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rjkz написав:особенно впечатлило, что еще в начале века он выдвинул теорию отклонения световых потоков массой небесных тел. Этим он во-первых дал довод в пользу карпускулярно-волновой природе световых потоков. ..... Зато можно рассчитать их местоположение основываясь таки на теории, что их масса отклоняет свет, который проходит на расстоянии от них. Не помню, но кажется и теорию черных дыр он вывел.
Довод заключался не в предсказании отклонения света, а в предложенной им теории фотоэффекта и введении понятия фотона. Нобелевская премия и вечный позор Шведской академии, не давшей Нобеля за СТО и ОТО.
Центрально-симметричное решение уравнений Эйнштейна в пустом пространстве получил Шварцшильд. Но то, что рассчитал - на самом деле не черная дыра, просто там впервые появились понятия горизонта событий и центральной сингулярности. Дальнейшим развитием этих представлений занималось масса людей - прежде всего Пенроуз. Эйнштейн этим вообще не занимался, он увлекся Единой теорией поля и попытками вывести из нее квантовую механику.
Он пролетел над физикой как комета с 1905 по 1925й. Усилия последних 30 лет его жизни оказались, увы, бесплодными.
Вы хотите сказать, что авторитет Эйнштейна - продукт пиара?
Wisznia2021 написав:До речі, про Америку: Америка така крута, ще й тому, що має можливість за рахунок великих зарплат працевлаштувати найкращі мізки всього світу (українців в тому числі). Вони ж не самі для себе всі ті кадри викохували.
Да, они привлекают со всего мира мозги. Насчет "не сами их викохують" - Вы в курсе, что Альберт Эйнштейн (по моему мнению - Величайший ученый и гуманист, может лучший представитель Человечества за его историю) преподавал в Принстонском университете, Лига Плюща?
Starikan написав:Не трогали бы вы Эйнштейна, а? Все основные работы он сделал в Европе.
akurt написав:Вы, воля Ваша, Starıkan, ошибаетесь. Упомянутый учёный с 1933 года - ему было уже за 50 - жил в США.
Дивна суперечка не з точки зору фізики, а елементарної логіки. Теза Wisznia2021: США залучає найкращих з усього світу. rjkz: Енштейн викладав в США Starikan: він "понаїхав" в США akurt: Ні він з 1933 жив в США (на той момент йому вже 54 р.) і як то часто буває в такому віці уже його хвилюють питання політики, релігії, суспільства, а не конкретні наукові проблеми. В будь якому випадку він приклад якраз залучення зовні, а не власної підготовки, з чого і починалась дискусія.
Wisznia2021 написав:До речі, про Америку: Америка така крута, ще й тому, що має можливість за рахунок великих зарплат працевлаштувати найкращі мізки всього світу (українців в тому числі). Вони ж не самі для себе всі ті кадри викохували.
Да, они привлекают со всего мира мозги. Насчет "не сами их викохують" - Вы в курсе, что Альберт Эйнштейн (по моему мнению - Величайший ученый и гуманист, может лучший представитель Человечества за его историю) преподавал в Принстонском университете, Лига Плюща?
Starikan написав:Не трогали бы вы Эйнштейна, а? Все основные работы он сделал в Европе.
akurt написав:Вы, воля Ваша, Starıkan, ошибаетесь. Упомянутый учёный с 1933 года - ему было уже за 50 - жил в США.
Дивна суперечка не з точки зору фізики, а елементарної логіки. Теза Wisznia2021: США залучає найкращих з усього світу. rjkz: Енштейн викладав в США Starikan: він "понаїхав" в США akurt: Ні він з 1933 жив в США (на той момент йому вже 54 р.) і як то часто буває в такому віці уже його хвилюють питання політики, релігії, суспільства, а не конкретні наукові проблеми. В будь якому випадку він приклад якраз залучення зовні, а не власної підготовки, з чого і починалась дискусія.
