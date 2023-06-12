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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 11 чер, 2023 23:36
rjkz написав:
Они работали и зарабатывали.
Но работодатель не хотел им платить заработанное (как в свое время и мне), хотел, возможно?, выдавить из фирмы, чтобы на наработанное направление и контоагентов поставить "попку" на фиксированной зарплате.
Ребята с этим не согласились и ушли с результатами своего труда.
Эти результаты, чтобы они были, потребовали многолетней работы в этой области, много наработок по построению связей с контрагентами. Это "нематериальный актив", который приносит вполне материальные деньги. И за него работодатель не платил ни копейки. Он платил за конечный финансовый результат на счете предприятия. А что надо для этого сделать - знали и умели эти люди.
Вплоть до построения связей с европейскими контрагентами, которых они привели.
Такое себе "предприятие внутри предприятия".
И пока работодатель выполнял договорные обязательства - все было обоюдовыгодно и честно. Как только он решил, что "это моя корова и я ее буду доить", то очутился в ситуации, когда все ушли с тем, что сделали для на предприятии, оставив работодателю ту прибыль, что уже была им получена.
Болт тут вообще никаким боком .
"этодругое" и таки другое.
...
це цікава тема - скільки треба платити працівникам. але чи всі працівники заслуговують - бо щось потягнути на фірмі намагається набагато більше, ніж приносять користь.
скільки ви платили на власній фірмі найманим працівникам? чи все самі робили?
є фірми, де намагаються кинути. але є й багато фірм, де працюють нормально.
а від чого залежить, хто куди попав, а?
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Shaman
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Додано: Пон 12 чер, 2023 00:24
Shaman написав: flyman написав: rjkz написав:
по моему примеру они пооткрывали свои структуры и поначалу втихатя перетягивали контрагентов на работу через них, а потом и уходили и с их уходом просто переставали существовать направления, которыми они занимались.
Зато Bolt поганий.
Bolt чесно каже, що краде - такий собі оксюморон.
а там хлопці вважали, що їм мало платять, тому хто як мав можливість, той так собі по-чесному й доплачував
Работодатель системно нарушал договорные обязательства, "хлопци" не захотели дарить результаты своей работы работодателю, ущли со своими "нематериальными активами".
С ними пришли с ними и ушли.
Что не так?
Вы прищли работать на своем автомобиле на фирму, вас наюбывают, вы с этим самым автомобилем и ушли.
Вы пришли со своим калькулятором, вам что-то не нравится - вы с ним и ушли.
Разница между мной и теми ребятами в том, что когда я открыл свое ТОВ, я об этом сообщил работодателю и сказал, что или я работаю так или я ухожу со своими наработками. Он согласился. Те ребята "проявились" уже когда ушли. Но вначале ситуации все-таки нечистоплотность в соблюдении договоренностей со стороны работодателя.
Сначала он решил, что может делать все что захочет, а потом люди показали чем они на это могут ответить и ответили.
ЧТо не так? Болт просто искал и ищет возможности НЕ РАБОТАТЬ, ничего не делать.
Работодатель ему нужен только для того, чтобы перекантоваться тот срок, который дает возможность получать деньги от биржи, опять-же не работая.
Он не ищет возможности работать, чтобы заработать или открыть свой бизнес или еще что-то. Обратите внимание на его реакцию на выплату ковидных в США 900 долларов в неделю.
"Где-то заплакал Болт" . Жажда шары. Получать незаработанное...точнее заработанное кем-то другим, кто заплатил налоги. Тут таких тоже много - народ сидел на некислых выплатах и ныл, что рестораны не работают. Когда начали разрешать открытые террасы - там круглосуточно гуляли те, кто на этих выплатах и сидел.
Тут иронизируют по поводу того что я в это время "хероически" работал, а Вы незаслуженно приписали мне некую узбешность.
Нет. Я просто понимал, что это - для меня возможность. В то время как кто-то крутит пальцем у виска "нафига работать, если можно не работать - шара сама в руки идет", я, понимая, что я - новый эмигрант, понимал, что возможность получить лучше работу именно тогда выше, когда никто не хочет работать. Так и произошло. А когда, прогнозированно, выплаты пректратились, то в один момент народ хлынул на рынок труда. И там, где и за какие деньги никто не хотел работать - народ толпился, чтобы "мыть посуду/полы/дупы" (с). И на эти позиции ломанулись все, с языком и без него, с образованием и без него.
Могу предположить. Но без слов "вопрос риторический, можете не отвечать" (с).
