Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

тему Відповісти

на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 804805806807 Додано: Нед 11 чер, 2023 04:14 rjkz написав:

Спасибо за труд.

Эйнштейн - до того уникальная личность, но мало кто понимает, что на его открытиях и теориях просто все вокруг нас работает и крутится.

Я был немнго увлечен физикой еще в школе. Как-то "цепанула". В олимпиадах участвовал, места какие-то занимал. Спасибо за труд.Эйнштейн - до того уникальная личность, но мало кто понимает, что на его открытиях и теориях просто все вокруг нас работает и крутится.Я был немнго увлечен физикой еще в школе. Как-то "цепанула". В олимпиадах участвовал, места какие-то занимал.



Справедливости ради: я по образованию инженер-механик и хоть всегда имел "пятерки" по физике - но именно все эти теории этого ученого на дух не переносил. Не моё: нельзя пощупать руками, нельзя открутить гаечным ключом.



Но я это написал потому что вижу, что даже Starikan - занимавшйися научной деятельностью много лет - НИВЕЛИРУЮТ получение образование.

А если приплюсовать сюда знаменитых Вишня2021 которая со "знанием дела" утверждала, что я торгую ведрами дипломами американских университетов) и - и не дай Бог к ночи упомянуть - мухолёта - то прослеживается тенденция доказать, что УЧИТЬСЯ не нужно.

Это в корне не верно.

Вот после того текста выше я специально не поленился - спустился с 11 -го этажа моего отеля в Калгари и попросил разрешения присоединиться к беседе к троим людям с Украины, которые ищут - точнее сказать - ИСКАЮТ - свое счастье в Канаде. Беседовали на улице... Лица были ГРУСТНЫЕ.



Вернулся в номер с самыми негативными ощущениями: (простите меня) серая необразованная харьковская масса, которая по воле печальных событий попала в одну из самых передовых стран мира.



Из них только один - мужчина лет 50 - имеет опыт мытья посуды в отеле.

Голубоглазый парень лет 35 - имеет сына 4-х лет - имеет только школьное образование. Чем-то там в Харькове поторговывал... Слегка...

У дамы лет 35 не спрашивал... Максимум - была торговкой джинсами на Салтовке...



Ой, ребята, я в печали после беседы - не знал уж как прервать беседу и вернуться в номер отеля... Справедливости ради: я по образованию инженер-механик и хоть всегда имел "пятерки" по физике - но именно все эти теории этого ученого на дух не переносил. Не моё: нельзя пощупать руками, нельзя открутить гаечным ключом.Но я это написал потому что вижу, что даже- занимавшйися научной деятельностью много лет -А если приплюсовать сюда знаменитыхкоторая со "знанием дела" утверждала, что я торгую ведрами дипломами американских университетов) и - и не дай Бог к ночи упомянуть - мухолёта - то прослеживается тенденция доказать, что УЧИТЬСЯ не нужно.Это в корне не верно.Вот после того текста выше я специально не поленился - спустился с 11 -го этажа моего отеля в Калгари и попросил разрешения присоединиться к беседе к троим людям с Украины, которые ищут - точнее сказать - ИСКАЮТ - свое счастье в Канаде. Беседовали на улице... Лица были ГРУСТНЫЕ.Вернулся в номер с самыми негативными ощущениями: (простите меня) серая необразованная харьковская масса, которая по воле печальных событий попала в одну из самых передовых стран мира.Из них только один - мужчина лет 50 - имеет опыт мытья посуды в отеле.Голубоглазый парень лет 35 - имеет сына 4-х лет - имеет только школьное образование. Чем-то там в Харькове поторговывал... Слегка...У дамы лет 35 не спрашивал... Максимум - была торговкой джинсами на Салтовке...Ой, ребята, я в печали после беседы - не знал уж как прервать беседу и вернуться в номер отеля... akurt

Повідомлень: 7757 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3131 раз. Подякували: 1057 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 11 чер, 2023 04:33 rjkz написав: особенно впечатлило, что еще в начале века он выдвинул теорию отклонения световых потоков массой небесных тел.

Этим он во-первых дал довод в пользу карпускулярно-волновой природе световых потоков.

.....

Зато можно рассчитать их местоположение основываясь таки на теории, что их масса отклоняет свет, который проходит на расстоянии от них. Не помню, но кажется и теорию черных дыр он вывел. особенно впечатлило, что еще в начале века он выдвинул теорию отклонения световых потоков массой небесных тел......Зато можно рассчитать их местоположение основываясь таки на теории, что их масса отклоняет свет, который проходит на расстоянии от них.



Довод заключался не в предсказании отклонения света, а в предложенной им теории фотоэффекта и введении понятия фотона. Нобелевская премия и вечный позор Шведской академии, не давшей Нобеля за СТО и ОТО.



Центрально-симметричное решение уравнений Эйнштейна в пустом пространстве получил Шварцшильд. Но то, что рассчитал - на самом деле не черная дыра, просто там впервые появились понятия горизонта событий и центральной сингулярности. Дальнейшим развитием этих представлений занималось масса людей - прежде всего Пенроуз.

