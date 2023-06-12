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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 808809810811
Повідомлення Додано: Пон 12 чер, 2023 00:47

  Shaman написав:
  flyman написав:
  rjkz написав: по моему примеру они пооткрывали свои структуры и поначалу втихатя перетягивали контрагентов на работу через них, а потом и уходили и с их уходом просто переставали существовать направления, которыми они занимались.

Зато Bolt поганий.

Bolt чесно каже, що краде - такий собі оксюморон.

а там хлопці вважали, що їм мало платять, тому хто як мав можливість, той так собі по-чесному й доплачував :lol:

та ясно, що "єто другоє"
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 12 чер, 2023 00:49

  Shaman написав:
  rjkz написав:Они работали и зарабатывали.
Но работодатель не хотел им платить заработанное (как в свое время и мне), хотел, возможно?, выдавить из фирмы, чтобы на наработанное направление и контоагентов поставить "попку" на фиксированной зарплате.
Ребята с этим не согласились и ушли с результатами своего труда.
Эти результаты, чтобы они были, потребовали многолетней работы в этой области, много наработок по построению связей с контрагентами. Это "нематериальный актив", который приносит вполне материальные деньги. И за него работодатель не платил ни копейки. Он платил за конечный финансовый результат на счете предприятия. А что надо для этого сделать - знали и умели эти люди.
Вплоть до построения связей с европейскими контрагентами, которых они привели.
Такое себе "предприятие внутри предприятия".
И пока работодатель выполнял договорные обязательства - все было обоюдовыгодно и честно. Как только он решил, что "это моя корова и я ее буду доить", то очутился в ситуации, когда все ушли с тем, что сделали для на предприятии, оставив работодателю ту прибыль, что уже была им получена.
Болт тут вообще никаким боком .
"этодругое" и таки другое.
...

це цікава тема - скільки треба платити працівникам. але чи всі працівники заслуговують - бо щось потягнути на фірмі намагається набагато більше, ніж приносять користь.

скільки ви платили на власній фірмі найманим працівникам? чи все самі робили? ;)

є фірми, де намагаються кинути. але є й багато фірм, де працюють нормально.
а від чого залежить, хто куди попав, а?


Понимаете, в моем сегменте все настолько узкоспециализированно, что как трудно найти специалистов высокого уровня так и работодателей не много.
Такая себе ситуация.
Конкретно в данном случае работодатель начал нарушать написанные на бумаге условия, мотивируя, что "это слишком много". И это не первый ...и не второй мой работодатель, который так рещил.
rjkz
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  #<1 ... 808809810811
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