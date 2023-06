Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

#<1 ... 803804805806 Додано: Суб 10 чер, 2023 23:14 San написав: Ну тут каждому своё: кому в Европу за социалом и комфортом, кому в США реализовывать свой потенциал, а кому в Тай/Филиппины за секс-розвагами и дешевизной



...и внимательно смотреть, чтобы у девушки кадык не сильно выпирал. ...и внимательно смотреть, чтобы у девушки кадык не сильно выпирал. rjkz

Додано: Суб 10 чер, 2023 23:21 Це ж треба…

«Леонид Месси, самый лучший футболист ⚽️ в мире отказался от зарплаты в $400 млн в год если бы играл за клуб Саудовской Аравии ради того что бы переехать и пожить в США 🇺🇸



Переезжает в Маями и будет играть за местный клуб Inter Miami.» akurt

Додано: Суб 10 чер, 2023 23:24 rjkz написав: San написав: Ну тут каждому своё: кому в Европу за социалом и комфортом, кому в США реализовывать свой потенциал, а кому в Тай/Филиппины за секс-розвагами и дешевизной



...и внимательно смотреть, чтобы у девушки кадык не сильно выпирал.



...и внимательно смотреть, чтобы у девушки кадык не сильно выпирал. ...и внимательно смотреть, чтобы у девушки кадык не сильно выпирал.

Флай не переймається. У одного з двох можна щоб випирав. А хто є хто в парі - то деталі. Флай не переймається. У одного з двох можна щоб випирав. А хто є хто в парі - то деталі. Hotab

Додано: Суб 10 чер, 2023 23:32 Honestus написав: rjkz написав: Ф-35, на сегоднящний день, лучщий в мире истребитель-бомбардировшик, страны стоят в очереди на его покупку.

Inauguration Day, it appears, can't come soon enough for Acting Defense Secretary Christopher Miller.

He told reporters Thursday that he "cannot wait to leave this job," according to a transcript released by the Pentagon on Friday.

He zeroed in on the F-35 Joint Strike Fighter, which the Congressional Research Service describes as the Defense Department's largest weapon procurement program.

"I gotta tell you, yesterday we were talking to some guy, some lieutenant colonel, or colonel. [We] said, 'What are you flying?' [He] said, 'F-35,'" Miller recalled. "I was like, 'That's a piece of ...' and he laughed, and I was like, 'No seriously, tell me about it,' and he ... said ...'Unbelievable aircraft.'"

A defense official who was traveling with Miller said the acting defense secretary did not end the sentence about the F-35 being a "piece of…" with any particular word.

Miller's not the first person serving in that role to have negative views about the program. Another one of Trump's acting defense secretaries, Patrick Shanahan, called the F-35 Lightning II program "f---ed up."

There are too many expensive retrofits, he said, and the planes are too often on the ground awaiting those fixes.



https://www.military.com/daily-news/202 ... e-job.html



И?

Кто-то что-то там сказал. И даже не сказал, а имел ввиду....и может даже не имел ввиду.

Тут не надо что-то иметь плохое, чтобы кто-то не высказался "piece of shit".

Причем это может быть в положительном ключе, такой брутальный "ковбойский жаргон".

Насчет Трампа и его людей - это весьма своеобразное "сборище", которое надо очень вдумчиво и с пониманием всех раскладов оценивать.

Если, скажем, корпорация Локхид Мартин, поставляет продукцию в Украину и ее заваливает заказами Байден, то в глазах трампистов, Локхид Мартин - piece of shit, который пилит оборонный бюджет, а Трамп - красавчег, для которого "путин - отличный парень" и "российская армия - самая сильная в мире, и при мне (Трампе) она-бы охраняла границу с Мексикой".

Как-бы там ни было, такие высокотехнологичные продукты имеют свои "детские болезни". Скорей всего они были и в Ф15 и ф16. Со временем выявляются, дорабатыываются. То, что дорогие (а это основное, что ставят им в упрек) - так и авианосцы дорогие и подводные лодки и абрамсы и пэтриоты. Но от этого они не перестают быть лучшими в мире. И?Кто-то что-то там сказал. И даже не сказал, а имел ввиду....и может даже не имел ввиду.Тут не надо что-то иметь плохое, чтобы кто-то не высказался "piece of shit".Причем это может быть в положительном ключе, такой брутальный "ковбойский жаргон".Насчет Трампа и его людей - это весьма своеобразное "сборище", которое надо очень вдумчиво и с пониманием всех раскладов оценивать.Если, скажем, корпорация Локхид Мартин, поставляет продукцию в Украину и ее заваливает заказами Байден, то в глазах трампистов, Локхид Мартин - piece of shit, который пилит оборонный бюджет, а Трамп - красавчег, для которого "путин - отличный парень" и "российская армия - самая сильная в мире, и при мне (Трампе) она-бы охраняла границу с Мексикой".Как-бы там ни было, такие высокотехнологичные продукты имеют свои "детские болезни". Скорей всего они были и в Ф15 и ф16. Со временем выявляются, дорабатыываются. То, что дорогие (а это основное, что ставят им в упрек) - так и авианосцы дорогие и подводные лодки и абрамсы и пэтриоты. Но от этого они не перестают быть лучшими в мире. rjkz

