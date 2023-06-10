...и внимательно смотреть, чтобы у девушки кадык не сильно выпирал.
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Додано: Суб 10 чер, 2023 23:14
Додано: Суб 10 чер, 2023 23:21
Це ж треба…
«Леонид Месси, самый лучший футболист ⚽️ в мире отказался от зарплаты в $400 млн в год если бы играл за клуб Саудовской Аравии ради того что бы переехать и пожить в США 🇺🇸
Переезжает в Маями и будет играть за местный клуб Inter Miami.»
Додано: Суб 10 чер, 2023 23:24
Флай не переймається. У одного з двох можна щоб випирав. А хто є хто в парі - то деталі.
Додано: Суб 10 чер, 2023 23:32
И?
Кто-то что-то там сказал. И даже не сказал, а имел ввиду....и может даже не имел ввиду.
Тут не надо что-то иметь плохое, чтобы кто-то не высказался "piece of shit".
Причем это может быть в положительном ключе, такой брутальный "ковбойский жаргон".
Насчет Трампа и его людей - это весьма своеобразное "сборище", которое надо очень вдумчиво и с пониманием всех раскладов оценивать.
Если, скажем, корпорация Локхид Мартин, поставляет продукцию в Украину и ее заваливает заказами Байден, то в глазах трампистов, Локхид Мартин - piece of shit, который пилит оборонный бюджет, а Трамп - красавчег, для которого "путин - отличный парень" и "российская армия - самая сильная в мире, и при мне (Трампе) она-бы охраняла границу с Мексикой".
Как-бы там ни было, такие высокотехнологичные продукты имеют свои "детские болезни". Скорей всего они были и в Ф15 и ф16. Со временем выявляются, дорабатыываются. То, что дорогие (а это основное, что ставят им в упрек) - так и авианосцы дорогие и подводные лодки и абрамсы и пэтриоты. Но от этого они не перестают быть лучшими в мире.
Додано: Нед 11 чер, 2023 00:38
Технология stealth, по которой построен F-35, была опровергнута даже в Украине:
Так, радиопоглощающее покрытие по технологии stealth должно поглощать облучение радиолокаторами наилучшим образом в сантиметровом диапазоне волн, который используется для наведения истребительной авиации и целеуказания зенитным ракетным комплексам.
Однако, разведчик SR-71 с радиопоглощающим покрытием нормально обнаруживался даже старым парком РЛС сантиметрового диапазона СССР.
Кроме проблемы с малозаметностью, которая считается одним из основных достоинств F-35 и которую его разработчики хотят решить уменьшением его эффективной поверхности рассеяния, есть и другие недостатки.
Например, для летчика есть ограничение по максимальному весу. Однако оказалось, что система катапультирования у F-35 опасна для жизни летчиков, вес которых менее 75 килограммов.
Таким образом, F-35 имеет серьезный недостаток по критерию "эффективность-стоимость", что привело некоторых потенциальных покупателей к выводу об отказе от его закупок.
Додано: Нед 11 чер, 2023 01:31
Хуавей рулить. В мене 4 роки відтарабанив поки в Іонічному морі не втопив. Зара Р40 lite юзаю, вже з два роки. Санкції обходяться за допомогою G-space. 😎[/quote]
А что там за проблемы с Хуявеем?
Там ОС "Чебурашка" чтоли с поисковиком разработанным в Пхеньяне, где и сервера этого браузера стоят до сих пор?
Р40 лайт вещь. 4500грн и получше ксиоми 9го за 250уе тогда, 4 года назад.
Додано: Нед 11 чер, 2023 02:34
Не трогали бы вы Эйнштейна, а?
Все основные работы он сделал в Европе.
В Штаты уехал только из-за Гитлера, а не для того, чтобы "реализовать потенциал". И не будь германского нацизма - наука еще долгое время делалась бы в Европе.
В Принстоне он не преподавал. Он и в Европе постоянно искал работу, которая позволила бы ему не заниматься преподаванием.
Ну, и леваком он был еще тем.
Конечно, пиар Принстону и всей Америке был колоссальный.
Додано: Нед 11 чер, 2023 02:52
Вы, воля ваша Starıkan, ошибаетесь.
Упомянутый учёный с 1933 года - ему было уже за 50 - жил в США. Гражданство получил только в 1940.
После переезда в США Альберт Эйнштейн получил должность профессора физики в недавно созданном Институте перспективных исследований (Принстон, штат Нью-Джерси).
Но это не главное. Главное, что на ветке “Еміграція, заробітчанство» народ после обсуждения унитазов, очков, туалетной бумаги и недостатков rjkz уже обсуждает мобильные телефоны и ищет подозреваемых, которые заныкали профит, полученный от продажи ракет (подозреваемый номер 1 тоже rjkz).
Как в анекдоте времён СССР: «В спортсмены пойду, в милицию - но все равно работать не буду!»
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