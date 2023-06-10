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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 10 чер, 2023 21:22
rjkz написав: Wisznia2021 написав:
До речі, про Америку: Америка така крута, ще й тому, що має можливість за рахунок великих зарплат працевлаштувати найкращі мізки всього світу (українців в тому числі). Вони ж не самі для себе всі ті кадри викохували.
Да, они привлекают со всего мира мозги.
Насчет "не сами их викохують" - Вы в курсе, что Альберт Эйнштейн (по моему мнению - Величайший ученый и гуманист, может лучший представитель Человечества за его историю) преподавал в Принстонском университете, Лига Плюща? Принстон, штат Нью-Джерси, США? Вот так просто, заходишь в аудиторию, достаешь конспект, заходит Эйнштейн и начинает тебя "викохувати".
Да и вообще, Лига Плюща - это в основном американские ВУЗы.
Не знаю, чем они Вам не угодили.
В одном Бостоне такая концентрация альма матеров самого высокого в мире уровня, что как-то странно, слышать, что кого-то "не выкохуют".
Ви би Піфагора ще згадали.
Тут писали, що в США було самий смак емігрувати в 90і.
З іншого боку ВВП Польщі росте вражаюче.
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Додано: Суб 10 чер, 2023 21:34
Это всегда так: лучше эмигрировать было вчера: моложе, больше времени устроить жизнь и добиться результатов, меньше укоренился/прирос к текущему месту. Через 5-10 лет будут говорить , что надо было в 20-х гг
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Додано: Суб 10 чер, 2023 21:38
San написав:
Это всегда так: лучше эмигрировать было вчера: моложе, больше времени устроить жизнь и добиться результатов, меньше укоренился/прирос к текущему месту. Через 5-10 лет будут говорить , что надо было в 20-х гг
Але не в США
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Додано: Суб 10 чер, 2023 21:42
Bolt написав:
Хуавей рулить. В мене 4 роки відтарабанив поки в Іонічному морі не втопив. Зара Р40 lite юзаю, вже з два роки. Санкції обходяться за допомогою G-space. 😎
Палітєсь, таваріщ.
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Додано: Суб 10 чер, 2023 21:43
Ну тут каждому своё: кому в Европу за социалом и комфортом, кому в США реализовывать свой потенциал, а кому в Тай/Филиппины за секс-розвагами и дешевизной
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Додано: Суб 10 чер, 2023 22:12
San написав:
Ну тут каждому своё: кому в Европу за социалом и комфортом, кому в США реализовывать свой потенциал, а кому в Тай/Филиппины за секс-розвагами и дешевизной
США зараз приблизно в стані СРСР в епоху розвинутого соціалізму і товарищем Льонєю
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