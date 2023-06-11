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#<1 ... 806807808809> Додано: Нед 11 чер, 2023 18:05 andrijk777 написав: Starikan написав: Не трогали бы вы Эйнштейна, а?

Все основные работы он сделал в Европе.

В Штаты уехал только из-за Гитлера, а не для того, чтобы "реализовать потенциал". И не будь германского нацизма - наука еще долгое время делалась бы в Европе.

В Принстоне он не преподавал. Он и в Европе постоянно искал работу, которая позволила бы ему не заниматься преподаванием.



Ну, и леваком он был еще тем.



Конечно, пиар Принстону и всей Америке был колоссальный. Не трогали бы вы Эйнштейна, а?Все основные работы он сделал в Европе.В Штаты уехал только из-за Гитлера, а не для того, чтобы "реализовать потенциал". И не будь германского нацизма - наука еще долгое время делалась бы в Европе.В Принстоне он не преподавал. Он и в Европе постоянно искал работу, которая позволила бы ему не заниматься преподаванием.Ну, и леваком он был еще тем.Конечно, пиар Принстону и всей Америке был колоссальный.

І не тільки Ейнштейн, а тисячі вчених. А тепер нам розказують казки що усі сучасні прогресивні відкриття - це все дякуючи США і тільки США. І не тільки Ейнштейн, а тисячі вчених. А тепер нам розказують казки що усі сучасні прогресивні відкриття - це все дякуючи США і тільки США.



Звичайно ні. Все всупереч. Добре, що в Україні це так. Звичайно ні. Все всупереч. Добре, що в Україні це так. adeges Повідомлень: 4308 З нами з: 14.03.06 Подякував: 389 раз. Подякували: 992 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 11 чер, 2023 19:00 adeges написав: andrijk777 написав: І не тільки Ейнштейн, а тисячі вчених. А тепер нам розказують казки що усі сучасні прогресивні відкриття - це все дякуючи США і тільки США. І не тільки Ейнштейн, а тисячі вчених. А тепер нам розказують казки що усі сучасні прогресивні відкриття - це все дякуючи США і тільки США.



Звичайно ні. Все всупереч. Добре, що в Україні це так. Звичайно ні. Все всупереч. Добре, що в Україні це так.

Наприклад, 70% західного медичного ринку працює з програмним забезпеченням для обладнання донації крові, розробленим в Україні. У телеком-сфері українці створюють цифрові продукти для 3 з 5 найбільших виробників телекомунікаційного обладнання у світі, розробляючи технології, які використовують 50% усіх абонентів мобільного зв’язку та інтернету. І понад 70% світової комерційної музики створюється завдяки розробкам, до яких залучені українські інженери.

http://businessua.com/telekom/87506ukra ... rinok.html Наприклад, 70% західного медичного ринку працює з програмним забезпеченням для обладнання донації крові, розробленим в Україні. У телеком-сфері українці створюють цифрові продукти для 3 з 5 найбільших виробників телекомунікаційного обладнання у світі, розробляючи технології, які використовують 50% усіх абонентів мобільного зв’язку та інтернету. І понад 70% світової комерційної музики створюється завдяки розробкам, до яких залучені українські інженери. fler

Повідомлень: 3866 З нами з: 07.08.09 Подякував: 1123 раз. Подякували: 1285 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 11 чер, 2023 19:19 fler написав: adeges написав: andrijk777 написав: І не тільки Ейнштейн, а тисячі вчених. А тепер нам розказують казки що усі сучасні прогресивні відкриття - це все дякуючи США і тільки США. І не тільки Ейнштейн, а тисячі вчених. А тепер нам розказують казки що усі сучасні прогресивні відкриття - це все дякуючи США і тільки США.



Звичайно ні. Все всупереч. Добре, що в Україні це так. Звичайно ні. Все всупереч. Добре, що в Україні це так.

