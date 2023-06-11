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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 805806807808
Повідомлення Додано: Нед 11 чер, 2023 18:05

  andrijk777 написав:
  Starikan написав:Не трогали бы вы Эйнштейна, а?
Все основные работы он сделал в Европе.
В Штаты уехал только из-за Гитлера, а не для того, чтобы "реализовать потенциал". И не будь германского нацизма - наука еще долгое время делалась бы в Европе.
В Принстоне он не преподавал. Он и в Европе постоянно искал работу, которая позволила бы ему не заниматься преподаванием.

Ну, и леваком он был еще тем.

Конечно, пиар Принстону и всей Америке был колоссальный.

І не тільки Ейнштейн, а тисячі вчених. А тепер нам розказують казки що усі сучасні прогресивні відкриття - це все дякуючи США і тільки США.


Звичайно ні. Все всупереч. Добре, що в Україні це так.
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