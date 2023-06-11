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#<1 ... 807808809810 Додано: Нед 11 чер, 2023 22:38 rjkz написав: по моему примеру они пооткрывали свои структуры и поначалу втихатя перетягивали контрагентов на работу через них, а потом и уходили и с их уходом просто переставали существовать направления, которыми они занимались. по моему примеру они пооткрывали свои структуры и поначалу втихатя перетягивали контрагентов на работу через них, а потом и уходили и с их уходом просто переставали существовать направления, которыми они занимались.

Зато Bolt поганий. Зато Bolt поганий. flyman

Повідомлень: 31572 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1497 раз. Подякували: 2655 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 11 чер, 2023 23:00 rjkz Таке відбувається в будь-якій країні в більшому чи меншому ступені. І не рятують договори про заборону конкуренції. Це ризики, які несе власник, що його бізнес скопіюють, а клієнтів переманять. В іншому випадку - суди на роки. mixei Повідомлень: 10 З нами з: 13.05.15 Подякував: 3 раз. Подякували: 7 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 11 чер, 2023 23:04 flyman написав: rjkz написав: по моему примеру они пооткрывали свои структуры и поначалу втихатя перетягивали контрагентов на работу через них, а потом и уходили и с их уходом просто переставали существовать направления, которыми они занимались. по моему примеру они пооткрывали свои структуры и поначалу втихатя перетягивали контрагентов на работу через них, а потом и уходили и с их уходом просто переставали существовать направления, которыми они занимались.

Зато Bolt поганий. Зато Bolt поганий.



Они работали и зарабатывали.

Но работодатель не хотел им платить заработанное (как в свое время и мне), хотел, возможно?, выдавить из фирмы, чтобы на наработанное направление и контоагентов поставить "попку" на фиксированной зарплате.

Ребята с этим не согласились и ушли с результатами своего труда.

Эти результаты, чтобы они были, потребовали многолетней работы в этой области, много наработок по построению связей с контрагентами. Это "нематериальный актив", который приносит вполне материальные деньги. И за него работодатель не платил ни копейки. Он платил за конечный финансовый результат на счете предприятия. А что надо для этого сделать - знали и умели эти люди.

Вплоть до построения связей с европейскими контрагентами, которых они привели.

Такое себе "предприятие внутри предприятия".

И пока работодатель выполнял договорные обязательства - все было обоюдовыгодно и честно. Как только он решил, что "это моя корова и я ее буду доить", то очутился в ситуации, когда все ушли с тем, что сделали для на предприятии, оставив работодателю ту прибыль, что уже была им получена.

Болт тут вообще никаким боком .

"этодругое" и таки другое.



Кстати, еще одна подробность.

В самом начале 00-х, когда еще мало у кого были мобильные телефоны, я обзавелся таковым. Я был первым человеком на фирме с мобилкой. И предложил фирме частично оплачивать его, так как использовал его по работе, много работая вне офиса. Услышал категоричное "НЕТ". Ну, нет так нет. Тогда не звоните мне (входящие тогда были платные).

И вот как-то в гостях, 9 часов вечера, звонок на мобильный.

"Какого хрена! Где ты лазишь? Я тебе весь вечер звоню домой. Там ....". Они работали и зарабатывали.Но работодатель не хотел им платить заработанное (как в свое время и мне), хотел, возможно?, выдавить из фирмы, чтобы на наработанное направление и контоагентов поставить "попку" на фиксированной зарплате.Ребята с этим не согласились и ушли с результатами своего труда.Эти результаты, чтобы они были, потребовали многолетней работы в этой области, много наработок по построению связей с контрагентами.Вплоть до построения связей с европейскими контрагентами, которых они привели.Такое себе "предприятие внутри предприятия".И пока работодатель выполнял договорные обязательства - все было обоюдовыгодно и честно. Как только он решил, что "это моя корова и я ее буду доить", то очутился в ситуации, когда все ушли с тем, что сделали для на предприятии, оставив работодателю ту прибыль, что уже была им получена.Болт тут вообще никаким боком ."этодругое" и таки другое.Кстати, еще одна подробность.В самом начале 00-х, когда еще мало у кого были мобильные телефоны, я обзавелся таковым. Я был первым человеком на фирме с мобилкой. И предложил фирме частично оплачивать его, так как использовал его по работе, много работая вне офиса. Услышал категоричное "НЕТ". Ну, нет так нет. Тогда не звоните мне (входящие тогда были платные).И вот как-то в гостях, 9 часов вечера, звонок на мобильный."Какого хрена! Где ты лазишь? Я тебе весь вечер звоню домой. Там ....". rjkz