Наприклад, 70% західного медичного ринку працює з програмним забезпеченням для обладнання донації крові, розробленим в Україні. У телеком-сфері українці створюють цифрові продукти для 3 з 5 найбільших виробників телекомунікаційного обладнання у світі, розробляючи технології, які використовують 50% усіх абонентів мобільного зв’язку та інтернету. І понад 70% світової комерційної музики створюється завдяки розробкам, до яких залучені українські інженери.

http://businessua.com/telekom/87506ukra ... rinok.html Наприклад, 70% західного медичного ринку працює з програмним забезпеченням для обладнання донації крові, розробленим в Україні. У телеком-сфері українці створюють цифрові продукти для 3 з 5 найбільших виробників телекомунікаційного обладнання у світі, розробляючи технології, які використовують 50% усіх абонентів мобільного зв’язку та інтернету. І понад 70% світової комерційної музики створюється завдяки розробкам, до яких залучені українські інженери.

GlobalLogic - це аутсорс. Що їм замовляють - то вони і роблять. І так, вони чогось адресу ненавистного США вказали як основну

https://www.globallogic.com/contact/

Contact Information



Corporate Headquarters

2535 Augustine Drive, Suite 500 Santa Clara, CA 95054, USA GlobalLogic - це аутсорс. Що їм замовляють - то вони і роблять. І так, вони чогось адресу ненавистного США вказали як основну BIGor

Повідомлень: 7751 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1171 раз. Подякували: 1599 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 11 чер, 2023 19:34 Ой+ написав: rjkz написав: На секунду согласимся с Вишней - "американцы тупые, все что они могут - завлекать чужие мозги длинным долларовм".

Тогда какой из этого вывод?

В Украине все умные? На секунду согласимся с Вишней - "американцы тупые, все что они могут - завлекать чужие мозги длинным долларовм".Тогда какой из этого вывод?В Украине все умные?

Я такого не бачив в її текстах - ні першого ні другого.

США зуміли пробитись на вершину світового розподілу і праці і ресурсів. Та і користаються цим і ще питання з якими наслідками для всіх:

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0 ... 0%BA%D0%B8 на частку США припадає бл. 20 % глобальних викидів «парникових» газів (вуглекислий газ, метан і оксиди азоту) в атмосферу

Ну але впевнений, що і Ви і інші ще побачать певні зміни і сподіваюсь деякі раціональні обмеження споживання не вб'ють американську мрію.

Ну а щодо роботи на транснаціональні компанії, то працюючи в Україні, а подеколи навіть за її межами, ще і ЄСВ і подохідний сплачують в український бюджет, в мого сина саме так і було. Плюс ще значні донати. Ну то Starikan нехай відписує, як саме оформлений його син, бо дійсно допустимі різні варіанти. Я такого не бачив в її текстах - ні першого ні другого.США зуміли пробитись на вершину світового розподілу і праці і ресурсів. Та і користаються цим і ще питання з якими наслідками для всіх:Ну але впевнений, що і Ви і інші ще побачать певні зміни і сподіваюсь деякі раціональні обмеження споживання не вб'ють американську мрію.Ну а щодо роботи на транснаціональні компанії, то працюючи в Україні, а подеколи навіть за її межами, ще і ЄСВ і подохідний сплачують в український бюджет, в мого сина саме так і було. Плюс ще значні донати. Ну тонехай відписує, як саме оформлений його син, бо дійсно допустимі різні варіанти.



Она написала, что привлекают чужие мозги, так как своих "викохать" не могут.

Возможно ситуация такова, что "викохать" то могут и "викохують", но как и во всем остальном, того что есть - не хватает.

Не хватает "мозгов", не хватает квалифицированных рук.

В США на ФЕДЕРАЛЬНОМ уровне закон предусматривает прием 1млн мигрантов в год.

И есть квоты по разным критериям. В том числе по рабочим визам, по визам для одаренных людей, по инвесторским визам и тд.

И мозги и руки нужны.

Насчет парниковых газов и всего прочего - отчасти Вы правы.

Но лищь отчасти.

