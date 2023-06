Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

#<1 ... 804805806807> Додано: Суб 10 чер, 2023 23:14 San написав: Ну тут каждому своё: кому в Европу за социалом и комфортом, кому в США реализовывать свой потенциал, а кому в Тай/Филиппины за секс-розвагами и дешевизной



...и внимательно смотреть, чтобы у девушки кадык не сильно выпирал.

Додано: Суб 10 чер, 2023 23:21

«Леонид Месси, самый лучший футболист ⚽️ в мире отказался от зарплаты в $400 млн в год если бы играл за клуб Саудовской Аравии ради того что бы переехать и пожить в США 🇺🇸



Переезжает в Маями и будет играть за местный клуб Inter Miami.»

Додано: Суб 10 чер, 2023 23:24 rjkz написав: San написав: Ну тут каждому своё: кому в Европу за социалом и комфортом, кому в США реализовывать свой потенциал, а кому в Тай/Филиппины за секс-розвагами и дешевизной

...и внимательно смотреть, чтобы у девушки кадык не сильно выпирал.



...и внимательно смотреть, чтобы у девушки кадык не сильно выпирал. ...и внимательно смотреть, чтобы у девушки кадык не сильно выпирал.

Флай не переймається. У одного з двох можна щоб випирав. А хто є хто в парі - то деталі.

Додано: Суб 10 чер, 2023 23:32 Honestus написав: rjkz написав: Ф-35, на сегоднящний день, лучщий в мире истребитель-бомбардировшик, страны стоят в очереди на его покупку.

Inauguration Day, it appears, can't come soon enough for Acting Defense Secretary Christopher Miller.

He told reporters Thursday that he "cannot wait to leave this job," according to a transcript released by the Pentagon on Friday.

He zeroed in on the F-35 Joint Strike Fighter, which the Congressional Research Service describes as the Defense Department's largest weapon procurement program.

"I gotta tell you, yesterday we were talking to some guy, some lieutenant colonel, or colonel. [We] said, 'What are you flying?' [He] said, 'F-35,'" Miller recalled. "I was like, 'That's a piece of ...' and he laughed, and I was like, 'No seriously, tell me about it,' and he ... said ...'Unbelievable aircraft.'"

A defense official who was traveling with Miller said the acting defense secretary did not end the sentence about the F-35 being a "piece of…" with any particular word.

Miller's not the first person serving in that role to have negative views about the program. Another one of Trump's acting defense secretaries, Patrick Shanahan, called the F-35 Lightning II program "f---ed up."

There are too many expensive retrofits, he said, and the planes are too often on the ground awaiting those fixes.



https://www.military.com/daily-news/202 ... e-job.html



И?

Кто-то что-то там сказал. И даже не сказал, а имел ввиду....и может даже не имел ввиду.

Тут не надо что-то иметь плохое, чтобы кто-то не высказался "piece of shit".

Причем это может быть в положительном ключе, такой брутальный "ковбойский жаргон".

Насчет Трампа и его людей - это весьма своеобразное "сборище", которое надо очень вдумчиво и с пониманием всех раскладов оценивать.

Если, скажем, корпорация Локхид Мартин, поставляет продукцию в Украину и ее заваливает заказами Байден, то в глазах трампистов, Локхид Мартин - piece of shit, который пилит оборонный бюджет, а Трамп - красавчег, для которого "путин - отличный парень" и "российская армия - самая сильная в мире, и при мне (Трампе) она-бы охраняла границу с Мексикой".

И?
Кто-то что-то там сказал. И даже не сказал, а имел ввиду....и может даже не имел ввиду.
Тут не надо что-то иметь плохое, чтобы кто-то не высказался "piece of shit".
Причем это может быть в положительном ключе, такой брутальный "ковбойский жаргон".
Насчет Трампа и его людей - это весьма своеобразное "сборище", которое надо очень вдумчиво и с пониманием всех раскладов оценивать.
Если, скажем, корпорация Локхид Мартин, поставляет продукцию в Украину и ее заваливает заказами Байден, то в глазах трампистов, Локхид Мартин - piece of shit, который пилит оборонный бюджет, а Трамп - красавчег, для которого "путин - отличный парень" и "российская армия - самая сильная в мире, и при мне (Трампе) она-бы охраняла границу с Мексикой".
Как-бы там ни было, такие высокотехнологичные продукты имеют свои "детские болезни". Скорей всего они были и в Ф15 и ф16. Со временем выявляются, дорабатыываются. То, что дорогие (а это основное, что ставят им в упрек) - так и авианосцы дорогие и подводные лодки и абрамсы и пэтриоты. Но от этого они не перестают быть лучшими в мире.