Вас устраивает только ситуация, когда наемный работник ведет себя пассивно и позволяет работодателю делать то, что тот сочтет нужным, так как "он платит".
На самом деле нет. Работодатель и наемный работник - это две стороны, и когда один ломает другого через колено, то не всегда это может пройти для него без последствий.
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Додано: Пон 12 чер, 2023 00:49
Shaman написав: rjkz написав:
Они работали и зарабатывали.
Но работодатель не хотел им платить заработанное (как в свое время и мне), хотел, возможно?, выдавить из фирмы, чтобы на наработанное направление и контоагентов поставить "попку" на фиксированной зарплате.
Ребята с этим не согласились и ушли с результатами своего труда.
Эти результаты, чтобы они были, потребовали многолетней работы в этой области, много наработок по построению связей с контрагентами. Это "нематериальный актив", который приносит вполне материальные деньги. И за него работодатель не платил ни копейки. Он платил за конечный финансовый результат на счете предприятия. А что надо для этого сделать - знали и умели эти люди.
Вплоть до построения связей с европейскими контрагентами, которых они привели.
Такое себе "предприятие внутри предприятия".
И пока работодатель выполнял договорные обязательства - все было обоюдовыгодно и честно. Как только он решил, что "это моя корова и я ее буду доить", то очутился в ситуации, когда все ушли с тем, что сделали для на предприятии, оставив работодателю ту прибыль, что уже была им получена.
Болт тут вообще никаким боком .
"этодругое" и таки другое.
...
це цікава тема - скільки треба платити працівникам. але чи всі працівники заслуговують - бо щось потягнути на фірмі намагається набагато більше, ніж приносять користь.
скільки ви платили на власній фірмі найманим працівникам? чи все самі робили?
є фірми, де намагаються кинути. але є й багато фірм, де працюють нормально.
а від чого залежить, хто куди попав, а?
Понимаете, в моем сегменте все настолько узкоспециализированно, что как трудно найти специалистов высокого уровня так и работодателей не много.
Такая себе ситуация.
Конкретно в данном случае работодатель начал нарушать написанные на бумаге условия, мотивируя, что "это слишком много". И это не первый ...и не второй мой работодатель, который так рещил.
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Додано: Пон 12 чер, 2023 02:22
Пропоную спуститися з небес на землю та згадати назву гілки: «Еміграція, заробітчанство».
Теорії теорії теорії. А чи якось вони допомагають і еміграції, і заробітчанству?
В понеділок о 20-00 відлітаю з Канади в Ірландію (в Україні буде вже вівторок 6 ранку) - та активно спілкуюся з нашими українцями в Канаді. Просто цікаво: реальна ж еміграція очі-в-очі та реальне заробітчанство.
Випадок 1. Я про нього вже писав і там тільки позитив, бо людина має мету і рухається до неї вірно.
Прибув в Канаду на початку грудня, отримав 3000 CAD та неймовірно швидко їх розтринькав. До 8 січня шукав роботу та з 9 січня почав працювати: відразу на 20 CAD на годину.
Ну ось: вже 5 місяців пройшло і роботящому хлопцю на роботі по оздобленню будинків деревом вже дали 21 на годину. Орендує сам 1-к квартиру за 950 CAD, комуналка 50 CAD.
Я раніше не міг допетрати цю цифру «оплата за годину» - тепер все стало видніше - саме в годинах:
- поїсти в кафе: 12-19 CAD. Досить дешево. Бокал пива в кафе: 4. Кава від 1,75. Бургер в кафе: 7-9.
Така система оплати показує, що ти таке робиш для інших, за що тобі заплатять гроші.
ГРОШІ Є ВИМІРОМ ВСІХ ЦІННОСТЕЙ. І ЗДІБНОСТЕЙ. І ВМІННЯ.
А ти проживеш. Заплатять: з голоду не помреш точно.
- одяг вже коштує інші гроші: джинси 250, футболка 50, якась курточка вже 180….
От вам що таке погодинна оплата: еквівалент здібностей, все по Марксу: якщо ти можеш пошити джинси, витративши менше 10 годин (разом з вирощуванням бавовни), то отримуєш профіт в 50 доларів.
- бензин досить дешевий: 1,65 CAD або 1,65/1,34=1,23$ за 1 літр. Я вже другий тиждень їжджу на позашляховику Fоrd Edge - то витрати на бензин - просто копійки в бюджеті. Тому за кермом всі: і маленька азіата, і товстенька дівчинка масою за 150 з канадських гір, по яких я полазив більше, ніж вволю...