В США при Трампе был выход из Парижского соглашения, но Байден вернул.

Не буду говорить про всю остальную Америку, но в НЙ очень печальная ситуация с загрязнением воздуха. В чем она заключается? Огромные производства как в довоенных украинских металлургических и хим гигантах? НЕт.

Автомобили? Нет.

70% выбросов в атмосферу - жилые здания, которые для обогрева используют ископаемое топливо - нефтепродукты и газ.

В связи с этим, принят 97 закон, который обязывает перевести отопление на возобновляемые виды энергии. Те кто этого не сделает, с 2025 года будет штраф 20 куе в год и постепенно поднимется до 100 куе в год с 2030 года.

С одной стороны, я буду рад, если это удастся сделать и вред для экологии удастся сократить, с другой стороны, для каждого многоквартирного билдинга такой проект потянет под миллион долларов (где из взять? И при рекордых ставках это может привести к массовым банкротствам владельцев билдингов и больших домов (это касается также частных домов площадь которых превышает 2500 сквфит).

Также, в некоторых штатах существуют финансовые возвраты на покупку электрокаров (например, моя знакомая и ее сын получили что-то около по 30 куе в штате НДж, у обоих Теслы).

И еще один момент, есть мнение, что пожары лесов, которые случаются каждый год, и на этой неделе НЙ впервые был погружен в смог от пожаров в Канаде, приводят к выбросам на порядки бОльшим, чем от деятельности Человека. Она написала, что привлекают чужие мозги, так как своих "викохать" не могут.Возможно ситуация такова, что "викохать" то могут и "викохують", но как и во всем остальном, того что есть - не хватает.Не хватает "мозгов", не хватает квалифицированных рук.В США на ФЕДЕРАЛЬНОМ уровне закон предусматривает прием 1млн мигрантов в год.И есть квоты по разным критериям. В том числе по рабочим визам, по визам для одаренных людей, по инвесторским визам и тд.И мозги и руки нужны.Насчет парниковых газов и всего прочего - отчасти Вы правы.Но лищь отчасти.В США при Трампе был выход из Парижского соглашения, но Байден вернул.Не буду говорить про всю остальную Америку, но в НЙ очень печальная ситуация с загрязнением воздуха. В чем она заключается? Огромные производства как в довоенных украинских металлургических и хим гигантах? НЕт.Автомобили? Нет.70% выбросов в атмосферу - жилые здания, которые для обогрева используют ископаемое топливо - нефтепродукты и газ.В связи с этим, принят 97 закон, который обязывает перевести отопление на возобновляемые виды энергии. Те кто этого не сделает, с 2025 года будет штраф 20 куе в год и постепенно поднимется до 100 куе в год с 2030 года.С одной стороны, я буду рад, если это удастся сделать и вред для экологии удастся сократить, с другой стороны, для каждого многоквартирного билдинга такой проект потянет под миллион долларов (где из взять? И при рекордых ставках это может привести к массовым банкротствам владельцев билдингов и больших домов (это касается также частных домов площадь которых превышает 2500 сквфит).Также, в некоторых штатах существуют финансовые возвраты на покупку электрокаров (например, моя знакомая и ее сын получили что-то около по 30 куе в штате НДж, у обоих Теслы).И еще один момент, есть мнение, что пожары лесов, которые случаются каждый год, и на этой неделе НЙ впервые был погружен в смог от пожаров в Канаде, приводят к выбросам на порядки бОльшим, чем от деятельности Человека. rjkz

Повідомлень: 14787 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7717 раз. Подякували: 4712 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 11 чер, 2023 19:49 Shaman написав: rjkz написав: Starikan написав:

Довод заключался не в предсказании отклонения света, а в предложенной им теории фотоэффекта и введении понятия фотона. Нобелевская премия и вечный позор Шведской академии, не давшей Нобеля за СТО и ОТО.



