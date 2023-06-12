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#<1 ... 807808809810 Додано: Нед 11 чер, 2023 23:36 rjkz написав: Они работали и зарабатывали.

Но работодатель не хотел им платить заработанное (как в свое время и мне), хотел, возможно?, выдавить из фирмы, чтобы на наработанное направление и контоагентов поставить "попку" на фиксированной зарплате.

Ребята с этим не согласились и ушли с результатами своего труда.

Эти результаты, чтобы они были, потребовали многолетней работы в этой области, много наработок по построению связей с контрагентами. Это "нематериальный актив", который приносит вполне материальные деньги. И за него работодатель не платил ни копейки. Он платил за конечный финансовый результат на счете предприятия. А что надо для этого сделать - знали и умели эти люди.

Вплоть до построения связей с европейскими контрагентами, которых они привели.

Такое себе "предприятие внутри предприятия".

И пока работодатель выполнял договорные обязательства - все было обоюдовыгодно и честно. Как только он решил, что "это моя корова и я ее буду доить", то очутился в ситуации, когда все ушли с тем, что сделали для на предприятии, оставив работодателю ту прибыль, что уже была им получена.

Болт тут вообще никаким боком .

"этодругое" и таки другое.

... Они работали и зарабатывали.Но работодатель не хотел им платить заработанное (как в свое время и мне), хотел, возможно?, выдавить из фирмы, чтобы на наработанное направление и контоагентов поставить "попку" на фиксированной зарплате.Ребята с этим не согласились и ушли с результатами своего труда.Эти результаты, чтобы они были, потребовали многолетней работы в этой области, много наработок по построению связей с контрагентами.Вплоть до построения связей с европейскими контрагентами, которых они привели.Такое себе "предприятие внутри предприятия".И пока работодатель выполнял договорные обязательства - все было обоюдовыгодно и честно. Как только он решил, что "это моя корова и я ее буду доить", то очутился в ситуации, когда все ушли с тем, что сделали для на предприятии, оставив работодателю ту прибыль, что уже была им получена.Болт тут вообще никаким боком ."этодругое" и таки другое....

це цікава тема - скільки треба платити працівникам. але чи всі працівники заслуговують - бо щось потягнути на фірмі намагається набагато більше, ніж приносять користь.



скільки ви платили на власній фірмі найманим працівникам? чи все самі робили?



є фірми, де намагаються кинути. але є й багато фірм, де працюють нормально.

а від чого залежить, хто куди попав, а? це цікава тема - скільки треба платити працівникам. але чи всі працівники заслуговують - бо щось потягнути на фірмі намагається набагато більше, ніж приносять користь.скільки ви платили на власній фірмі найманим працівникам? чи все самі робили?є фірми, де намагаються кинути. але є й багато фірм, де працюють нормально.а від чого залежить, хто куди попав, а? Shaman

Повідомлень: 3546 З нами з: 29.09.19 Подякував: 446 раз. Подякували: 1021 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 12 чер, 2023 00:24 Shaman написав: flyman написав: rjkz написав: по моему примеру они пооткрывали свои структуры и поначалу втихатя перетягивали контрагентов на работу через них, а потом и уходили и с их уходом просто переставали существовать направления, которыми они занимались. по моему примеру они пооткрывали свои структуры и поначалу втихатя перетягивали контрагентов на работу через них, а потом и уходили и с их уходом просто переставали существовать направления, которыми они занимались.

Зато Bolt поганий. Зато Bolt поганий.

Bolt чесно каже, що краде - такий собі оксюморон.



а там хлопці вважали, що їм мало платять, тому хто як мав можливість, той так собі по-чесному й доплачував Bolt чесно каже, що краде - такий собі оксюморон.а там хлопці вважали, що їм мало платять, тому хто як мав можливість, той так собі по-чесному й доплачував



Работодатель системно нарушал договорные обязательства, "хлопци" не захотели дарить результаты своей работы работодателю, ущли со своими "нематериальными активами".

С ними пришли с ними и ушли.

Что не так?

Вы прищли работать на своем автомобиле на фирму, вас наюбывают, вы с этим самым автомобилем и ушли.

Вы пришли со своим калькулятором, вам что-то не нравится - вы с ним и ушли.

Разница между мной и теми ребятами в том, что когда я открыл свое ТОВ, я об этом сообщил работодателю и сказал, что или я работаю так или я ухожу со своими наработками. Он согласился. Те ребята "проявились" уже когда ушли. Но вначале ситуации все-таки нечистоплотность в соблюдении договоренностей со стороны работодателя.

Сначала он решил, что может делать все что захочет, а потом люди показали чем они на это могут ответить и ответили.

ЧТо не так? Болт просто искал и ищет возможности НЕ РАБОТАТЬ, ничего не делать.

Работодатель ему нужен только для того, чтобы перекантоваться тот срок, который дает возможность получать деньги от биржи, опять-же не работая.

Он не ищет возможности работать, чтобы заработать или открыть свой бизнес или еще что-то. Обратите внимание на его реакцию на выплату ковидных в США 900 долларов в неделю.

"Где-то заплакал Болт" . Жажда шары. Получать незаработанное...точнее заработанное кем-то другим, кто заплатил налоги. Тут таких тоже много - народ сидел на некислых выплатах и ныл, что рестораны не работают. Когда начали разрешать открытые террасы - там круглосуточно гуляли те, кто на этих выплатах и сидел.

Тут иронизируют по поводу того что я в это время "хероически" работал, а Вы незаслуженно приписали мне некую узбешность.

Нет. Я просто понимал, что это - для меня возможность. В то время как кто-то крутит пальцем у виска "нафига работать, если можно не работать - шара сама в руки идет", я, понимая, что я - новый эмигрант, понимал, что возможность получить лучше работу именно тогда выше, когда никто не хочет работать. Так и произошло. А когда, прогнозированно, выплаты пректратились, то в один момент народ хлынул на рынок труда. И там, где и за какие деньги никто не хотел работать - народ толпился, чтобы "мыть посуду/полы/дупы" (с). И на эти позиции ломанулись все, с языком и без него, с образованием и без него.

Могу предположить. Но без слов "вопрос риторический, можете не отвечать" (с).

Вас устраивает только ситуация, когда наемный работник ведет себя пассивно и позволяет работодателю делать то, что тот сочтет нужным, так как "он платит".

На самом деле нет. Работодатель и наемный работник - это две стороны, и когда один ломает другого через колено, то не всегда это может пройти для него без последствий. Работодатель системно нарушал договорные обязательства, "хлопци" не захотели дарить результаты своей работы работодателю, ущли со своими "нематериальными активами".С ними пришли с ними и ушли.Что не так?Вы прищли работать на своем автомобиле на фирму, вас наюбывают, вы с этим самым автомобилем и ушли.Вы пришли со своим калькулятором, вам что-то не нравится - вы с ним и ушли.Разница между мной и теми ребятами в том, что когда я открыл свое ТОВ, я об этом сообщил работодателю и сказал, что или я работаю так или я ухожу со своими наработками. Он согласился. Те ребята "проявились" уже когда ушли. Но вначале ситуации все-таки нечистоплотность в соблюдении договоренностей со стороны работодателя.Сначала он решил, что может делать все что захочет, а потом люди показали чем они на это могут ответить и ответили.ЧТо не так? Болт просто искал и ищет возможности НЕ РАБОТАТЬ, ничего не делать.Работодатель ему нужен только для того, чтобы перекантоваться тот срок, который дает возможность получать деньги от биржи, опять-же не работая.Он не ищет возможности работать, чтобы заработать или открыть свой бизнес или еще что-то. Обратите внимание на его реакцию на выплату ковидных в США 900 долларов в неделю."Где-то заплакал Болт" . Жажда шары. Получать незаработанное...точнее заработанное кем-то другим, кто заплатил налоги. Тут таких тоже много - народ сидел на некислых выплатах и ныл, что рестораны не работают. Когда начали разрешать открытые террасы - там круглосуточно гуляли те, кто на этих выплатах и сидел.Тут иронизируют по поводу того что я в это время "хероически" работал, а Вы незаслуженно приписали мне некую узбешность.Нет. Я просто понимал, что это - для меня возможность. В то время как кто-то крутит пальцем у виска "нафига работать, если можно не работать - шара сама в руки идет", я, понимая, что я - новый эмигрант, понимал, что возможность получить лучше работу именно тогда выше, когда никто не хочет работать. Так и произошло. А когда, прогнозированно, выплаты пректратились, то в один момент народ хлынул на рынок труда. И там, где и за какие деньги никто не хотел работать - народ толпился, чтобы "мыть посуду/полы/дупы" (с). И на эти позиции ломанулись все, с языком и без него, с образованием и без него.Могу предположить. Но без слов "вопрос риторический, можете не отвечать" (с).Вас устраивает только ситуация, когда наемный работник ведет себя пассивно и позволяет работодателю делать то, что тот сочтет нужным, так как "он платит".На самом деле нет. Работодатель и наемный работник - это две стороны, и когда один ломает другого через колено, то не всегда это может пройти для него без последствий. rjkz

Повідомлень: 14796 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7720 раз. Подякували: 4715 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 12 чер, 2023 00:49 Shaman написав: rjkz написав: Они работали и зарабатывали.