Головне: ще місяць - і мій респондент отримає право податися на PR - тобто Вид на прожиття в Канаді.
Це головна мета тут наших:
а) можна купувати нерухомість (звісно, якщо є гроші, або вчасно щось продали в Харкові/Херсоні).
б) ГОЛОВНЕ: отримуєш право перетнути кордон із США. Просто щоби "погуляти". А може і не просто...
Мій респондент дуже дуже дуже хоче отримати це право.
Ну, не все відразу…
Випадок 2: зустріч в ліфті готеля. Дуже худенький хлопець років 20-22, та справжня тендітна українка років 20… тільки другий день в Канаді.
Мріють про переїзд в Британську Колумбію.
З розмови з ними зрозумів, що плани "бандитські". В смислі великі.
Але знання англійської нульові або близько до того.
Хай щастить!
P.S. Скільки би панове не писали тут цікавих теорій, головним є такий постулат:
«Що саме ти можеш робити для інших, за що тобі заплатять гроші?».
Це головне питання і еміграції, і заробітчанства.
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Додано: Пон 12 чер, 2023 05:39
akurt написав:
Пропоную спуститися з небес на землю та згадати назву гілки: «Еміграція, заробітчанство
».
Теорії теорії теорії. А чи якось вони допомагають і еміграції, і заробітчанству?
В понеділок о 20-00 відлітаю з Канади в Ірландію (в Україні буде вже вівторок 6 ранку) - та активно спілкуюся з нашими українцями в Канаді. Просто цікаво: реальна ж еміграція очі-в-очі та реальне заробітчанство.Випадок 1.
Я про нього вже писав і там тільки позитив, бо людина має мету і рухається до неї вірно.
Прибув в Канаду на початку грудня, отримав 3000 CAD та неймовірно швидко їх розтринькав. До 8 січня шукав роботу та з 9 січня почав працювати: відразу на 20 CAD на годину.
Ну ось: вже 5 місяців пройшло і роботящому хлопцю на роботі по оздобленню будинків деревом вже дали 21 на годину. Орендує сам 1-к квартиру за 950 CAD, комуналка 50 CAD.
Я раніше не міг допетрати цю цифру «оплата за годину» - тепер все стало видніше - саме в годинах:
- поїсти в кафе: 12-19 CAD. Досить дешево. Бокал пива в кафе: 4. Кава від 1,75. Бургер в кафе: 7-9.
Така система оплати показує, що ти таке робиш для інших, за що тобі заплатять гроші.
ГРОШІ Є ВИМІРОМ ВСІХ ЦІННОСТЕЙ. І ЗДІБНОСТЕЙ. І ВМІННЯ.
А ти проживеш. Заплатять: з голоду не помреш точно.
- одяг вже коштує інші гроші: джинси 250, футболка 50, якась курточка вже 180….
От вам що таке погодинна оплата: еквівалент здібностей, все по Марксу: якщо ти можеш пошити джинси, витративши менше 10 годин (разом з вирощуванням бавовни), то отримуєш профіт в 50 доларів.
- бензин досить дешевий: 1,65 CAD або 1,65/1,34=1,23$ за 1 літр. Я вже другий тиждень їжджу на позашляховику Fоrd Edge - то витрати на бензин - просто копійки в бюджеті. Тому за кермом всі: і маленька азіата, і товстенька дівчинка масою за 150 з канадських гір, по яких я полазив більше, ніж вволю...
Головне: ще місяць - і мій респондент отримає право податися на PR
- тобто Вид на прожиття в Канаді.
Це головна мета тут наших:
а) можна купувати нерухомість (звісно, якщо є гроші, або вчасно щось продали в Харкові/Херсоні
).
б) ГОЛОВНЕ: отримуєш право перетнути кордон із США. Просто щоби "погуляти". А може і не просто...
Мій респондент дуже дуже дуже хоче отримати це право.
Ну, не все відразу…Випадок 2:
зустріч в ліфті готеля. Дуже худенький хлопець років 20-22, та справжня тендітна українка років 20… тільки другий день в Канаді.
Мріють про переїзд в Британську Колумбію.
З розмови з ними зрозумів, що плани "бандитські
". В смислі великі.
Але знання англійської нульові або близько до того.
Хай щастить!P.S.
Скільки би панове не писали тут цікавих теорій, головним є такий постулат: «Що саме ти можеш робити для інших, за що тобі заплатять гроші?».
