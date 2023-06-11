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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 806807808809
Повідомлення Додано: Нед 11 чер, 2023 20:43

Re: Еміграція, заробітчанство

  Shaman написав:компанії є різні, й гадаю ситуація в Україні мало відрізняється від інших країн відповідного рівня.

Відкрийте і почитайте спочатку https://www.vnutri.org/
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 11 чер, 2023 20:58

  BIGor написав:
  Shaman написав:компанії є різні, й гадаю ситуація в Україні мало відрізняється від інших країн відповідного рівня.

Відкрийте і почитайте спочатку https://www.vnutri.org/

в першу чергу бачу натовп неадекватних працівників :D

таке є в будь-якій країні...
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 11 чер, 2023 21:09

  Shaman написав:
  BIGor написав:
  Shaman написав:компанії є різні, й гадаю ситуація в Україні мало відрізняється від інших країн відповідного рівня.

Відкрийте і почитайте спочатку https://www.vnutri.org/

в першу чергу бачу натовп неадекватних працівників :D

Ну так, так, всім роботодавцям треба тільки мовчазні і слухняні раби до 40 років. Всі інші - неадеквати, як вони сміють писати пагане про найкращих і найсумлінніших - наших роботодавців! Хай їдуть в Польщу негідники такі!
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 11 чер, 2023 21:21

  BIGor написав:
  Shaman написав:
  BIGor написав:Відкрийте і почитайте спочатку https://www.vnutri.org/

в першу чергу бачу натовп неадекватних працівників :D

Ну так, так, всім роботодавцям треба тільки мовчазні і слухняні раби до 40 років. Всі інші - неадеквати, як вони сміють писати пагане про найкращих і найсумлінніших - наших роботодавців! Хай їдуть в Польщу негідники такі!

Куди вони дінуться із підводної лодки!
flyman
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  #<1 ... 806807808809
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