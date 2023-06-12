rjkz написав: Bolt написав:
Теорії теорії теорії. А чи якось вони допомагають і еміграції, і заробітчанству?
В понеділок о 20-00 відлітаю з Канади в Ірландію (в Україні буде вже вівторок 6 ранку) - та активно спілкуюся з нашими українцями в Канаді. Просто цікаво: реальна ж еміграція очі-в-очі та реальне заробітчанство.Випадок 1.
Я про нього вже писав і там тільки позитив, бо людина має мету і рухається до неї вірно.
Прибув в Канаду на початку грудня, отримав 3000 CAD та неймовірно швидко їх розтринькав. До 8 січня шукав роботу та з 9 січня почав працювати: відразу на 20 CAD на годину.
Ну ось: вже 5 місяців пройшло і роботящому хлопцю на роботі по оздобленню будинків деревом вже дали 21 на годину. Орендує сам 1-к квартиру за 950 CAD, комуналка 50 CAD.
Я раніше не міг допетрати цю цифру «оплата за годину» - тепер все стало видніше - саме в годинах:
- поїсти в кафе: 12-19 CAD. Досить дешево. Бокал пива в кафе: 4. Кава від 1,75. Бургер в кафе: 7-9.
Така система оплати показує, що ти таке робиш для інших, за що тобі заплатять гроші.
ГРОШІ Є ВИМІРОМ ВСІХ ЦІННОСТЕЙ. І ЗДІБНОСТЕЙ. І ВМІННЯ.
А ти проживеш. Заплатять: з голоду не помреш точно.
- одяг вже коштує інші гроші: джинси 250, футболка 50, якась курточка вже 180….
От вам що таке погодинна оплата: еквівалент здібностей, все по Марксу: якщо ти можеш пошити джинси, витративши менше 10 годин (разом з вирощуванням бавовни), то отримуєш профіт в 50 доларів.
- бензин досить дешевий: 1,65 CAD або 1,65/1,34=1,23$ за 1 літр. Я вже другий тиждень їжджу на позашляховику Fоrd Edge - то витрати на бензин - просто копійки в бюджеті. Тому за кермом всі: і маленька азіата, і товстенька дівчинка масою за 150 з канадських гір, по яких я полазив більше, ніж вволю...
Головне: ще місяць - і мій респондент отримає право податися на PR
- тобто Вид на прожиття в Канаді.
Це головна мета тут наших:
а) можна купувати нерухомість (звісно, якщо є гроші, або вчасно щось продали в Харкові/Херсоні
).
б) ГОЛОВНЕ: отримуєш право перетнути кордон із США. Просто щоби "погуляти". А може і не просто...
Мій респондент дуже дуже дуже хоче отримати це право.
Ну, не все відразу…Випадок 2:
зустріч в ліфті готеля. Дуже худенький хлопець років 20-22, та справжня тендітна українка років 20… тільки другий день в Канаді.
Мріють про переїзд в Британську Колумбію.
З розмови з ними зрозумів, що плани "бандитські
". В смислі великі.
Але знання англійської нульові або близько до того.
Хай щастить!P.S.
Скільки би панове не писали тут цікавих теорій, головним є такий постулат: «Що саме ти можеш робити для інших, за що тобі заплатять гроші?».
Це головне питання і еміграції, і заробітчанства.
Ну что Вы тут такое говорите? Тут все решили за нас.
Украина - самая прогрессивная страна. В Украине самые честные и справедливые работодатели. В Украине нет коррупции. В Украине, а не где-то на другом континенте самая передовая наука, ну разве что в Старой Европе что-то.
А те, кто уехал, особенно в Канаду и США - горько об этом пожалеют. Да что там кота за хвост тянуть? Уже жалеют, что уехали из Украины. И через 2 года максимум вернутся с баулами никомуненужных зеленовых бумажек чтобы вложить в творения из газоблока киевских зодчих.
Я уж было сдался, рука потянулась к компу, чтобы заказать билеты обратно на ближайщий рейс МАУ НЙ-Борисполь, но ...
мойвзгляд задержался на экране, где в это время ТСН.Тиждень шел.
ЧТо сказать?
Гнусно.
Это точно та Украина, в которую пророчат, что я вернусь?
Как может работодатель ценить труд наемного работника и вести себя с ним порядочно, если с человека, который едва уцелел, но потерял на войне конечности, требуют 1500 долларов тех самых США за то, чтобы признать его инвалидность? Потерявшему ногу "Зачем вам костыли - у вас протез есть".
Это какое-то издевательство государства над личностью.
Я, пожалуй, пока в США задержусь. Тут страховые из кожи вон лезут, чтобы угодить клиенту, а не пытается всеми правдами и неправдами откреститься.
Знакомому пенсионеру звонок (раз в месяц) из страховой:
Как себя чувствуете? Вы не падали? В госпиталь не попадали? У вас все таблетки есть? ЧТо нибудь нужно - палочку, волкер, тонометр, глюкометр?
ЧТо? на старом тонометре кнопка западает? мы вам вышлем новый. У вас есть специальный стульчик для купания? Нет, мы вам пришлем, чтобы вы в ванной не упали.
Вас не устраивает карсервис, который вас к доктору возит? Мы вам закажем такси.
А если у человека инвалидность и он передвигается на вилчере (инвалидное кресло), то пришлют карсервис, модифицированный специальной площадкой, чтобы кресло на нее въехало и онаподнимет и заведет его в салон. И с водителем будет специальный человек, который поможет с тем чтобы завести кресло в салон и закрепить специальным креплением и выгрузить по прибытию.
Самые распространенные - Тойота Сьенна, которая базовая стоит порядка 35 тысяч, а с модификацией под инвалидное кресло - 70+тысяч.
Странно, почему так?
Одна страна самая лучшая на свете, но люди, которые отдают свое здоровье и жизни терпят ту коррупцию и чиновничий произвол, которых, как меня тут убеждают, в Украине нет. Когда-то было. Давно. Все примеры коррупции из 90-х (с).
А другая - оскал капитализма, где из людей все соки выжимают и бросают подыхать под мостом на старости лет. (тут надо уточнить, что "старость" наступает в 12.01 ам 50-го дня рождения). И эта страна на самом деле так заботится о стариках, детях, беременных, инвалидах. Не надо инвалиду доказывать каждый год, что у него нет ноги (такие истории про атовцев тоже были).
Порой, читая форумчан, закрываешь глаза и думаешь - "Блин, они тут никогда не были. Откуда у них столько негатива к США? Ведь ни в украинском информпространстве ни в информпространстве ЕС этого нет. Откуда это все? Неужели...
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