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Wisznia2021 написав:До речі, про Америку: Америка така крута, ще й тому, що має можливість за рахунок великих зарплат працевлаштувати найкращі мізки всього світу (українців в тому числі). Вони ж не самі для себе всі ті кадри викохували.
Да, они привлекают со всего мира мозги. Насчет "не сами их викохують" - Вы в курсе, что Альберт Эйнштейн (по моему мнению - Величайший ученый и гуманист, может лучший представитель Человечества за его историю) преподавал в Принстонском университете, Лига Плюща? Принстон, штат Нью-Джерси, США? Вот так просто, заходишь в аудиторию, достаешь конспект, заходит Эйнштейн и начинает тебя "викохувати". Да и вообще, Лига Плюща - это в основном американские ВУЗы. Не знаю, чем они Вам не угодили. В одном Бостоне такая концентрация альма матеров самого высокого в мире уровня, что как-то странно, слышать, что кого-то "не выкохуют".
Ви би Піфагора ще згадали. Тут писали, що в США було самий смак емігрувати в 90і.
Это всегда так: лучше эмигрировать было вчера: моложе, больше времени устроить жизнь и добиться результатов, меньше укоренился/прирос к текущему месту. Через 5-10 лет будут говорить , что надо было в 20-х гг
San написав:Это всегда так: лучше эмигрировать было вчера: моложе, больше времени устроить жизнь и добиться результатов, меньше укоренился/прирос к текущему месту. Через 5-10 лет будут говорить , что надо было в 20-х гг
San написав:Это всегда так: лучше эмигрировать было вчера: моложе, больше времени устроить жизнь и добиться результатов, меньше укоренился/прирос к текущему месту. Через 5-10 лет будут говорить , что надо было в 20-х гг
Мене більше дивує як еміграція може змінювати людей. Дві мої подруги дитинства емігрували до США. Одна у віці 7 років з батьками, інша - у 20+ як наречена. Перша залишилася такою, як я її пам'ятаю. Друга сильно змінилася - манери, поведінка, стиль і навіть характер. У обох подруг є чоловіки та по двоє дітей. Перша живе у Беверлі Хілз, друга - у Сан Франциско.
rjkz написав:Ф-35, на сегоднящний день, лучщий в мире истребитель-бомбардировшик, страны стоят в очереди на его покупку.
Inauguration Day, it appears, can't come soon enough for Acting Defense Secretary Christopher Miller. He told reporters Thursday that he "cannot wait to leave this job," according to a transcript released by the Pentagon on Friday. He zeroed in on the F-35 Joint Strike Fighter, which the Congressional Research Service describes as the Defense Department's largest weapon procurement program. "I gotta tell you, yesterday we were talking to some guy, some lieutenant colonel, or colonel. [We] said, 'What are you flying?' [He] said, 'F-35,'" Miller recalled. "I was like, 'That's a piece of ...' and he laughed, and I was like, 'No seriously, tell me about it,' and he ... said ...'Unbelievable aircraft.'" A defense official who was traveling with Miller said the acting defense secretary did not end the sentence about the F-35 being a "piece of…" with any particular word. Miller's not the first person serving in that role to have negative views about the program. Another one of Trump's acting defense secretaries, Patrick Shanahan, called the F-35 Lightning II program "f---ed up." There are too many expensive retrofits, he said, and the planes are too often on the ground awaiting those fixes.