Додано: Нед 11 чер, 2023 00:38 rjkz написав: Как-бы там ни было, такие высокотехнологичные продукты имеют свои "детские болезни". Скорей всего они были и в Ф15 и ф16. Со временем выявляются, дорабатыываются. То, что дорогие (а это основное, что ставят им в упрек) - так и авианосцы дорогие и подводные лодки и абрамсы и пэтриоты. Но от этого они не перестают быть лучшими в мире.

Технология stealth, по которой построен F-35, была опровергнута даже в Украине:

https://zn.ua/politcs_archive/nuzhny_li ... atory.html



Так, радиопоглощающее покрытие по технологии stealth должно поглощать облучение радиолокаторами наилучшим образом в сантиметровом диапазоне волн, который используется для наведения истребительной авиации и целеуказания зенитным ракетным комплексам.

Однако, разведчик SR-71 с радиопоглощающим покрытием нормально обнаруживался даже старым парком РЛС сантиметрового диапазона СССР.

Кроме проблемы с малозаметностью, которая считается одним из основных достоинств F-35 и которую его разработчики хотят решить уменьшением его эффективной поверхности рассеяния, есть и другие недостатки.

Например, для летчика есть ограничение по максимальному весу. Однако оказалось, что система катапультирования у F-35 опасна для жизни летчиков, вес которых менее 75 килограммов.

Таким образом, F-35 имеет серьезный недостаток по критерию "эффективность-стоимость", что привело некоторых потенциальных покупателей к выводу об отказе от его закупок.

Додано: Нед 11 чер, 2023 01:31 Bolt написав: Shaman написав: Faceless написав: iPhone - трохи розпіарений, але сама ідея смартфону революційна. тому Apple, який перший почав впроваджувати смартфони - на коні.
на другому місці Samsung. а потім вже китайці були - але їх трохи підрізали, коли обмежили постачання найсучасніших процесорів

Apple не перший почав запроваджувати, він просто краще інших це робить

а хто перший?

Хуавей рулить. В мене 4 роки відтарабанив поки в Іонічному морі не втопив. Зара Р40 lite юзаю, вже з два роки. Санкції обходяться за допомогою G-space. 😎

А что там за проблемы с Хуявеем?

Там ОС "Чебурашка" чтоли с поисковиком разработанным в Пхеньяне, где и сервера этого браузера стоят до сих пор?

Р40 лайт вещь. 4500грн и получше ксиоми 9го за 250уе тогда, 4 года назад.

Не трогали бы вы Эйнштейна, а?

Все основные работы он сделал в Европе.

В Штаты уехал только из-за Гитлера, а не для того, чтобы "реализовать потенциал". И не будь германского нацизма - наука еще долгое время делалась бы в Европе.

В Принстоне он не преподавал. Он и в Европе постоянно искал работу, которая позволила бы ему не заниматься преподаванием.



Ну, и леваком он был еще тем.



Конечно, пиар Принстону и всей Америке был колоссальный. Не трогали бы вы Эйнштейна, а?Все основные работы он сделал в Европе.В Штаты уехал только из-за Гитлера, а не для того, чтобы "реализовать потенциал". И не будь германского нацизма - наука еще долгое время делалась бы в Европе.В Принстоне он не преподавал. Он и в Европе постоянно искал работу, которая позволила бы ему не заниматься преподаванием.Ну, и леваком он был еще тем.Конечно, пиар Принстону и всей Америке был колоссальный. Starikan 2 Повідомлень: 19474 З нами з: 12.10.11 Подякував: 2503 раз. Подякували: 3090 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 11 чер, 2023 02:52 Вы, воля Ваша, Starıkan, ошибаетесь.

Упомянутый учёный с 1933 года - ему было уже за 50 - жил в США. Гражданство получил в 1940.

После переезда в США Альберт Эйнштейн получил должность профессора физики в недавно созданном Институте перспективных исследований (Принстон, штат Нью-Джерси).

Выбор университета для работы был не случайным:

- May 9, 1921: Albert Einstein, the most famous scientist in the world, stood on stage in McCosh 50, Princeton University’s largest lecture hall.

- Earlier in the day, Princeton had awarded Einstein — age 42 — an honorary degree.

Как видите, он не просто МИМО проходил.

- The Einsteins bought a house at 112 Mercer St., a short walk from campus.

Вероятно, купил дом там, чтобы НЕ работать в университете профессором и не встречаться со студентами (Ваша версия).



(цитаты из статьи Joel Achenbach ’82 is a staff writer for The Washington Post.)



