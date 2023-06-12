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Shaman написав:приєднуюся до цього оффтопу лише тому, що дуже цікаво показує - як роблять висновки, ніяк не пов'язані з попереднім повідомленням.
в повідомленні чітко вказано, що основні наукові досягнення у фізиці Ейнштейну пов'язані з роками 1905 - 1925. й ніхто їх не применшує. а за період життя в США значних досягнень у фізиці вже не мав.
де сказано, що Ейнштейн продукт піару? але ви робите такий висновок...
Я задал вопрос СТарикану на основании того, что он написал. Мои знания того, к чему имеет отношение Эйнштейн - на уровне школы +/-. В ВУЗе, на 99% я изучал аспекты физики, относящиеся к механике, преимущественно статике. Строительные сооружения редко относятся к иным разделам. Допускаю, что СТарикан имеет знания много большие в квантовой физике, астрономии и пр. Вы можете высказать критичное мнение о работах Эйнштейна? Что было его заслугой, а что - заслугой других? Я - нет. Знаю только, что после 1933 года часть его трудов были "переработаны" лояльными к гитлеру учеными и приписаны им. Это было продиктовано как антисемитизмом Германии того времени так и отказом Эйнштейна от немецкого гражданства. И еще один момент, после 1933 года, как утверждается, Эйнштейн не занимался научными изысканиями (?) и не преподавал в Принстоне (??, хотя я читал иное, но не суть). То есть, с 1933 года Эйнштейн ходил на рыбалку, просиживал в барах, играл в карты, вышивал крестиком? Насчет НЕпреподавания Эйнштейна - он получил диплом преподавателя, преподавал в Берне, Цюрихе, Праге, Принстоне (насколько интенсивно он преподавал в Принстоне - не знаю).
нема бажання зрозуміти, що написано у інших.
там ніде немає критику робіт Ейнштейну. є констатація факту, що з 1926 Ейнштейн в основному займався єдиною теорією поля, де на жаль не зробив проривних ідей. ніде не сказано, що Ейнштейн не займався науковою діяльністю
насправді, це не дуже важливо. цікаво rjkz погодиться з цим, чи буде далі сперечатися?
rjkz написав: по моему примеру они пооткрывали свои структуры и поначалу втихатя перетягивали контрагентов на работу через них, а потом и уходили и с их уходом просто переставали существовать направления, которыми они занимались.
rjkz Таке відбувається в будь-якій країні в більшому чи меншому ступені. І не рятують договори про заборону конкуренції. Це ризики, які несе власник, що його бізнес скопіюють, а клієнтів переманять. В іншому випадку - суди на роки.
rjkz написав: по моему примеру они пооткрывали свои структуры и поначалу втихатя перетягивали контрагентов на работу через них, а потом и уходили и с их уходом просто переставали существовать направления, которыми они занимались.
Зато Bolt поганий.
Они работали и зарабатывали. Но работодатель не хотел им платить заработанное (как в свое время и мне), хотел, возможно?, выдавить из фирмы, чтобы на наработанное направление и контоагентов поставить "попку" на фиксированной зарплате. Ребята с этим не согласились и ушли с результатами своего труда. Эти результаты, чтобы они были, потребовали многолетней работы в этой области, много наработок по построению связей с контрагентами. Это "нематериальный актив", который приносит вполне материальные деньги. И за него работодатель не платил ни копейки. Он платил за конечный финансовый результат на счете предприятия. А что надо для этого сделать - знали и умели эти люди. Вплоть до построения связей с европейскими контрагентами, которых они привели. Такое себе "предприятие внутри предприятия". И пока работодатель выполнял договорные обязательства - все было обоюдовыгодно и честно. Как только он решил, что "это моя корова и я ее буду доить", то очутился в ситуации, когда все ушли с тем, что сделали для на предприятии, оставив работодателю ту прибыль, что уже была им получена. Болт тут вообще никаким боком . "этодругое" и таки другое.
