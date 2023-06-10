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#<1 ... 803804805806> Додано: Суб 10 чер, 2023 21:22 rjkz написав: Wisznia2021 написав: До речі, про Америку: Америка така крута, ще й тому, що має можливість за рахунок великих зарплат працевлаштувати найкращі мізки всього світу (українців в тому числі). Вони ж не самі для себе всі ті кадри викохували. До речі, про Америку: Америка така крута, ще й тому, що має можливість за рахунок великих зарплат працевлаштувати найкращі мізки всього світу (українців в тому числі). Вони ж не самі для себе всі ті кадри викохували.

Да, они привлекают со всего мира мозги.

Насчет "не сами их викохують" - Вы в курсе, что Альберт Эйнштейн (по моему мнению - Величайший ученый и гуманист, может лучший представитель Человечества за его историю) преподавал в Принстонском университете, Лига Плюща? Принстон, штат Нью-Джерси, США? Вот так просто, заходишь в аудиторию, достаешь конспект, заходит Эйнштейн и начинает тебя "викохувати".

Да и вообще, Лига Плюща - это в основном американские ВУЗы.

Не знаю, чем они Вам не угодили.

В одном Бостоне такая концентрация альма матеров самого высокого в мире уровня, что как-то странно, слышать, что кого-то "не выкохуют". Да, они привлекают со всего мира мозги.Насчет "не сами их викохують" - Вы в курсе, что Альберт Эйнштейн (по моему мнению - Величайший ученый и гуманист, может лучший представитель Человечества за его историю) преподавал в Принстонском университете, Лига Плюща? Принстон, штат Нью-Джерси, США? Вот так просто, заходишь в аудиторию, достаешь конспект, заходит Эйнштейн и начинает тебя "викохувати".Да и вообще, Лига Плюща - это в основном американские ВУЗы.Не знаю, чем они Вам не угодили.В одном Бостоне такая концентрация альма матеров самого высокого в мире уровня, что как-то странно, слышать, что кого-то "не выкохуют".

Ви би Піфагора ще згадали.

Тут писали, що в США було самий смак емігрувати в 90і.



З іншого боку ВВП Польщі росте вражаюче. Ви би Піфагора ще згадали.Тут писали, що в США було самий смак емігрувати в 90і.З іншого боку ВВП Польщі росте вражаюче. flyman

Повідомлень: 31567 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1496 раз. Подякували: 2653 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 10 чер, 2023 21:34 Это всегда так: лучше эмигрировать было вчера: моложе, больше времени устроить жизнь и добиться результатов, меньше укоренился/прирос к текущему месту. Через 5-10 лет будут говорить , что надо было в 20-х гг San

Повідомлень: 33501 З нами з: 08.04.08 Подякував: 2330 раз. Подякували: 2609 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 10 чер, 2023 21:38 San написав: Это всегда так: лучше эмигрировать было вчера: моложе, больше времени устроить жизнь и добиться результатов, меньше укоренился/прирос к текущему месту. Через 5-10 лет будут говорить , что надо было в 20-х гг Это всегда так: лучше эмигрировать было вчера: моложе, больше времени устроить жизнь и добиться результатов, меньше укоренился/прирос к текущему месту. Через 5-10 лет будут говорить , что надо было в 20-х гг

Але не в США Але не в США flyman

Повідомлень: 31567 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1496 раз. Подякували: 2653 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 10 чер, 2023 21:42 Re: Еміграція, заробітчанство Bolt написав: Хуавей рулить. В мене 4 роки відтарабанив поки в Іонічному морі не втопив. Зара Р40 lite юзаю, вже з два роки. Санкції обходяться за допомогою G-space. 😎 Хуавей рулить. В мене 4 роки відтарабанив поки в Іонічному морі не втопив. Зара Р40 lite юзаю, вже з два роки. Санкції обходяться за допомогою G-space. 😎



Палітєсь, таваріщ. Палітєсь, таваріщ. finuser521

Повідомлень: 36 З нами з: 29.06.22 Подякував: 7 раз. Подякували: 12 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 10 чер, 2023 21:43 Ну тут каждому своё: кому в Европу за социалом и комфортом, кому в США реализовывать свой потенциал, а кому в Тай/Филиппины за секс-розвагами и дешевизной San

Повідомлень: 33501 З нами з: 08.04.08 Подякував: 2330 раз. Подякували: 2609 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 10 чер, 2023 22:12 San написав: Ну тут каждому своё: кому в Европу за социалом и комфортом, кому в США реализовывать свой потенциал, а кому в Тай/Филиппины за секс-розвагами и дешевизной Ну тут каждому своё: кому в Европу за социалом и комфортом, кому в США реализовывать свой потенциал, а кому в Тай/Филиппины за секс-розвагами и дешевизной