Эйнштейн этим вообще не занимался, он увлекся Единой теорией поля и попытками вывести из нее квантовую механику.



Он пролетел над физикой как комета с 1905 по 1925й. Усилия последних 30 лет его жизни оказались, увы, бесплодными. Довод заключался не в предсказании отклонения света, а в предложенной им теории фотоэффекта и введении понятия фотона. Нобелевская премия и вечный позор Шведской академии, не давшей Нобеля за СТО и ОТО.Центрально-симметричное решение уравнений Эйнштейна в пустом пространстве получил Шварцшильд. Но то, что рассчитал - на самом деле не черная дыра, просто там впервые появились понятия горизонта событий и центральной сингулярности. Дальнейшим развитием этих представлений занималось масса людей - прежде всего Пенроуз.Эйнштейн этим вообще не занимался, он увлекся Единой теорией поля и попытками вывести из нее квантовую механику.Он пролетел над физикой как комета с 1905 по 1925й. Усилия последних 30 лет его жизни оказались, увы, бесплодными. Starikan 2 Повідомлень: 19476 З нами з: 12.10.11 Подякував: 2503 раз. Подякували: 3090 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 11 чер, 2023 04:39 akurt написав: Но я это написал потому что вижу, что даже Starikan - занимавшйися научной деятельностью много лет - НИВЕЛИРУЮТ получение образование. Но я это написал потому что вижу, что даже Starikan - занимавшйися научной деятельностью много лет - НИВЕЛИРУЮТ получение образование.

Очередной бред от записного Хлестакова. Очередной бред от записного Хлестакова. Starikan 2 Повідомлень: 19476 З нами з: 12.10.11 Подякував: 2503 раз. Подякували: 3090 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 11 чер, 2023 04:50 Спасибо за оценку.

Я буду корректен и скромно промолчу.



"Ревизора" Гоголя в постановке нескольких театров - смотрел с месяц назад на YouTube (не шучу: реально было интересно сравнить в постановке именно нескольких театров - постановка от "Сатирикона" с Папановым и Мироновым совсем не понравилось...)

"Записной Хлестаков" - что-то новенькое - даже интересно - такой свежий оригинальный неожиданный ярлык... как писал классик:

"Ложки у меня пациенты много раз глотали, не скрою. Но вот чтобы так, за обедом на десерт, и острый предмет — замечательно!" akurt

Повідомлень: 7757 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3131 раз. Подякували: 1057 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 11 чер, 2023 05:56 Starikan написав: rjkz написав: особенно впечатлило, что еще в начале века он выдвинул теорию отклонения световых потоков массой небесных тел.

Этим он во-первых дал довод в пользу карпускулярно-волновой природе световых потоков.

.....

Зато можно рассчитать их местоположение основываясь таки на теории, что их масса отклоняет свет, который проходит на расстоянии от них. Не помню, но кажется и теорию черных дыр он вывел. особенно впечатлило, что еще в начале века он выдвинул теорию отклонения световых потоков массой небесных тел......Зато можно рассчитать их местоположение основываясь таки на теории, что их масса отклоняет свет, который проходит на расстоянии от них.



Довод заключался не в предсказании отклонения света, а в предложенной им теории фотоэффекта и введении понятия фотона. Нобелевская премия и вечный позор Шведской академии, не давшей Нобеля за СТО и ОТО.



Центрально-симметричное решение уравнений Эйнштейна в пустом пространстве получил Шварцшильд. Но то, что рассчитал - на самом деле не черная дыра, просто там впервые появились понятия горизонта событий и центральной сингулярности. Дальнейшим развитием этих представлений занималось масса людей - прежде всего Пенроуз.

Эйнштейн этим вообще не занимался, он увлекся Единой теорией поля и попытками вывести из нее квантовую механику.



Он пролетел над физикой как комета с 1905 по 1925й. Усилия последних 30 лет его жизни оказались, увы, бесплодными. Довод заключался не в предсказании отклонения света, а в предложенной им теории фотоэффекта и введении понятия фотона. Нобелевская премия и вечный позор Шведской академии, не давшей Нобеля за СТО и ОТО.Центрально-симметричное решение уравнений Эйнштейна в пустом пространстве получил Шварцшильд. Но то, что рассчитал - на самом деле не черная дыра, просто там впервые появились понятия горизонта событий и центральной сингулярности. Дальнейшим развитием этих представлений занималось масса людей - прежде всего Пенроуз.Эйнштейн этим вообще не занимался, он увлекся Единой теорией поля и попытками вывести из нее квантовую механику.Он пролетел над физикой как комета с 1905 по 1925й. Усилия последних 30 лет его жизни оказались, увы, бесплодными.



Вы хотите сказать, что авторитет Эйнштейна - продукт пиара? Вы хотите сказать, что авторитет Эйнштейна - продукт пиара? rjkz

Повідомлень: 14783 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7715 раз. Подякували: 4711 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 804805806807 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 6 гостейМодератори: Faceless