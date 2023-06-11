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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 807808809810> Додано: Нед 11 чер, 2023 20:43 Re: Еміграція, заробітчанство Shaman написав: компанії є різні, й гадаю ситуація в Україні мало відрізняється від інших країн відповідного рівня. компанії є різні, й гадаю ситуація в Україні мало відрізняється від інших країн відповідного рівня.

Відкрийте і почитайте спочатку https://www.vnutri.org/ Відкрийте і почитайте спочатку BIGor

Повідомлень: 7755 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1172 раз. Подякували: 1600 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 11 чер, 2023 20:58 BIGor написав: Shaman написав: компанії є різні, й гадаю ситуація в Україні мало відрізняється від інших країн відповідного рівня. компанії є різні, й гадаю ситуація в Україні мало відрізняється від інших країн відповідного рівня.

Відкрийте і почитайте спочатку https://www.vnutri.org/ Відкрийте і почитайте спочатку

в першу чергу бачу натовп неадекватних працівників



таке є в будь-якій країні... в першу чергу бачу натовп неадекватних працівниківтаке є в будь-якій країні... Shaman

Повідомлень: 3543 З нами з: 29.09.19 Подякував: 446 раз. Подякували: 1021 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 11 чер, 2023 21:09 Shaman написав: BIGor написав: Shaman написав: компанії є різні, й гадаю ситуація в Україні мало відрізняється від інших країн відповідного рівня. компанії є різні, й гадаю ситуація в Україні мало відрізняється від інших країн відповідного рівня.

Відкрийте і почитайте спочатку https://www.vnutri.org/ Відкрийте і почитайте спочатку

в першу чергу бачу натовп неадекватних працівників в першу чергу

Ну так, так, всім роботодавцям треба тільки мовчазні і слухняні раби до 40 років. Всі інші - неадеквати, як вони сміють писати пагане про найкращих і найсумлінніших - наших роботодавців! Хай їдуть в Польщу негідники такі! Ну так, так, всім роботодавцям треба тільки мовчазні і слухняні раби до 40 років. Всі інші - неадеквати, як вони сміють писати пагане про найкращих і найсумлінніших - наших роботодавців! Хай їдуть в Польщу негідники такі! BIGor

Повідомлень: 7755 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1172 раз. Подякували: 1600 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 11 чер, 2023 21:21 BIGor написав: Shaman написав: BIGor написав: Відкрийте і почитайте спочатку https://www.vnutri.org/ Відкрийте і почитайте спочатку

в першу чергу бачу натовп неадекватних працівників в першу чергу

Ну так, так, всім роботодавцям треба тільки мовчазні і слухняні раби до 40 років. Всі інші - неадеквати, як вони сміють писати пагане про найкращих і найсумлінніших - наших роботодавців! Хай їдуть в Польщу негідники такі! Ну так, так, всім роботодавцям треба тільки мовчазні і слухняні раби до 40 років. Всі інші - неадеквати, як вони сміють писати пагане про найкращих і найсумлінніших - наших роботодавців! Хай їдуть в Польщу негідники такі!

Куди вони дінуться із підводної лодки!

Щодо відносин працівники-роботодавці (народ-влада): подібне знаходить подібне, такий собі БДСМ.

Ще Шевченко писав:

"неначе люди подуріли,

німі на панщину ідуть

і діточок своїх ведуть".



Колишні раби стають рабовласниками - соціальний перпетум мобілє. Куди вони дінуться із підводної лодки!Щодо відносин працівники-роботодавці (народ-влада): подібне знаходить подібне, такий собі БДСМ.Ще Шевченко писав:"неначе люди подуріли,німі на панщину ідутьі діточок своїх ведуть".Колишні раби стають рабовласниками - соціальний перпетум мобілє. flyman

Повідомлень: 31572 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1497 раз. Подякували: 2654 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 11 чер, 2023 21:53 Shaman написав: якась дитяча травма?



компанії є різні, й гадаю ситуація в Україні мало відрізняється від інших країн відповідного рівня.



якась дитяча травма?компанії є різні, й гадаю ситуація в Україні мало відрізняється від інших країн відповідного рівня.



це називається досвід. я пишу переважно з досвіду. свого і знайомих. я особисто працював в американській, російській, українських, та європейських компаніях з американським, російським, українським, європейським менеджментом в різних комбінаціях. маю що з чим порівнювати



а ви як завжди пишете пропаганду з загальних міркувань. так щоб її почути на форум не треба заходити. телемарафон завжди в строю. і як завжди зразу переходите на особистості.



