RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 804805806807
Повідомлення Додано: Нед 11 чер, 2023 04:14

  rjkz написав:
Спасибо за труд.
Эйнштейн - до того уникальная личность, но мало кто понимает, что на его открытиях и теориях просто все вокруг нас работает и крутится.
Я был немнго увлечен физикой еще в школе. Как-то "цепанула". В олимпиадах участвовал, места какие-то занимал.


Справедливости ради: я по образованию инженер-механик и хоть всегда имел "пятерки" по физике - но именно все эти теории этого ученого на дух не переносил. Не моё: нельзя пощупать руками, нельзя открутить гаечным ключом.

Но я это написал потому что вижу, что даже Starikan - занимавшйися научной деятельностью много лет - НИВЕЛИРУЮТ получение образование.
А если приплюсовать сюда знаменитых Вишня2021 которая со "знанием дела" утверждала, что я торгую ведрами дипломами американских университетов) и - и не дай Бог к ночи упомянуть - мухолёта - то прослеживается тенденция доказать, что УЧИТЬСЯ не нужно.
Это в корне не верно.
Вот после того текста выше я специально не поленился - спустился с 11 -го этажа моего отеля в Калгари и попросил разрешения присоединиться к беседе к троим людям с Украины, которые ищут - точнее сказать - ИСКАЮТ - свое счастье в Канаде. Беседовали на улице... Лица были ГРУСТНЫЕ.

Вернулся в номер с самыми негативными ощущениями: (простите меня) серая необразованная харьковская масса, которая по воле печальных событий попала в одну из самых передовых стран мира.

Из них только один - мужчина лет 50 - имеет опыт мытья посуды в отеле.
Голубоглазый парень лет 35 - имеет сына 4-х лет - имеет только школьное образование. Чем-то там в Харькове поторговывал... Слегка...
У дамы лет 35 не спрашивал... Максимум - была торговкой джинсами на Салтовке...

Ой, ребята, я в печали после беседы - не знал уж как прервать беседу и вернуться в номер отеля...
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7757
З нами з: 12.02.09
Подякував: 3131 раз.
Подякували: 1057 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 11 чер, 2023 04:33

  rjkz написав:особенно впечатлило, что еще в начале века он выдвинул теорию отклонения световых потоков массой небесных тел.
Этим он во-первых дал довод в пользу карпускулярно-волновой природе световых потоков.
.....
Зато можно рассчитать их местоположение основываясь таки на теории, что их масса отклоняет свет, который проходит на расстоянии от них. Не помню, но кажется и теорию черных дыр он вывел.


Довод заключался не в предсказании отклонения света, а в предложенной им теории фотоэффекта и введении понятия фотона. Нобелевская премия и вечный позор Шведской академии, не давшей Нобеля за СТО и ОТО.

Центрально-симметричное решение уравнений Эйнштейна в пустом пространстве получил Шварцшильд. Но то, что рассчитал - на самом деле не черная дыра, просто там впервые появились понятия горизонта событий и центральной сингулярности. Дальнейшим развитием этих представлений занималось масса людей - прежде всего Пенроуз.
Эйнштейн этим вообще не занимался, он увлекся Единой теорией поля и попытками вывести из нее квантовую механику.

Он пролетел над физикой как комета с 1905 по 1925й. Усилия последних 30 лет его жизни оказались, увы, бесплодными.
Starikan
2
 
Повідомлень: 19476
З нами з: 12.10.11
Подякував: 2503 раз.
Подякували: 3090 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 11 чер, 2023 04:39

  akurt написав:Но я это написал потому что вижу, что даже Starikan - занимавшйися научной деятельностью много лет - НИВЕЛИРУЮТ получение образование.

Очередной бред от записного Хлестакова.
Starikan
2
 
Повідомлень: 19476
З нами з: 12.10.11
Подякував: 2503 раз.
Подякували: 3090 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 11 чер, 2023 04:50

Спасибо за оценку.
Я буду корректен и скромно промолчу.

"Ревизора" Гоголя в постановке нескольких театров - смотрел с месяц назад на YouTube (не шучу: реально было интересно сравнить в постановке именно нескольких театров - постановка от "Сатирикона" с Папановым и Мироновым совсем не понравилось...)
"Записной Хлестаков" - что-то новенькое - даже интересно - такой свежий оригинальный неожиданный ярлык... как писал классик:
"Ложки у меня пациенты много раз глотали, не скрою. Но вот чтобы так, за обедом на десерт, и острый предмет — замечательно!"
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7757
З нами з: 12.02.09
Подякував: 3131 раз.
Подякували: 1057 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 11 чер, 2023 05:56

  Starikan написав:
  rjkz написав:особенно впечатлило, что еще в начале века он выдвинул теорию отклонения световых потоков массой небесных тел.
Этим он во-первых дал довод в пользу карпускулярно-волновой природе световых потоков.
.....
Зато можно рассчитать их местоположение основываясь таки на теории, что их масса отклоняет свет, который проходит на расстоянии от них. Не помню, но кажется и теорию черных дыр он вывел.


Довод заключался не в предсказании отклонения света, а в предложенной им теории фотоэффекта и введении понятия фотона. Нобелевская премия и вечный позор Шведской академии, не давшей Нобеля за СТО и ОТО.

Центрально-симметричное решение уравнений Эйнштейна в пустом пространстве получил Шварцшильд. Но то, что рассчитал - на самом деле не черная дыра, просто там впервые появились понятия горизонта событий и центральной сингулярности. Дальнейшим развитием этих представлений занималось масса людей - прежде всего Пенроуз.
Эйнштейн этим вообще не занимался, он увлекся Единой теорией поля и попытками вывести из нее квантовую механику.

Он пролетел над физикой как комета с 1905 по 1925й. Усилия последних 30 лет его жизни оказались, увы, бесплодными.


Вы хотите сказать, что авторитет Эйнштейна - продукт пиара?
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 14783
З нами з: 31.01.12
Подякував: 7715 раз.
Подякували: 4711 раз.
 
Профіль
3
3
2
  #<1 ... 804805806807
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 6 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.