Но это не главное. Главное, что на ветке “Еміграція, заробітчанство» народ после обсуждения унитазов, солнцезащитных очков, туалетной бумаги и недостатков rjkz уже обсуждает мобильные телефоны и ищет подозреваемых, которые "заныкали" профит, полученный от продажи ракет (подозреваемый номер 1 тоже rjkz).



Как в анекдоте времён СССР: «В спортсмены пойду, в милицию - но все равно работать не буду!»



Ой и трудно Вам будет многим, ребята, в эмиграции... После прочтения многих страниц этой ветки... Востаннє редагувалось akurt в Нед 11 чер, 2023 04:05, всього редагувалось 1 раз. akurt

Повідомлень: 7756 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3131 раз. Подякували: 1057 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 11 чер, 2023 04:04 akurt написав: Вы, воля ваша Starıkan, ошибаетесь.

Упомянутый учёный с 1933 года - ему было уже за 50 - жил в США. Гражданство получил только в 1940.

После переезда в США Альберт Эйнштейн получил должность профессора физики в недавно созданном Институте перспективных исследований (Принстон, штат Нью-Джерси).

Выбор университета для работы был не случайным:

- May 9, 1921: Albert Einstein, the most famous scientist in the world, stood on stage in McCosh 50, Princeton University’s largest lecture hall.

Так что ЧИТАЛ лекции - и в самых больших аудиториях университета.

- Earlier in the day, Princeton had awarded Einstein — age 42 — an honorary degree.

Как видите, он не просто МИМО проходил.

- The Einsteins bought a house at 112 Mercer St., a short walk from campus.

Вероятно, купил дом там, чтобы НЕ работать в университете профессором и не встречаться со студентами (Ваша версия).



(цитаты из статьи Joel Achenbach ’82 is a staff writer for The Washington Post.)

Но это не главное. Главное, что на ветке “Еміграція, заробітчанство» народ после обсуждения унитазов, очков, туалетной бумаги и недостатков rjkz уже обсуждает мобильные телефоны и ищет подозреваемых, которые "заныкали" профит, полученный от продажи ракет (подозреваемый номер 1 тоже rjkz).

Как в анекдоте времён СССР: «В спортсмены пойду, в милицию - но все равно работать не буду!»



Додано: Нед 11 чер, 2023 04:04 Спасибо за труд.
Эйнштейн - до того уникальная личность, но мало кто понимает, что на его открытиях и теориях просто все вокруг нас работает и крутится.
Я был немнго увлечен физикой еще в школе. Как-то "цепанула". В олимпиадах участвовал, места какие-то занимал. Но на саму Личность Эйнштейна тогда не очень обратил внимание. Потом прочитал биографию, в том числе, отсылки на его работы начала века, особенно впечатлило, что еще в начале века он выдвинул теорию отклонения световых потоков массой небесных тел.
Этим он во-первых дал довод в пользу карпускулярно-волновой природе световых потоков, а во-вторых, это позволило рассчитывать местоположение черных дыр, которые как известно своей массой поглощают любой свет и увидеть их невозможно.
Зато можно рассчитать их местоположение основываясь таки на теории, что их масса отклоняет свет, который проходит на расстоянии от них. Не помню, но кажется и теорию черных дыр он вывел.
Во время 2-й МИровой войны Эйнштейн спас тысячи жизней немецких евреев, переправив их через Турцию в США.
Понятно, что он не полз на пузе через немецкую границу, но организовал процесс, использовав свое влияние и связи.
Преклоняясь перед его Личностью, когда на курсах Инглиша предложили сделать доклад об известной личности, мужчине и женщине, я подготовил о нем и Марии Складовской-Кюри. Тоже очень примечательной Личности и ученой.



Спасибо за труд.

Эйнштейн - до того уникальная личность, но мало кто понимает, что на его открытиях и теориях просто все вокруг нас работает и крутится.

Я был немнго увлечен физикой еще в школе. Как-то "цепанула". В олимпиадах участвовал, места какие-то занимал. Но на саму Личность Эйнштейна тогда не очень обратил внимание. Потом прочитал биографию, в том числе, отсылки на его работы начала века, особенно впечатлило, что еще в начале века он выдвинул теорию отклонения световых потоков массой небесных тел.

Этим он во-первых дал довод в пользу карпускулярно-волновой природе световых потоков, а во-вторых, это позволило рассчитывать местоположение черных дыр, которые как известно своей массой поглощают любой свет и увидеть их невозможно.

Зато можно рассчитать их местоположение основываясь таки на теории, что их масса отклоняет свет, который проходит на расстоянии от них. Не помню, но кажется и теорию черных дыр он вывел.

Во время 2-й МИровой войны Эйнштейн спас тысячи жизней немецких евреев, переправив их через Турцию в США.