Но работодатель не хотел им платить заработанное (как в свое время и мне), хотел, возможно?, выдавить из фирмы, чтобы на наработанное направление и контоагентов поставить "попку" на фиксированной зарплате.

Ребята с этим не согласились и ушли с результатами своего труда.

Эти результаты, чтобы они были, потребовали многолетней работы в этой области, много наработок по построению связей с контрагентами. Это "нематериальный актив", который приносит вполне материальные деньги. И за него работодатель не платил ни копейки. Он платил за конечный финансовый результат на счете предприятия. А что надо для этого сделать - знали и умели эти люди.

Вплоть до построения связей с европейскими контрагентами, которых они привели.

Такое себе "предприятие внутри предприятия".

И пока работодатель выполнял договорные обязательства - все было обоюдовыгодно и честно. Как только он решил, что "это моя корова и я ее буду доить", то очутился в ситуации, когда все ушли с тем, что сделали для на предприятии, оставив работодателю ту прибыль, что уже была им получена.

Болт тут вообще никаким боком .

"этодругое" и таки другое.

... Они работали и зарабатывали.Но работодатель не хотел им платить заработанное (как в свое время и мне), хотел, возможно?, выдавить из фирмы, чтобы на наработанное направление и контоагентов поставить "попку" на фиксированной зарплате.Ребята с этим не согласились и ушли с результатами своего труда.Эти результаты, чтобы они были, потребовали многолетней работы в этой области, много наработок по построению связей с контрагентами.Вплоть до построения связей с европейскими контрагентами, которых они привели.Такое себе "предприятие внутри предприятия".И пока работодатель выполнял договорные обязательства - все было обоюдовыгодно и честно. Как только он решил, что "это моя корова и я ее буду доить", то очутился в ситуации, когда все ушли с тем, что сделали для на предприятии, оставив работодателю ту прибыль, что уже была им получена.Болт тут вообще никаким боком ."этодругое" и таки другое....

це цікава тема - скільки треба платити працівникам. але чи всі працівники заслуговують - бо щось потягнути на фірмі намагається набагато більше, ніж приносять користь.



скільки ви платили на власній фірмі найманим працівникам? чи все самі робили?



є фірми, де намагаються кинути. але є й багато фірм, де працюють нормально.

а від чого залежить, хто куди попав, а? це цікава тема - скільки треба платити працівникам. але чи всі працівники заслуговують - бо щось потягнути на фірмі намагається набагато більше, ніж приносять користь.скільки ви платили на власній фірмі найманим працівникам? чи все самі робили?є фірми, де намагаються кинути. але є й багато фірм, де працюють нормально.а від чого залежить, хто куди попав, а?



Понимаете, в моем сегменте все настолько узкоспециализированно, что как трудно найти специалистов высокого уровня так и работодателей не много.

Такая себе ситуация.

Конкретно в данном случае работодатель начал нарушать написанные на бумаге условия, мотивируя, что "это слишком много". И это не первый ...и не второй мой работодатель, который так рещил. Понимаете, в моем сегменте все настолько узкоспециализированно, что как трудно найти специалистов высокого уровня так и работодателей не много.Такая себе ситуация.Конкретно в данном случае работодатель начал нарушать написанные на бумаге условия, мотивируя, что "это слишком много". И это не первый ...и не второй мой работодатель, который так рещил. rjkz

Повідомлень: 14796 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7720 раз. Подякували: 4715 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 12 чер, 2023 02:22 Пропоную спуститися з небес на землю та згадати назву гілки: «Еміграція, заробітчанство».



Теорії теорії теорії. А чи якось вони допомагають і еміграції, і заробітчанству?

В понеділок о 20-00 відлітаю з Канади в Ірландію (в Україні буде вже вівторок 6 ранку) - та активно спілкуюся з нашими українцями в Канаді. Просто цікаво: реальна ж еміграція очі-в-очі та реальне заробітчанство.



Випадок 1. Я про нього вже писав і там тільки позитив, бо людина має мету і рухається до неї вірно.

Прибув в Канаду на початку грудня, отримав 3000 CAD та неймовірно швидко їх розтринькав. До 8 січня шукав роботу та з 9 січня почав працювати: відразу на 20 CAD на годину.

Ну ось: вже 5 місяців пройшло і роботящому хлопцю на роботі по оздобленню будинків деревом вже дали 21 на годину. Орендує сам 1-к квартиру за 950 CAD, комуналка 50 CAD.

Я раніше не міг допетрати цю цифру «оплата за годину» - тепер все стало видніше - саме в годинах:

- поїсти в кафе: 12-19 CAD. Досить дешево. Бокал пива в кафе: 4. Кава від 1,75. Бургер в кафе: 7-9.

Така система оплати показує, що ти таке робиш для інших, за що тобі заплатять гроші.

ГРОШІ Є ВИМІРОМ ВСІХ ЦІННОСТЕЙ. І ЗДІБНОСТЕЙ. І ВМІННЯ.

А ти проживеш. Заплатять: з голоду не помреш точно.

- одяг вже коштує інші гроші: джинси 250, футболка 50, якась курточка вже 180….

От вам що таке погодинна оплата: еквівалент здібностей, все по Марксу: якщо ти можеш пошити джинси, витративши менше 10 годин (разом з вирощуванням бавовни), то отримуєш профіт в 50 доларів.

- бензин досить дешевий: 1,65 CAD або 1,65/1,34=1,23$ за 1 літр. Я вже другий тиждень їжджу на позашляховику Fоrd Edge - то витрати на бензин - просто копійки в бюджеті. Тому за кермом всі: і маленька азіата, і товстенька дівчинка масою за 150 з канадських гір, по яких я полазив більше, ніж вволю...



Головне: ще місяць - і мій респондент отримає право податися на PR - тобто Вид на прожиття в Канаді.

Це головна мета тут наших:

а) можна купувати нерухомість (звісно, якщо є гроші, або вчасно щось продали в Харкові/Херсоні).

б) ГОЛОВНЕ: отримуєш право перетнути кордон із США. Просто щоби "погуляти". А може і не просто...

Мій респондент дуже дуже дуже хоче отримати це право.

Ну, не все відразу…



Випадок 2: зустріч в ліфті готеля. Дуже худенький хлопець років 20-22, та справжня тендітна українка років 20… тільки другий день в Канаді.

Мріють про переїзд в Британську Колумбію.

З розмови з ними зрозумів, що плани "бандитські". В смислі великі.

Але знання англійської нульові або близько до того.

Хай щастить!



P.S. Скільки би панове не писали тут цікавих теорій, головним є такий постулат:

«Що саме ти можеш робити для інших, за що тобі заплатять гроші?».

Це головне питання і еміграції, і заробітчанства. akurt

Повідомлень: 7757 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3132 раз. Подякували: 1057 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 12 чер, 2023 05:39 akurt написав: Пропоную спуститися з небес на землю та згадати назву гілки: «Еміграція, заробітчанство».



Теорії теорії теорії. А чи якось вони допомагають і еміграції, і заробітчанству?