США зараз приблизно в стані СРСР в епоху розвинутого соціалізму і товарищем Льонєю США зараз приблизно в стані СРСР в епоху розвинутого соціалізму і товарищем Льонєю flyman

Повідомлень: 31567 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1496 раз. Подякували: 2653 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 10 чер, 2023 22:20 Re: Еміграція, заробітчанство flyman написав: San написав: Ну тут каждому своё: кому в Европу за социалом и комфортом, кому в США реализовывать свой потенциал, а кому в Тай/Филиппины за секс-розвагами и дешевизной Ну тут каждому своё: кому в Европу за социалом и комфортом, кому в США реализовывать свой потенциал, а кому в Тай/Филиппины за секс-розвагами и дешевизной

США зараз приблизно в стані СРСР в епоху розвинутого соціалізму і товарищем Льонєю США зараз приблизно в стані СРСР в епоху розвинутого соціалізму і товарищем Льонєю

Назвіть хоч щось спільне. Назвіть хоч щось спільне. Faceless

Модератор Повідомлень: 33156 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1392 раз. Подякували: 7746 раз. Профіль 4 7 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 10 чер, 2023 22:23 Faceless написав: flyman написав: San написав: Ну тут каждому своё: кому в Европу за социалом и комфортом, кому в США реализовывать свой потенциал, а кому в Тай/Филиппины за секс-розвагами и дешевизной Ну тут каждому своё: кому в Европу за социалом и комфортом, кому в США реализовывать свой потенциал, а кому в Тай/Филиппины за секс-розвагами и дешевизной

США зараз приблизно в стані СРСР в епоху розвинутого соціалізму і товарищем Льонєю США зараз приблизно в стані СРСР в епоху розвинутого соціалізму і товарищем Льонєю

Назвіть хоч щось спільне. Назвіть хоч щось спільне.

стан еліт стан еліт flyman

Повідомлень: 31567 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1496 раз. Подякували: 2653 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 10 чер, 2023 22:25 San написав: Это всегда так: лучше эмигрировать было вчера: моложе, больше времени устроить жизнь и добиться результатов, меньше укоренился/прирос к текущему месту. Через 5-10 лет будут говорить , что надо было в 20-х гг Это всегда так: лучше эмигрировать было вчера: моложе, больше времени устроить жизнь и добиться результатов, меньше укоренился/прирос к текущему месту. Через 5-10 лет будут говорить , что надо было в 20-х гг

Мене більше дивує як еміграція може змінювати людей. Дві мої подруги дитинства емігрували до США. Одна у віці 7 років з батьками, інша - у 20+ як наречена. Перша залишилася такою, як я її пам'ятаю. Друга сильно змінилася - манери, поведінка, стиль і навіть характер. У обох подруг є чоловіки та по двоє дітей. Перша живе у Беверлі Хілз, друга - у Сан Франциско. Мене більше дивує як еміграція може змінювати людей. Дві мої подруги дитинства емігрували до США. Одна у віці 7 років з батьками, інша - у 20+ як наречена. Перша залишилася такою, як я її пам'ятаю. Друга сильно змінилася - манери, поведінка, стиль і навіть характер. У обох подруг є чоловіки та по двоє дітей. Перша живе у Беверлі Хілз, друга - у Сан Франциско. fler

Повідомлень: 3864 З нами з: 07.08.09 Подякував: 1123 раз. Подякували: 1285 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 10 чер, 2023 22:57 rjkz написав: Ф-35, на сегоднящний день, лучщий в мире истребитель-бомбардировшик, страны стоят в очереди на его покупку. Ф-35, на сегоднящний день, лучщий в мире истребитель-бомбардировшик, страны стоят в очереди на его покупку.

Inauguration Day, it appears, can't come soon enough for Acting Defense Secretary Christopher Miller.

He told reporters Thursday that he "cannot wait to leave this job," according to a transcript released by the Pentagon on Friday.

He zeroed in on the F-35 Joint Strike Fighter, which the Congressional Research Service describes as the Defense Department's largest weapon procurement program.

"I gotta tell you, yesterday we were talking to some guy, some lieutenant colonel, or colonel. [We] said, 'What are you flying?' [He] said, 'F-35,'" Miller recalled. "I was like, 'That's a piece of ...' and he laughed, and I was like, 'No seriously, tell me about it,' and he ... said ...'Unbelievable aircraft.'"

A defense official who was traveling with Miller said the acting defense secretary did not end the sentence about the F-35 being a "piece of…" with any particular word.

Miller's not the first person serving in that role to have negative views about the program. Another one of Trump's acting defense secretaries, Patrick Shanahan, called the F-35 Lightning II program "f---ed up."

There are too many expensive retrofits, he said, and the planes are too often on the ground awaiting those fixes.



https://www.military.com/daily-news/202 ... e-job.html Honestus Повідомлень: 100 З нами з: 26.12.22 Подякував: 37 раз. Подякували: 14 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 803804805806> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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