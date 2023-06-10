...и внимательно смотреть, чтобы у девушки кадык не сильно выпирал.
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Додано: Суб 10 чер, 2023 23:14
Додано: Суб 10 чер, 2023 23:21
Це ж треба…
«Леонид Месси, самый лучший футболист ⚽️ в мире отказался от зарплаты в $400 млн в год если бы играл за клуб Саудовской Аравии ради того что бы переехать и пожить в США 🇺🇸
Переезжает в Маями и будет играть за местный клуб Inter Miami.»
Додано: Суб 10 чер, 2023 23:24
Флай не переймається. У одного з двох можна щоб випирав. А хто є хто в парі - то деталі.
Додано: Суб 10 чер, 2023 23:32
И?
Кто-то что-то там сказал. И даже не сказал, а имел ввиду....и может даже не имел ввиду.
Тут не надо что-то иметь плохое, чтобы кто-то не высказался "piece of shit".
Причем это может быть в положительном ключе, такой брутальный "ковбойский жаргон".
Насчет Трампа и его людей - это весьма своеобразное "сборище", которое надо очень вдумчиво и с пониманием всех раскладов оценивать.
Если, скажем, корпорация Локхид Мартин, поставляет продукцию в Украину и ее заваливает заказами Байден, то в глазах трампистов, Локхид Мартин - piece of shit, который пилит оборонный бюджет, а Трамп - красавчег, для которого "путин - отличный парень" и "российская армия - самая сильная в мире, и при мне (Трампе) она-бы охраняла границу с Мексикой".
Как-бы там ни было, такие высокотехнологичные продукты имеют свои "детские болезни". Скорей всего они были и в Ф15 и ф16. Со временем выявляются, дорабатыываются. То, что дорогие (а это основное, что ставят им в упрек) - так и авианосцы дорогие и подводные лодки и абрамсы и пэтриоты. Но от этого они не перестают быть лучшими в мире.
Додано: Нед 11 чер, 2023 00:38
Технология stealth, по которой построен F-35, была опровергнута даже в Украине:
Так, радиопоглощающее покрытие по технологии stealth должно поглощать облучение радиолокаторами наилучшим образом в сантиметровом диапазоне волн, который используется для наведения истребительной авиации и целеуказания зенитным ракетным комплексам.
Однако, разведчик SR-71 с радиопоглощающим покрытием нормально обнаруживался даже старым парком РЛС сантиметрового диапазона СССР.
Кроме проблемы с малозаметностью, которая считается одним из основных достоинств F-35 и которую его разработчики хотят решить уменьшением его эффективной поверхности рассеяния, есть и другие недостатки.
Например, для летчика есть ограничение по максимальному весу. Однако оказалось, что система катапультирования у F-35 опасна для жизни летчиков, вес которых менее 75 килограммов.
Таким образом, F-35 имеет серьезный недостаток по критерию "эффективность-стоимость", что привело некоторых потенциальных покупателей к выводу об отказе от его закупок.
Додано: Нед 11 чер, 2023 01:31
Хуавей рулить. В мене 4 роки відтарабанив поки в Іонічному морі не втопив. Зара Р40 lite юзаю, вже з два роки. Санкції обходяться за допомогою G-space. 😎[/quote]
А что там за проблемы с Хуявеем?
Там ОС "Чебурашка" чтоли с поисковиком разработанным в Пхеньяне, где и сервера этого браузера стоят до сих пор?
Р40 лайт вещь. 4500грн и получше ксиоми 9го за 250уе тогда, 4 года назад.
Додано: Нед 11 чер, 2023 02:34
Не трогали бы вы Эйнштейна, а?
Все основные работы он сделал в Европе.
В Штаты уехал только из-за Гитлера, а не для того, чтобы "реализовать потенциал". И не будь германского нацизма - наука еще долгое время делалась бы в Европе.
В Принстоне он не преподавал. Он и в Европе постоянно искал работу, которая позволила бы ему не заниматься преподаванием.
Ну, и леваком он был еще тем.
