andrijk777 написав:Starikan написав:Не трогали бы вы Эйнштейна, а?
Все основные работы он сделал в Европе.
В Штаты уехал только из-за Гитлера, а не для того, чтобы "реализовать потенциал". И не будь германского нацизма - наука еще долгое время делалась бы в Европе.
В Принстоне он не преподавал. Он и в Европе постоянно искал работу, которая позволила бы ему не заниматься преподаванием.
Ну, и леваком он был еще тем.
Конечно, пиар Принстону и всей Америке был колоссальный.
І не тільки Ейнштейн, а тисячі вчених. А тепер нам розказують казки що усі сучасні прогресивні відкриття - це все дякуючи США і тільки США.
Звичайно ні. Все всупереч. Добре, що в Україні це так.