Це головне питання і еміграції, і заробітчанства.
Ну что Вы тут такое говорите? Тут все решили за нас.
Украина - самая прогрессивная страна. В Украине самые честные и справедливые работодатели. В Украине нет коррупции. В Украине, а не где-то на другом континенте самая передовая наука, ну разве что в Старой Европе что-то.
А те, кто уехал, особенно в Канаду и США - горько об этом пожалеют. Да что там кота за хвост тянуть? Уже жалеют, что уехали из Украины. И через 2 года максимум вернутся с баулами никомуненужных зеленовых бумажек чтобы вложить в творения из газоблока киевских зодчих.
Я уж было сдался, рука потянулась к компу, чтобы заказать билеты обратно на ближайщий рейс МАУ НЙ-Борисполь, но ...
мойвзгляд задержался на экране, где в это время ТСН.Тиждень шел.
ЧТо сказать?
Гнусно.
Это точно та Украина, в которую пророчат, что я вернусь?
Как может работодатель ценить труд наемного работника и вести себя с ним порядочно, если с человека, который едва уцелел, но потерял на войне конечности, требуют 1500 долларов тех самых США за то, чтобы признать его инвалидность? Потерявшему ногу "Зачем вам костыли - у вас протез есть".
Это какое-то издевательство государства над личностью.
Я, пожалуй, пока в США задержусь. Тут страховые из кожи вон лезут, чтобы угодить клиенту, а не пытается всеми правдами и неправдами откреститься.
Знакомому пенсионеру звонок (раз в месяц) из страховой:
Как себя чувствуете? Вы не падали? В госпиталь не попадали? У вас все таблетки есть? ЧТо нибудь нужно - палочку, волкер, тонометр, глюкометр?
ЧТо? на старом тонометре кнопка западает? мы вам вышлем новый. У вас есть специальный стульчик для купания? Нет, мы вам пришлем, чтобы вы в ванной не упали.
Вас не устраивает карсервис, который вас к доктору возит? Мы вам закажем такси.
А если у человека инвалидность и он передвигается на вилчере (инвалидное кресло), то пришлют карсервис, модифицированный специальной площадкой, чтобы кресло на нее въехало и онаподнимет и заведет его в салон. И с водителем будет специальный человек, который поможет с тем чтобы завести кресло в салон и закрепить специальным креплением и выгрузить по прибытию.
Самые распространенные - Тойота Сьенна, которая базовая стоит порядка 35 тысяч, а с модификацией под инвалидное кресло - 70+тысяч.
Странно, почему так?
Одна страна самая лучшая на свете, но люди, которые отдают свое здоровье и жизни терпят ту коррупцию и чиновничий произвол, которых, как меня тут убеждают, в Украине нет. Когда-то было. Давно. Все примеры коррупции из 90-х (с).
А другая - оскал капитализма, где из людей все соки выжимают и бросают подыхать под мостом на старости лет. (тут надо уточнить, что "старость" наступает в 12.01 ам 50-го дня рождения). И эта страна на самом деле так заботится о стариках, детях, беременных, инвалидах. Не надо инвалиду доказывать каждый год, что у него нет ноги (такие истории про атовцев тоже были).
Порой, читая форумчан, закрываешь глаза и думаешь - "Блин, они тут никогда не были. Откуда у них столько негатива к США? Ведь ни в украинском информпространстве ни в информпространстве ЕС этого нет. Откуда это все? Неужели...
"
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Додано: Пон 12 чер, 2023 06:05
akurt
, кстати, насчет цен на одежду.
Мои "левайсы", модель, которую я ношу уже больше 20 лет, с полгода назад купил (не было сейла, а надо было срочно) за 60 примерно долларов. Подорожали.
Раньше прайс был 51 доллар (3-я пара за полцены, если регуляр прайс).
В Украине в Променаде они продавались за 200 долларов (со скидкой - 150), но польского производства, ткань и фурнитура - отвратительная. И...одной, огромной длины. Подрубите. Как подрубите? купить какую-то хрень, на которой почему-то написано Ливайс за 200 баксов и подрубить? А что делать с тем, что талия будет завышена? Ведь люди имеют свои пропорции. А что делать, если молния на большой длине длиннеее и она не "подрубается". Знаете, что происходит, когда такие джинсы "подрубают". Человек садится, а молния выгибается вверх. Со стороны - да у чувака стояк!
И это не в "лихие" 90-е. Это было после 2015 года.