В любом случае, в США все как Эйнштейн - либо понаехи либо их потомки. Кроме индейцев. Давайте посмотрим под немного другим углом. На секунду согласимся с Вишней - "американцы тупые, все что они могут - завлекать чужие мозги длинным долларовм". Тогда какой из этого вывод? В Украине все умные? Извините, по.рили ту науку, что была, другой не создали. Все ученые уехали в США, Германию, Корею, ...,ЮК. Один Старикан остался, да и-то один ребенок в США, второй хоть и в Харькове, но работает на США. Кстати, напомнило как нащ друг семьи после института (через пару лет) поехал на заработки в Сан-Франциско программистом, поработал несколько лет, потом вернулся и все остальное время работает на американских работодателей. Но, он - патриот Украины. По крайней мере себя таковым считает. Украине от него только то, что он тратит деньги внутри страны. Его мозги работают на США. Разницы от того живет он физически в Украине или в США - практически никакой. Так что, тут или мир глобализируется и человек волен жить и работать там и так как считает нужным или все должны "где родился там и пригодился" (ватный нарратив). Давайте, тут уже про самолеты писали, вспомним, что первый самолет, который совершил управляемый полет, построили братья Райт .Или, пардон, сейчас опять Старикан меня опровергнет? Телефон - Александр Белл. Или тоже не так? Морзе? Эдисон?
Ну але впевнений, що і Ви і інші ще побачать певні зміни і сподіваюсь деякі раціональні обмеження споживання не вб'ють американську мрію. Ну а щодо роботи на транснаціональні компанії, то працюючи в Україні, а подеколи навіть за її межами, ще і ЄСВ і подохідний сплачують в український бюджет, в мого сина саме так і було. Плюс ще значні донати. Ну то Starikan нехай відписує, як саме оформлений його син, бо дійсно допустимі різні варіанти.
Ну але впевнений, що і Ви і інші ще побачать певні зміни і сподіваюсь деякі раціональні обмеження споживання не вб'ють американську мрію. Ну а щодо роботи на транснаціональні компанії, то працюючи в Україні, а подеколи навіть за її межами, ще і ЄСВ і подохідний сплачують в український бюджет, в мого сина саме так і було. Плюс ще значні донати. Ну то Starikanнехай відписує, як саме оформлений його син, бо дійсно допустимі різні варіанти.
rjkz написав:особенно впечатлило, что еще в начале века он выдвинул теорию отклонения световых потоков массой небесных тел. Этим он во-первых дал довод в пользу карпускулярно-волновой природе световых потоков. ..... Зато можно рассчитать их местоположение основываясь таки на теории, что их масса отклоняет свет, который проходит на расстоянии от них. Не помню, но кажется и теорию черных дыр он вывел.
Довод заключался не в предсказании отклонения света, а в предложенной им теории фотоэффекта и введении понятия фотона. Нобелевская премия и вечный позор Шведской академии, не давшей Нобеля за СТО и ОТО.
Центрально-симметричное решение уравнений Эйнштейна в пустом пространстве получил Шварцшильд. Но то, что рассчитал - на самом деле не черная дыра, просто там впервые появились понятия горизонта событий и центральной сингулярности. Дальнейшим развитием этих представлений занималось масса людей - прежде всего Пенроуз. Эйнштейн этим вообще не занимался, он увлекся Единой теорией поля и попытками вывести из нее квантовую механику.
Он пролетел над физикой как комета с 1905 по 1925й. Усилия последних 30 лет его жизни оказались, увы, бесплодными.
Вы хотите сказать, что авторитет Эйнштейна - продукт пиара?
приєднуюся до цього оффтопу лише тому, що дуже цікаво показує - як роблять висновки, ніяк не пов'язані з попереднім повідомленням.
в повідомленні чітко вказано, що основні наукові досягнення у фізиці Ейнштейну пов'язані з роками 1905 - 1925. й ніхто їх не применшує. а за період життя в США значних досягнень у фізиці вже не мав.
де сказано, що Ейнштейн продукт піару? але ви робите такий висновок...