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в першу чергу бачу натовп неадекватних працівників
Ну так, так, всім роботодавцям треба тільки мовчазні і слухняні раби до 40 років. Всі інші - неадеквати, як вони сміють писати пагане про найкращих і найсумлінніших - наших роботодавців! Хай їдуть в Польщу негідники такі!
в першу чергу бачу натовп неадекватних працівників
Ну так, так, всім роботодавцям треба тільки мовчазні і слухняні раби до 40 років. Всі інші - неадеквати, як вони сміють писати пагане про найкращих і найсумлінніших - наших роботодавців! Хай їдуть в Польщу негідники такі!
Куди вони дінуться із підводної лодки! Щодо відносин працівники-роботодавці (народ-влада): подібне знаходить подібне, такий собі БДСМ. Ще Шевченко писав: "неначе люди подуріли, німі на панщину ідуть і діточок своїх ведуть".
Колишні раби стають рабовласниками - соціальний перпетум мобілє.
компанії є різні, й гадаю ситуація в Україні мало відрізняється від інших країн відповідного рівня.
це називається досвід. я пишу переважно з досвіду. свого і знайомих. я особисто працював в американській, російській, українських, та європейських компаніях з американським, російським, українським, європейським менеджментом в різних комбінаціях. маю що з чим порівнювати
а ви як завжди пишете пропаганду з загальних міркувань. так щоб її почути на форум не треба заходити. телемарафон завжди в строю. і як завжди зразу переходите на особистості.
BIGor написав:Цікаво, чого так підгорає? Люди шукають де більше платять і де кращі умови.
Дуже точно сформульовано. Але українські роботодавці вважають, що вони тебе купили і та їм за це винен до гробової дошки. І коли ти йдеш, то плюють в спину з прокльонами. Така ментальність. У іноземних фірмах відношення до цього інше, і чим більше там іноземців, тим більш виразно це відчувається. За кордоном майже нема українських компаній. Тому імовірність потрапити на таке ставлення в тисячі разів нижче, ніж в Україні.
якась дитяча травма?
компанії є різні, й гадаю ситуація в Україні мало відрізняється від інших країн відповідного рівня.
як так можна не любити свою країну? з-за таких й є така ментальність, як не дивно. це як раз про таких
Зазвичай так ставлять питання в усіляких автократіях, коли хочуть "мати" громадян(робітників, службовців чи військових) задешево та/або прикрити свою некомпетентність. Людей потрібно зацікавити/мотивувати бути саме тут і зараз, от тоді буде і потрібний результат. Часи, коли в Україні можна було чогось досягти одними тільки полум'яними промовами, вже в минулому і сподіваюсь вони вже не повернуться.
BIGor написав:Цікаво, чого так підгорає? Люди шукають де більше платять і де кращі умови.
Дуже точно сформульовано. Але українські роботодавці вважають, що вони тебе купили і та їм за це винен до гробової дошки. І коли ти йдеш, то плюють в спину з прокльонами. Така ментальність. У іноземних фірмах відношення до цього інше, і чим більше там іноземців, тим більш виразно це відчувається. За кордоном майже нема українських компаній. Тому імовірність потрапити на таке ставлення в тисячі разів нижче, ніж в Україні.
якась дитяча травма?
компанії є різні, й гадаю ситуація в Україні мало відрізняється від інших країн відповідного рівня.
як так можна не любити свою країну? з-за таких й є така ментальність, як не дивно. це як раз про таких
Вы знаете, те работодатели, на которых я работал в Украине как наемный работник, именно таким образом относились к наемному персоналу как описал Ваш оппонент. Если это не так в Вашей компании - я рад за Вас. На моей последней в Украине наемной работе владелец бизнеса (номинально он не был директором) считал, что это нормально, чтобы водитель заезжал ДО работы (на своей машине и на своем бензине) к нему, развозил детей по школам, потом в рабочее время, если не нужен непосредственно на работе, возил жену по ее делам. Главный бухгалтер работала 6-7 дней в неделю, потому что он решил экономить и сократил второго бухгалтера, не изменив зарплату главбуху. Работникам моего уровня постоянно срезал "слишком высокие" зарплаты со словами "это слишком много", в результате добился того, что по моему примеру они пооткрывали свои структуры и поначалу втихатя перетягивали контрагентов на работу через них, а потом и уходили и с их уходом просто переставали существовать направления, которыми они занимались. И такая ситуация происходила сплошь и рядом в других компаниях подобного рода. Это не "пример из 90-х" это пример из 00-х и 10-х. Если Вы не сталкивались с этим в своей компании, то это не значит, что такого не существует. Существует. И довольно массово. Это я Вам еще не рассказываю какая грязь творится на, на мой взгляд, практически всех строительных фирмах любого размера, любого вида собственности.
Shaman написав:приєднуюся до цього оффтопу лише тому, що дуже цікаво показує - як роблять висновки, ніяк не пов'язані з попереднім повідомленням.
в повідомленні чітко вказано, що основні наукові досягнення у фізиці Ейнштейну пов'язані з роками 1905 - 1925. й ніхто їх не применшує. а за період життя в США значних досягнень у фізиці вже не мав.
де сказано, що Ейнштейн продукт піару? але ви робите такий висновок...
Я задал вопрос СТарикану на основании того, что он написал. Мои знания того, к чему имеет отношение Эйнштейн - на уровне школы +/-. В ВУЗе, на 99% я изучал аспекты физики, относящиеся к механике, преимущественно статике. Строительные сооружения редко относятся к иным разделам. Допускаю, что СТарикан имеет знания много большие в квантовой физике, астрономии и пр. Вы можете высказать критичное мнение о работах Эйнштейна? Что было его заслугой, а что - заслугой других? Я - нет. Знаю только, что после 1933 года часть его трудов были "переработаны" лояльными к гитлеру учеными и приписаны им. Это было продиктовано как антисемитизмом Германии того времени так и отказом Эйнштейна от немецкого гражданства. И еще один момент, после 1933 года, как утверждается, Эйнштейн не занимался научными изысканиями (?) и не преподавал в Принстоне (??, хотя я читал иное, но не суть). То есть, с 1933 года Эйнштейн ходил на рыбалку, просиживал в барах, играл в карты, вышивал крестиком? Насчет НЕпреподавания Эйнштейна - он получил диплом преподавателя, преподавал в Берне, Цюрихе, Праге, Принстоне (насколько интенсивно он преподавал в Принстоне - не знаю).
нема бажання зрозуміти, що написано у інших.
там ніде немає критику робіт Ейнштейну. є констатація факту, що з 1926 Ейнштейн в основному займався єдиною теорією поля, де на жаль не зробив проривних ідей. ніде не сказано, що Ейнштейн не займався науковою діяльністю
насправді, це не дуже важливо. цікаво rjkz погодиться з цим, чи буде далі сперечатися?