Понятно, что он не полз на пузе через немецкую границу, но организовал процесс, использовав свое влияние и связи.

Преклоняясь перед его Личностью, когда на курсах Инглиша предложили сделать доклад об известной личности, мужчине и женщине, я подготовил о нем и Марии Складовской-Кюри. Тоже очень примечательной Личности и ученой. Спасибо за труд.Эйнштейн - до того уникальная личность, но мало кто понимает, что на его открытиях и теориях просто все вокруг нас работает и крутится.Я был немнго увлечен физикой еще в школе. Как-то "цепанула". В олимпиадах участвовал, места какие-то занимал. Но на саму Личность Эйнштейна тогда не очень обратил внимание. Потом прочитал биографию, в том числе, отсылки на его работы начала века, особенно впечатлило, что еще в начале века он выдвинул теорию отклонения световых потоков массой небесных тел.Этим он во-первых дал довод в пользу карпускулярно-волновой природе световых потоков, а во-вторых, это позволило рассчитывать местоположение черных дыр, которые как известно своей массой поглощают любой свет и увидеть их невозможно.Зато можно рассчитать их местоположение основываясь таки на теории, что их масса отклоняет свет, который проходит на расстоянии от них. Не помню, но кажется и теорию черных дыр он вывел.Во время 2-й МИровой войны Эйнштейн спас тысячи жизней немецких евреев, переправив их через Турцию в США.Понятно, что он не полз на пузе через немецкую границу, но организовал процесс, использовав свое влияние и связи.Преклоняясь перед его Личностью, когда на курсах Инглиша предложили сделать доклад об известной личности, мужчине и женщине, я подготовил о нем и Марии Складовской-Кюри. Тоже очень примечательной Личности и ученой. rjkz

Дод

Упомянутый учёный с 1933 года - ему было уже за 50 - жил в США. Гражданство получил только в 1940.

После переезда в США Альберт Эйнштейн получил должность профессора физики в недавно созданном Институте перспективных исследований (Принстон, штат Нью-Джерси).

Выбор университета для работы был не случайным:

- May 9, 1921: Albert Einstein, the most famous scientist in the world, stood on stage in McCosh 50, Princeton University’s largest lecture hall.

Так что ЧИТАЛ лекции - и в самых больших аудиториях университета.

- Earlier in the day, Princeton had awarded Einstein — age 42 — an honorary degree.

Как видите, он не просто МИМО проходил.

- The Einsteins bought a house at 112 Mercer St., a short walk from campus.

Вероятно, купил дом там, чтобы НЕ работать в университете профессором и не встречаться со студентами (Ваша версия). Вы, воля ваша Starıkan, ошибаетесь.Упомянутый учёный с 1933 года - ему было уже за 50 - жил в США. Гражданство получил только в 1940.После переезда в США Альберт Эйнштейн получил должность профессора физики в недавно созданном Институте перспективных исследований (Принстон, штат Нью-Джерси).Выбор университета для работы был не случайным:- May 9,: Albert Einstein, the most famous scientist in the world, stood on stage in McCosh 50, Princeton University’s largest lecture hall.Так что ЧИТАЛ лекции - и в самых больших аудиториях университета.- Earlier in the day,had awarded Einstein — age 42 — an honorary degree.Как видите, он не просто МИМО проходил.- The Einsteins bought a house at 112 Mercer St., a short walk from campus.Вероятно, купил дом там, чтобы НЕ работать в университете профессором и не встречаться со студентами (Ваша версия).

Принстонский IAS, которого мы обсуждаем, не является университетом. Это НИИ (Принстонский университет - это отдельная контора).

В который, разумеется, как и в любой привычный всем НИИ, приглашают визитеров- исследователей для стажировки и совместной работы. У Эйнштейна тоже были такие.

At any given time, the IAS has a faculty consisting of twenty-eight eminent academics who are appointed for life. Although the faculty do not teach classes (because there are none), they often do give lectures at their own initiative and have the title Professor along with the prestige associated with that title. Furthermore, they direct research and serve as the nucleus of a larger and generally younger group of scholars, whom they have the power to select and invite.[83] Each year fellowships are awarded to about 190 visiting members from over 100 universities and research institutions who come to the institute for periods from one term to a few years. Individuals must apply to become members of the institute, and each of the schools has its own application procedures and deadlines.[84]

Он не читал какие-либо курсы студентам. Я уже объяснял ситуацию, повторяться не буду. Иногда он появлялся на семинарах, чем вызывал небывалый ажиотаж среди посетителей (с). Он занимался наукой, а не преподаванием

А на отдельные лекции его действительно приглашали. Как и всех выдающихся ученых во многие университеты.



