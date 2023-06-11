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в першу чергу бачу натовп неадекватних працівників
Ну так, так, всім роботодавцям треба тільки мовчазні і слухняні раби до 40 років. Всі інші - неадеквати, як вони сміють писати пагане про найкращих і найсумлінніших - наших роботодавців! Хай їдуть в Польщу негідники такі!
в першу чергу бачу натовп неадекватних працівників
Ну так, так, всім роботодавцям треба тільки мовчазні і слухняні раби до 40 років. Всі інші - неадеквати, як вони сміють писати пагане про найкращих і найсумлінніших - наших роботодавців! Хай їдуть в Польщу негідники такі!