У меня как раз закончились американские ливайсы, в США поездка отменилась, а надо было что-то срочно купить.
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Додано: Пон 12 чер, 2023 06:44
rjkz написав: flyman написав: rjkz написав:
по моему примеру они пооткрывали свои структуры и поначалу втихатя перетягивали контрагентов на работу через них, а потом и уходили и с их уходом просто переставали существовать направления, которыми они занимались.
Зато Bolt поганий.
Они работали и зарабатывали.
Но работодатель не хотел им платить заработанное (как в свое время и мне), хотел, возможно?, выдавить из фирмы, чтобы на наработанное направление и контоагентов поставить "попку" на фиксированной зарплате.
Ребята с этим не согласились и ушли с результатами своего труда.
Эти результаты, чтобы они были, потребовали многолетней работы в этой области, много наработок по построению связей с контрагентами. Это "нематериальный актив", который приносит вполне материальные деньги. И за него работодатель не платил ни копейки. Он платил за конечный финансовый результат на счете предприятия. А что надо для этого сделать - знали и умели эти люди.
Вплоть до построения связей с европейскими контрагентами, которых они привели.
Такое себе "предприятие внутри предприятия".
И пока работодатель выполнял договорные обязательства - все было обоюдовыгодно и честно. Как только он решил, что "это моя корова и я ее буду доить", то очутился в ситуации, когда все ушли с тем, что сделали для на предприятии, оставив работодателю ту прибыль, что уже была им получена.
Болт тут вообще никаким боком .
"этодругое" и таки другое.
К.
Сходство в том, что обоих случаях работодатель не хотел или мало платил за работу... и соответственно получал ответку только в разных способах, 😎
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Додано: Пон 12 чер, 2023 07:28
rjkz написав: akurt написав:
Пропоную спуститися з небес на землю та згадати назву гілки: «Еміграція, заробітчанство
».
Теорії теорії теорії. А чи якось вони допомагають і еміграції, і заробітчанству?
В понеділок о 20-00 відлітаю з Канади в Ірландію (в Україні буде вже вівторок 6 ранку) - та активно спілкуюся з нашими українцями в Канаді. Просто цікаво: реальна ж еміграція очі-в-очі та реальне заробітчанство.Випадок 1.
Я про нього вже писав і там тільки позитив, бо людина має мету і рухається до неї вірно.
Прибув в Канаду на початку грудня, отримав 3000 CAD та неймовірно швидко їх розтринькав. До 8 січня шукав роботу та з 9 січня почав працювати: відразу на 20 CAD на годину.
Ну ось: вже 5 місяців пройшло і роботящому хлопцю на роботі по оздобленню будинків деревом вже дали 21 на годину. Орендує сам 1-к квартиру за 950 CAD, комуналка 50 CAD.
Я раніше не міг допетрати цю цифру «оплата за годину» - тепер все стало видніше - саме в годинах:
- поїсти в кафе: 12-19 CAD. Досить дешево. Бокал пива в кафе: 4. Кава від 1,75. Бургер в кафе: 7-9.
Така система оплати показує, що ти таке робиш для інших, за що тобі заплатять гроші.
ГРОШІ Є ВИМІРОМ ВСІХ ЦІННОСТЕЙ. І ЗДІБНОСТЕЙ. І ВМІННЯ.
А ти проживеш. Заплатять: з голоду не помреш точно.
- одяг вже коштує інші гроші: джинси 250, футболка 50, якась курточка вже 180….
От вам що таке погодинна оплата: еквівалент здібностей, все по Марксу: якщо ти можеш пошити джинси, витративши менше 10 годин (разом з вирощуванням бавовни), то отримуєш профіт в 50 доларів.
- бензин досить дешевий: 1,65 CAD або 1,65/1,34=1,23$ за 1 літр. Я вже другий тиждень їжджу на позашляховику Fоrd Edge - то витрати на бензин - просто копійки в бюджеті. Тому за кермом всі: і маленька азіата, і товстенька дівчинка масою за 150 з канадських гір, по яких я полазив більше, ніж вволю...
Головне: ще місяць - і мій респондент отримає право податися на PR
- тобто Вид на прожиття в Канаді.
Це головна мета тут наших:
а) можна купувати нерухомість (звісно, якщо є гроші, або вчасно щось продали в Харкові/Херсоні
).
б) ГОЛОВНЕ: отримуєш право перетнути кордон із США. Просто щоби "погуляти". А може і не просто...