Повідомлень: 14791 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7721 раз. Подякували: 4712 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 11 чер, 2023 23:24 fler написав: adeges написав: andrijk777 написав: І не тільки Ейнштейн, а тисячі вчених. А тепер нам розказують казки що усі сучасні прогресивні відкриття - це все дякуючи США і тільки США. І не тільки Ейнштейн, а тисячі вчених. А тепер нам розказують казки що усі сучасні прогресивні відкриття - це все дякуючи США і тільки США.



Звичайно ні. Все всупереч. Добре, що в Україні це так. Звичайно ні. Все всупереч. Добре, що в Україні це так.

Наприклад, 70% західного медичного ринку працює з програмним забезпеченням для обладнання донації крові, розробленим в Україні. У телеком-сфері українці створюють цифрові продукти для 3 з 5 найбільших виробників телекомунікаційного обладнання у світі, розробляючи технології, які використовують 50% усіх абонентів мобільного зв’язку та інтернету. І понад 70% світової комерційної музики створюється завдяки розробкам, до яких залучені українські інженери.

http://businessua.com/telekom/87506ukra ... rinok.html Наприклад, 70% західного медичного ринку працює з програмним забезпеченням для обладнання донації крові, розробленим в Україні. У телеком-сфері українці створюють цифрові продукти для 3 з 5 найбільших виробників телекомунікаційного обладнання у світі, розробляючи технології, які використовують 50% усіх абонентів мобільного зв’язку та інтернету. І понад 70% світової комерційної музики створюється завдяки розробкам, до яких залучені українські інженери.



Ахах, ну так идеи западные, продукт западный, патенты западные, а реализация аутсорсная, то бишь украинская или индийская, как в случае с глобал лоджик. Также Китай может сказать, что 99,9% айфонов, которыми пользуются миллиарды людей, сделаны в Китае. Потому что сборка дешевле там, а у нас сборка кода дешевле. Фактически наши инженеры - своего рода коммодити. Ахах, ну так идеи западные, продукт западный, патенты западные, а реализация аутсорсная, то бишь украинская или индийская, как в случае с глобал лоджик. Также Китай может сказать, что 99,9% айфонов, которыми пользуются миллиарды людей, сделаны в Китае. Потому что сборка дешевле там, а у нас сборка кода дешевле. Фактически наши инженеры - своего рода коммодити. San

Повідомлень: 33502 З нами з: 08.04.08 Подякував: 2330 раз. Подякували: 2610 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 11 чер, 2023 23:26 rjkz написав: Shaman написав: нема бажання зрозуміти, що написано у інших.



там ніде немає критику робіт Ейнштейну. є констатація факту, що з 1926 Ейнштейн в основному займався єдиною теорією поля, де на жаль не зробив проривних ідей. ніде не сказано, що Ейнштейн не займався науковою діяльністю



насправді, це не дуже важливо. цікаво rjkz погодиться з цим, чи буде далі сперечатися? нема бажання зрозуміти, що написано у інших.там ніде немає критику робіт Ейнштейну. є констатація факту, що з 1926 Ейнштейн в основному займався єдиною теорією поля, де на жаль не зробив проривних ідей. ніде не сказано, що Ейнштейннауковою діяльністюнасправді, це не дуже важливо. цікавопогодиться з цим, чи буде далі сперечатися?



adeges написав: PS дай боже вам здоров'я PS дай боже вам здоров'я

таки не визнає. чому я майже не сумнівався?



