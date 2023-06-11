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#<1 ... 804805806807 Додано: Нед 11 чер, 2023 05:56 Starikan написав: rjkz написав: особенно впечатлило, что еще в начале века он выдвинул теорию отклонения световых потоков массой небесных тел.

Этим он во-первых дал довод в пользу карпускулярно-волновой природе световых потоков.

.....

Зато можно рассчитать их местоположение основываясь таки на теории, что их масса отклоняет свет, который проходит на расстоянии от них. Не помню, но кажется и теорию черных дыр он вывел. особенно впечатлило, что еще в начале века он выдвинул теорию отклонения световых потоков массой небесных тел......Зато можно рассчитать их местоположение основываясь таки на теории, что их масса отклоняет свет, который проходит на расстоянии от них.



Довод заключался не в предсказании отклонения света, а в предложенной им теории фотоэффекта и введении понятия фотона. Нобелевская премия и вечный позор Шведской академии, не давшей Нобеля за СТО и ОТО.



Центрально-симметричное решение уравнений Эйнштейна в пустом пространстве получил Шварцшильд. Но то, что рассчитал - на самом деле не черная дыра, просто там впервые появились понятия горизонта событий и центральной сингулярности. Дальнейшим развитием этих представлений занималось масса людей - прежде всего Пенроуз.

Эйнштейн этим вообще не занимался, он увлекся Единой теорией поля и попытками вывести из нее квантовую механику.



Он пролетел над физикой как комета с 1905 по 1925й. Усилия последних 30 лет его жизни оказались, увы, бесплодными. Довод заключался не в предсказании отклонения света, а в предложенной им теории фотоэффекта и введении понятия фотона. Нобелевская премия и вечный позор Шведской академии, не давшей Нобеля за СТО и ОТО.Центрально-симметричное решение уравнений Эйнштейна в пустом пространстве получил Шварцшильд. Но то, что рассчитал - на самом деле не черная дыра, просто там впервые появились понятия горизонта событий и центральной сингулярности. Дальнейшим развитием этих представлений занималось масса людей - прежде всего Пенроуз.Эйнштейн этим вообще не занимался, он увлекся Единой теорией поля и попытками вывести из нее квантовую механику.Он пролетел над физикой как комета с 1905 по 1925й. Усилия последних 30 лет его жизни оказались, увы, бесплодными.



Вы хотите сказать, что авторитет Эйнштейна - продукт пиара? Вы хотите сказать, что авторитет Эйнштейна - продукт пиара? rjkz

Повідомлень: 14783 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7715 раз. Подякували: 4712 раз. Профіль 3 3 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 11 чер, 2023 06:52 rjkz написав: Wisznia2021 написав: До речі, про Америку: Америка така крута, ще й тому, що має можливість за рахунок великих зарплат працевлаштувати найкращі мізки всього світу (українців в тому числі). Вони ж не самі для себе всі ті кадри викохували. До речі, про Америку: Америка така крута, ще й тому, що має можливість за рахунок великих зарплат працевлаштувати найкращі мізки всього світу (українців в тому числі). Вони ж не самі для себе всі ті кадри викохували.

Да, они привлекают со всего мира мозги.

Насчет "не сами их викохують" - Вы в курсе, что Альберт Эйнштейн (по моему мнению - Величайший ученый и гуманист, может лучший представитель Человечества за его историю) преподавал в Принстонском университете, Лига Плюща? Да, они привлекают со всего мира мозги.Насчет "не сами их викохують" - Вы в курсе, что Альберт Эйнштейн (по моему мнению - Величайший ученый и гуманист, может лучший представитель Человечества за его историю) преподавал в Принстонском университете, Лига Плюща?

Starikan написав: Не трогали бы вы Эйнштейна, а?

Все основные работы он сделал в Европе. Не трогали бы вы Эйнштейна, а?Все основные работы он сделал в Европе.

akurt написав: Вы, воля Ваша, Starıkan, ошибаетесь.

Упомянутый учёный с 1933 года - ему было уже за 50 - жил в США. Вы, воля Ваша, Starıkan, ошибаетесь.Упомянутый учёный с 1933 года - ему было уже за 50 - жил в США.

Дивна суперечка не з точки зору фізики, а елементарної логіки.

Теза Wisznia2021: США залучає найкращих з усього світу.

rjkz: Енштейн викладав в США

Starikan: він "понаїхав" в США

akurt: Ні він з 1933 жив в США

(на той момент йому вже 54 р.) і як то часто буває в такому віці уже його хвилюють питання політики, релігії, суспільства, а не конкретні наукові проблеми.

