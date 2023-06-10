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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 802803804805
Повідомлення Додано: Суб 10 чер, 2023 21:22

  rjkz написав:
  Wisznia2021 написав:До речі, про Америку: Америка така крута, ще й тому, що має можливість за рахунок великих зарплат працевлаштувати найкращі мізки всього світу (українців в тому числі). Вони ж не самі для себе всі ті кадри викохували.

Да, они привлекают со всего мира мозги.
Насчет "не сами их викохують" - Вы в курсе, что Альберт Эйнштейн (по моему мнению - Величайший ученый и гуманист, может лучший представитель Человечества за его историю) преподавал в Принстонском университете, Лига Плюща? Принстон, штат Нью-Джерси, США? Вот так просто, заходишь в аудиторию, достаешь конспект, заходит Эйнштейн и начинает тебя "викохувати".
Да и вообще, Лига Плюща - это в основном американские ВУЗы.
Не знаю, чем они Вам не угодили.
В одном Бостоне такая концентрация альма матеров самого высокого в мире уровня, что как-то странно, слышать, что кого-то "не выкохуют".

Ви би Піфагора ще згадали.
Тут писали, що в США було самий смак емігрувати в 90і.

З іншого боку ВВП Польщі росте вражаюче.
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 10 чер, 2023 21:34

Это всегда так: лучше эмигрировать было вчера: моложе, больше времени устроить жизнь и добиться результатов, меньше укоренился/прирос к текущему месту. Через 5-10 лет будут говорить , что надо было в 20-х гг
San
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Повідомлення Додано: Суб 10 чер, 2023 21:38

  San написав:Это всегда так: лучше эмигрировать было вчера: моложе, больше времени устроить жизнь и добиться результатов, меньше укоренился/прирос к текущему месту. Через 5-10 лет будут говорить , что надо было в 20-х гг

Але не в США
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 10 чер, 2023 21:42

Re: Еміграція, заробітчанство

  Bolt написав:Хуавей рулить. В мене 4 роки відтарабанив поки в Іонічному морі не втопив. Зара Р40 lite юзаю, вже з два роки. Санкції обходяться за допомогою G-space. 😎


Палітєсь, таваріщ.
finuser521
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Повідомлення Додано: Суб 10 чер, 2023 21:43

Ну тут каждому своё: кому в Европу за социалом и комфортом, кому в США реализовывать свой потенциал, а кому в Тай/Филиппины за секс-розвагами и дешевизной
San
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Повідомлення Додано: Суб 10 чер, 2023 22:12

  San написав:Ну тут каждому своё: кому в Европу за социалом и комфортом, кому в США реализовывать свой потенциал, а кому в Тай/Филиппины за секс-розвагами и дешевизной

США зараз приблизно в стані СРСР в епоху розвинутого соціалізму і товарищем Льонєю
flyman
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  #<1 ... 802803804805
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