тут всі такі правильні - а от визнати правоту опонента - релігія не дозволяє? таки не визнає. чому я майже не сумнівався?тут всі такі правильні - а от визнати правоту опонента - релігія не дозволяє? Shaman

Повідомлень: 3547 З нами з: 29.09.19 Подякував: 446 раз. Подякували: 1021 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 11 чер, 2023 23:31 adeges написав: Shaman написав: якась дитяча травма?



компанії є різні, й гадаю ситуація в Україні мало відрізняється від інших країн відповідного рівня.



якась дитяча травма?компанії є різні, й гадаю ситуація в Україні мало відрізняється від інших країн відповідного рівня.



це називається досвід. я пишу переважно з досвіду. свого і знайомих. я особисто працював в американській, російській, українських, та європейських компаніях з американським, російським, українським, європейським менеджментом в різних комбінаціях. маю що з чим порівнювати



а ви як завжди пишете пропаганду з загальних міркувань. так щоб її почути на форум не треба заходити. телемарафон завжди в строю. і як завжди зразу переходите на особистості.



PS дай боже вам здоров'я це називається досвід. я пишу переважно з досвіду. свого і знайомих. я особисто працював в американській, російській, українських, та європейських компаніях з американським, російським, українським, європейським менеджментом в різних комбінаціях. маю що з чим порівнюватиа ви як завжди пишете пропаганду з загальних міркувань. так щоб її почути на форум не треба заходити. телемарафон завжди в строю. і як завжди зразу переходите на особистості.PS дай боже вам здоров'я

так й я пишу з власного досвіду. компаній багато - щось не влаштовує - шукаємо іншу.



в американських корпорацій під сраку коліном можна отримати дуже швидко якщо так потрібно фірмі, й ніхто не буде перейматися за тебе.



ось цій підхід -в нас все погано, за кордоном все добре - це не телемарафон, ні, це інше? так й я пишу з власного досвіду. компаній багато - щось не влаштовує - шукаємо іншу.в американських корпорацій під сраку коліном можна отримати дуже швидко якщо так потрібно фірмі, й ніхто не буде перейматися за тебе.ось цій підхід -в нас все погано, за кордоном все добре - це не телемарафон, ні, це інше? Shaman

Повідомлень: 3547 З нами з: 29.09.19 Подякував: 446 раз. Подякували: 1021 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 11 чер, 2023 23:32 flyman написав: rjkz написав: по моему примеру они пооткрывали свои структуры и поначалу втихатя перетягивали контрагентов на работу через них, а потом и уходили и с их уходом просто переставали существовать направления, которыми они занимались. по моему примеру они пооткрывали свои структуры и поначалу втихатя перетягивали контрагентов на работу через них, а потом и уходили и с их уходом просто переставали существовать направления, которыми они занимались.

Зато Bolt поганий. Зато Bolt поганий.

Bolt чесно каже, що краде - такий собі оксюморон.



а там хлопці вважали, що їм мало платять, тому хто як мав можливість, той так собі по-чесному й доплачував Bolt чесно каже, що краде - такий собі оксюморон.а там хлопці вважали, що їм мало платять, тому хто як мав можливість, той так собі по-чесному й доплачував Shaman

Повідомлень: 3547 З нами з: 29.09.19 Подякував: 446 раз. Подякували: 1021 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 11 чер, 2023 23:36 rjkz написав: Они работали и зарабатывали.

Но работодатель не хотел им платить заработанное (как в свое время и мне), хотел, возможно?, выдавить из фирмы, чтобы на наработанное направление и контоагентов поставить "попку" на фиксированной зарплате.

Ребята с этим не согласились и ушли с результатами своего труда.

Эти результаты, чтобы они были, потребовали многолетней работы в этой области, много наработок по построению связей с контрагентами. Это "нематериальный актив", который приносит вполне материальные деньги. И за него работодатель не платил ни копейки. Он платил за конечный финансовый результат на счете предприятия. А что надо для этого сделать - знали и умели эти люди.

Вплоть до построения связей с европейскими контрагентами, которых они привели.

Такое себе "предприятие внутри предприятия".

И пока работодатель выполнял договорные обязательства - все было обоюдовыгодно и честно. Как только он решил, что "это моя корова и я ее буду доить", то очутился в ситуации, когда все ушли с тем, что сделали для на предприятии, оставив работодателю ту прибыль, что уже была им получена.