В понеділок о 20-00 відлітаю з Канади в Ірландію (в Україні буде вже вівторок 6 ранку) - та активно спілкуюся з нашими українцями в Канаді. Просто цікаво: реальна ж еміграція очі-в-очі та реальне заробітчанство.



Випадок 1. Я про нього вже писав і там тільки позитив, бо людина має мету і рухається до неї вірно.

Прибув в Канаду на початку грудня, отримав 3000 CAD та неймовірно швидко їх розтринькав. До 8 січня шукав роботу та з 9 січня почав працювати: відразу на 20 CAD на годину.

Ну ось: вже 5 місяців пройшло і роботящому хлопцю на роботі по оздобленню будинків деревом вже дали 21 на годину. Орендує сам 1-к квартиру за 950 CAD, комуналка 50 CAD.

Я раніше не міг допетрати цю цифру «оплата за годину» - тепер все стало видніше - саме в годинах:

- поїсти в кафе: 12-19 CAD. Досить дешево. Бокал пива в кафе: 4. Кава від 1,75. Бургер в кафе: 7-9.

Така система оплати показує, що ти таке робиш для інших, за що тобі заплатять гроші.

ГРОШІ Є ВИМІРОМ ВСІХ ЦІННОСТЕЙ. І ЗДІБНОСТЕЙ. І ВМІННЯ.

А ти проживеш. Заплатять: з голоду не помреш точно.

- одяг вже коштує інші гроші: джинси 250, футболка 50, якась курточка вже 180….

От вам що таке погодинна оплата: еквівалент здібностей, все по Марксу: якщо ти можеш пошити джинси, витративши менше 10 годин (разом з вирощуванням бавовни), то отримуєш профіт в 50 доларів.

- бензин досить дешевий: 1,65 CAD або 1,65/1,34=1,23$ за 1 літр. Я вже другий тиждень їжджу на позашляховику Fоrd Edge - то витрати на бензин - просто копійки в бюджеті. Тому за кермом всі: і маленька азіата, і товстенька дівчинка масою за 150 з канадських гір, по яких я полазив більше, ніж вволю...



Головне: ще місяць - і мій респондент отримає право податися на PR - тобто Вид на прожиття в Канаді.

Це головна мета тут наших:

а) можна купувати нерухомість (звісно, якщо є гроші, або вчасно щось продали в Харкові/Херсоні).

б) ГОЛОВНЕ: отримуєш право перетнути кордон із США. Просто щоби "погуляти". А може і не просто...

Мій респондент дуже дуже дуже хоче отримати це право.

Ну, не все відразу…



Випадок 2: зустріч в ліфті готеля. Дуже худенький хлопець років 20-22, та справжня тендітна українка років 20… тільки другий день в Канаді.

Мріють про переїзд в Британську Колумбію.

З розмови з ними зрозумів, що плани "бандитські". В смислі великі.

Але знання англійської нульові або близько до того.

Хай щастить!



P.S. Скільки би панове не писали тут цікавих теорій, головним є такий постулат:

«Що саме ти можеш робити для інших, за що тобі заплатять гроші?».

Це головне питання і еміграції, і заробітчанства. Пропоную спуститися з небес на землю та згадати назву гілки: «».Теорії теорії теорії. А чи якось вони допомагають і еміграції, і заробітчанству?В понеділок о 20-00 відлітаю з Канади в Ірландію (в Україні буде вже вівторок 6 ранку) - та активно спілкуюся з нашими українцями в Канаді. Просто цікаво: реальна ж еміграція очі-в-очі та реальне заробітчанство.Я про нього вже писав і там тільки позитив, бо людина має мету і рухається до неї вірно.Прибув в Канаду на початку грудня, отримав 3000 CAD та неймовірно швидко їх розтринькав. До 8 січня шукав роботу та з 9 січня почав працювати: відразу на 20 CAD на годину.Ну ось: вже 5 місяців пройшло і роботящому хлопцю на роботі по оздобленню будинків деревом вже дали 21 на годину. Орендує сам 1-к квартиру за 950 CAD, комуналка 50 CAD.Я раніше не міг допетрати цю цифру «оплата за годину» - тепер все стало видніше - саме в годинах:- поїсти в кафе: 12-19 CAD. Досить дешево. Бокал пива в кафе: 4. Кава від 1,75. Бургер в кафе: 7-9.Така система оплати показує, що ти таке робиш для інших, за що тобі заплатять гроші.ГРОШІ Є ВИМІРОМ ВСІХ ЦІННОСТЕЙ. І ЗДІБНОСТЕЙ. І ВМІННЯ.А ти проживеш. Заплатять: з голоду не помреш точно.- одяг вже коштує інші гроші: джинси 250, футболка 50, якась курточка вже 180….От вам що таке погодинна оплата: еквівалент здібностей, все по Марксу: якщо ти можеш пошити джинси, витративши менше 10 годин (разом з вирощуванням бавовни), то отримуєш профіт в 50 доларів.- бензин досить дешевий: 1,65 CAD або 1,65/1,34=1,23$ за 1 літр. Я вже другий тиждень їжджу на позашляховику Fоrd Edge - то витрати на бензин - просто копійки в бюджеті. Тому за кермом всі: і маленька азіата, і товстенька дівчинка масою за 150 з канадських гір, по яких я полазив більше, ніж вволю...Головне: ще місяць - і мій респондент отримає право податися на PR - тобто Вид на прожиття в Канаді.Це головна мета тут наших:а) можна купувати нерухомість (звісно, якщо є гроші, або вчасно щось продали в Харкові/Херсоні).б) ГОЛОВНЕ: отримуєш право перетнути кордон із США. Просто щоби "погуляти". А може і не просто...Мій респондент дуже дуже дуже хоче отримати це право.Ну, не все відразу…зустріч в ліфті готеля. Дуже худенький хлопець років 20-22, та справжня тендітна українка років 20… тільки другий день в Канаді.Мріють про переїзд в Британську Колумбію.З розмови з ними зрозумів, що плани "бандитські". В смислі великі.Але знання англійської нульові або близько до того.Хай щастить!Скільки би панове не писали тут цікавих теорій, головним є такий постулат:«Що саме ти можеш робити для інших, за що тобі заплатять гроші?».Це головне питання і еміграції, і заробітчанства.



Ну что Вы тут такое говорите? Тут все решили за нас.

Украина - самая прогрессивная страна. В Украине самые честные и справедливые работодатели. В Украине нет коррупции. В Украине, а не где-то на другом континенте самая передовая наука, ну разве что в Старой Европе что-то.

А те, кто уехал, особенно в Канаду и США - горько об этом пожалеют. Да что там кота за хвост тянуть? Уже жалеют, что уехали из Украины. И через 2 года максимум вернутся с баулами никомуненужных зеленовых бумажек чтобы вложить в творения из газоблока киевских зодчих.

Я уж было сдался, рука потянулась к компу, чтобы заказать билеты обратно на ближайщий рейс МАУ НЙ-Борисполь, но ...

мойвзгляд задержался на экране, где в это время ТСН.Тиждень шел.

ЧТо сказать?



Гнусно.

Это точно та Украина, в которую пророчат, что я вернусь?

Как может работодатель ценить труд наемного работника и вести себя с ним порядочно, если с человека, который едва уцелел, но потерял на войне конечности, требуют 1500 долларов тех самых США за то, чтобы признать его инвалидность? Потерявшему ногу "Зачем вам костыли - у вас протез есть".

Это какое-то издевательство государства над личностью.

Я, пожалуй, пока в США задержусь. Тут страховые из кожи вон лезут, чтобы угодить клиенту, а не пытается всеми правдами и неправдами откреститься.

Знакомому пенсионеру звонок (раз в месяц) из страховой:

Как себя чувствуете? Вы не падали? В госпиталь не попадали? У вас все таблетки есть? ЧТо нибудь нужно - палочку, волкер, тонометр, глюкометр?

ЧТо? на старом тонометре кнопка западает? мы вам вышлем новый. У вас есть специальный стульчик для купания? Нет, мы вам пришлем, чтобы вы в ванной не упали.

Вас не устраивает карсервис, который вас к доктору возит? Мы вам закажем такси.