Конечно, пиар Принстону и всей Америке был колоссальный.
Додано: Нед 11 чер, 2023 02:52
Вы, воля Ваша, Starıkan, ошибаетесь.
Упомянутый учёный с 1933 года - ему было уже за 50 - жил в США. Гражданство получил в 1940.
После переезда в США Альберт Эйнштейн получил должность профессора физики в недавно созданном Институте перспективных исследований (Принстон, штат Нью-Джерси).
Выбор университета для работы был не случайным:
- May 9, 1921: Albert Einstein, the most famous scientist in the world, stood on stage in McCosh 50, Princeton University’s largest lecture hall.
- Earlier in the day, Princeton had awarded Einstein — age 42 — an honorary degree.
Как видите, он не просто МИМО проходил.
- The Einsteins bought a house at 112 Mercer St., a short walk from campus.
Вероятно, купил дом там, чтобы НЕ работать в университете профессором и не встречаться со студентами (Ваша версия).
(цитаты из статьи Joel Achenbach ’82 is a staff writer for The Washington Post.)
Но это не главное. Главное, что на ветке “Еміграція, заробітчанство» народ после обсуждения унитазов, солнцезащитных очков, туалетной бумаги и недостатков rjkz уже обсуждает мобильные телефоны и ищет подозреваемых, которые "заныкали" профит, полученный от продажи ракет (подозреваемый номер 1 тоже rjkz).
Как в анекдоте времён СССР: «В спортсмены пойду, в милицию - но все равно работать не буду!»
Ой и трудно Вам будет многим, ребята, в эмиграции... После прочтения многих страниц этой ветки...
Востаннє редагувалось akurt в Нед 11 чер, 2023 04:05, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 11 чер, 2023 04:04
Спасибо за труд.
Эйнштейн - до того уникальная личность, но мало кто понимает, что на его открытиях и теориях просто все вокруг нас работает и крутится.
Я был немнго увлечен физикой еще в школе. Как-то "цепанула". В олимпиадах участвовал, места какие-то занимал. Но на саму Личность Эйнштейна тогда не очень обратил внимание. Потом прочитал биографию, в том числе, отсылки на его работы начала века, особенно впечатлило, что еще в начале века он выдвинул теорию отклонения световых потоков массой небесных тел.
Этим он во-первых дал довод в пользу карпускулярно-волновой природе световых потоков, а во-вторых, это позволило рассчитывать местоположение черных дыр, которые как известно своей массой поглощают любой свет и увидеть их невозможно.
Зато можно рассчитать их местоположение основываясь таки на теории, что их масса отклоняет свет, который проходит на расстоянии от них. Не помню, но кажется и теорию черных дыр он вывел.
Во время 2-й МИровой войны Эйнштейн спас тысячи жизней немецких евреев, переправив их через Турцию в США.
Понятно, что он не полз на пузе через немецкую границу, но организовал процесс, использовав свое влияние и связи.
Преклоняясь перед его Личностью, когда на курсах Инглиша предложили сделать доклад об известной личности, мужчине и женщине, я подготовил о нем и Марии Складовской-Кюри. Тоже очень примечательной Личности и ученой.
Додано: Нед 11 чер, 2023 04:08
Принстонский IAS, которого мы обсуждаем, не является университетом. Это НИИ (Принстонский университет - это отдельная контора).
В который, разумеется, как и в любой привычный всем НИИ, приглашают визитеров- исследователей для стажировки и совместной работы. У Эйнштейна тоже были такие.
Он не читал какие-либо курсы студентам. Я уже объяснял ситуацию, повторяться не буду. Иногда он появлялся на семинарах, чем вызывал небывалый ажиотаж среди посетителей (с). Он занимался наукой, а не преподаванием
А на отдельные лекции его действительно приглашали. Как и всех выдающихся ученых во многие университеты.
Я понимаю, что вы и с Эйнштейном встречались, но он мог по возрасту многого и не помнить. А я прочитал о нем достаточно много в биографических книгах.
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