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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 807808809810>
Повідомлення Додано: Нед 11 чер, 2023 20:43

Re: Еміграція, заробітчанство

  Shaman написав:компанії є різні, й гадаю ситуація в Україні мало відрізняється від інших країн відповідного рівня.

Відкрийте і почитайте спочатку https://www.vnutri.org/
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 11 чер, 2023 20:58

  BIGor написав:
  Shaman написав:компанії є різні, й гадаю ситуація в Україні мало відрізняється від інших країн відповідного рівня.

Відкрийте і почитайте спочатку https://www.vnutri.org/

в першу чергу бачу натовп неадекватних працівників :D

таке є в будь-якій країні...
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 11 чер, 2023 21:09

  Shaman написав:
  BIGor написав:
  Shaman написав:компанії є різні, й гадаю ситуація в Україні мало відрізняється від інших країн відповідного рівня.

Відкрийте і почитайте спочатку https://www.vnutri.org/

в першу чергу бачу натовп неадекватних працівників :D

Ну так, так, всім роботодавцям треба тільки мовчазні і слухняні раби до 40 років. Всі інші - неадеквати, як вони сміють писати пагане про найкращих і найсумлінніших - наших роботодавців! Хай їдуть в Польщу негідники такі!
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 11 чер, 2023 21:21

  BIGor написав:
  Shaman написав:
  BIGor написав:Відкрийте і почитайте спочатку https://www.vnutri.org/

в першу чергу бачу натовп неадекватних працівників :D

Ну так, так, всім роботодавцям треба тільки мовчазні і слухняні раби до 40 років. Всі інші - неадеквати, як вони сміють писати пагане про найкращих і найсумлінніших - наших роботодавців! Хай їдуть в Польщу негідники такі!

Куди вони дінуться із підводної лодки!
Щодо відносин працівники-роботодавці (народ-влада): подібне знаходить подібне, такий собі БДСМ.
Ще Шевченко писав:
"неначе люди подуріли,
німі на панщину ідуть
і діточок своїх ведуть".

Колишні раби стають рабовласниками - соціальний перпетум мобілє.
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 11 чер, 2023 21:53

  Shaman написав:якась дитяча травма? :roll:

компанії є різні, й гадаю ситуація в Україні мало відрізняється від інших країн відповідного рівня.



це називається досвід. я пишу переважно з досвіду. свого і знайомих. я особисто працював в американській, російській, українських, та європейських компаніях з американським, російським, українським, європейським менеджментом в різних комбінаціях. маю що з чим порівнювати

а ви як завжди пишете пропаганду з загальних міркувань. так щоб її почути на форум не треба заходити. телемарафон завжди в строю. і як завжди зразу переходите на особистості.

PS дай боже вам здоров'я
adeges
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 чер, 2023 21:56

  Shaman написав:
  BIGor написав:
  Shaman написав:компанії є різні, й гадаю ситуація в Україні мало відрізняється від інших країн відповідного рівня.

Відкрийте і почитайте спочатку https://www.vnutri.org/

в першу чергу бачу натовп неадекватних працівників :D

таке є в будь-якій країні...

Треба, як на Фуджикурі робити. Посадити дівчинку хрюшу, щоб вона хвалебні відгуки про фірму писала, під псевдонімом Василь😎
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Повідомлення Додано: Нед 11 чер, 2023 22:11

  Shaman написав:
  adeges написав:
  BIGor написав:Цікаво, чого так підгорає? Люди шукають де більше платять і де кращі умови.


Дуже точно сформульовано. Але українські роботодавці вважають, що вони тебе купили і та їм за це винен до гробової дошки. І коли ти йдеш, то плюють в спину з прокльонами. Така ментальність. У іноземних фірмах відношення до цього інше, і чим більше там іноземців, тим більш виразно це відчувається. За кордоном майже нема українських компаній. Тому імовірність потрапити на таке ставлення в тисячі разів нижче, ніж в Україні.

якась дитяча травма? :roll:

компанії є різні, й гадаю ситуація в Україні мало відрізняється від інших країн відповідного рівня.

як так можна не любити свою країну? :shock: з-за таких й є така ментальність, як не дивно. це як раз про таких


Зазвичай так ставлять питання в усіляких автократіях, коли хочуть "мати" громадян(робітників, службовців чи військових) задешево та/або прикрити свою некомпетентність. Людей потрібно зацікавити/мотивувати бути саме тут і зараз, от тоді буде і потрібний результат. Часи, коли в Україні можна було чогось досягти одними тільки полум'яними промовами, вже в минулому і сподіваюсь вони вже не повернуться.
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Повідомлення Додано: Нед 11 чер, 2023 22:17

Re: Еміграція, заробітчанство

  Прохожий написав:у меня таун в Лигурии

Оце так комінг-аут від прокурора!
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 11 чер, 2023 22:18

  Shaman написав:
  adeges написав:
  BIGor написав:Цікаво, чого так підгорає? Люди шукають де більше платять і де кращі умови.