А если у человека инвалидность и он передвигается на вилчере (инвалидное кресло), то пришлют карсервис, модифицированный специальной площадкой, чтобы кресло на нее въехало и онаподнимет и заведет его в салон. И с водителем будет специальный человек, который поможет с тем чтобы завести кресло в салон и закрепить специальным креплением и выгрузить по прибытию.

Самые распространенные - Тойота Сьенна, которая базовая стоит порядка 35 тысяч, а с модификацией под инвалидное кресло - 70+тысяч.



Странно, почему так?

Одна страна самая лучшая на свете, но люди, которые отдают свое здоровье и жизни терпят ту коррупцию и чиновничий произвол, которых, как меня тут убеждают, в Украине нет. Когда-то было. Давно. Все примеры коррупции из 90-х (с).

А другая - оскал капитализма, где из людей все соки выжимают и бросают подыхать под мостом на старости лет. (тут надо уточнить, что "старость" наступает в 12.01 ам 50-го дня рождения). И эта страна на самом деле так заботится о стариках, детях, беременных, инвалидах. Не надо инвалиду доказывать каждый год, что у него нет ноги (такие истории про атовцев тоже были).

Порой, читая форумчан, закрываешь глаза и думаешь - "Блин, они тут никогда не были. Откуда у них столько негатива к США? Ведь ни в украинском информпространстве ни в информпространстве ЕС этого нет. Откуда это все? Неужели... " Ну что Вы тут такое говорите? Тут все решили за нас.Украина - самая прогрессивная страна. В Украине самые честные и справедливые работодатели. В Украине нет коррупции. В Украине, а не где-то на другом континенте самая передовая наука, ну разве что в Старой Европе что-то.А те, кто уехал, особенно в Канаду и США - горько об этом пожалеют. Да что там кота за хвост тянуть? Уже жалеют, что уехали из Украины. И через 2 года максимум вернутся с баулами никомуненужных зеленовых бумажек чтобы вложить в творения из газоблока киевских зодчих.Я уж было сдался, рука потянулась к компу, чтобы заказать билеты обратно на ближайщий рейс МАУ НЙ-Борисполь, но ...мойвзгляд задержался на экране, где в это время ТСН.Тиждень шел.ЧТо сказать?Гнусно.Это точно та Украина, в которую пророчат, что я вернусь?Как может работодатель ценить труд наемного работника и вести себя с ним порядочно, если с человека, который едва уцелел, но потерял на войне конечности, требуют 1500 долларов тех самых США за то, чтобы признать его инвалидность? Потерявшему ногу "Зачем вам костыли - у вас протез есть".Это какое-то издевательство государства над личностью.Я, пожалуй, пока в США задержусь. Тут страховые из кожи вон лезут, чтобы угодить клиенту, а не пытается всеми правдами и неправдами откреститься.Знакомому пенсионеру звонок (раз в месяц) из страховой:Как себя чувствуете? Вы не падали? В госпиталь не попадали? У вас все таблетки есть? ЧТо нибудь нужно - палочку, волкер, тонометр, глюкометр?ЧТо? на старом тонометре кнопка западает? мы вам вышлем новый. У вас есть специальный стульчик для купания? Нет, мы вам пришлем, чтобы вы в ванной не упали.Вас не устраивает карсервис, который вас к доктору возит? Мы вам закажем такси.А если у человека инвалидность и он передвигается на вилчере (инвалидное кресло), то пришлют карсервис, модифицированный специальной площадкой, чтобы кресло на нее въехало и онаподнимет и заведет его в салон. И с водителем будет специальный человек, который поможет с тем чтобы завести кресло в салон и закрепить специальным креплением и выгрузить по прибытию.Самые распространенные - Тойота Сьенна, которая базовая стоит порядка 35 тысяч, а с модификацией под инвалидное кресло - 70+тысяч.Странно, почему так?Одна страна самая лучшая на свете, но люди, которые отдают свое здоровье и жизни терпят ту коррупцию и чиновничий произвол, которых, как меня тут убеждают, в Украине нет. Когда-то было. Давно. Все примеры коррупции из 90-х (с).А другая - оскал капитализма, где из людей все соки выжимают и бросают подыхать под мостом на старости лет. (тут надо уточнить, что "старость" наступает в 12.01 ам 50-го дня рождения). И эта страна на самом деле так заботится о стариках, детях, беременных, инвалидах. Не надо инвалиду доказывать каждый год, что у него нет ноги (такие истории про атовцев тоже были).Порой, читая форумчан, закрываешь глаза и думаешь - "Блин, они тут никогда не были. Откуда у них столько негатива к США? Ведь ни в украинском информпространстве ни в информпространстве ЕС этого нет. Откуда это все? Неужели... rjkz

Повідомлень: 14796 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7720 раз. Подякували: 4715 раз. Профіль 3 3 2 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 12 чер, 2023 06:05 akurt, кстати, насчет цен на одежду.

Мои "левайсы", модель, которую я ношу уже больше 20 лет, с полгода назад купил (не было сейла, а надо было срочно) за 60 примерно долларов. Подорожали.

Раньше прайс был 51 доллар (3-я пара за полцены, если регуляр прайс).

В Украине в Променаде они продавались за 200 долларов (со скидкой - 150), но польского производства, ткань и фурнитура - отвратительная. И...одной, огромной длины. Подрубите. Как подрубите? купить какую-то хрень, на которой почему-то написано Ливайс за 200 баксов и подрубить? А что делать с тем, что талия будет завышена? Ведь люди имеют свои пропорции. А что делать, если молния на большой длине длиннеее и она не "подрубается". Знаете, что происходит, когда такие джинсы "подрубают". Человек садится, а молния выгибается вверх. Со стороны - да у чувака стояк!

И это не в "лихие" 90-е. Это было после 2015 года.

У меня как раз закончились американские ливайсы, в США поездка отменилась, а надо было что-то срочно купить. , кстати, насчет цен на одежду.Мои "левайсы", модель, которую я ношу уже больше 20 лет, с полгода назад купил (не было сейла, а надо было срочно) за 60 примерно долларов. Подорожали.Раньше прайс был 51 доллар (3-я пара за полцены, если регуляр прайс).В Украине в Променаде они продавались за 200 долларов (со скидкой - 150), но польского производства, ткань и фурнитура - отвратительная. И...одной, огромной длины. Подрубите. Как подрубите? купить какую-то хрень, на которой почему-то написано Ливайс за 200 баксов и подрубить? А что делать с тем, что талия будет завышена? Ведь люди имеют свои пропорции. А что делать, если молния на большой длине длиннеее и она не "подрубается". Знаете, что происходит, когда такие джинсы "подрубают". Человек садится, а молния выгибается вверх. Со стороны - да у чувака стояк!И это не в "лихие" 90-е. Это было после 2015 года.У меня как раз закончились американские ливайсы, в США поездка отменилась, а надо было что-то срочно купить. rjkz

Повідомлень: 14796 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7720 раз. Подякували: 4715 раз. Профіль 3 3 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 12 чер, 2023 06:44 rjkz написав: flyman написав: rjkz написав: по моему примеру они пооткрывали свои структуры и поначалу втихатя перетягивали контрагентов на работу через них, а потом и уходили и с их уходом просто переставали существовать направления, которыми они занимались. по моему примеру они пооткрывали свои структуры и поначалу втихатя перетягивали контрагентов на работу через них, а потом и уходили и с их уходом просто переставали существовать направления, которыми они занимались.

Зато Bolt поганий. Зато Bolt поганий.



Они работали и зарабатывали.

Но работодатель не хотел им платить заработанное (как в свое время и мне), хотел, возможно?, выдавить из фирмы, чтобы на наработанное направление и контоагентов поставить "попку" на фиксированной зарплате.

Ребята с этим не согласились и ушли с результатами своего труда.

Эти результаты, чтобы они были, потребовали многолетней работы в этой области, много наработок по построению связей с контрагентами. Это "нематериальный актив", который приносит вполне материальные деньги. И за него работодатель не платил ни копейки. Он платил за конечный финансовый результат на счете предприятия. А что надо для этого сделать - знали и умели эти люди.

Вплоть до построения связей с европейскими контрагентами, которых они привели.

Такое себе "предприятие внутри предприятия".