Кстати, еще одна подробность. В самом начале 00-х, когда еще мало у кого были мобильные телефоны, я обзавелся таковым. Я был первым человеком на фирме с мобилкой. И предложил фирме частично оплачивать его, так как использовал его по работе, много работая вне офиса. Услышал категоричное "НЕТ". Ну, нет так нет. Тогда не звоните мне (входящие тогда были платные). И вот как-то в гостях, 9 часов вечера, звонок на мобильный. "Какого хрена! Где ты лазишь? Я тебе весь вечер звоню домой. Там ....".
andrijk777 написав:І не тільки Ейнштейн, а тисячі вчених. А тепер нам розказують казки що усі сучасні прогресивні відкриття - це все дякуючи США і тільки США.
Звичайно ні. Все всупереч. Добре, що в Україні це так.
Наприклад, 70% західного медичного ринку працює з програмним забезпеченням для обладнання донації крові, розробленим в Україні. У телеком-сфері українці створюють цифрові продукти для 3 з 5 найбільших виробників телекомунікаційного обладнання у світі, розробляючи технології, які використовують 50% усіх абонентів мобільного зв’язку та інтернету. І понад 70% світової комерційної музики створюється завдяки розробкам, до яких залучені українські інженери. http://businessua.com/telekom/87506ukra ... rinok.html
Ахах, ну так идеи западные, продукт западный, патенты западные, а реализация аутсорсная, то бишь украинская или индийская, как в случае с глобал лоджик. Также Китай может сказать, что 99,9% айфонов, которыми пользуются миллиарды людей, сделаны в Китае. Потому что сборка дешевле там, а у нас сборка кода дешевле. Фактически наши инженеры - своего рода коммодити.
Shaman написав:нема бажання зрозуміти, що написано у інших.
там ніде немає критику робіт Ейнштейну. є констатація факту, що з 1926 Ейнштейн в основному займався єдиною теорією поля, де на жаль не зробив проривних ідей. ніде не сказано, що Ейнштейн не займався науковою діяльністю
насправді, це не дуже важливо. цікаво rjkz погодиться з цим, чи буде далі сперечатися?
adeges написав:PS дай боже вам здоров'я
таки не визнає. чому я майже не сумнівався?
тут всі такі правильні - а от визнати правоту опонента - релігія не дозволяє?
компанії є різні, й гадаю ситуація в Україні мало відрізняється від інших країн відповідного рівня.
це називається досвід. я пишу переважно з досвіду. свого і знайомих. я особисто працював в американській, російській, українських, та європейських компаніях з американським, російським, українським, європейським менеджментом в різних комбінаціях. маю що з чим порівнювати
а ви як завжди пишете пропаганду з загальних міркувань. так щоб її почути на форум не треба заходити. телемарафон завжди в строю. і як завжди зразу переходите на особистості.
PS дай боже вам здоров'я
так й я пишу з власного досвіду. компаній багато - щось не влаштовує - шукаємо іншу.
в американських корпорацій під сраку коліном можна отримати дуже швидко якщо так потрібно фірмі, й ніхто не буде перейматися за тебе.
ось цій підхід -в нас все погано, за кордоном все добре - це не телемарафон, ні, це інше?
rjkz написав: по моему примеру они пооткрывали свои структуры и поначалу втихатя перетягивали контрагентов на работу через них, а потом и уходили и с их уходом просто переставали существовать направления, которыми они занимались.
Зато Bolt поганий.
Bolt чесно каже, що краде - такий собі оксюморон.
а там хлопці вважали, що їм мало платять, тому хто як мав можливість, той так собі по-чесному й доплачував
rjkz написав:Они работали и зарабатывали. Но работодатель не хотел им платить заработанное (как в свое время и мне), хотел, возможно?, выдавить из фирмы, чтобы на наработанное направление и контоагентов поставить "попку" на фиксированной зарплате. Ребята с этим не согласились и ушли с результатами своего труда. Эти результаты, чтобы они были, потребовали многолетней работы в этой области, много наработок по построению связей с контрагентами. Это "нематериальный актив", который приносит вполне материальные деньги. И за него работодатель не платил ни копейки. Он платил за конечный финансовый результат на счете предприятия. А что надо для этого сделать - знали и умели эти люди. Вплоть до построения связей с европейскими контрагентами, которых они привели. Такое себе "предприятие внутри предприятия". И пока работодатель выполнял договорные обязательства - все было обоюдовыгодно и честно. Как только он решил, что "это моя корова и я ее буду доить", то очутился в ситуации, когда все ушли с тем, что сделали для на предприятии, оставив работодателю ту прибыль, что уже была им получена. Болт тут вообще никаким боком . "этодругое" и таки другое. ...