PS дай боже вам здоров'я це називається досвід. я пишу переважно з досвіду. свого і знайомих. я особисто працював в американській, російській, українських, та європейських компаніях з американським, російським, українським, європейським менеджментом в різних комбінаціях. маю що з чим порівнюватиа ви як завжди пишете пропаганду з загальних міркувань. так щоб її почути на форум не треба заходити. телемарафон завжди в строю. і як завжди зразу переходите на особистості.PS дай боже вам здоров'я adeges Повідомлень: 4309 З нами з: 14.03.06 Подякував: 389 раз. Подякували: 993 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 11 чер, 2023 21:56 Shaman написав: BIGor написав: Shaman написав: компанії є різні, й гадаю ситуація в Україні мало відрізняється від інших країн відповідного рівня. компанії є різні, й гадаю ситуація в Україні мало відрізняється від інших країн відповідного рівня.

Відкрийте і почитайте спочатку https://www.vnutri.org/ Відкрийте і почитайте спочатку

в першу чергу бачу натовп неадекватних працівників



таке є в будь-якій країні... в першу чергу бачу натовп неадекватних працівниківтаке є в будь-якій країні...

Треба, як на Фуджикурі робити. Посадити дівчинку хрюшу, щоб вона хвалебні відгуки про фірму писала, під псевдонімом Василь😎 Треба, як на Фуджикурі робити. Посадити дівчинку хрюшу, щоб вона хвалебні відгуки про фірму писала, під псевдонімом Василь😎 Bolt Повідомлень: 2028 З нами з: 09.11.17 Подякував: 2 раз. Подякували: 149 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 11 чер, 2023 22:11 Shaman написав: adeges написав: BIGor написав: Цікаво, чого так підгорає? Люди шукають де більше платять і де кращі умови.

Цікаво, чого так підгорає?



Дуже точно сформульовано. Але українські роботодавці вважають, що вони тебе купили і та їм за це винен до гробової дошки. І коли ти йдеш, то плюють в спину з прокльонами. Така ментальність. У іноземних фірмах відношення до цього інше, і чим більше там іноземців, тим більш виразно це відчувається. За кордоном майже нема українських компаній. Тому імовірність потрапити на таке ставлення в тисячі разів нижче, ніж в Україні. Дуже точно сформульовано. Але українські роботодавці вважають, що вони тебе купили і та їм за це винен до гробової дошки. І коли ти йдеш, то плюють в спину з прокльонами. Така ментальність. У іноземних фірмах відношення до цього інше, і чим більше там іноземців, тим більш виразно це відчувається. За кордоном майже нема українських компаній. Тому імовірність потрапити на таке ставлення в тисячі разів нижче, ніж в Україні.

якась дитяча травма?



компанії є різні, й гадаю ситуація в Україні мало відрізняється від інших країн відповідного рівня.



як так можна не любити свою країну? з-за таких й є така ментальність, як не дивно. це як раз про таких

якась дитяча травма?компанії є різні, й гадаю ситуація в Україні мало відрізняється від інших країн відповідного рівня.з-за таких й є така ментальність, як не дивно. це як раз про таких



Зазвичай так ставлять питання в усіляких автократіях, коли хочуть "мати" громадян(робітників, службовців чи військових) задешево та/або прикрити свою некомпетентність. Людей потрібно зацікавити/мотивувати бути саме тут і зараз, от тоді буде і потрібний результат. Часи, коли в Україні можна було чогось досягти одними тільки полум'яними промовами, вже в минулому і сподіваюсь вони вже не повернуться. Зазвичай так ставлять питання в усіляких автократіях, коли хочуть "мати" громадян(робітників, службовців чи військових) задешево та/або прикрити свою некомпетентність. Людей потрібно зацікавити/мотивувати бути саме тут і зараз, от тоді буде і потрібний результат. Часи, коли в Україні можна було чогось досягти одними тільки полум'яними промовами, вже в минулому і сподіваюсь вони вже не повернуться. drevlyanin Повідомлень: 1308 З нами з: 01.04.20 Подякував: 468 раз. Подякували: 462 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 11 чер, 2023 22:17 Re: Еміграція, заробітчанство Прохожий написав: у меня таун в Лигурии у меня таун в Лигурии

Оце так комінг-аут від прокурора! Оце так комінг-аут від прокурора! BIGor

Повідомлень: 7755 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1172 раз. Подякували: 1600 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 11 чер, 2023 22:18 Shaman написав: adeges написав: BIGor написав: Цікаво, чого так підгорає? Люди шукають де більше платять і де кращі умови.