Мій респондент дуже дуже дуже хоче отримати це право.
Ну, не все відразу…Випадок 2:
зустріч в ліфті готеля. Дуже худенький хлопець років 20-22, та справжня тендітна українка років 20… тільки другий день в Канаді.
Мріють про переїзд в Британську Колумбію.
З розмови з ними зрозумів, що плани "бандитські
". В смислі великі.
Але знання англійської нульові або близько до того.
Хай щастить!P.S.
Скільки би панове не писали тут цікавих теорій, головним є такий постулат: «Що саме ти можеш робити для інших, за що тобі заплатять гроші?».
Це головне питання і еміграції, і заробітчанства.
Ну что Вы тут такое говорите? Тут все решили за нас.
Украина - самая прогрессивная страна. В Украине самые честные и справедливые работодатели. В Украине нет коррупции. В Украине, а не где-то на другом континенте самая передовая наука, ну разве что в Старой Европе что-то.
А те, кто уехал, особенно в Канаду и США - горько об этом пожалеют. Да что там кота за хвост тянуть? Уже жалеют, что уехали из Украины. И через 2 года максимум вернутся с баулами никомуненужных зеленовых бумажек чтобы вложить в творения из газоблока киевских зодчих.
Я уж было сдался, рука потянулась к компу, чтобы заказать билеты обратно на ближайщий рейс МАУ НЙ-Борисполь, но ...
мойвзгляд задержался на экране, где в это время ТСН.Тиждень шел.
ЧТо сказать?
Гнусно.
Это точно та Украина, в которую пророчат, что я вернусь?
Как может работодатель ценить труд наемного работника и вести себя с ним порядочно, если с человека, который едва уцелел, но потерял на войне конечности, требуют 1500 долларов тех самых США за то, чтобы признать его инвалидность? Потерявшему ногу "Зачем вам костыли - у вас протез есть".
Это какое-то издевательство государства над личностью.
Я, пожалуй, пока в США задержусь. Тут страховые из кожи вон лезут, чтобы угодить клиенту, а не пытается всеми правдами и неправдами откреститься.
Знакомому пенсионеру звонок (раз в месяц) из страховой:
Как себя чувствуете? Вы не падали? В госпиталь не попадали? У вас все таблетки есть? ЧТо нибудь нужно - палочку, волкер, тонометр, глюкометр?
ЧТо? на старом тонометре кнопка западает? мы вам вышлем новый. У вас есть специальный стульчик для купания? Нет, мы вам пришлем, чтобы вы в ванной не упали.
Вас не устраивает карсервис, который вас к доктору возит? Мы вам закажем такси.
А если у человека инвалидность и он передвигается на вилчере (инвалидное кресло), то пришлют карсервис, модифицированный специальной площадкой, чтобы кресло на нее въехало и онаподнимет и заведет его в салон. И с водителем будет специальный человек, который поможет с тем чтобы завести кресло в салон и закрепить специальным креплением и выгрузить по прибытию.
Самые распространенные - Тойота Сьенна, которая базовая стоит порядка 35 тысяч, а с модификацией под инвалидное кресло - 70+тысяч.
Странно, почему так?
Одна страна самая лучшая на свете, но люди, которые отдают свое здоровье и жизни терпят ту коррупцию и чиновничий произвол, которых, как меня тут убеждают, в Украине нет. Когда-то было. Давно. Все примеры коррупции из 90-х (с).
А другая - оскал капитализма, где из людей все соки выжимают и бросают подыхать под мостом на старости лет. (тут надо уточнить, что "старость" наступает в 12.01 ам 50-го дня рождения). И эта страна на самом деле так заботится о стариках, детях, беременных, инвалидах. Не надо инвалиду доказывать каждый год, что у него нет ноги (такие истории про атовцев тоже были).
Порой, читая форумчан, закрываешь глаза и думаешь - "Блин, они тут никогда не были. Откуда у них столько негатива к США? Ведь ни в украинском информпространстве ни в информпространстве ЕС этого нет. Откуда это все? Неужели...
"
Ну, это ещё по божески. Промолчу сколько вложили, чтобы группу жене сделать.
Пы. Сы. Но оно того стоило😎
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Bolt
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Додано: Пон 12 чер, 2023 07:54
Bolt написав: rjkz написав:
Они работали и зарабатывали.
Но работодатель не хотел им платить заработанное (как в свое время и мне), хотел, возможно?, выдавить из фирмы, чтобы на наработанное направление и контоагентов поставить "попку" на фиксированной зарплате.