Центрально-симметричное решение уравнений Эйнштейна в пустом пространстве получил Шварцшильд. Но то, что рассчитал - на самом деле не черная дыра, просто там впервые появились понятия горизонта событий и центральной сингулярности. Дальнейшим развитием этих представлений занималось масса людей - прежде всего Пенроуз.

Эйнштейн этим вообще не занимался, он увлекся Единой теорией поля и попытками вывести из нее квантовую механику.



Он пролетел над физикой как комета с 1905 по 1925й. Усилия последних 30 лет его жизни оказались, увы, бесплодными. Довод заключался не в предсказании отклонения света, а в предложенной им теории фотоэффекта и введении понятия фотона. Нобелевская премия и вечный позор Шведской академии, не давшей Нобеля за СТО и ОТО.Центрально-симметричное решение уравнений Эйнштейна в пустом пространстве получил Шварцшильд. Но то, что рассчитал - на самом деле не черная дыра, просто там впервые появились понятия горизонта событий и центральной сингулярности. Дальнейшим развитием этих представлений занималось масса людей - прежде всего Пенроуз.Эйнштейн этим вообще не занимался, он увлекся Единой теорией поля и попытками вывести из нее квантовую механику.Он пролетел над физикой как комета с 1905 по 1925й. Усилия последних 30 лет его жизни оказались, увы, бесплодными.



Вы хотите сказать, что авторитет Эйнштейна - продукт пиара? Вы хотите сказать, что авторитет Эйнштейна - продукт пиара?

приєднуюся до цього оффтопу лише тому, що дуже цікаво показує - як роблять висновки, ніяк не пов'язані з попереднім повідомленням.



в повідомленні чітко вказано, що основні наукові досягнення у фізиці Ейнштейну пов'язані з роками 1905 - 1925. й ніхто їх не применшує. а за період життя в США значних досягнень у фізиці вже не мав.



де сказано, що Ейнштейн продукт піару? але ви робите такий висновок... приєднуюся до цього оффтопу лише тому, що дуже цікаво показує - як роблять висновки, ніяк не пов'язані з попереднім повідомленням.в повідомленні чітко вказано, що основні наукові досягнення у фізиці Ейнштейну пов'язані з роками 1905 - 1925. й ніхто їх не применшує. а за період життя в США значних досягнень у фізиці вже не мав.де сказано, що Ейнштейн продукт піару? але ви робите такий висновок...



Я задал вопрос СТарикану на основании того, что он написал.

Мои знания того, к чему имеет отношение Эйнштейн - на уровне школы +/-.

В ВУЗе, на 99% я изучал аспекты физики, относящиеся к механике, преимущественно статике. Строительные сооружения редко относятся к иным разделам.

Допускаю, что СТарикан имеет знания много большие в квантовой физике, астрономии и пр.

Вы можете высказать критичное мнение о работах Эйнштейна? Что было его заслугой, а что - заслугой других? Я - нет.

Знаю только, что после 1933 года часть его трудов были "переработаны" лояльными к гитлеру учеными и приписаны им. Это было продиктовано как антисемитизмом Германии того времени так и отказом Эйнштейна от немецкого гражданства.

И еще один момент, после 1933 года, как утверждается, Эйнштейн не занимался научными изысканиями (?) и не преподавал в Принстоне (??, хотя я читал иное, но не суть). То есть, с 1933 года Эйнштейн ходил на рыбалку, просиживал в барах, играл в карты, вышивал крестиком?