Цікаво, чого так підгорає?



Дуже точно сформульовано. Але українські роботодавці вважають, що вони тебе купили і та їм за це винен до гробової дошки. І коли ти йдеш, то плюють в спину з прокльонами. Така ментальність. У іноземних фірмах відношення до цього інше, і чим більше там іноземців, тим більш виразно це відчувається. За кордоном майже нема українських компаній. Тому імовірність потрапити на таке ставлення в тисячі разів нижче, ніж в Україні. Дуже точно сформульовано. Але українські роботодавці вважають, що вони тебе купили і та їм за це винен до гробової дошки. І коли ти йдеш, то плюють в спину з прокльонами. Така ментальність. У іноземних фірмах відношення до цього інше, і чим більше там іноземців, тим більш виразно це відчувається. За кордоном майже нема українських компаній. Тому імовірність потрапити на таке ставлення в тисячі разів нижче, ніж в Україні.

якась дитяча травма?



компанії є різні, й гадаю ситуація в Україні мало відрізняється від інших країн відповідного рівня.



як так можна не любити свою країну? з-за таких й є така ментальність, як не дивно. це як раз про таких

якась дитяча травма?компанії є різні, й гадаю ситуація в Україні мало відрізняється від інших країн відповідного рівня.як так можна не любити свою країну?з-за таких й є така ментальність, як не дивно. це як раз про таких



Вы знаете, те работодатели, на которых я работал в Украине как наемный работник, именно таким образом относились к наемному персоналу как описал Ваш оппонент. Если это не так в Вашей компании - я рад за Вас.

На моей последней в Украине наемной работе владелец бизнеса (номинально он не был директором) считал, что это нормально, чтобы водитель заезжал ДО работы (на своей машине и на своем бензине) к нему, развозил детей по школам, потом в рабочее время, если не нужен непосредственно на работе, возил жену по ее делам.

Главный бухгалтер работала 6-7 дней в неделю, потому что он решил экономить и сократил второго бухгалтера, не изменив зарплату главбуху.

Работникам моего уровня постоянно срезал "слишком высокие" зарплаты со словами "это слишком много", в результате добился того, что по моему примеру они пооткрывали свои структуры и поначалу втихатя перетягивали контрагентов на работу через них, а потом и уходили и с их уходом просто переставали существовать направления, которыми они занимались.

И такая ситуация происходила сплошь и рядом в других компаниях подобного рода.

Это не "пример из 90-х" это пример из 00-х и 10-х.

Если Вы не сталкивались с этим в своей компании, то это не значит, что такого не существует. Существует. И довольно массово.

Это я Вам еще не рассказываю какая грязь творится на, на мой взгляд, практически всех строительных фирмах любого размера, любого вида собственности. Вы знаете, те работодатели, на которых я работал в Украине как наемный работник, именно таким образом относились к наемному персоналу как описал Ваш оппонент. Если это не так в Вашей компании - я рад за Вас.На моей последней в Украине наемной работе владелец бизнеса (номинально он не был директором) считал, что это нормально, чтобы водитель заезжал ДО работы (на своей машине и на своем бензине) к нему, развозил детей по школам, потом в рабочее время, если не нужен непосредственно на работе, возил жену по ее делам.Главный бухгалтер работала 6-7 дней в неделю, потому что он решил экономить и сократил второго бухгалтера, не изменив зарплату главбуху.Работникам моего уровня постоянно срезал "слишком высокие" зарплаты со словами "это слишком много", в результате добился того, что по моему примеру они пооткрывали свои структуры и поначалу втихатя перетягивали контрагентов на работу через них, а потом и уходили и с их уходом просто переставали существовать направления, которыми они занимались.И такая ситуация происходила сплошь и рядом в других компаниях подобного рода.Это не "пример из 90-х" это пример из 00-х и 10-х.Если Вы не сталкивались с этим в своей компании, то это не значит, что такого не существует. Существует. И довольно массово.Это я Вам еще не рассказываю какая грязь творится на, на мой взгляд, практически всех строительных фирмах любого размера, любого вида собственности. rjkz

Повідомлень: 14789 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7720 раз. Подякували: 4712 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 11 чер, 2023 22:30 Shaman написав: rjkz написав: Shaman написав: приєднуюся до цього оффтопу лише тому, що дуже цікаво показує - як роблять висновки, ніяк не пов'язані з попереднім повідомленням.