Ребята с этим не согласились и ушли с результатами своего труда.
Эти результаты, чтобы они были, потребовали многолетней работы в этой области, много наработок по построению связей с контрагентами. Это "нематериальный актив", который приносит вполне материальные деньги. И за него работодатель не платил ни копейки. Он платил за конечный финансовый результат на счете предприятия. А что надо для этого сделать - знали и умели эти люди.
Вплоть до построения связей с европейскими контрагентами, которых они привели.
Такое себе "предприятие внутри предприятия".
И пока работодатель выполнял договорные обязательства - все было обоюдовыгодно и честно. Как только он решил, что "это моя корова и я ее буду доить", то очутился в ситуации, когда все ушли с тем, что сделали для на предприятии, оставив работодателю ту прибыль, что уже была им получена.
Болт тут вообще никаким боком .
"этодругое" и таки другое.
К.
Сходство в том, что обоих случаях работодатель не хотел или мало платил за работу... и соответственно получал ответку только в разных способах, 😎
Нет.
Все печально, если вы не видите разницу.
Пардон, но вы сидите в болото, в которое сами себя загнали.
И не хотите из него вылазить только потому, что самое главное "кем-бы ни работать, лишь бы не работать".
Ребята добросовестно работали и раскрутили непростые темы.
Когда стартовали - получалось зарабатывать копейки, но работали на перспективу.
Когда-же результат стал осязаем - работодатель начал их кидать. Равно как и в моем случае (и, повторюсь, это был не первый негативный опыт "это слишком много"). Только они лапки не сложили, а оставили работодателя с тем, что у него уже было, только забрали свое и этим нанесли мощнейший удар уже бывшему работодателю. Работать они не прекращали. Только теперь они работают на себя.
В какой-то момент им было по пути, потом с работодателем пути разошлись.
Вы в самом деле не видите разницу? А она есть и существенная.
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rjkz
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Додано: Пон 12 чер, 2023 07:56
Bolt написав: rjkz написав: akurt написав:
Пропоную спуститися з небес на землю та згадати назву гілки: «Еміграція, заробітчанство
».
Теорії теорії теорії. А чи якось вони допомагають і еміграції, і заробітчанству?
В понеділок о 20-00 відлітаю з Канади в Ірландію (в Україні буде вже вівторок 6 ранку) - та активно спілкуюся з нашими українцями в Канаді. Просто цікаво: реальна ж еміграція очі-в-очі та реальне заробітчанство.Випадок 1.
Я про нього вже писав і там тільки позитив, бо людина має мету і рухається до неї вірно.
Прибув в Канаду на початку грудня, отримав 3000 CAD та неймовірно швидко їх розтринькав. До 8 січня шукав роботу та з 9 січня почав працювати: відразу на 20 CAD на годину.
Ну ось: вже 5 місяців пройшло і роботящому хлопцю на роботі по оздобленню будинків деревом вже дали 21 на годину. Орендує сам 1-к квартиру за 950 CAD, комуналка 50 CAD.
Я раніше не міг допетрати цю цифру «оплата за годину» - тепер все стало видніше - саме в годинах:
- поїсти в кафе: 12-19 CAD. Досить дешево. Бокал пива в кафе: 4. Кава від 1,75. Бургер в кафе: 7-9.
Така система оплати показує, що ти таке робиш для інших, за що тобі заплатять гроші.
ГРОШІ Є ВИМІРОМ ВСІХ ЦІННОСТЕЙ. І ЗДІБНОСТЕЙ. І ВМІННЯ.
А ти проживеш. Заплатять: з голоду не помреш точно.
- одяг вже коштує інші гроші: джинси 250, футболка 50, якась курточка вже 180….
От вам що таке погодинна оплата: еквівалент здібностей, все по Марксу: якщо ти можеш пошити джинси, витративши менше 10 годин (разом з вирощуванням бавовни), то отримуєш профіт в 50 доларів.
- бензин досить дешевий: 1,65 CAD або 1,65/1,34=1,23$ за 1 літр. Я вже другий тиждень їжджу на позашляховику Fоrd Edge - то витрати на бензин - просто копійки в бюджеті. Тому за кермом всі: і маленька азіата, і товстенька дівчинка масою за 150 з канадських гір, по яких я полазив більше, ніж вволю...
Головне: ще місяць - і мій респондент отримає право податися на PR
- тобто Вид на прожиття в Канаді.
