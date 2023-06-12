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Еміграція, заробітчанство
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Додано: Нед 11 чер, 2023 23:36
rjkz написав:
Они работали и зарабатывали.
Но работодатель не хотел им платить заработанное (как в свое время и мне), хотел, возможно?, выдавить из фирмы, чтобы на наработанное направление и контоагентов поставить "попку" на фиксированной зарплате.
Ребята с этим не согласились и ушли с результатами своего труда.
Эти результаты, чтобы они были, потребовали многолетней работы в этой области, много наработок по построению связей с контрагентами. Это "нематериальный актив", который приносит вполне материальные деньги. И за него работодатель не платил ни копейки. Он платил за конечный финансовый результат на счете предприятия. А что надо для этого сделать - знали и умели эти люди.
Вплоть до построения связей с европейскими контрагентами, которых они привели.
Такое себе "предприятие внутри предприятия".
И пока работодатель выполнял договорные обязательства - все было обоюдовыгодно и честно. Как только он решил, что "это моя корова и я ее буду доить", то очутился в ситуации, когда все ушли с тем, что сделали для на предприятии, оставив работодателю ту прибыль, что уже была им получена.
Болт тут вообще никаким боком .
"этодругое" и таки другое.
...
це цікава тема - скільки треба платити працівникам. але чи всі працівники заслуговують - бо щось потягнути на фірмі намагається набагато більше, ніж приносять користь.
скільки ви платили на власній фірмі найманим працівникам? чи все самі робили?
є фірми, де намагаються кинути. але є й багато фірм, де працюють нормально.
а від чого залежить, хто куди попав, а?
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Додано: Пон 12 чер, 2023 00:24
Shaman написав: flyman написав: rjkz написав:
по моему примеру они пооткрывали свои структуры и поначалу втихатя перетягивали контрагентов на работу через них, а потом и уходили и с их уходом просто переставали существовать направления, которыми они занимались.
Зато Bolt поганий.
Bolt чесно каже, що краде - такий собі оксюморон.
а там хлопці вважали, що їм мало платять, тому хто як мав можливість, той так собі по-чесному й доплачував
Работодатель системно нарушал договорные обязательства, "хлопци" не захотели дарить результаты своей работы работодателю, ущли со своими "нематериальными активами".
С ними пришли с ними и ушли.
Что не так?
Вы прищли работать на своем автомобиле на фирму, вас наюбывают, вы с этим самым автомобилем и ушли.
Вы пришли со своим калькулятором, вам что-то не нравится - вы с ним и ушли.
Разница между мной и теми ребятами в том, что когда я открыл свое ТОВ, я об этом сообщил работодателю и сказал, что или я работаю так или я ухожу со своими наработками. Он согласился. Те ребята "проявились" уже когда ушли. Но вначале ситуации все-таки нечистоплотность в соблюдении договоренностей со стороны работодателя.
Сначала он решил, что может делать все что захочет, а потом люди показали чем они на это могут ответить и ответили.
ЧТо не так? Болт просто искал и ищет возможности НЕ РАБОТАТЬ, ничего не делать.
Работодатель ему нужен только для того, чтобы перекантоваться тот срок, который дает возможность получать деньги от биржи, опять-же не работая.
Он не ищет возможности работать, чтобы заработать или открыть свой бизнес или еще что-то. Обратите внимание на его реакцию на выплату ковидных в США 900 долларов в неделю.
"Где-то заплакал Болт" . Жажда шары. Получать незаработанное...точнее заработанное кем-то другим, кто заплатил налоги. Тут таких тоже много - народ сидел на некислых выплатах и ныл, что рестораны не работают. Когда начали разрешать открытые террасы - там круглосуточно гуляли те, кто на этих выплатах и сидел.
Тут иронизируют по поводу того что я в это время "хероически" работал, а Вы незаслуженно приписали мне некую узбешность.
Нет. Я просто понимал, что это - для меня возможность. В то время как кто-то крутит пальцем у виска "нафига работать, если можно не работать - шара сама в руки идет", я, понимая, что я - новый эмигрант, понимал, что возможность получить лучше работу именно тогда выше, когда никто не хочет работать. Так и произошло. А когда, прогнозированно, выплаты пректратились, то в один момент народ хлынул на рынок труда. И там, где и за какие деньги никто не хотел работать - народ толпился, чтобы "мыть посуду/полы/дупы" (с). И на эти позиции ломанулись все, с языком и без него, с образованием и без него.
Могу предположить. Но без слов "вопрос риторический, можете не отвечать" (с).
Вас устраивает только ситуация, когда наемный работник ведет себя пассивно и позволяет работодателю делать то, что тот сочтет нужным, так как "он платит".
На самом деле нет. Работодатель и наемный работник - это две стороны, и когда один ломает другого через колено, то не всегда это может пройти для него без последствий.
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Додано: Пон 12 чер, 2023 00:49
Shaman написав: rjkz написав:
Они работали и зарабатывали.