В будь якому випадку він приклад якраз залучення зовні, а не власної підготовки, з чого і починалась дискусія. Дивна суперечка не з точки зору фізики, а елементарної логіки.Теза Wisznia2021: США залучає найкращих з усього світу.rjkz: Енштейн викладав в СШАStarikan: він "понаїхав" в СШАakurt: Ні він з 1933 жив в США(на той момент йому вже 54 р.) і як то часто буває в такому віці уже його хвилюють питання політики, релігії, суспільства, а не конкретні наукові проблеми.В будь якому випадку він приклад якраз залучення зовні, а не власної підготовки, з чого і починалась дискусія. Ой+

Повідомлень: 5884 З нами з: 19.04.12 Подякував: 85 раз. Подякували: 903 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 11 чер, 2023 07:25 Ой+ написав: rjkz написав: Wisznia2021 написав: До речі, про Америку: Америка така крута, ще й тому, що має можливість за рахунок великих зарплат працевлаштувати найкращі мізки всього світу (українців в тому числі). Вони ж не самі для себе всі ті кадри викохували. До речі, про Америку: Америка така крута, ще й тому, що має можливість за рахунок великих зарплат працевлаштувати найкращі мізки всього світу (українців в тому числі). Вони ж не самі для себе всі ті кадри викохували.

Да, они привлекают со всего мира мозги.

Насчет "не сами их викохують" - Вы в курсе, что Альберт Эйнштейн (по моему мнению - Величайший ученый и гуманист, может лучший представитель Человечества за его историю) преподавал в Принстонском университете, Лига Плюща? Да, они привлекают со всего мира мозги.Насчет "не сами их викохують" - Вы в курсе, что Альберт Эйнштейн (по моему мнению - Величайший ученый и гуманист, может лучший представитель Человечества за его историю) преподавал в Принстонском университете, Лига Плюща?

Starikan написав: Не трогали бы вы Эйнштейна, а?

Все основные работы он сделал в Европе. Не трогали бы вы Эйнштейна, а?Все основные работы он сделал в Европе.

akurt написав: Вы, воля Ваша, Starıkan, ошибаетесь.

Упомянутый учёный с 1933 года - ему было уже за 50 - жил в США. Вы, воля Ваша, Starıkan, ошибаетесь.Упомянутый учёный с 1933 года - ему было уже за 50 - жил в США.

Дивна суперечка не з точки зору фізики, а елементарної логіки.

Теза Wisznia2021: США залучає найкращих з усього світу.

rjkz: Енштейн викладав в США

Starikan: він "понаїхав" в США

akurt: Ні він з 1933 жив в США

(на той момент йому вже 54 р.) і як то часто буває в такому віці уже його хвилюють питання політики, релігії, суспільства, а не конкретні наукові проблеми.

В будь якому випадку він приклад якраз залучення зовні, а не власної підготовки, з чого і починалась дискусія. Дивна суперечка не з точки зору фізики, а елементарної логіки.Теза Wisznia2021: США залучає найкращих з усього світу.rjkz: Енштейн викладав в СШАStarikan: він "понаїхав" в СШАakurt: Ні він з 1933 жив в США(на той момент йому вже 54 р.) і як то часто буває в такому віці уже його хвилюють питання політики, релігії, суспільства, а не конкретні наукові проблеми.В будь якому випадку він приклад якраз залучення зовні, а не власної підготовки, з чого і починалась дискусія.



В любом случае, в США все как Эйнштейн - либо понаехи либо их потомки.

Кроме индейцев.

Давайте посмотрим под немного другим углом.

На секунду согласимся с Вишней - "американцы тупые, все что они могут - завлекать чужие мозги длинным долларовм".

Тогда какой из этого вывод?

В Украине все умные? Извините, по.рили ту науку, что была, другой не создали.

Все ученые уехали в США, Германию, Корею, ...,ЮК.

Один Старикан остался, да и-то один ребенок в США, второй хоть и в Харькове, но работает на США.

Кстати, напомнило как нащ друг семьи после института (через пару лет) поехал на заработки в Сан-Франциско программистом, поработал несколько лет, потом вернулся и все остальное время работает на американских работодателей.

Но, он - патриот Украины. По крайней мере себя таковым считает.

Украине от него только то, что он тратит деньги внутри страны. Его мозги работают на США. Разницы от того живет он физически в Украине или в США - практически никакой.

Так что, тут или мир глобализируется и человек волен жить и работать там и так как считает нужным или все должны "где родился там и пригодился" (ватный нарратив).

Давайте, тут уже про самолеты писали, вспомним, что первый самолет, который совершил управляемый полет, построили братья Райт .Или, пардон, сейчас опять Старикан меня опровергнет?

Телефон - Александр Белл. Или тоже не так?

Морзе?

