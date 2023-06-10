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Еміграція, заробітчанство
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  #<1 ... 804805806807
Повідомлення Додано: Нед 11 чер, 2023 04:14

  rjkz написав:
Спасибо за труд.
Эйнштейн - до того уникальная личность, но мало кто понимает, что на его открытиях и теориях просто все вокруг нас работает и крутится.
Я был немнго увлечен физикой еще в школе. Как-то "цепанула". В олимпиадах участвовал, места какие-то занимал.


Справедливости ради: я по образованию инженер-механик и хоть всегда имел "пятерки" по физике - но именно все эти теории этого ученого на дух не переносил. Не моё: нельзя пощупать руками, нельзя открутить гаечным ключом.

Но я это написал потому что вижу, что даже Starikan - занимавшйися научной деятельностью много лет - НИВЕЛИРУЮТ получение образование.
А если приплюсовать сюда знаменитых Вишня2021 которая со "знанием дела" утверждала, что я торгую ведрами дипломами американских университетов) и - и не дай Бог к ночи упомянуть - мухолёта - то прослеживается тенденция доказать, что УЧИТЬСЯ не нужно.
Это в корне не верно.
Вот после того текста выше я специально не поленился - спустился с 11 -го этажа моего отеля в Калгари и попросил разрешения присоединиться к беседе к троим людям с Украины, которые ищут - точнее сказать - ИСКАЮТ - свое счастье в Канаде. Беседовали на улице... Лица были ГРУСТНЫЕ.

Вернулся в номер с самыми негативными ощущениями: (простите меня) серая необразованная харьковская масса, которая по воле печальных событий попала в одну из самых передовых стран мира.

Из них только один - мужчина лет 50 - имеет опыт мытья посуды в отеле.
Голубоглазый парень лет 35 - имеет сына 4-х лет - имеет только школьное образование. Чем-то там в Харькове поторговывал... Слегка...
У дамы лет 35 не спрашивал... Максимум - была торговкой джинсами на Салтовке...

Ой, ребята, я в печали после беседы - не знал уж как прервать беседу и вернуться в номер отеля...
akurt
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