це цікава тема - скільки треба платити працівникам. але чи всі працівники заслуговують - бо щось потягнути на фірмі намагається набагато більше, ніж приносять користь.
скільки ви платили на власній фірмі найманим працівникам? чи все самі робили?
є фірми, де намагаються кинути. але є й багато фірм, де працюють нормально. а від чого залежить, хто куди попав, а?
rjkz написав: по моему примеру они пооткрывали свои структуры и поначалу втихатя перетягивали контрагентов на работу через них, а потом и уходили и с их уходом просто переставали существовать направления, которыми они занимались.
Зато Bolt поганий.
Bolt чесно каже, що краде - такий собі оксюморон.
а там хлопці вважали, що їм мало платять, тому хто як мав можливість, той так собі по-чесному й доплачував
Работодатель системно нарушал договорные обязательства, "хлопци" не захотели дарить результаты своей работы работодателю, ущли со своими "нематериальными активами". С ними пришли с ними и ушли. Что не так? Вы прищли работать на своем автомобиле на фирму, вас наюбывают, вы с этим самым автомобилем и ушли. Вы пришли со своим калькулятором, вам что-то не нравится - вы с ним и ушли. Разница между мной и теми ребятами в том, что когда я открыл свое ТОВ, я об этом сообщил работодателю и сказал, что или я работаю так или я ухожу со своими наработками. Он согласился. Те ребята "проявились" уже когда ушли. Но вначале ситуации все-таки нечистоплотность в соблюдении договоренностей со стороны работодателя. Сначала он решил, что может делать все что захочет, а потом люди показали чем они на это могут ответить и ответили. ЧТо не так? Болт просто искал и ищет возможности НЕ РАБОТАТЬ, ничего не делать. Работодатель ему нужен только для того, чтобы перекантоваться тот срок, который дает возможность получать деньги от биржи, опять-же не работая. Он не ищет возможности работать, чтобы заработать или открыть свой бизнес или еще что-то. Обратите внимание на его реакцию на выплату ковидных в США 900 долларов в неделю. "Где-то заплакал Болт" . Жажда шары. Получать незаработанное...точнее заработанное кем-то другим, кто заплатил налоги. Тут таких тоже много - народ сидел на некислых выплатах и ныл, что рестораны не работают. Когда начали разрешать открытые террасы - там круглосуточно гуляли те, кто на этих выплатах и сидел. Тут иронизируют по поводу того что я в это время "хероически" работал, а Вы незаслуженно приписали мне некую узбешность. Нет. Я просто понимал, что это - для меня возможность. В то время как кто-то крутит пальцем у виска "нафига работать, если можно не работать - шара сама в руки идет", я, понимая, что я - новый эмигрант, понимал, что возможность получить лучше работу именно тогда выше, когда никто не хочет работать. Так и произошло. А когда, прогнозированно, выплаты пректратились, то в один момент народ хлынул на рынок труда. И там, где и за какие деньги никто не хотел работать - народ толпился, чтобы "мыть посуду/полы/дупы" (с). И на эти позиции ломанулись все, с языком и без него, с образованием и без него. Могу предположить. Но без слов "вопрос риторический, можете не отвечать" (с). Вас устраивает только ситуация, когда наемный работник ведет себя пассивно и позволяет работодателю делать то, что тот сочтет нужным, так как "он платит". На самом деле нет. Работодатель и наемный работник - это две стороны, и когда один ломает другого через колено, то не всегда это может пройти для него без последствий.