки там було кнопок? вся клавіатура? :D а де тепер Нокіа зі своїми телефонами по 1 куо?

першим смартфон в тому вигляді, як ми зараз звикли - саме Apple

Моїй кнопковій Нокії вже більше 12 років.

Для модних шняг (всякі мобайл банкінг апп, 2 фактор MFA з різними аутентифікаторами що хочуть останню версію Андроіда) ZTE за $35 .

https://fi202x.blogspot.com/2022/12/4-2022-168.html
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Повідомлення Додано: Суб 10 чер, 2023 18:52

Re: Еміграція, заробітчанство

Вишня2021, як завжди:))- прибігла, вивалила г*мна, і побігла далі.
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 10 чер, 2023 18:53

  Чукча2 написав:BIGor

Это называется… не слушай что я говорю, смотри что я делаю

Це дуже характерно для совка. Вишня 2021 каже що "так пагано, так пагано в Німмеччині", але вже і діти там, і сама вже там живе. Цікаво чого модери труть? Це ж про еміграцію.
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 10 чер, 2023 19:01

  Ой+ написав:
  Wisznia2021 написав:До речі, про Америку: Америка така крута, ще й тому, що має можливість за рахунок великих зарплат працевлаштувати найкращі мізки всього світу (українців в тому числі). Вони ж не самі для себе всі ті кадри викохували.

Китай зараз активно провадить подібну політику заманюючи таланти (українців у тому числі)
Про смарти:
Зображення

Картинка на якійсь касапський фейк.
https://canalys.com/newsroom/worldwide- ... et-Q1-2023
Apple 2-ге місце в світі. Всякі One-plus дуже нішеві - і впринципі не можуть такі долі займати, в не фейках їх просто додають в ОРРО.
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 10 чер, 2023 19:09

  flyman написав:
  Wisznia2021 написав:До речі, про Америку: Америка така крута, ще й тому, що має можливість за рахунок великих зарплат працевлаштувати найкращі мізки всього світу (українців в тому числі). Вони ж не самі для себе всі ті кадри викохували.

США "виробляє" та імпортує долари.
Але скоро цьому бізнесу гаплик.
Ця конячка своє від"їздила.

Зображення

Думка володаря ZTE за 35 доларів в ментах за 15, підремонтувати за 3 , тут важить небагато.
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Повідомлення Додано: Суб 10 чер, 2023 19:34

  Faceless написав:
  Shaman написав:
  Faceless написав:Хто там прям найперший не знаю, але до бенефісу Еппл був такий Блекберрі, довгий час тримався як #1 серед бізнес-смартфонів, але Еппл їх фактично поховала. До речі нещодавно фільм в прокаті був. Ну і про Нокію не варто забувати.

blackberry це ще був не повноцінний смартфон. навіть, хоча б те, що скільки там було кнопок? вся клавіатура? :D а де тепер Нокіа зі своїми телефонами по 1 куо?

першим смартфон в тому вигляді, як ми зараз звикли - саме Apple

Те, до чого "ви звикли" - лише результал розвитку галузі, до чого зокрема приклався і Еппл, але це геть не означає, що до того то були не смартфони.
В мене була Нокія 3230, яка з'явилася на пару років раніше за перший айфон, і була повноцінним собі смартфоном.
Повна qwerty клавіатура то була можна сказати фішка для смартів (коммунікаторів) бізнес сегменту, до появи сенсорних екранів то давало певну перевагу.
То ж не варто ваше суб'єктивне уявлення про те. якими мають бути смарти, викладати як якусь "першопрохідність" Епл в цьому плані. Вони по суті взяли потроху найкраще в інших (в того ж Блекбері), додали шикарний маркетинг (тут вони дійсно красені) і вийшла цукерочка (як мінімум в сенсі успішності продукту).
На цьому пропоную завершити офтоп

ваша думка помилкова, моя думка правильна - дискусія завершена :D

добре, якщо смартфон більш широке поняття, то сформулюємо - Apple перша презентувала смартфон з сенсорним екраном - що дуже швидко прибрало з ринка кнопкові смартфони. бо великий екран дозволив повноцінно використовувати інет, дивитися відео та інше. чи Apple був єдиний, чи просто встиг першим - не знаю, не цікавився. це не маркетинг - це ідея продукту, й вона була революційна, як й планшет, що дозволило зняти вершки. потім корейці, потім китайці підтягнулися.