Насчет НЕпреподавания Эйнштейна - он получил диплом преподавателя, преподавал в Берне, Цюрихе, Праге, Принстоне (насколько интенсивно он преподавал в Принстоне - не знаю). Я задал вопрос СТарикану на основании того, что он написал.Мои знания того, к чему имеет отношение Эйнштейн - на уровне школы +/-.В ВУЗе, на 99% я изучал аспекты физики, относящиеся к механике, преимущественно статике. Строительные сооружения редко относятся к иным разделам.Допускаю, что СТарикан имеет знания много большие в квантовой физике, астрономии и пр.Вы можете высказать критичное мнение о работах Эйнштейна? Что было его заслугой, а что - заслугой других? Я - нет.Знаю только, что после 1933 года часть его трудов были "переработаны" лояльными к гитлеру учеными и приписаны им. Это было продиктовано как антисемитизмом Германии того времени так и отказом Эйнштейна от немецкого гражданства.И еще один момент, после 1933 года, как утверждается, Эйнштейн не занимался научными изысканиями (?) и не преподавал в Принстоне (??, хотя я читал иное, но не суть). То есть, с 1933 года Эйнштейн ходил на рыбалку, просиживал в барах, играл в карты, вышивал крестиком?Насчет НЕпреподавания Эйнштейна - он получил диплом преподавателя, преподавал в Берне, Цюрихе, Праге, Принстоне (насколько интенсивно он преподавал в Принстоне - не знаю). rjkz

Повідомлень: 14787 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7717 раз. Подякували: 4712 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 11 чер, 2023 19:54 flyman написав: rjkz написав: Вы хотите сказать, что авторитет Эйнштейна - продукт пиара? Вы хотите сказать, что авторитет Эйнштейна - продукт пиара?

не все так однозначно

https://zn.ua/SOCIUM/eynshteyn_i_ego_zhenschiny.html не все так однозначно



Мы живем во времена, когда историю пишут и переписывают все кому не лень.

Все может быть с точностью до наоборот.

И правда быть неправдой и наоборот.

Отличный пример, как советская пропаганда возвела в ранг военного гения мясника жукова.

Вот, Максим сейчас Ледокол читает - просвещается.

А у меня вопросы еще в школе появились - какой он нафиг "гений" если у него солдаты в штыковые ходили на пулеметы? Какой он "гений"? Если 20 млн ( по советской версии) в землю закопал? Если разменивал солдатские жизни на немецкие патроны? Мы живем во времена, когда историю пишут и переписывают все кому не лень.Все может быть с точностью до наоборот.И правда быть неправдой и наоборот.Отличный пример, как советская пропаганда возвела в ранг военного гения мясника жукова.Вот, Максим сейчас Ледокол читает - просвещается.А у меня вопросы еще в школе появились - какой он нафиг "гений" если у него солдаты в штыковые ходили на пулеметы? Какой он "гений"? Если 20 млн ( по советской версии) в землю закопал? Если разменивал солдатские жизни на немецкие патроны? rjkz

Повідомлень: 14787 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7717 раз. Подякували: 4712 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 11 чер, 2023 19:56 BIGor написав: andrijk777 написав: Starikan написав: Не трогали бы вы Эйнштейна, а?

Все основные работы он сделал в Европе.

В Штаты уехал только из-за Гитлера, а не для того, чтобы "реализовать потенциал". И не будь германского нацизма - наука еще долгое время делалась бы в Европе.

В Принстоне он не преподавал. Он и в Европе постоянно искал работу, которая позволила бы ему не заниматься преподаванием.



Ну, и леваком он был еще тем.



Конечно, пиар Принстону и всей Америке был колоссальный. Не трогали бы вы Эйнштейна, а?Все основные работы он сделал в Европе.В Штаты уехал только из-за Гитлера, а не для того, чтобы "реализовать потенциал". И не будь германского нацизма - наука еще долгое время делалась бы в Европе.В Принстоне он не преподавал. Он и в Европе постоянно искал работу, которая позволила бы ему не заниматься преподаванием.Ну, и леваком он был еще тем.Конечно, пиар Принстону и всей Америке был колоссальный.

І не тільки Ейнштейн, а тисячі вчених. А тепер нам розказують казки що усі сучасні прогресивні відкриття - це все дякуючи США і тільки США. І не тільки Ейнштейн, а тисячі вчених. А тепер нам розказують казки що усі сучасні прогресивні відкриття - це все дякуючи США і тільки США.

Цікаво, чого так підгорає? Люди шукають де більше платять і де кращі умови.