в повідомленні чітко вказано, що основні наукові досягнення у фізиці Ейнштейну пов'язані з роками 1905 - 1925. й ніхто їх не применшує. а за період життя в США значних досягнень у фізиці вже не мав.



де сказано, що Ейнштейн продукт піару? але ви робите такий висновок... приєднуюся до цього оффтопу лише тому, що дуже цікаво показує - як роблять висновки, ніяк не пов'язані з попереднім повідомленням.в повідомленні чітко вказано, що основні наукові досягнення у фізиці Ейнштейну пов'язані з роками 1905 - 1925. й ніхто їх не применшує. а за період життя в США значних досягнень у фізиці вже не мав.де сказано, що Ейнштейн продукт піару? але ви робите такий висновок...



Я задал вопрос СТарикану на основании того, что он написал.

Мои знания того, к чему имеет отношение Эйнштейн - на уровне школы +/-.

В ВУЗе, на 99% я изучал аспекты физики, относящиеся к механике, преимущественно статике. Строительные сооружения редко относятся к иным разделам.

Допускаю, что СТарикан имеет знания много большие в квантовой физике, астрономии и пр.

Вы можете высказать критичное мнение о работах Эйнштейна? Что было его заслугой, а что - заслугой других? Я - нет.

Знаю только, что после 1933 года часть его трудов были "переработаны" лояльными к гитлеру учеными и приписаны им. Это было продиктовано как антисемитизмом Германии того времени так и отказом Эйнштейна от немецкого гражданства.

И еще один момент, после 1933 года, как утверждается, Эйнштейн не занимался научными изысканиями (?) и не преподавал в Принстоне (??, хотя я читал иное, но не суть). То есть, с 1933 года Эйнштейн ходил на рыбалку, просиживал в барах, играл в карты, вышивал крестиком?

Насчет НЕпреподавания Эйнштейна - он получил диплом преподавателя, преподавал в Берне, Цюрихе, Праге, Принстоне (насколько интенсивно он преподавал в Принстоне - не знаю). Я задал вопрос СТарикану на основании того, что он написал.Мои знания того, к чему имеет отношение Эйнштейн - на уровне школы +/-.В ВУЗе, на 99% я изучал аспекты физики, относящиеся к механике, преимущественно статике. Строительные сооружения редко относятся к иным разделам.Допускаю, что СТарикан имеет знания много большие в квантовой физике, астрономии и пр.Вы можете высказать критичное мнение о работах Эйнштейна? Что было его заслугой, а что - заслугой других? Я - нет.Знаю только, что после 1933 года часть его трудов были "переработаны" лояльными к гитлеру учеными и приписаны им. Это было продиктовано как антисемитизмом Германии того времени так и отказом Эйнштейна от немецкого гражданства.И еще один момент, после 1933 года, как утверждается, Эйнштейн не занимался научными изысканиями (?) и не преподавал в Принстоне (??, хотя я читал иное, но не суть). То есть, с 1933 года Эйнштейн ходил на рыбалку, просиживал в барах, играл в карты, вышивал крестиком?Насчет НЕпреподавания Эйнштейна - он получил диплом преподавателя, преподавал в Берне, Цюрихе, Праге, Принстоне (насколько интенсивно он преподавал в Принстоне - не знаю).

нема бажання зрозуміти, що написано у інших.



там ніде немає критику робіт Ейнштейну. є констатація факту, що з 1926 Ейнштейн в основному займався єдиною теорією поля, де на жаль не зробив проривних ідей. ніде не сказано, що Ейнштейн не займався науковою діяльністю



насправді, це не дуже важливо. цікаво rjkz погодиться з цим, чи буде далі сперечатися? нема бажання зрозуміти, що написано у інших.там ніде немає критику робіт Ейнштейну. є констатація факту, що з 1926 Ейнштейн в основному займався єдиною теорією поля, де на жаль не зробив проривних ідей. ніде не сказано, що Ейнштейннауковою діяльністюнасправді, це не дуже важливо. цікавопогодиться з цим, чи буде далі сперечатися?



adeges написав: PS дай боже вам здоров'я PS дай боже вам здоров'я rjkz

Повідомлень: 14789 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7720 раз. Подякували: 4712 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 807808809810> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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