Це головна мета тут наших:
а) можна купувати нерухомість (звісно, якщо є гроші, або вчасно щось продали в Харкові/Херсоні
).
б) ГОЛОВНЕ: отримуєш право перетнути кордон із США. Просто щоби "погуляти". А може і не просто...
Мій респондент дуже дуже дуже хоче отримати це право.
Ну, не все відразу…Випадок 2:
зустріч в ліфті готеля. Дуже худенький хлопець років 20-22, та справжня тендітна українка років 20… тільки другий день в Канаді.
Мріють про переїзд в Британську Колумбію.
З розмови з ними зрозумів, що плани "бандитські
". В смислі великі.
Але знання англійської нульові або близько до того.
Хай щастить!P.S.
Скільки би панове не писали тут цікавих теорій, головним є такий постулат: «Що саме ти можеш робити для інших, за що тобі заплатять гроші?».
Це головне питання і еміграції, і заробітчанства.
Ну что Вы тут такое говорите? Тут все решили за нас.
Украина - самая прогрессивная страна. В Украине самые честные и справедливые работодатели. В Украине нет коррупции. В Украине, а не где-то на другом континенте самая передовая наука, ну разве что в Старой Европе что-то.
А те, кто уехал, особенно в Канаду и США - горько об этом пожалеют. Да что там кота за хвост тянуть? Уже жалеют, что уехали из Украины. И через 2 года максимум вернутся с баулами никомуненужных зеленовых бумажек чтобы вложить в творения из газоблока киевских зодчих.
Я уж было сдался, рука потянулась к компу, чтобы заказать билеты обратно на ближайщий рейс МАУ НЙ-Борисполь, но ...
мойвзгляд задержался на экране, где в это время ТСН.Тиждень шел.
ЧТо сказать?
Гнусно.
Это точно та Украина, в которую пророчат, что я вернусь?
Как может работодатель ценить труд наемного работника и вести себя с ним порядочно, если с человека, который едва уцелел, но потерял на войне конечности, требуют 1500 долларов тех самых США за то, чтобы признать его инвалидность? Потерявшему ногу "Зачем вам костыли - у вас протез есть".
Это какое-то издевательство государства над личностью.
Я, пожалуй, пока в США задержусь. Тут страховые из кожи вон лезут, чтобы угодить клиенту, а не пытается всеми правдами и неправдами откреститься.
Знакомому пенсионеру звонок (раз в месяц) из страховой:
Как себя чувствуете? Вы не падали? В госпиталь не попадали? У вас все таблетки есть? ЧТо нибудь нужно - палочку, волкер, тонометр, глюкометр?
ЧТо? на старом тонометре кнопка западает? мы вам вышлем новый. У вас есть специальный стульчик для купания? Нет, мы вам пришлем, чтобы вы в ванной не упали.
Вас не устраивает карсервис, который вас к доктору возит? Мы вам закажем такси.
А если у человека инвалидность и он передвигается на вилчере (инвалидное кресло), то пришлют карсервис, модифицированный специальной площадкой, чтобы кресло на нее въехало и онаподнимет и заведет его в салон. И с водителем будет специальный человек, который поможет с тем чтобы завести кресло в салон и закрепить специальным креплением и выгрузить по прибытию.
Самые распространенные - Тойота Сьенна, которая базовая стоит порядка 35 тысяч, а с модификацией под инвалидное кресло - 70+тысяч.
Странно, почему так?
Одна страна самая лучшая на свете, но люди, которые отдают свое здоровье и жизни терпят ту коррупцию и чиновничий произвол, которых, как меня тут убеждают, в Украине нет. Когда-то было. Давно. Все примеры коррупции из 90-х (с).
А другая - оскал капитализма, где из людей все соки выжимают и бросают подыхать под мостом на старости лет. (тут надо уточнить, что "старость" наступает в 12.01 ам 50-го дня рождения). И эта страна на самом деле так заботится о стариках, детях, беременных, инвалидах. Не надо инвалиду доказывать каждый год, что у него нет ноги (такие истории про атовцев тоже были).
Порой, читая форумчан, закрываешь глаза и думаешь - "Блин, они тут никогда не были. Откуда у них столько негатива к США? Ведь ни в украинском информпространстве ни в информпространстве ЕС этого нет. Откуда это все? Неужели...
"
Ну, это ещё по божески. Промолчу сколько вложили, чтобы группу жене сделать.
Пы. Сы. Но оно того стоило😎
Рука-лицо. Вы не излечимы.
Это какой-то кошмар.
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rjkz
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