И пока работодатель выполнял договорные обязательства - все было обоюдовыгодно и честно. Как только он решил, что "это моя корова и я ее буду доить", то очутился в ситуации, когда все ушли с тем, что сделали для на предприятии, оставив работодателю ту прибыль, что уже была им получена.

Болт тут вообще никаким боком .

"этодругое" и таки другое.



К. Они работали и зарабатывали.Но работодатель не хотел им платить заработанное (как в свое время и мне), хотел, возможно?, выдавить из фирмы, чтобы на наработанное направление и контоагентов поставить "попку" на фиксированной зарплате.Ребята с этим не согласились и ушли с результатами своего труда.Эти результаты, чтобы они были, потребовали многолетней работы в этой области, много наработок по построению связей с контрагентами.Вплоть до построения связей с европейскими контрагентами, которых они привели.Такое себе "предприятие внутри предприятия".И пока работодатель выполнял договорные обязательства - все было обоюдовыгодно и честно. Как только он решил, что "это моя корова и я ее буду доить", то очутился в ситуации, когда все ушли с тем, что сделали для на предприятии, оставив работодателю ту прибыль, что уже была им получена.Болт тут вообще никаким боком ."этодругое" и таки другое.К.

Сходство в том, что обоих случаях работодатель не хотел или мало платил за работу... и соответственно получал ответку только в разных способах, 😎 Сходство в том, что обоих случаях работодатель не хотел или мало платил за работу... и соответственно получал ответку только в разных способах, 😎 Bolt Повідомлень: 2029 З нами з: 09.11.17 Подякував: 2 раз. Подякували: 149 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 12 чер, 2023 07:28 rjkz написав: akurt написав: Пропоную спуститися з небес на землю та згадати назву гілки: «Еміграція, заробітчанство».



Теорії теорії теорії. А чи якось вони допомагають і еміграції, і заробітчанству?

В понеділок о 20-00 відлітаю з Канади в Ірландію (в Україні буде вже вівторок 6 ранку) - та активно спілкуюся з нашими українцями в Канаді. Просто цікаво: реальна ж еміграція очі-в-очі та реальне заробітчанство.



Випадок 1. Я про нього вже писав і там тільки позитив, бо людина має мету і рухається до неї вірно.

Прибув в Канаду на початку грудня, отримав 3000 CAD та неймовірно швидко їх розтринькав. До 8 січня шукав роботу та з 9 січня почав працювати: відразу на 20 CAD на годину.

Ну ось: вже 5 місяців пройшло і роботящому хлопцю на роботі по оздобленню будинків деревом вже дали 21 на годину. Орендує сам 1-к квартиру за 950 CAD, комуналка 50 CAD.

Я раніше не міг допетрати цю цифру «оплата за годину» - тепер все стало видніше - саме в годинах:

- поїсти в кафе: 12-19 CAD. Досить дешево. Бокал пива в кафе: 4. Кава від 1,75. Бургер в кафе: 7-9.

Така система оплати показує, що ти таке робиш для інших, за що тобі заплатять гроші.

ГРОШІ Є ВИМІРОМ ВСІХ ЦІННОСТЕЙ. І ЗДІБНОСТЕЙ. І ВМІННЯ.

А ти проживеш. Заплатять: з голоду не помреш точно.

- одяг вже коштує інші гроші: джинси 250, футболка 50, якась курточка вже 180….

От вам що таке погодинна оплата: еквівалент здібностей, все по Марксу: якщо ти можеш пошити джинси, витративши менше 10 годин (разом з вирощуванням бавовни), то отримуєш профіт в 50 доларів.

- бензин досить дешевий: 1,65 CAD або 1,65/1,34=1,23$ за 1 літр. Я вже другий тиждень їжджу на позашляховику Fоrd Edge - то витрати на бензин - просто копійки в бюджеті. Тому за кермом всі: і маленька азіата, і товстенька дівчинка масою за 150 з канадських гір, по яких я полазив більше, ніж вволю...



Головне: ще місяць - і мій респондент отримає право податися на PR - тобто Вид на прожиття в Канаді.

Це головна мета тут наших:

а) можна купувати нерухомість (звісно, якщо є гроші, або вчасно щось продали в Харкові/Херсоні).

б) ГОЛОВНЕ: отримуєш право перетнути кордон із США. Просто щоби "погуляти". А може і не просто...

Мій респондент дуже дуже дуже хоче отримати це право.

Ну, не все відразу…



Випадок 2: зустріч в ліфті готеля. Дуже худенький хлопець років 20-22, та справжня тендітна українка років 20… тільки другий день в Канаді.

Мріють про переїзд в Британську Колумбію.

З розмови з ними зрозумів, що плани "бандитські". В смислі великі.

Але знання англійської нульові або близько до того.

Хай щастить!



P.S. Скільки би панове не писали тут цікавих теорій, головним є такий постулат:

«Що саме ти можеш робити для інших, за що тобі заплатять гроші?».

Це головне питання і еміграції, і заробітчанства. Пропоную спуститися з небес на землю та згадати назву гілки: «».Теорії теорії теорії. А чи якось вони допомагають і еміграції, і заробітчанству?В понеділок о 20-00 відлітаю з Канади в Ірландію (в Україні буде вже вівторок 6 ранку) - та активно спілкуюся з нашими українцями в Канаді. Просто цікаво: реальна ж еміграція очі-в-очі та реальне заробітчанство.Я про нього вже писав і там тільки позитив, бо людина має мету і рухається до неї вірно.Прибув в Канаду на початку грудня, отримав 3000 CAD та неймовірно швидко їх розтринькав. До 8 січня шукав роботу та з 9 січня почав працювати: відразу на 20 CAD на годину.Ну ось: вже 5 місяців пройшло і роботящому хлопцю на роботі по оздобленню будинків деревом вже дали 21 на годину. Орендує сам 1-к квартиру за 950 CAD, комуналка 50 CAD.Я раніше не міг допетрати цю цифру «оплата за годину» - тепер все стало видніше - саме в годинах:- поїсти в кафе: 12-19 CAD. Досить дешево. Бокал пива в кафе: 4. Кава від 1,75. Бургер в кафе: 7-9.Така система оплати показує, що ти таке робиш для інших, за що тобі заплатять гроші.ГРОШІ Є ВИМІРОМ ВСІХ ЦІННОСТЕЙ. І ЗДІБНОСТЕЙ. І ВМІННЯ.А ти проживеш. Заплатять: з голоду не помреш точно.- одяг вже коштує інші гроші: джинси 250, футболка 50, якась курточка вже 180….От вам що таке погодинна оплата: еквівалент здібностей, все по Марксу: якщо ти можеш пошити джинси, витративши менше 10 годин (разом з вирощуванням бавовни), то отримуєш профіт в 50 доларів.- бензин досить дешевий: 1,65 CAD або 1,65/1,34=1,23$ за 1 літр. Я вже другий тиждень їжджу на позашляховику Fоrd Edge - то витрати на бензин - просто копійки в бюджеті. Тому за кермом всі: і маленька азіата, і товстенька дівчинка масою за 150 з канадських гір, по яких я полазив більше, ніж вволю...Головне: ще місяць - і мій респондент отримає право податися на PR - тобто Вид на прожиття в Канаді.Це головна мета тут наших:а) можна купувати нерухомість (звісно, якщо є гроші, або вчасно щось продали в Харкові/Херсоні).б) ГОЛОВНЕ: отримуєш право перетнути кордон із США. Просто щоби "погуляти". А може і не просто...Мій респондент дуже дуже дуже хоче отримати це право.Ну, не все відразу…зустріч в ліфті готеля. Дуже худенький хлопець років 20-22, та справжня тендітна українка років 20… тільки другий день в Канаді.Мріють про переїзд в Британську Колумбію.З розмови з ними зрозумів, що плани "бандитські". В смислі великі.Але знання англійської нульові або близько до того.Хай щастить!Скільки би панове не писали тут цікавих теорій, головним є такий постулат:«Що саме ти можеш робити для інших, за що тобі заплатять гроші?».Це головне питання і еміграції, і заробітчанства.



Ну что Вы тут такое говорите? Тут все решили за нас.