й ще одне. Apple на відміну від Андроїд смартфонів практикує ідею закритого пулу програм. різні бізнес-моделі. як на мене, більше переваг має модель відкритого коду, як Андроїд. Але для преміум товарів можливо ідея ексклюзивності може й має сенс.

я користуюсь Самсунгом. китайці якось не вразили.
ось на цьому оффтоп можна припинити 8)
Shaman
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Повідомлення Додано: Суб 10 чер, 2023 20:52

  Wisznia2021 написав:
  San написав:
  Wisznia2021 написав:rjkz

Ви рассуждаете с точки зрения, що " всім людям конче необхідно а Америку!!" Варианты даже не обсуждаются. Я уже писала, что мне неприятен их образ жизни, впечатление, что в стране очень много ленивых и поэтому - тупых и необразованных людей.

Ну тупые (с, задорнов, русский наратив).
Это страна с лучшими вузами и с самыми технологическими компаниями: хоть айфон, хоть военка, которая сейчас помогает Украине отбиваться от рашизма

Невнимательно читаете: я писала " ленивые и поэтому тупые и необразованные". В приведенном вами образчике вроде по- другому сказано, хотя я не его кумир, могу ошибиться. Смысл в том, что деградация общества " на лицо". Но я понимаю, что это везде сейчас. " лучшие вузы и военка"?- ну, не знаю, в плане военки восхищает Израиль. Но я не специалист.
Но дело не в том, сколько будет тонуть Титаник- не мой образ жизни, " не моё" во многих смыслах.
Сорри(я девочка)- а айфон- реально крутое изобретение или результат рекламной компании?


Вы в курсе, что израильский "Железный купол" имеет американское финансирование?
Вы в курсе, что ракеты для него - американские?
Вы может не в курсе, но, фактически, Железный купол сбивает куда как менее технологичные ракеты, нежели по Украине фигачат с болот и которые сбивает таки американский Patriot. И баллистику и крылатые и гиперсверхсуперпупер звуковые Анало-Говнетные. Все.На сегодняшний день - лучшая система ПРО в мире.
Ф-35, на сегоднящний день, лучщий в мире истребитель-бомбардировшик, страны стоят в очереди на его покупку.
Вы в курсе, что от ращистских ракет Европа и Северная америка прикрыты также американскими системами ПРО?
Я ничего не имею против израильских достижений в оборонке, но как-то странно опускать американскую. :)
rjkz
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Повідомлення Додано: Суб 10 чер, 2023 21:01

  Wisznia2021 написав:До речі, про Америку: Америка така крута, ще й тому, що має можливість за рахунок великих зарплат працевлаштувати найкращі мізки всього світу (українців в тому числі). Вони ж не самі для себе всі ті кадри викохували.

Да, они привлекают со всего мира мозги.
Насчет "не сами их викохують" - Вы в курсе, что Альберт Эйнштейн (по моему мнению - Величайший ученый и гуманист, может лучший представитель Человечества за его историю) преподавал в Принстонском университете, Лига Плюща? Принстон, штат Нью-Джерси, США? Вот так просто, заходишь в аудиторию, достаешь конспект, заходит Эйнштейн и начинает тебя "викохувати".
Да и вообще, Лига Плюща - это в основном американские ВУЗы.
Не знаю, чем они Вам не угодили.
В одном Бостоне такая концентрация альма матеров самого высокого в мире уровня, что как-то странно, слышать, что кого-то "не выкохуют".
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