Болт тут вообще никаким боком .

"этодругое" и таки другое.

... Они работали и зарабатывали.Но работодатель не хотел им платить заработанное (как в свое время и мне), хотел, возможно?, выдавить из фирмы, чтобы на наработанное направление и контоагентов поставить "попку" на фиксированной зарплате.Ребята с этим не согласились и ушли с результатами своего труда.Эти результаты, чтобы они были, потребовали многолетней работы в этой области, много наработок по построению связей с контрагентами.Вплоть до построения связей с европейскими контрагентами, которых они привели.Такое себе "предприятие внутри предприятия".И пока работодатель выполнял договорные обязательства - все было обоюдовыгодно и честно. Как только он решил, что "это моя корова и я ее буду доить", то очутился в ситуации, когда все ушли с тем, что сделали для на предприятии, оставив работодателю ту прибыль, что уже была им получена.Болт тут вообще никаким боком ."этодругое" и таки другое....

це цікава тема - скільки треба платити працівникам. але чи всі працівники заслуговують - бо щось потягнути на фірмі намагається набагато більше, ніж приносять користь.



скільки ви платили на власній фірмі найманим працівникам? чи все самі робили?



є фірми, де намагаються кинути. але є й багато фірм, де працюють нормально.

а від чого залежить, хто куди попав, а? це цікава тема - скільки треба платити працівникам. але чи всі працівники заслуговують - бо щось потягнути на фірмі намагається набагато більше, ніж приносять користь.скільки ви платили на власній фірмі найманим працівникам? чи все самі робили?є фірми, де намагаються кинути. але є й багато фірм, де працюють нормально.а від чого залежить, хто куди попав, а? Shaman

Повідомлень: 3547 З нами з: 29.09.19 Подякував: 446 раз. Подякували: 1021 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 12 чер, 2023 00:24 Shaman написав: flyman написав: rjkz написав: по моему примеру они пооткрывали свои структуры и поначалу втихатя перетягивали контрагентов на работу через них, а потом и уходили и с их уходом просто переставали существовать направления, которыми они занимались. по моему примеру они пооткрывали свои структуры и поначалу втихатя перетягивали контрагентов на работу через них, а потом и уходили и с их уходом просто переставали существовать направления, которыми они занимались.

Зато Bolt поганий. Зато Bolt поганий.

Bolt чесно каже, що краде - такий собі оксюморон.



а там хлопці вважали, що їм мало платять, тому хто як мав можливість, той так собі по-чесному й доплачував Bolt чесно каже, що краде - такий собі оксюморон.а там хлопці вважали, що їм мало платять, тому хто як мав можливість, той так собі по-чесному й доплачував



Работодатель системно нарушал договорные обязательства, "хлопци" не захотели дарить результаты своей работы работодателю, ущли со своими "нематериальными активами".

С ними пришли с ними и ушли.

Что не так?

Вы прищли работать на своем автомобиле на фирму, вас наюбывают, вы с этим самым автомобилем и ушли.

Вы пришли со своим калькулятором, вам что-то не нравится - вы с ним и ушли.

Разница между мной и теми ребятами в том, что когда я открыл свое ТОВ, я об этом сообщил работодателю и сказал, что или я работаю так или я ухожу со своими наработками. Он согласился. Те ребята "проявились" уже когда ушли. Но вначале ситуации все-таки нечистоплотность в соблюдении договоренностей со стороны работодателя.

Сначала он решил, что может делать все что захочет, а потом люди показали чем они на это могут ответить и ответили.

ЧТо не так? Болт просто искал и ищет возможности НЕ РАБОТАТЬ, ничего не делать.

Работодатель ему нужен только для того, чтобы перекантоваться тот срок, который дает возможность получать деньги от биржи, опять-же не работая.

Он не ищет возможности работать, чтобы заработать или открыть свой бизнес или еще что-то. Обратите внимание на его реакцию на выплату ковидных в США 900 долларов в неделю.