Украина - самая прогрессивная страна. В Украине самые честные и справедливые работодатели. В Украине нет коррупции. В Украине, а не где-то на другом континенте самая передовая наука, ну разве что в Старой Европе что-то.

А те, кто уехал, особенно в Канаду и США - горько об этом пожалеют. Да что там кота за хвост тянуть? Уже жалеют, что уехали из Украины. И через 2 года максимум вернутся с баулами никомуненужных зеленовых бумажек чтобы вложить в творения из газоблока киевских зодчих.

Я уж было сдался, рука потянулась к компу, чтобы заказать билеты обратно на ближайщий рейс МАУ НЙ-Борисполь, но ...

мойвзгляд задержался на экране, где в это время ТСН.Тиждень шел.

ЧТо сказать?



Гнусно.

Это точно та Украина, в которую пророчат, что я вернусь?

Как может работодатель ценить труд наемного работника и вести себя с ним порядочно, если с человека, который едва уцелел, но потерял на войне конечности, требуют 1500 долларов тех самых США за то, чтобы признать его инвалидность? Потерявшему ногу "Зачем вам костыли - у вас протез есть".

Это какое-то издевательство государства над личностью.

Я, пожалуй, пока в США задержусь. Тут страховые из кожи вон лезут, чтобы угодить клиенту, а не пытается всеми правдами и неправдами откреститься.

Знакомому пенсионеру звонок (раз в месяц) из страховой:

Как себя чувствуете? Вы не падали? В госпиталь не попадали? У вас все таблетки есть? ЧТо нибудь нужно - палочку, волкер, тонометр, глюкометр?

ЧТо? на старом тонометре кнопка западает? мы вам вышлем новый. У вас есть специальный стульчик для купания? Нет, мы вам пришлем, чтобы вы в ванной не упали.

Вас не устраивает карсервис, который вас к доктору возит? Мы вам закажем такси.

А если у человека инвалидность и он передвигается на вилчере (инвалидное кресло), то пришлют карсервис, модифицированный специальной площадкой, чтобы кресло на нее въехало и онаподнимет и заведет его в салон. И с водителем будет специальный человек, который поможет с тем чтобы завести кресло в салон и закрепить специальным креплением и выгрузить по прибытию.

Самые распространенные - Тойота Сьенна, которая базовая стоит порядка 35 тысяч, а с модификацией под инвалидное кресло - 70+тысяч.



Странно, почему так?

Одна страна самая лучшая на свете, но люди, которые отдают свое здоровье и жизни терпят ту коррупцию и чиновничий произвол, которых, как меня тут убеждают, в Украине нет. Когда-то было. Давно. Все примеры коррупции из 90-х (с).

А другая - оскал капитализма, где из людей все соки выжимают и бросают подыхать под мостом на старости лет. (тут надо уточнить, что "старость" наступает в 12.01 ам 50-го дня рождения). И эта страна на самом деле так заботится о стариках, детях, беременных, инвалидах. Не надо инвалиду доказывать каждый год, что у него нет ноги (такие истории про атовцев тоже были).

Порой, читая форумчан, закрываешь глаза и думаешь - "Блин, они тут никогда не были. Откуда у них столько негатива к США? Ведь ни в украинском информпространстве ни в информпространстве ЕС этого нет. Откуда это все? Неужели... " Ну что Вы тут такое говорите? Тут все решили за нас.Украина - самая прогрессивная страна. В Украине самые честные и справедливые работодатели. В Украине нет коррупции. В Украине, а не где-то на другом континенте самая передовая наука, ну разве что в Старой Европе что-то.А те, кто уехал, особенно в Канаду и США - горько об этом пожалеют. Да что там кота за хвост тянуть? Уже жалеют, что уехали из Украины. И через 2 года максимум вернутся с баулами никомуненужных зеленовых бумажек чтобы вложить в творения из газоблока киевских зодчих.Я уж было сдался, рука потянулась к компу, чтобы заказать билеты обратно на ближайщий рейс МАУ НЙ-Борисполь, но ...мойвзгляд задержался на экране, где в это время ТСН.Тиждень шел.ЧТо сказать?Гнусно.Это точно та Украина, в которую пророчат, что я вернусь?Как может работодатель ценить труд наемного работника и вести себя с ним порядочно, если с человека, который едва уцелел, но потерял на войне конечности, требуют 1500 долларов тех самых США за то, чтобы признать его инвалидность? Потерявшему ногу "Зачем вам костыли - у вас протез есть".Это какое-то издевательство государства над личностью.Я, пожалуй, пока в США задержусь. Тут страховые из кожи вон лезут, чтобы угодить клиенту, а не пытается всеми правдами и неправдами откреститься.Знакомому пенсионеру звонок (раз в месяц) из страховой:Как себя чувствуете? Вы не падали? В госпиталь не попадали? У вас все таблетки есть? ЧТо нибудь нужно - палочку, волкер, тонометр, глюкометр?ЧТо? на старом тонометре кнопка западает? мы вам вышлем новый. У вас есть специальный стульчик для купания? Нет, мы вам пришлем, чтобы вы в ванной не упали.Вас не устраивает карсервис, который вас к доктору возит? Мы вам закажем такси.А если у человека инвалидность и он передвигается на вилчере (инвалидное кресло), то пришлют карсервис, модифицированный специальной площадкой, чтобы кресло на нее въехало и онаподнимет и заведет его в салон. И с водителем будет специальный человек, который поможет с тем чтобы завести кресло в салон и закрепить специальным креплением и выгрузить по прибытию.Самые распространенные - Тойота Сьенна, которая базовая стоит порядка 35 тысяч, а с модификацией под инвалидное кресло - 70+тысяч.Странно, почему так?Одна страна самая лучшая на свете, но люди, которые отдают свое здоровье и жизни терпят ту коррупцию и чиновничий произвол, которых, как меня тут убеждают, в Украине нет. Когда-то было. Давно. Все примеры коррупции из 90-х (с).А другая - оскал капитализма, где из людей все соки выжимают и бросают подыхать под мостом на старости лет. (тут надо уточнить, что "старость" наступает в 12.01 ам 50-го дня рождения). И эта страна на самом деле так заботится о стариках, детях, беременных, инвалидах. Не надо инвалиду доказывать каждый год, что у него нет ноги (такие истории про атовцев тоже были).Порой, читая форумчан, закрываешь глаза и думаешь - "Блин, они тут никогда не были. Откуда у них столько негатива к США? Ведь ни в украинском информпространстве ни в информпространстве ЕС этого нет. Откуда это все? Неужели...

Ну, это ещё по божески. Промолчу сколько вложили, чтобы группу жене сделать.

Пы. Сы. Но оно того стоило😎 Ну, это ещё по божески. Промолчу сколько вложили, чтобы группу жене сделать.Пы. Сы. Но оно того стоило😎 Bolt Повідомлень: 2029 З нами з: 09.11.17 Подякував: 2 раз. Подякували: 149 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 12 чер, 2023 07:54 Bolt написав: rjkz написав:

Они работали и зарабатывали.

Но работодатель не хотел им платить заработанное (как в свое время и мне), хотел, возможно?, выдавить из фирмы, чтобы на наработанное направление и контоагентов поставить "попку" на фиксированной зарплате.

Ребята с этим не согласились и ушли с результатами своего труда.

Эти результаты, чтобы они были, потребовали многолетней работы в этой области, много наработок по построению связей с контрагентами. Это "нематериальный актив", который приносит вполне материальные деньги. И за него работодатель не платил ни копейки. Он платил за конечный финансовый результат на счете предприятия. А что надо для этого сделать - знали и умели эти люди.

Вплоть до построения связей с европейскими контрагентами, которых они привели.

Такое себе "предприятие внутри предприятия".

И пока работодатель выполнял договорные обязательства - все было обоюдовыгодно и честно. Как только он решил, что "это моя корова и я ее буду доить", то очутился в ситуации, когда все ушли с тем, что сделали для на предприятии, оставив работодателю ту прибыль, что уже была им получена.

Болт тут вообще никаким боком .

"этодругое" и таки другое.



