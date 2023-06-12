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#<1 ... 808809810811 Додано: Пон 12 чер, 2023 00:47 Shaman написав: flyman написав: rjkz написав: по моему примеру они пооткрывали свои структуры и поначалу втихатя перетягивали контрагентов на работу через них, а потом и уходили и с их уходом просто переставали существовать направления, которыми они занимались. по моему примеру они пооткрывали свои структуры и поначалу втихатя перетягивали контрагентов на работу через них, а потом и уходили и с их уходом просто переставали существовать направления, которыми они занимались.

Зато Bolt поганий. Зато Bolt поганий.

Bolt чесно каже, що краде - такий собі оксюморон.



а там хлопці вважали, що їм мало платять, тому хто як мав можливість, той так собі по-чесному й доплачував Bolt чесно каже, що краде - такий собі оксюморон.а там хлопці вважали, що їм мало платять, тому хто як мав можливість, той так собі по-чесному й доплачував

та ясно, що "єто другоє" та ясно, що "єто другоє" flyman

Повідомлень: 31573 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1497 раз. Подякували: 2655 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 12 чер, 2023 00:49 Shaman написав: rjkz написав: Они работали и зарабатывали.

Но работодатель не хотел им платить заработанное (как в свое время и мне), хотел, возможно?, выдавить из фирмы, чтобы на наработанное направление и контоагентов поставить "попку" на фиксированной зарплате.

Ребята с этим не согласились и ушли с результатами своего труда.

Эти результаты, чтобы они были, потребовали многолетней работы в этой области, много наработок по построению связей с контрагентами. Это "нематериальный актив", который приносит вполне материальные деньги. И за него работодатель не платил ни копейки. Он платил за конечный финансовый результат на счете предприятия. А что надо для этого сделать - знали и умели эти люди.

Вплоть до построения связей с европейскими контрагентами, которых они привели.

Такое себе "предприятие внутри предприятия".

И пока работодатель выполнял договорные обязательства - все было обоюдовыгодно и честно. Как только он решил, что "это моя корова и я ее буду доить", то очутился в ситуации, когда все ушли с тем, что сделали для на предприятии, оставив работодателю ту прибыль, что уже была им получена.

Болт тут вообще никаким боком .

"этодругое" и таки другое.

... Они работали и зарабатывали.Но работодатель не хотел им платить заработанное (как в свое время и мне), хотел, возможно?, выдавить из фирмы, чтобы на наработанное направление и контоагентов поставить "попку" на фиксированной зарплате.Ребята с этим не согласились и ушли с результатами своего труда.Эти результаты, чтобы они были, потребовали многолетней работы в этой области, много наработок по построению связей с контрагентами.Вплоть до построения связей с европейскими контрагентами, которых они привели.Такое себе "предприятие внутри предприятия".И пока работодатель выполнял договорные обязательства - все было обоюдовыгодно и честно. Как только он решил, что "это моя корова и я ее буду доить", то очутился в ситуации, когда все ушли с тем, что сделали для на предприятии, оставив работодателю ту прибыль, что уже была им получена.Болт тут вообще никаким боком ."этодругое" и таки другое....

це цікава тема - скільки треба платити працівникам. але чи всі працівники заслуговують - бо щось потягнути на фірмі намагається набагато більше, ніж приносять користь.



скільки ви платили на власній фірмі найманим працівникам? чи все самі робили?



є фірми, де намагаються кинути. але є й багато фірм, де працюють нормально.

а від чого залежить, хто куди попав, а? це цікава тема - скільки треба платити працівникам. але чи всі працівники заслуговують - бо щось потягнути на фірмі намагається набагато більше, ніж приносять користь.скільки ви платили на власній фірмі найманим працівникам? чи все самі робили?є фірми, де намагаються кинути. але є й багато фірм, де працюють нормально.а від чого залежить, хто куди попав, а?



Понимаете, в моем сегменте все настолько узкоспециализированно, что как трудно найти специалистов высокого уровня так и работодателей не много.

Такая себе ситуация.

Конкретно в данном случае работодатель начал нарушать написанные на бумаге условия, мотивируя, что "это слишком много". И это не первый ...и не второй мой работодатель, который так рещил. Понимаете, в моем сегменте все настолько узкоспециализированно, что как трудно найти специалистов высокого уровня так и работодателей не много.Такая себе ситуация.Конкретно в данном случае работодатель начал нарушать написанные на бумаге условия, мотивируя, что "это слишком много". И это не первый ...и не второй мой работодатель, который так рещил. rjkz

Повідомлень: 14792 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7721 раз. Подякували: 4712 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 808809810811 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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