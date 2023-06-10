Справедливости ради: я по образованию инженер-механик и хоть всегда имел "пятерки" по физике - но именно все эти теории этого ученого на дух не переносил. Не моё: нельзя пощупать руками, нельзя открутить гаечным ключом.
Но я это написал потому что вижу, что даже Starikan - занимавшйися научной деятельностью много лет - НИВЕЛИРУЮТ получение образование.
А если приплюсовать сюда знаменитых Вишня2021 которая со "знанием дела" утверждала, что я торгую ведрами дипломами американских университетов) и - и не дай Бог к ночи упомянуть - мухолёта - то прослеживается тенденция доказать, что УЧИТЬСЯ не нужно.
Это в корне не верно.
Вот после того текста выше я специально не поленился - спустился с 11 -го этажа моего отеля в Калгари и попросил разрешения присоединиться к беседе к троим людям с Украины, которые ищут - точнее сказать - ИСКАЮТ - свое счастье в Канаде. Беседовали на улице... Лица были ГРУСТНЫЕ.
Вернулся в номер с самыми негативными ощущениями: (простите меня) серая необразованная харьковская масса, которая по воле печальных событий попала в одну из самых передовых стран мира.
Из них только один - мужчина лет 50 - имеет опыт мытья посуды в отеле.
Голубоглазый парень лет 35 - имеет сына 4-х лет - имеет только школьное образование. Чем-то там в Харькове поторговывал... Слегка...
У дамы лет 35 не спрашивал... Максимум - была торговкой джинсами на Салтовке...
Ой, ребята, я в печали после беседы - не знал уж как прервать беседу и вернуться в номер отеля...