К. Они работали и зарабатывали.Но работодатель не хотел им платить заработанное (как в свое время и мне), хотел, возможно?, выдавить из фирмы, чтобы на наработанное направление и контоагентов поставить "попку" на фиксированной зарплате.Ребята с этим не согласились и ушли с результатами своего труда.Эти результаты, чтобы они были, потребовали многолетней работы в этой области, много наработок по построению связей с контрагентами.Вплоть до построения связей с европейскими контрагентами, которых они привели.Такое себе "предприятие внутри предприятия".И пока работодатель выполнял договорные обязательства - все было обоюдовыгодно и честно. Как только он решил, что "это моя корова и я ее буду доить", то очутился в ситуации, когда все ушли с тем, что сделали для на предприятии, оставив работодателю ту прибыль, что уже была им получена.Болт тут вообще никаким боком ."этодругое" и таки другое.К.

Сходство в том, что обоих случаях работодатель не хотел или мало платил за работу... и соответственно получал ответку только в разных способах, 😎 Сходство в том, что обоих случаях работодатель не хотел или мало платил за работу... и соответственно получал ответку только в разных способах, 😎



Нет.

Все печально, если вы не видите разницу.

Пардон, но вы сидите в болото, в которое сами себя загнали.

И не хотите из него вылазить только потому, что самое главное "кем-бы ни работать, лишь бы не работать".

Ребята добросовестно работали и раскрутили непростые темы.

Когда стартовали - получалось зарабатывать копейки, но работали на перспективу.

Когда-же результат стал осязаем - работодатель начал их кидать. Равно как и в моем случае (и, повторюсь, это был не первый негативный опыт "это слишком много"). Только они лапки не сложили, а оставили работодателя с тем, что у него уже было, только забрали свое и этим нанесли мощнейший удар уже бывшему работодателю. Работать они не прекращали. Только теперь они работают на себя.

В какой-то момент им было по пути, потом с работодателем пути разошлись.

Вы в самом деле не видите разницу? А она есть и существенная. Нет.Все печально, если вы не видите разницу.Пардон, но вы сидите в болото, в которое сами себя загнали.И не хотите из него вылазить только потому, что самое главное "кем-бы ни работать, лишь бы не работать".Ребята добросовестно работали и раскрутили непростые темы.Когда стартовали - получалось зарабатывать копейки, но работали на перспективу.Когда-же результат стал осязаем - работодатель начал их кидать. Равно как и в моем случае (и, повторюсь, это был не первый негативный опыт "это слишком много"). Только они лапки не сложили, а оставили работодателя с тем, что у него уже было, только забрали свое и этим нанесли мощнейший удар уже бывшему работодателю. Работать они не прекращали. Только теперь они работают на себя.В какой-то момент им было по пути, потом с работодателем пути разошлись.Вы в самом деле не видите разницу? А она есть и существенная. rjkz

Повідомлень: 14796 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7720 раз. Подякували: 4715 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 12 чер, 2023 07:56 Bolt написав: rjkz написав: akurt написав: Пропоную спуститися з небес на землю та згадати назву гілки: «Еміграція, заробітчанство».



Теорії теорії теорії. А чи якось вони допомагають і еміграції, і заробітчанству?

В понеділок о 20-00 відлітаю з Канади в Ірландію (в Україні буде вже вівторок 6 ранку) - та активно спілкуюся з нашими українцями в Канаді. Просто цікаво: реальна ж еміграція очі-в-очі та реальне заробітчанство.



Випадок 1. Я про нього вже писав і там тільки позитив, бо людина має мету і рухається до неї вірно.

Прибув в Канаду на початку грудня, отримав 3000 CAD та неймовірно швидко їх розтринькав. До 8 січня шукав роботу та з 9 січня почав працювати: відразу на 20 CAD на годину.

Ну ось: вже 5 місяців пройшло і роботящому хлопцю на роботі по оздобленню будинків деревом вже дали 21 на годину. Орендує сам 1-к квартиру за 950 CAD, комуналка 50 CAD.

Я раніше не міг допетрати цю цифру «оплата за годину» - тепер все стало видніше - саме в годинах:

- поїсти в кафе: 12-19 CAD. Досить дешево. Бокал пива в кафе: 4. Кава від 1,75. Бургер в кафе: 7-9.

Така система оплати показує, що ти таке робиш для інших, за що тобі заплатять гроші.

ГРОШІ Є ВИМІРОМ ВСІХ ЦІННОСТЕЙ. І ЗДІБНОСТЕЙ. І ВМІННЯ.

А ти проживеш. Заплатять: з голоду не помреш точно.

- одяг вже коштує інші гроші: джинси 250, футболка 50, якась курточка вже 180….

От вам що таке погодинна оплата: еквівалент здібностей, все по Марксу: якщо ти можеш пошити джинси, витративши менше 10 годин (разом з вирощуванням бавовни), то отримуєш профіт в 50 доларів.

- бензин досить дешевий: 1,65 CAD або 1,65/1,34=1,23$ за 1 літр. Я вже другий тиждень їжджу на позашляховику Fоrd Edge - то витрати на бензин - просто копійки в бюджеті. Тому за кермом всі: і маленька азіата, і товстенька дівчинка масою за 150 з канадських гір, по яких я полазив більше, ніж вволю...



Головне: ще місяць - і мій респондент отримає право податися на PR - тобто Вид на прожиття в Канаді.

Це головна мета тут наших:

а) можна купувати нерухомість (звісно, якщо є гроші, або вчасно щось продали в Харкові/Херсоні).

б) ГОЛОВНЕ: отримуєш право перетнути кордон із США. Просто щоби "погуляти". А може і не просто...

Мій респондент дуже дуже дуже хоче отримати це право.

Ну, не все відразу…



Випадок 2: зустріч в ліфті готеля. Дуже худенький хлопець років 20-22, та справжня тендітна українка років 20… тільки другий день в Канаді.

Мріють про переїзд в Британську Колумбію.

З розмови з ними зрозумів, що плани "бандитські". В смислі великі.

Але знання англійської нульові або близько до того.

Хай щастить!



P.S. Скільки би панове не писали тут цікавих теорій, головним є такий постулат:

«Що саме ти можеш робити для інших, за що тобі заплатять гроші?».

Це головне питання і еміграції, і заробітчанства. Пропоную спуститися з небес на землю та згадати назву гілки: «».Теорії теорії теорії. А чи якось вони допомагають і еміграції, і заробітчанству?В понеділок о 20-00 відлітаю з Канади в Ірландію (в Україні буде вже вівторок 6 ранку) - та активно спілкуюся з нашими українцями в Канаді. Просто цікаво: реальна ж еміграція очі-в-очі та реальне заробітчанство.Я про нього вже писав і там тільки позитив, бо людина має мету і рухається до неї вірно.Прибув в Канаду на початку грудня, отримав 3000 CAD та неймовірно швидко їх розтринькав. До 8 січня шукав роботу та з 9 січня почав працювати: відразу на 20 CAD на годину.Ну ось: вже 5 місяців пройшло і роботящому хлопцю на роботі по оздобленню будинків деревом вже дали 21 на годину. Орендує сам 1-к квартиру за 950 CAD, комуналка 50 CAD.Я раніше не міг допетрати цю цифру «оплата за годину» - тепер все стало видніше - саме в годинах:- поїсти в кафе: 12-19 CAD. Досить дешево. Бокал пива в кафе: 4. Кава від 1,75. Бургер в кафе: 7-9.Така система оплати показує, що ти таке робиш для інших, за що тобі заплатять гроші.ГРОШІ Є ВИМІРОМ ВСІХ ЦІННОСТЕЙ. І ЗДІБНОСТЕЙ. І ВМІННЯ.А ти проживеш. Заплатять: з голоду не помреш точно.- одяг вже коштує інші гроші: джинси 250, футболка 50, якась курточка вже 180….От вам що таке погодинна оплата: еквівалент здібностей, все по Марксу: якщо ти можеш пошити джинси, витративши менше 10 годин (разом з вирощуванням бавовни), то отримуєш профіт в 50 доларів.- бензин досить дешевий: 1,65 CAD або 1,65/1,34=1,23$ за 1 літр. Я вже другий тиждень їжджу на позашляховику Fоrd Edge - то витрати на бензин - просто копійки в бюджеті. Тому за кермом всі: і маленька азіата, і товстенька дівчинка масою за 150 з канадських гір, по яких я полазив більше, ніж вволю...Головне: ще місяць - і мій респондент отримає право податися на PR - тобто Вид на прожиття в Канаді.Це головна мета тут наших:а) можна купувати нерухомість (звісно, якщо є гроші, або вчасно щось продали в Харкові/Херсоні).б) ГОЛОВНЕ: отримуєш право перетнути кордон із США. Просто щоби "погуляти". А може і не просто...Мій респондент дуже дуже дуже хоче отримати це право.Ну, не все відразу…зустріч в ліфті готеля. Дуже худенький хлопець років 20-22, та справжня тендітна українка років 20… тільки другий день в Канаді.Мріють про переїзд в Британську Колумбію.З розмови з ними зрозумів, що плани "бандитські". В смислі великі.Але знання англійської нульові або близько до того.Хай щастить!Скільки би панове не писали тут цікавих теорій, головним є такий постулат:«Що саме ти можеш робити для інших, за що тобі заплатять гроші?».Це головне питання і еміграції, і заробітчанства.