"Где-то заплакал Болт" . Жажда шары. Получать незаработанное...точнее заработанное кем-то другим, кто заплатил налоги. Тут таких тоже много - народ сидел на некислых выплатах и ныл, что рестораны не работают. Когда начали разрешать открытые террасы - там круглосуточно гуляли те, кто на этих выплатах и сидел.

Тут иронизируют по поводу того что я в это время "хероически" работал, а Вы незаслуженно приписали мне некую узбешность.

Нет. Я просто понимал, что это - для меня возможность. В то время как кто-то крутит пальцем у виска "нафига работать, если можно не работать - шара сама в руки идет", я, понимая, что я - новый эмигрант, понимал, что возможность получить лучше работу именно тогда выше, когда никто не хочет работать. Так и произошло. А когда, прогнозированно, выплаты пректратились, то в один момент народ хлынул на рынок труда. И там, где и за какие деньги никто не хотел работать - народ толпился, чтобы "мыть посуду/полы/дупы" (с). И на эти позиции ломанулись все, с языком и без него, с образованием и без него.

Могу предположить. Но без слов "вопрос риторический, можете не отвечать" (с).

Вас устраивает только ситуация, когда наемный работник ведет себя пассивно и позволяет работодателю делать то, что тот сочтет нужным, так как "он платит".

На самом деле нет. Работодатель и наемный работник - это две стороны, и когда один ломает другого через колено, то не всегда это может пройти для него без последствий. Работодатель системно нарушал договорные обязательства, "хлопци" не захотели дарить результаты своей работы работодателю, ущли со своими "нематериальными активами".С ними пришли с ними и ушли.Что не так?Вы прищли работать на своем автомобиле на фирму, вас наюбывают, вы с этим самым автомобилем и ушли.Вы пришли со своим калькулятором, вам что-то не нравится - вы с ним и ушли.Разница между мной и теми ребятами в том, что когда я открыл свое ТОВ, я об этом сообщил работодателю и сказал, что или я работаю так или я ухожу со своими наработками. Он согласился. Те ребята "проявились" уже когда ушли. Но вначале ситуации все-таки нечистоплотность в соблюдении договоренностей со стороны работодателя.Сначала он решил, что может делать все что захочет, а потом люди показали чем они на это могут ответить и ответили.ЧТо не так? Болт просто искал и ищет возможности НЕ РАБОТАТЬ, ничего не делать.Работодатель ему нужен только для того, чтобы перекантоваться тот срок, который дает возможность получать деньги от биржи, опять-же не работая.Он не ищет возможности работать, чтобы заработать или открыть свой бизнес или еще что-то. Обратите внимание на его реакцию на выплату ковидных в США 900 долларов в неделю."Где-то заплакал Болт" . Жажда шары. Получать незаработанное...точнее заработанное кем-то другим, кто заплатил налоги. Тут таких тоже много - народ сидел на некислых выплатах и ныл, что рестораны не работают. Когда начали разрешать открытые террасы - там круглосуточно гуляли те, кто на этих выплатах и сидел.Тут иронизируют по поводу того что я в это время "хероически" работал, а Вы незаслуженно приписали мне некую узбешность.Нет. Я просто понимал, что это - для меня возможность. В то время как кто-то крутит пальцем у виска "нафига работать, если можно не работать - шара сама в руки идет", я, понимая, что я - новый эмигрант, понимал, что возможность получить лучше работу именно тогда выше, когда никто не хочет работать. Так и произошло. А когда, прогнозированно, выплаты пректратились, то в один момент народ хлынул на рынок труда. И там, где и за какие деньги никто не хотел работать - народ толпился, чтобы "мыть посуду/полы/дупы" (с). И на эти позиции ломанулись все, с языком и без него, с образованием и без него.Могу предположить. Но без слов "вопрос риторический, можете не отвечать" (с).Вас устраивает только ситуация, когда наемный работник ведет себя пассивно и позволяет работодателю делать то, что тот сочтет нужным, так как "он платит".На самом деле нет. Работодатель и наемный работник - это две стороны, и когда один ломает другого через колено, то не всегда это может пройти для него без последствий. rjkz

Повідомлень: 14791 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7721 раз. Подякували: 4712 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 807808809810 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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