Эдисон? В любом случае, в США все как Эйнштейн - либо понаехи либо их потомки.Кроме индейцев.Давайте посмотрим под немного другим углом.На секунду согласимся с Вишней - "американцы тупые, все что они могут - завлекать чужие мозги длинным долларовм".Тогда какой из этого вывод?В Украине все умные? Извините, по.рили ту науку, что была, другой не создали.Все ученые уехали в США, Германию, Корею, ...,ЮК.Один Старикан остался, да и-то один ребенок в США, второй хоть и в Харькове, но работает на США.Кстати, напомнило как нащ друг семьи после института (через пару лет) поехал на заработки в Сан-Франциско программистом, поработал несколько лет, потом вернулся и все остальное время работает на американских работодателей.Но, он - патриот Украины. По крайней мере себя таковым считает.Украине от него только то, что он тратит деньги внутри страны. Его мозги работают на США. Разницы от того живет он физически в Украине или в США - практически никакой.Так что, тут или мир глобализируется и человек волен жить и работать там и так как считает нужным или все должны "где родился там и пригодился" (ватный нарратив).Давайте, тут уже про самолеты писали, вспомним, что первый самолет, который совершил управляемый полет, построили братья Райт .Или, пардон, сейчас опять Старикан меня опровергнет?Телефон - Александр Белл. Или тоже не так?Морзе?Эдисон? rjkz

Повідомлень: 14783 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7715 раз. Подякували: 4712 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 11 чер, 2023 08:14 Re: Еміграція, заробітчанство rjkz написав: На секунду согласимся с Вишней - "американцы тупые, все что они могут - завлекать чужие мозги длинным долларовм".

Тогда какой из этого вывод?

В Украине все умные? На секунду согласимся с Вишней - "американцы тупые, все что они могут - завлекать чужие мозги длинным долларовм".Тогда какой из этого вывод?В Украине все умные?

Я такого не бачив в її текстах - ні першого ні другого.

США зуміли пробитись на вершину світового розподілу і праці і ресурсів. Та і користаються цим і ще питання з якими наслідками для всіх:

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0 ... 0%BA%D0%B8 на частку США припадає бл. 20 % глобальних викидів «парникових» газів (вуглекислий газ, метан і оксиди азоту) в атмосферу

Ну але впевнений, що і Ви і інші ще побачать певні зміни і сподіваюсь деякі раціональні обмеження споживання не вб'ють американську мрію.

Ну а щодо роботи на транснаціональні компанії, то працюючи в Україні, а подеколи навіть за її межами, ще і ЄСВ і подохідний сплачують в український бюджет, в мого сина саме так і було. Плюс ще значні донати. Ну то Starikan нехай відписує, як саме оформлений його син, бо дійсно допустимі різні варіанти. Я такого не бачив в її текстах - ні першого ні другого.США зуміли пробитись на вершину світового розподілу і праці і ресурсів. Та і користаються цим і ще питання з якими наслідками для всіх:Ну але впевнений, що і Ви і інші ще побачать певні зміни і сподіваюсь деякі раціональні обмеження споживання не вб'ють американську мрію.Ну а щодо роботи на транснаціональні компанії, то працюючи в Україні, а подеколи навіть за її межами, ще і ЄСВ і подохідний сплачують в український бюджет, в мого сина саме так і було. Плюс ще значні донати. Ну тонехай відписує, як саме оформлений його син, бо дійсно допустимі різні варіанти. Ой+

Повідомлень: 5884 З нами з: 19.04.12 Подякував: 85 раз. Подякували: 903 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 11 чер, 2023 13:03 Ой+ написав: rjkz написав: На секунду согласимся с Вишней - "американцы тупые, все что они могут - завлекать чужие мозги длинным долларовм".

Тогда какой из этого вывод?

В Украине все умные? На секунду согласимся с Вишней - "американцы тупые, все что они могут - завлекать чужие мозги длинным долларовм".Тогда какой из этого вывод?В Украине все умные?

Я такого не бачив в її текстах - ні першого ні другого.

США зуміли пробитись на вершину світового розподілу і праці і ресурсів. Та і користаються цим і ще питання з якими наслідками для всіх:

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0 ... 0%BA%D0%B8 на частку США припадає бл. 20 % глобальних викидів «парникових» газів (вуглекислий газ, метан і оксиди азоту) в атмосферу

Ну але впевнений, що і Ви і інші ще побачать певні зміни і сподіваюсь деякі раціональні обмеження споживання не вб'ють американську мрію.