Ну что Вы тут такое говорите? Тут все решили за нас.

Украина - самая прогрессивная страна. В Украине самые честные и справедливые работодатели. В Украине нет коррупции. В Украине, а не где-то на другом континенте самая передовая наука, ну разве что в Старой Европе что-то.

А те, кто уехал, особенно в Канаду и США - горько об этом пожалеют. Да что там кота за хвост тянуть? Уже жалеют, что уехали из Украины. И через 2 года максимум вернутся с баулами никомуненужных зеленовых бумажек чтобы вложить в творения из газоблока киевских зодчих.

Я уж было сдался, рука потянулась к компу, чтобы заказать билеты обратно на ближайщий рейс МАУ НЙ-Борисполь, но ...

мойвзгляд задержался на экране, где в это время ТСН.Тиждень шел.

ЧТо сказать?



Гнусно.

Это точно та Украина, в которую пророчат, что я вернусь?

Как может работодатель ценить труд наемного работника и вести себя с ним порядочно, если с человека, который едва уцелел, но потерял на войне конечности, требуют 1500 долларов тех самых США за то, чтобы признать его инвалидность? Потерявшему ногу "Зачем вам костыли - у вас протез есть".

Это какое-то издевательство государства над личностью.

Я, пожалуй, пока в США задержусь. Тут страховые из кожи вон лезут, чтобы угодить клиенту, а не пытается всеми правдами и неправдами откреститься.

Знакомому пенсионеру звонок (раз в месяц) из страховой:

Как себя чувствуете? Вы не падали? В госпиталь не попадали? У вас все таблетки есть? ЧТо нибудь нужно - палочку, волкер, тонометр, глюкометр?

ЧТо? на старом тонометре кнопка западает? мы вам вышлем новый. У вас есть специальный стульчик для купания? Нет, мы вам пришлем, чтобы вы в ванной не упали.

Вас не устраивает карсервис, который вас к доктору возит? Мы вам закажем такси.

А если у человека инвалидность и он передвигается на вилчере (инвалидное кресло), то пришлют карсервис, модифицированный специальной площадкой, чтобы кресло на нее въехало и онаподнимет и заведет его в салон. И с водителем будет специальный человек, который поможет с тем чтобы завести кресло в салон и закрепить специальным креплением и выгрузить по прибытию.

Самые распространенные - Тойота Сьенна, которая базовая стоит порядка 35 тысяч, а с модификацией под инвалидное кресло - 70+тысяч.



Странно, почему так?

Одна страна самая лучшая на свете, но люди, которые отдают свое здоровье и жизни терпят ту коррупцию и чиновничий произвол, которых, как меня тут убеждают, в Украине нет. Когда-то было. Давно. Все примеры коррупции из 90-х (с).

А другая - оскал капитализма, где из людей все соки выжимают и бросают подыхать под мостом на старости лет. (тут надо уточнить, что "старость" наступает в 12.01 ам 50-го дня рождения). И эта страна на самом деле так заботится о стариках, детях, беременных, инвалидах. Не надо инвалиду доказывать каждый год, что у него нет ноги (такие истории про атовцев тоже были).

Порой, читая форумчан, закрываешь глаза и думаешь - "Блин, они тут никогда не были. Откуда у них столько негатива к США? Ведь ни в украинском информпространстве ни в информпространстве ЕС этого нет. Откуда это все? Неужели... " Ну что Вы тут такое говорите? Тут все решили за нас.Украина - самая прогрессивная страна. В Украине самые честные и справедливые работодатели. В Украине нет коррупции. В Украине, а не где-то на другом континенте самая передовая наука, ну разве что в Старой Европе что-то.А те, кто уехал, особенно в Канаду и США - горько об этом пожалеют. Да что там кота за хвост тянуть? Уже жалеют, что уехали из Украины. И через 2 года максимум вернутся с баулами никомуненужных зеленовых бумажек чтобы вложить в творения из газоблока киевских зодчих.Я уж было сдался, рука потянулась к компу, чтобы заказать билеты обратно на ближайщий рейс МАУ НЙ-Борисполь, но ...мойвзгляд задержался на экране, где в это время ТСН.Тиждень шел.ЧТо сказать?Гнусно.Это точно та Украина, в которую пророчат, что я вернусь?Как может работодатель ценить труд наемного работника и вести себя с ним порядочно, если с человека, который едва уцелел, но потерял на войне конечности, требуют 1500 долларов тех самых США за то, чтобы признать его инвалидность? Потерявшему ногу "Зачем вам костыли - у вас протез есть".Это какое-то издевательство государства над личностью.Я, пожалуй, пока в США задержусь. Тут страховые из кожи вон лезут, чтобы угодить клиенту, а не пытается всеми правдами и неправдами откреститься.Знакомому пенсионеру звонок (раз в месяц) из страховой:Как себя чувствуете? Вы не падали? В госпиталь не попадали? У вас все таблетки есть? ЧТо нибудь нужно - палочку, волкер, тонометр, глюкометр?ЧТо? на старом тонометре кнопка западает? мы вам вышлем новый. У вас есть специальный стульчик для купания? Нет, мы вам пришлем, чтобы вы в ванной не упали.Вас не устраивает карсервис, который вас к доктору возит? Мы вам закажем такси.А если у человека инвалидность и он передвигается на вилчере (инвалидное кресло), то пришлют карсервис, модифицированный специальной площадкой, чтобы кресло на нее въехало и онаподнимет и заведет его в салон. И с водителем будет специальный человек, который поможет с тем чтобы завести кресло в салон и закрепить специальным креплением и выгрузить по прибытию.Самые распространенные - Тойота Сьенна, которая базовая стоит порядка 35 тысяч, а с модификацией под инвалидное кресло - 70+тысяч.Странно, почему так?Одна страна самая лучшая на свете, но люди, которые отдают свое здоровье и жизни терпят ту коррупцию и чиновничий произвол, которых, как меня тут убеждают, в Украине нет. Когда-то было. Давно. Все примеры коррупции из 90-х (с).А другая - оскал капитализма, где из людей все соки выжимают и бросают подыхать под мостом на старости лет. (тут надо уточнить, что "старость" наступает в 12.01 ам 50-го дня рождения). И эта страна на самом деле так заботится о стариках, детях, беременных, инвалидах. Не надо инвалиду доказывать каждый год, что у него нет ноги (такие истории про атовцев тоже были).Порой, читая форумчан, закрываешь глаза и думаешь - "Блин, они тут никогда не были. Откуда у них столько негатива к США? Ведь ни в украинском информпространстве ни в информпространстве ЕС этого нет. Откуда это все? Неужели...

Ну, это ещё по божески. Промолчу сколько вложили, чтобы группу жене сделать.

Пы. Сы. Но оно того стоило😎 Ну, это ещё по божески. Промолчу сколько вложили, чтобы группу жене сделать.Пы. Сы. Но оно того стоило😎



Рука-лицо. Вы не излечимы.

Это какой-то кошмар. Рука-лицо. Вы не излечимы.Это какой-то кошмар. rjkz

Повідомлень: 14796 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7720 раз. Подякували: 4715 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 807808809810 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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