Он Тайвань перекупив видатного інженера у США https://www.epravda.com.ua/publications ... 27/696364/ , і нічого, ніхто тут жодного слова не сказав. Цікаво, чого так підгорає? Люди шукають де більше платять і де кращі умови.Он Тайвань перекупив видатного інженера у США, і нічого, ніхто тут жодного слова не сказав.



#этодругое #этодругое rjkz

Повідомлень: 14787 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7717 раз. Подякували: 4712 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 11 чер, 2023 20:05 BIGor написав: Цікаво, чого так підгорає? Люди шукають де більше платять і де кращі умови.

Он Тайвань перекупив видатного інженера у США https://www.epravda.com.ua/publications ... 27/696364/ , і нічого, ніхто тут жодного слова не сказав. Цікаво, чого так підгорає? Люди шукають де більше платять і де кращі умови.Он Тайвань перекупив видатного інженера у США, і нічого, ніхто тут жодного слова не сказав.

Нічого не підгорає: звикли вказувати іншим народам, іншим людям та іншим країнам, як треба «правильно жити». Вказівок іншим так багато, що свою родину, своє місто, свою країну профукають і не помітять. Нічого не підгорає: звикли вказувати іншим народам, іншим людям та іншим країнам, як треба «правильно жити». Вказівок іншим так багато, що свою родину, своє місто, свою країну профукають і не помітять. akurt

Повідомлень: 7754 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3132 раз. Подякували: 1057 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 11 чер, 2023 20:19 adeges написав: BIGor написав: Цікаво, чого так підгорає? Люди шукають де більше платять і де кращі умови.

Цікаво, чого так підгорає?



Дуже точно сформульовано. Але українські роботодавці вважають, що вони тебе купили і та їм за це винен до гробової дошки. І коли ти йдеш, то плюють в спину з прокльонами. Така ментальність. У іноземних фірмах відношення до цього інше, і чим більше там іноземців, тим більш виразно це відчувається. За кордоном майже нема українських компаній. Тому імовірність потрапити на таке ставлення в тисячі разів нижче, ніж в Україні. Дуже точно сформульовано. Але українські роботодавці вважають, що вони тебе купили і та їм за це винен до гробової дошки. І коли ти йдеш, то плюють в спину з прокльонами. Така ментальність. У іноземних фірмах відношення до цього інше, і чим більше там іноземців, тим більш виразно це відчувається. За кордоном майже нема українських компаній. Тому імовірність потрапити на таке ставлення в тисячі разів нижче, ніж в Україні.

якась дитяча травма?



компанії є різні, й гадаю ситуація в Україні мало відрізняється від інших країн відповідного рівня.



як так можна не любити свою країну? з-за таких й є така ментальність, як не дивно. це як раз про таких

якась дитяча травма?компанії є різні, й гадаю ситуація в Україні мало відрізняється від інших країн відповідного рівня.як так можна не любити свою країну?з-за таких й є така ментальність, як не дивно. це як раз про таких Shaman

Повідомлень: 3543 З нами з: 29.09.19 Подякував: 446 раз. Подякували: 1021 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 11 чер, 2023 20:35 rjkz написав: Shaman написав: rjkz написав: Starikan

Эйнштейн этим вообще не занимался, он увлекся Единой теорией поля и попытками вывести из нее квантовую механику.

Он пролетел над физикой как комета с 1905 по 1925й. Усилия последних 30 лет его жизни оказались, увы, бесплодными.



Вы хотите сказать, что авторитет Эйнштейна - продукт пиара? Эйнштейн этим вообще не занимался, они попытками вывести из нее квантовую механику.Он пролетел над физикой как комета с 1905 по 1925й. Усилия последних 30 лет его жизни оказались, увы, бесплодными.Вы хотите сказать, что авторитет Эйнштейна - продукт пиара?

приєднуюся до цього оффтопу лише тому, що дуже цікаво показує - як роблять висновки, ніяк не пов'язані з попереднім повідомленням.