Ну а щодо роботи на транснаціональні компанії, то працюючи в Україні, а подеколи навіть за її межами, ще і ЄСВ і подохідний сплачують в український бюджет, в мого сина саме так і було. Плюс ще значні донати. Ну то Starikan нехай відписує, як саме оформлений його син, бо дійсно допустимі різні варіанти. Я такого не бачив в її текстах - ні першого ні другого.США зуміли пробитись на вершину світового розподілу і праці і ресурсів. Та і користаються цим і ще питання з якими наслідками для всіх:Ну але впевнений, що і Ви і інші ще побачать певні зміни і сподіваюсь деякі раціональні обмеження споживання не вб'ють американську мрію.Ну а щодо роботи на транснаціональні компанії, то працюючи в Україні, а подеколи навіть за її межами, ще і ЄСВ і подохідний сплачують в український бюджет, в мого сина саме так і було. Плюс ще значні донати. Ну то, бо дійсно допустимі різні варіанти.

Ключі вам не дати від квартири де гроші лежать? Ключі вам не дати від квартири де гроші лежать? flyman

Повідомлень: 31567 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1496 раз. Подякували: 2654 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 11 чер, 2023 13:26 rjkz написав: Starikan написав: rjkz написав: особенно впечатлило, что еще в начале века он выдвинул теорию отклонения световых потоков массой небесных тел.

Этим он во-первых дал довод в пользу карпускулярно-волновой природе световых потоков.

.....

Зато можно рассчитать их местоположение основываясь таки на теории, что их масса отклоняет свет, который проходит на расстоянии от них. Не помню, но кажется и теорию черных дыр он вывел. особенно впечатлило, что еще в начале века он выдвинул теорию отклонения световых потоков массой небесных тел......Зато можно рассчитать их местоположение основываясь таки на теории, что их масса отклоняет свет, который проходит на расстоянии от них.



Довод заключался не в предсказании отклонения света, а в предложенной им теории фотоэффекта и введении понятия фотона. Нобелевская премия и вечный позор Шведской академии, не давшей Нобеля за СТО и ОТО.



Центрально-симметричное решение уравнений Эйнштейна в пустом пространстве получил Шварцшильд. Но то, что рассчитал - на самом деле не черная дыра, просто там впервые появились понятия горизонта событий и центральной сингулярности. Дальнейшим развитием этих представлений занималось масса людей - прежде всего Пенроуз.

Эйнштейн этим вообще не занимался, он увлекся Единой теорией поля и попытками вывести из нее квантовую механику.



Он пролетел над физикой как комета с 1905 по 1925й. Усилия последних 30 лет его жизни оказались, увы, бесплодными. Довод заключался не в предсказании отклонения света, а в предложенной им теории фотоэффекта и введении понятия фотона. Нобелевская премия и вечный позор Шведской академии, не давшей Нобеля за СТО и ОТО.Центрально-симметричное решение уравнений Эйнштейна в пустом пространстве получил Шварцшильд. Но то, что рассчитал - на самом деле не черная дыра, просто там впервые появились понятия горизонта событий и центральной сингулярности. Дальнейшим развитием этих представлений занималось масса людей - прежде всего Пенроуз.Эйнштейн этим вообще не занимался, он увлекся Единой теорией поля и попытками вывести из нее квантовую механику.Он пролетел над физикой как комета с 1905 по 1925й. Усилия последних 30 лет его жизни оказались, увы, бесплодными.



Вы хотите сказать, что авторитет Эйнштейна - продукт пиара? Вы хотите сказать, что авторитет Эйнштейна - продукт пиара?

приєднуюся до цього оффтопу лише тому, що дуже цікаво показує - як роблять висновки, ніяк не пов'язані з попереднім повідомленням.



в повідомленні чітко вказано, що основні наукові досягнення у фізиці Ейнштейну пов'язані з роками 1905 - 1925. й ніхто їх не применшує. а за період життя в США значних досягнень у фізиці вже не мав.



де сказано, що Ейнштейн продукт піару? але ви робите такий висновок... приєднуюся до цього оффтопу лише тому, що дуже цікаво показує - як роблять висновки, ніяк не пов'язані з попереднім повідомленням.в повідомленні чітко вказано, що основні наукові досягнення у фізиці Ейнштейну пов'язані з роками 1905 - 1925. й ніхто їх не применшує. а за період життя в США значних досягнень у фізиці вже не мав.де сказано, що Ейнштейн продукт піару? але ви робите такий висновок... Shaman

Повідомлень: 3539 З нами з: 29.09.19 Подякував: 446 раз. Подякували: 1021 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 11 чер, 2023 13:32 rjkz написав: Вы хотите сказать, что авторитет Эйнштейна - продукт пиара? Вы хотите сказать, что авторитет Эйнштейна - продукт пиара?

не все так однозначно

https://zn.ua/SOCIUM/eynshteyn_i_ego_zhenschiny.html не все так однозначно flyman

Повідомлень: 31567 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1496 раз. Подякували: 2654 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 804805806807 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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