Но работодатель не хотел им платить заработанное (как в свое время и мне), хотел, возможно?, выдавить из фирмы, чтобы на наработанное направление и контоагентов поставить "попку" на фиксированной зарплате.
Ребята с этим не согласились и ушли с результатами своего труда.
Эти результаты, чтобы они были, потребовали многолетней работы в этой области, много наработок по построению связей с контрагентами. Это "нематериальный актив", который приносит вполне материальные деньги. И за него работодатель не платил ни копейки. Он платил за конечный финансовый результат на счете предприятия. А что надо для этого сделать - знали и умели эти люди.
Вплоть до построения связей с европейскими контрагентами, которых они привели.
Такое себе "предприятие внутри предприятия".
И пока работодатель выполнял договорные обязательства - все было обоюдовыгодно и честно. Как только он решил, что "это моя корова и я ее буду доить", то очутился в ситуации, когда все ушли с тем, что сделали для на предприятии, оставив работодателю ту прибыль, что уже была им получена.
Болт тут вообще никаким боком .
"этодругое" и таки другое.
...
це цікава тема - скільки треба платити працівникам. але чи всі працівники заслуговують - бо щось потягнути на фірмі намагається набагато більше, ніж приносять користь.
скільки ви платили на власній фірмі найманим працівникам? чи все самі робили?
є фірми, де намагаються кинути. але є й багато фірм, де працюють нормально.
а від чого залежить, хто куди попав, а?
Понимаете, в моем сегменте все настолько узкоспециализированно, что как трудно найти специалистов высокого уровня так и работодателей не много.
Такая себе ситуация.
Конкретно в данном случае работодатель начал нарушать написанные на бумаге условия, мотивируя, что "это слишком много". И это не первый ...и не второй мой работодатель, который так рещил.
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Додано: Пон 12 чер, 2023 02:22
Пропоную спуститися з небес на землю та згадати назву гілки: «Еміграція, заробітчанство».
Теорії теорії теорії. А чи якось вони допомагають і еміграції, і заробітчанству?
В понеділок о 20-00 відлітаю з Канади в Ірландію (в Україні буде вже вівторок 6 ранку) - та активно спілкуюся з нашими українцями в Канаді.
Випадок 1. Я про нього вже писав і там тільки позитив, бо людина має мету і рухається до неї вірно.
Прибув в Канаду на початку грудня, отримав 3000 CAD та неймовірно швидко їх розтринькав. До 8 січня шукав роботу та з 9 січня почав працювати: відразу на 20 CAD на годину.
Ну ось: вже 5 місяців пройшло і роботящому хлопцю на роботі по оздобленню будинків деревом вже дали 21 на годину. Орендує сам 1-к квартиру за 950 CAD, комуналка 50 CAD.
Я раніше не міг допетрати цю цифру «оплата за годину» - тепер все стало видніше - саме в годинах:
- поїсти в кафе: 12-19 CAD. Досить дешево. Бокал пива в кафе: 4. Кава від 1,75. Бургер в кафе: 7-9.
Така система оплати показує, що ти таке робиш для інших, за що тобі заплатять гроші.
ГРОШІ Є ВИМІРОМ ВСІХ ЦІННОСТЕЙ. І ЗДІБНОСТЕЙ. І ВМІННЯ.
А ти проживеш. Заплатять: з голоду не помреш точно.
- одяг вже коштує інші гроші: джинси 250, футболка 50, якась курточка вже 180….
От вам що таке погодинна оплата: еквівалент здібностей, все по Марксу: якщо ти можеш пошити джинси, витративши менше 10 годин (разом з вирощуванням бавовни), то отримуєш профіт в 50 доларів.
- бензин досить дешевий: 1,65 CAD або 1,65/1,34=1,23$ за 1 літр. Я вже другий тиждень їжджу на позашляховику Fоrd Edge - то витратиина бензин - просто копійки в бюджеті.
Головне: ще місяць - і мій респондент отримає право податися на PR - тобто Вид на прожиття в Канаді.
Це головна мета тут наших:
а) можна купувати нерухомість (звісно, якщо є гроші, або вчасно щось продали в Харкові/Херсоні).
б) ГОЛОВНЕ: отримуєш право перетнути кордон щ США.
Мій респондент дуже дуже дуже хоче отримати це право.
Ну, не все відразу…
Випадок 2: зустріч в ліфті готеля. Дуже худенький хлопець років 20-22, та справжня тендітна українка років 20… тільки другий день в Канаді.
Мріють про переїзд в Британську Колумбію.
З розмови з ними зрозумів, що плани бандитські.
Але знання англійської нульові або близько до того.
Хай щастить!
P.S. Скільки би панове не писали тут цікавих теорій, головним є такий постулат: «Що саме ти можеш робити для інших, за що тобі заплатять гроші?».
Це головне питання і еміграції, і заробітчанства.
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