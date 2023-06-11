|
|
|
Еміграція, заробітчанство
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 11 чер, 2023 04:39
akurt написав:
Но я это написал потому что вижу, что даже Starikan - занимавшйися научной деятельностью много лет - НИВЕЛИРУЮТ получение образование.
Очередной бред от записного Хлестакова.
-
Starikan
-
2
-
- Повідомлень: 19476
- З нами з: 12.10.11
- Подякував: 2503 раз.
- Подякували: 3090 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 11 чер, 2023 04:50
Спасибо за оценку.
Я буду корректен и скромно промолчу.
"Ревизора" Гоголя в постановке нескольких театров - смотрел с месяц назад на YouTube (не шучу: реально было интересно сравнить в постановке именно нескольких театров - постановка от "Сатирикона" с Папановым и Мироновым совсем не понравилось...)
"Записной Хлестаков" - что-то новенькое - даже интересно - такой свежий оригинальный неожиданный ярлык... как писал классик:
"Ложки у меня пациенты много раз глотали, не скрою. Но вот чтобы так, за обедом на десерт, и острый предмет — замечательно!"
-
akurt
-
-
- Повідомлень: 7754
- З нами з: 12.02.09
- Подякував: 3132 раз.
- Подякували: 1057 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Нед 11 чер, 2023 05:56
Starikan написав: rjkz написав:
особенно впечатлило, что еще в начале века он выдвинул теорию отклонения световых потоков массой небесных тел.Этим он во-первых дал довод в пользу карпускулярно-волновой природе световых потоков.
.....
Зато можно рассчитать их местоположение основываясь таки на теории, что их масса отклоняет свет, который проходит на расстоянии от них. Не помню, но кажется и теорию черных дыр он вывел
.
Довод заключался не в предсказании отклонения света, а в предложенной им теории фотоэффекта и введении понятия фотона. Нобелевская премия и вечный позор Шведской академии, не давшей Нобеля за СТО и ОТО.
Центрально-симметричное решение уравнений Эйнштейна в пустом пространстве получил Шварцшильд. Но то, что рассчитал - на самом деле не черная дыра, просто там впервые появились понятия горизонта событий и центральной сингулярности. Дальнейшим развитием этих представлений занималось масса людей - прежде всего Пенроуз.
Эйнштейн этим вообще не занимался, он увлекся Единой теорией поля и попытками вывести из нее квантовую механику.
Он пролетел над физикой как комета с 1905 по 1925й. Усилия последних 30 лет его жизни оказались, увы, бесплодными.
Вы хотите сказать, что авторитет Эйнштейна - продукт пиара?
-
rjkz
-
-
- Повідомлень: 14783
- З нами з: 31.01.12
- Подякував: 7715 раз.
- Подякували: 4712 раз.
-
- Профіль
-
3
3
2
Додано: Нед 11 чер, 2023 06:52
rjkz написав: Wisznia2021 написав:
До речі, про Америку: Америка така крута, ще й тому, що має можливість за рахунок великих зарплат працевлаштувати найкращі мізки всього світу (українців в тому числі). Вони ж не самі для себе всі ті кадри викохували.
Да, они привлекают со всего мира мозги.
Насчет "не сами их викохують" - Вы в курсе, что Альберт Эйнштейн (по моему мнению - Величайший ученый и гуманист, может лучший представитель Человечества за его историю) преподавал в Принстонском университете, Лига Плюща?
Starikan написав:
Не трогали бы вы Эйнштейна, а?
Все основные работы он сделал в Европе.
akurt написав:
Вы, воля Ваша, Starıkan, ошибаетесь.
Упомянутый учёный с 1933 года - ему было уже за 50 - жил в США.
Дивна суперечка не з точки зору фізики, а елементарної логіки.
Теза Wisznia2021: США залучає найкращих з усього світу.
rjkz: Енштейн викладав в США
Starikan: він "понаїхав" в США
akurt: Ні він з 1933 жив в США
(на той момент йому вже 54 р.) і як то часто буває в такому віці уже його хвилюють питання політики, релігії, суспільства, а не конкретні наукові проблеми.
В будь якому випадку він приклад якраз залучення зовні, а не власної підготовки, з чого і починалась дискусія.