Дуже точно сформульовано. Але українські роботодавці вважають, що вони тебе купили і та їм за це винен до гробової дошки. І коли ти йдеш, то плюють в спину з прокльонами. Така ментальність. У іноземних фірмах відношення до цього інше, і чим більше там іноземців, тим більш виразно це відчувається. За кордоном майже нема українських компаній. Тому імовірність потрапити на таке ставлення в тисячі разів нижче, ніж в Україні.

якась дитяча травма? :roll:

компанії є різні, й гадаю ситуація в Україні мало відрізняється від інших країн відповідного рівня.

як так можна не любити свою країну? :shock: з-за таких й є така ментальність, як не дивно. це як раз про таких


Вы знаете, те работодатели, на которых я работал в Украине как наемный работник, именно таким образом относились к наемному персоналу как описал Ваш оппонент. Если это не так в Вашей компании - я рад за Вас.
На моей последней в Украине наемной работе владелец бизнеса (номинально он не был директором) считал, что это нормально, чтобы водитель заезжал ДО работы (на своей машине и на своем бензине) к нему, развозил детей по школам, потом в рабочее время, если не нужен непосредственно на работе, возил жену по ее делам.
Главный бухгалтер работала 6-7 дней в неделю, потому что он решил экономить и сократил второго бухгалтера, не изменив зарплату главбуху.
Работникам моего уровня постоянно срезал "слишком высокие" зарплаты со словами "это слишком много", в результате добился того, что по моему примеру они пооткрывали свои структуры и поначалу втихатя перетягивали контрагентов на работу через них, а потом и уходили и с их уходом просто переставали существовать направления, которыми они занимались.
И такая ситуация происходила сплошь и рядом в других компаниях подобного рода.
Это не "пример из 90-х" это пример из 00-х и 10-х.
Если Вы не сталкивались с этим в своей компании, то это не значит, что такого не существует. Существует. И довольно массово.
Это я Вам еще не рассказываю какая грязь творится на, на мой взгляд, практически всех строительных фирмах любого размера, любого вида собственности.
rjkz
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Повідомлення Додано: Нед 11 чер, 2023 22:30

  Shaman написав:
  rjkz написав:
  Shaman написав:приєднуюся до цього оффтопу лише тому, що дуже цікаво показує - як роблять висновки, ніяк не пов'язані з попереднім повідомленням.

в повідомленні чітко вказано, що основні наукові досягнення у фізиці Ейнштейну пов'язані з роками 1905 - 1925. й ніхто їх не применшує. а за період життя в США значних досягнень у фізиці вже не мав.

де сказано, що Ейнштейн продукт піару? але ви робите такий висновок...


Я задал вопрос СТарикану на основании того, что он написал.
Мои знания того, к чему имеет отношение Эйнштейн - на уровне школы +/-.
В ВУЗе, на 99% я изучал аспекты физики, относящиеся к механике, преимущественно статике. Строительные сооружения редко относятся к иным разделам.
Допускаю, что СТарикан имеет знания много большие в квантовой физике, астрономии и пр.
Вы можете высказать критичное мнение о работах Эйнштейна? Что было его заслугой, а что - заслугой других? Я - нет.
Знаю только, что после 1933 года часть его трудов были "переработаны" лояльными к гитлеру учеными и приписаны им. Это было продиктовано как антисемитизмом Германии того времени так и отказом Эйнштейна от немецкого гражданства.
И еще один момент, после 1933 года, как утверждается, Эйнштейн не занимался научными изысканиями (?) и не преподавал в Принстоне (??, хотя я читал иное, но не суть). То есть, с 1933 года Эйнштейн ходил на рыбалку, просиживал в барах, играл в карты, вышивал крестиком?
Насчет НЕпреподавания Эйнштейна - он получил диплом преподавателя, преподавал в Берне, Цюрихе, Праге, Принстоне (насколько интенсивно он преподавал в Принстоне - не знаю).

нема бажання зрозуміти, що написано у інших.

там ніде немає критику робіт Ейнштейну. є констатація факту, що з 1926 Ейнштейн в основному займався єдиною теорією поля, де на жаль не зробив проривних ідей. ніде не сказано, що Ейнштейн не займався науковою діяльністю

насправді, це не дуже важливо. цікаво rjkz погодиться з цим, чи буде далі сперечатися? ;)


  adeges написав:PS дай боже вам здоров'я
rjkz
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