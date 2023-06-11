Зато Bolt поганий.
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Додано: Нед 11 чер, 2023 22:38
Додано: Нед 11 чер, 2023 23:00
rjkz Таке відбувається в будь-якій країні в більшому чи меншому ступені. І не рятують договори про заборону конкуренції. Це ризики, які несе власник, що його бізнес скопіюють, а клієнтів переманять. В іншому випадку - суди на роки.
Додано: Нед 11 чер, 2023 23:04
Они работали и зарабатывали.
Но работодатель не хотел им платить заработанное (как в свое время и мне), хотел, возможно?, выдавить из фирмы, чтобы на наработанное направление и контоагентов поставить "попку" на фиксированной зарплате.
Ребята с этим не согласились и ушли с результатами своего труда.
Эти результаты, чтобы они были, потребовали многолетней работы в этой области, много наработок по построению связей с контрагентами. Это "нематериальный актив", который приносит вполне материальные деньги. И за него работодатель не платил ни копейки. Он платил за конечный финансовый результат на счете предприятия. А что надо для этого сделать - знали и умели эти люди.
Вплоть до построения связей с европейскими контрагентами, которых они привели.
Такое себе "предприятие внутри предприятия".
И пока работодатель выполнял договорные обязательства - все было обоюдовыгодно и честно. Как только он решил, что "это моя корова и я ее буду доить", то очутился в ситуации, когда все ушли с тем, что сделали для на предприятии, оставив работодателю ту прибыль, что уже была им получена.
Болт тут вообще никаким боком .
"этодругое" и таки другое.
Кстати, еще одна подробность.
В самом начале 00-х, когда еще мало у кого были мобильные телефоны, я обзавелся таковым. Я был первым человеком на фирме с мобилкой. И предложил фирме частично оплачивать его, так как использовал его по работе, много работая вне офиса. Услышал категоричное "НЕТ". Ну, нет так нет. Тогда не звоните мне (входящие тогда были платные).
И вот как-то в гостях, 9 часов вечера, звонок на мобильный.
"Какого хрена! Где ты лазишь? Я тебе весь вечер звоню домой. Там ....".
Додано: Нед 11 чер, 2023 23:24
Ахах, ну так идеи западные, продукт западный, патенты западные, а реализация аутсорсная, то бишь украинская или индийская, как в случае с глобал лоджик. Также Китай может сказать, что 99,9% айфонов, которыми пользуются миллиарды людей, сделаны в Китае. Потому что сборка дешевле там, а у нас сборка кода дешевле. Фактически наши инженеры - своего рода коммодити.
Додано: Нед 11 чер, 2023 23:26
таки не визнає. чому я майже не сумнівався?
тут всі такі правильні - а от визнати правоту опонента - релігія не дозволяє?
Додано: Нед 11 чер, 2023 23:31
так й я пишу з власного досвіду. компаній багато - щось не влаштовує - шукаємо іншу.
в американських корпорацій під сраку коліном можна отримати дуже швидко якщо так потрібно фірмі, й ніхто не буде перейматися за тебе.
ось цій підхід -в нас все погано, за кордоном все добре - це не телемарафон, ні, це інше?
Додано: Нед 11 чер, 2023 23:32
Bolt чесно каже, що краде - такий собі оксюморон.
а там хлопці вважали, що їм мало платять, тому хто як мав можливість, той так собі по-чесному й доплачував
Додано: Нед 11 чер, 2023 23:36
це цікава тема - скільки треба платити працівникам. але чи всі працівники заслуговують - бо щось потягнути на фірмі намагається набагато більше, ніж приносять користь.
скільки ви платили на власній фірмі найманим працівникам? чи все самі робили?
є фірми, де намагаються кинути. але є й багато фірм, де працюють нормально.
а від чого залежить, хто куди попав, а?
Додано: Пон 12 чер, 2023 00:24
Работодатель системно нарушал договорные обязательства, "хлопци" не захотели дарить результаты своей работы работодателю, ущли со своими "нематериальными активами".
С ними пришли с ними и ушли.
Что не так?
Вы прищли работать на своем автомобиле на фирму, вас наюбывают, вы с этим самым автомобилем и ушли.
Вы пришли со своим калькулятором, вам что-то не нравится - вы с ним и ушли.
Разница между мной и теми ребятами в том, что когда я открыл свое ТОВ, я об этом сообщил работодателю и сказал, что или я работаю так или я ухожу со своими наработками. Он согласился. Те ребята "проявились" уже когда ушли. Но вначале ситуации все-таки нечистоплотность в соблюдении договоренностей со стороны работодателя.
Сначала он решил, что может делать все что захочет, а потом люди показали чем они на это могут ответить и ответили.
ЧТо не так? Болт просто искал и ищет возможности НЕ РАБОТАТЬ, ничего не делать.
Работодатель ему нужен только для того, чтобы перекантоваться тот срок, который дает возможность получать деньги от биржи, опять-же не работая.
Он не ищет возможности работать, чтобы заработать или открыть свой бизнес или еще что-то. Обратите внимание на его реакцию на выплату ковидных в США 900 долларов в неделю.
"Где-то заплакал Болт" . Жажда шары. Получать незаработанное...точнее заработанное кем-то другим, кто заплатил налоги. Тут таких тоже много - народ сидел на некислых выплатах и ныл, что рестораны не работают. Когда начали разрешать открытые террасы - там круглосуточно гуляли те, кто на этих выплатах и сидел.
Тут иронизируют по поводу того что я в это время "хероически" работал, а Вы незаслуженно приписали мне некую узбешность.
Нет. Я просто понимал, что это - для меня возможность. В то время как кто-то крутит пальцем у виска "нафига работать, если можно не работать - шара сама в руки идет", я, понимая, что я - новый эмигрант, понимал, что возможность получить лучше работу именно тогда выше, когда никто не хочет работать. Так и произошло. А когда, прогнозированно, выплаты пректратились, то в один момент народ хлынул на рынок труда. И там, где и за какие деньги никто не хотел работать - народ толпился, чтобы "мыть посуду/полы/дупы" (с). И на эти позиции ломанулись все, с языком и без него, с образованием и без него.
Могу предположить. Но без слов "вопрос риторический, можете не отвечать" (с).
Вас устраивает только ситуация, когда наемный работник ведет себя пассивно и позволяет работодателю делать то, что тот сочтет нужным, так как "он платит".
На самом деле нет. Работодатель и наемный работник - это две стороны, и когда один ломает другого через колено, то не всегда это может пройти для него без последствий.
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