-
Ой+
-
-
- Повідомлень: 5884
- З нами з: 19.04.12
- Подякував: 85 раз.
- Подякували: 903 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 11 чер, 2023 07:25
Ой+ написав: rjkz написав: Wisznia2021 написав:
До речі, про Америку: Америка така крута, ще й тому, що має можливість за рахунок великих зарплат працевлаштувати найкращі мізки всього світу (українців в тому числі). Вони ж не самі для себе всі ті кадри викохували.
Да, они привлекают со всего мира мозги.
Насчет "не сами их викохують" - Вы в курсе, что Альберт Эйнштейн (по моему мнению - Величайший ученый и гуманист, может лучший представитель Человечества за его историю) преподавал в Принстонском университете, Лига Плюща?
Starikan написав:
Не трогали бы вы Эйнштейна, а?
Все основные работы он сделал в Европе.
akurt написав:
Вы, воля Ваша, Starıkan, ошибаетесь.
Упомянутый учёный с 1933 года - ему было уже за 50 - жил в США.
Дивна суперечка не з точки зору фізики, а елементарної логіки.
Теза Wisznia2021: США залучає найкращих з усього світу.
rjkz: Енштейн викладав в США
Starikan: він "понаїхав" в США
akurt: Ні він з 1933 жив в США
(на той момент йому вже 54 р.) і як то часто буває в такому віці уже його хвилюють питання політики, релігії, суспільства, а не конкретні наукові проблеми.
В будь якому випадку він приклад якраз залучення зовні, а не власної підготовки, з чого і починалась дискусія.
В любом случае, в США все как Эйнштейн - либо понаехи либо их потомки.
Кроме индейцев.
Давайте посмотрим под немного другим углом.
На секунду согласимся с Вишней - "американцы тупые, все что они могут - завлекать чужие мозги длинным долларовм".
Тогда какой из этого вывод?
В Украине все умные? Извините, по.рили ту науку, что была, другой не создали.
Все ученые уехали в США, Германию, Корею, ...,ЮК.
Один Старикан остался, да и-то один ребенок в США, второй хоть и в Харькове, но работает на США.
Кстати, напомнило как нащ друг семьи после института (через пару лет) поехал на заработки в Сан-Франциско программистом, поработал несколько лет, потом вернулся и все остальное время работает на американских работодателей.
Но, он - патриот Украины. По крайней мере себя таковым считает.
Украине от него только то, что он тратит деньги внутри страны. Его мозги работают на США. Разницы от того живет он физически в Украине или в США - практически никакой.
Так что, тут или мир глобализируется и человек волен жить и работать там и так как считает нужным или все должны "где родился там и пригодился" (ватный нарратив).
Давайте, тут уже про самолеты писали, вспомним, что первый самолет, который совершил управляемый полет, построили братья Райт .Или, пардон, сейчас опять Старикан меня опровергнет?
Телефон - Александр Белл. Или тоже не так?
Морзе?
Эдисон?
-
rjkz
-
-
- Повідомлень: 14783
- З нами з: 31.01.12
- Подякував: 7715 раз.
- Подякували: 4712 раз.
-
- Профіль
-
3
3
2
Додано: Нед 11 чер, 2023 08:14
rjkz написав:
На секунду согласимся с Вишней - "американцы тупые, все что они могут - завлекать чужие мозги длинным долларовм".
Тогда какой из этого вывод?
В Украине все умные?
Я такого не бачив в її текстах - ні першого ні другого.
США зуміли пробитись на вершину світового розподілу і праці і ресурсів. Та і користаються цим і ще питання з якими наслідками для всіх:
Ну але впевнений, що і Ви і інші ще побачать певні зміни і сподіваюсь деякі раціональні обмеження споживання не вб'ють американську мрію.
Ну а щодо роботи на транснаціональні компанії, то працюючи в Україні, а подеколи навіть за її межами, ще і ЄСВ і подохідний сплачують в український бюджет, в мого сина саме так і було. Плюс ще значні донати. Ну то Starikan
нехай відписує, як саме оформлений його син, бо дійсно допустимі різні варіанти.
-
Ой+
-
-
- Повідомлень: 5884
- З нами з: 19.04.12
- Подякував: 85 раз.
- Подякували: 903 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|