в повідомленні чітко вказано, що основні наукові досягнення у фізиці Ейнштейну пов'язані з роками 1905 - 1925. й ніхто їх не применшує. а за період життя в США значних досягнень у фізиці вже не мав.



де сказано, що Ейнштейн продукт піару? але ви робите такий висновок... приєднуюся до цього оффтопу лише тому, що дуже цікаво показує - як роблять висновки, ніяк не пов'язані з попереднім повідомленням.в повідомленні чітко вказано, що основні наукові досягнення у фізиці Ейнштейну пов'язані з роками 1905 - 1925. й ніхто їх не применшує. а за період життя в США значних досягнень у фізиці вже не мав.де сказано, що Ейнштейн продукт піару? але ви робите такий висновок...



Я задал вопрос СТарикану на основании того, что он написал.

Мои знания того, к чему имеет отношение Эйнштейн - на уровне школы +/-.

В ВУЗе, на 99% я изучал аспекты физики, относящиеся к механике, преимущественно статике. Строительные сооружения редко относятся к иным разделам.

Допускаю, что СТарикан имеет знания много большие в квантовой физике, астрономии и пр.

Вы можете высказать критичное мнение о работах Эйнштейна? Что было его заслугой, а что - заслугой других? Я - нет.

Знаю только, что после 1933 года часть его трудов были "переработаны" лояльными к гитлеру учеными и приписаны им. Это было продиктовано как антисемитизмом Германии того времени так и отказом Эйнштейна от немецкого гражданства.

И еще один момент, после 1933 года, как утверждается, Эйнштейн не занимался научными изысканиями (?) и не преподавал в Принстоне (??, хотя я читал иное, но не суть). То есть, с 1933 года Эйнштейн ходил на рыбалку, просиживал в барах, играл в карты, вышивал крестиком?

Насчет НЕпреподавания Эйнштейна - он получил диплом преподавателя, преподавал в Берне, Цюрихе, Праге, Принстоне (насколько интенсивно он преподавал в Принстоне - не знаю). Я задал вопрос СТарикану на основании того, что он написал.Мои знания того, к чему имеет отношение Эйнштейн - на уровне школы +/-.В ВУЗе, на 99% я изучал аспекты физики, относящиеся к механике, преимущественно статике. Строительные сооружения редко относятся к иным разделам.Допускаю, что СТарикан имеет знания много большие в квантовой физике, астрономии и пр.Вы можете высказать критичное мнение о работах Эйнштейна? Что было его заслугой, а что - заслугой других? Я - нет.Знаю только, что после 1933 года часть его трудов были "переработаны" лояльными к гитлеру учеными и приписаны им. Это было продиктовано как антисемитизмом Германии того времени так и отказом Эйнштейна от немецкого гражданства.И еще один момент, после 1933 года, как утверждается, Эйнштейн не занимался научными изысканиями (?) и не преподавал в Принстоне (??, хотя я читал иное, но не суть). То есть, с 1933 года Эйнштейн ходил на рыбалку, просиживал в барах, играл в карты, вышивал крестиком?Насчет НЕпреподавания Эйнштейна - он получил диплом преподавателя, преподавал в Берне, Цюрихе, Праге, Принстоне (насколько интенсивно он преподавал в Принстоне - не знаю).

нема бажання зрозуміти, що написано у інших.



там ніде немає критику робіт Ейнштейну. є констатація факту, що з 1926 Ейнштейн в основному займався єдиною теорією поля, де на жаль не зробив проривних ідей. ніде не сказано, що Ейнштейн не займався науковою діяльністю



насправді, це не дуже важливо. цікаво rjkz погодиться з цим, чи буде далі сперечатися? нема бажання зрозуміти, що написано у інших.там ніде немає критику робіт Ейнштейну. є констатація факту, що з 1926 Ейнштейн в основному займався єдиною теорією поля, де на жаль не зробив проривних ідей. ніде не сказано, що Ейнштейннауковою діяльністюнасправді, це не дуже важливо. цікавопогодиться з цим, чи буде далі сперечатися? Shaman

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